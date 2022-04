È l’Inps che eroga il contributo, direttamente a chi soffre di disturbi legati alla tiroide e ha fatto domanda per vedersi riconoscere l’invalidità. Chi era al corrente di questo cosiddetto bonus tiroide? Ecco tutte le informazioni riguardanti il nuovo contributo 2022 per il sostegno ai malati di questa categoria, i requisiti e la procedura da seguire per inoltrare la domanda.

Chi soffre di specifiche patologie legate a questa ghiandola, ha diritto a un bonus tiroide, a partire da quest’anno 2022.

Sei milioni di italiani soffrono di una malattia della tiroide. Negli ultimi 20 anni i casi di tumore sono aumentati di oltre il 200%, le malattie autoimmuni (come la tiroidite di Hashimoto) sono triplicate. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini. Numeri che spaventano.

E purtroppo si tratta di dati destinati ad aumentare, dal momento che ogni anno si registrano casi in più, legati a questo tipo di sofferenza della famosa ghiandola endocrina a forma di farfalla.

È l’Inps che eroga il contributo, direttamente a chi soffre di disturbi legati alla tiroide e ha fatto domanda per vedersi riconoscere l’invalidità.

Chi ne era al corrente? Ecco tutte le informazioni riguardanti il nuovo contributo 2022 per il sostegno ai malati di questa categoria.

Bonus tiroide 2022 in arrivo: a chi spetta

Per quanto, da due anni a questa parte, non si faccia altro che parlare di bonus (e tutto ormai sembra che lo sia diventato), in realtà questo contributo Inps rappresenta più una indennità per patologia, come già previste dall’Istituto di Previdenza Sociale Nazionale.

Il contributo non è quindi per tutto bensì destinato soltanto a chi ha avuto la sventura di ammalarsi a livello tiroideo.

La condizione di base è che la patologia arrivi a tal punto da risultare invalidante. Questo significa avere difficoltà a vivere normalmente. Ecco dunque che una tiroidite di Hashimoto, curata ad esempio con un dosaggio giornaliero di tiroxina, permette di condurre una vita assolutamente normale, di avere figli, fare sport e via dicendo.

Dunque non necessita di particolari aiuti, né dal punto di vista fisico che neurologico, come avviene in alcuni casi di invalidità, ad esempio.

Il contributo economico Inps dunque, altrimenti detto bonus tiroide, spetta a chi ha dovuto affrontare queste specifiche malattie legate alla ghiandola endocrina del collo:

Ipotiroidismo

Ipotiroidismo con scompenso neuropsichiatrico

Gozzo

Asportazione della ghiandola tiroidea

Carcinoma tiroideo papillare, follicolare, midollare anaplastico

Il minimo della invalidità riconosciuta deve essere del 74%, per ottenere il contributo Inps, man mano arrivando al 100%, fino a raggiungere l’importo massimo di invalidità pari a 550 euro.

Bonus tiroide Inps: quanti punti ai fini dell’invalidità

Come abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza, il bonus in realtà non è previsto dal Governo bensì si tratta di un contributo al quale si ha diritto, a seguito del riconoscimento della propria invalidità.

Come abbiamo specificato, chi soffre ad esempio di ipotiroidismo e deve necessariamente assumere degli ormoni sintetici per poter svolgere le proprie attività giornaliere e mantenere il fisico in salute, non ha diritto al contributo. Non perché non ci sia invalidità a prescindere (in alcuni casi arriva al 50%).

Il punto della questione è che non si raggiunge la soglia minima di invalidità richiesta per ottenere il bonus tiroide fino al raggiungimento di almeno il 74%.

Analizzeremo nello specifico questo aspetto, nel corso di un paragrafo successivo.

Vedremo infatti che il contributo massimo previsto arriva fino a 550 euro ma è indispensabile anche che si rispettino alcuni requisiti reddituali, per avere facoltà di inviare la propria richiesta.

Chi ha problemi di tiroide, ha diritto all’invalidità?

Come già specificato, non tutti coloro che soffrono di una condizione patologica a carico della tiroide, hanno diritto a percepire un’indennità di invalidità.

Una gran parte della popolazione femminile ad esempio ha problemi legati all’ipotiroidismo o all’ipertiroidismo, che si curano bilanciando il dosaggio ormonale, in maniera sintetica, quindi tramite farmaci.

Questa condizione, per quanto comporti una certa percentuale di invalidità, non è però sufficiente a determinare un diritto a percepire l’invalidità.

Per poter ottenere il bonus tiroide, la ratio è che la condizione patologica deve diventare, per l’appunto, “invalidante”, tale da non permettere di lavorare al meglio o di svolgere normalmente le principali attività della giornata.

In alcuni casi di malformazione o ipertiroidismo accentuato, ad esempio, si arriva perfino a raggiungere uno scompenso, dal punto di vista neuropsichiatrico.

Ecco dunque i sintomi principali legati alle varie percentuali di invalidità da patologia tiroidea:

da 34%: il nomenclatore nazionale prevede il diritto ad ausili e protesi ovviamente a seguito di adeguata certificazione di invalidità

da 46% in poi, il paziente ha diritto al collocamento mirato in categoria protetta

da 51%: chi soffre di disturbi legati alla disfunzione della tiroide, ha il diritto di usufruire di congedi straordinari per le cure, se questo è previsto dal CCNL

da 67% in su, il paziente affetto da patologia tiroidea ha diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ad esclusione però della quota fissa).

Ricordiamo infine che la tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, si può ottenere con reddito Isee che risulti pari o inferiore a 16mila euro annui.

Veniamo ora a quelle che sono le percentuali di invalidità per le quali è riconosciuto il bonus tiroide, con relativi importi mensili spettanti.

Bonus tiroide 2022: requisiti di invalidità e relativi importi

Giungiamo dunque alla parte più pratica dell’articolo, quella che riguarda i punti percentuali dell’invalidità che è stata riconosciuta al paziente e i relativi importi in denaro a cui si ha diritto, mensilmente.

Una volta dunque espletato l’Iter per l’ottenimento della certificazione di invalidità, ecco che il paziente inizierà a percepire il bonus tiroide spettante.

Ecco secondo quali percentuali e importi:

dal 74% in su si riconosce il diritto al bonus tiroide. Si tratta dunque di un assegno mensile di assistenza, che viene riconosciuto alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il requisito da affiancare al riconoscimento della patologia è che però i diretti interessati devono risultare disoccupati. L’indennità deve sottostare anche a determinati limiti di reddito ed è incompatibile con altri redditi pensionistici. Si può però percepire, in maniera cumulativa, l’assegno sociale da parte dell’Inps, per coloro che superano i 65 anni d’età

100% di invalidità rappresenta chiaramente la soglia massima di handicap. Questo livello di disagio va a racchiudere tutte quelle che sono le agevolazioni previste per i vari gradi di invalidità quindi diritto alla fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; collocamento obbligatorio, se ancora è presente un minimo di capacità lavorativa. Il paziente risulta essere esente dal partecipare alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa) e la tessera di libera circolazione si ottiene in maniera gratuita. Inoltre tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali e con tale percentuale di handicap, hanno diritto alla pensione di inabilità.

la soglia del 100% di invalidità può affiancarsi, in alcuni casi particolarmente gravi, anche all’indennità di accompagnamento. In questo caso, il paziente ha bisogno dell’aiuto di un accompagnatore o ha necessità di assistenza continua, nel momento in cui non è in grado di svolgere in maniera autonoma le attività quotidiane.

In queste circostanze caratterizzate da particolare gravità, la legge prevede che l’indennità di accompagnamento sia prevista sempre, non ponendo dunque limiti dal punto di vista anagrafico oppure reddituale.

Soltanto nel momento in cui la persona sofferente ha necessità di un periodo di ricovero gratuito, allora si sospende l’indennità di accompagnamento.

Anche in quest’ultimo caso, dopo i 65 anni di età si ha diritto anche all’assegno sociale erogato da parte dell’Istituto di previdenza sociale nazionale.

In sostanza, l’importo minimo dell’assegno previsto mensilmente come bonus tiroide ammonta a 291, 60 euro, per il minimo dell'invalidità riconosciuta al 74%. Man mano che questa percentuale aumenta, fino ad arrivare al 100%, allora l’assegno sale fino a 550 euro al mese.

Bonus tiroide 2022, come richiederlo

A questo proposito, è doveroso sottolineare che, per ottenere il riconoscimento della propria invalidità, non è sufficiente recarsi dal proprio medico di base oppure dall’endocrinologo.

Infatti, solo un’apposita commissione Inps ha facoltà di decretare la presenza di una determinata soglia di invalidità e solo dopo presentazione di apposita documentazione da parte dell’Asl.

Compilato da parte del medico il certificato introduttivo a pagamento sul portale dell’Inps, verrà rilasciata la ricevuta cartacea dell’operazione online e una copia del certificato medico originale, valido 90 giorni (disponibile anche certificato Inps tramite Qr-code).

Solo una volta affrontato questo passaggio, allora sarà possibile indirizzarsi direttamente all’Istituto di previdenza sociale nazionale e per farlo, si hanno a disposizione due possibilità.

La prima è quella di recarsi personalmente presso un patronato per esempio, illustrando la situazione e facendo richiesta di apertura della pratica.

Il secondo metodo invece prevede di agire in autonomia. Quindi è necessario, prima di tutto, munirsi delle credenziali di identità digitale (come ad esempio lo Spid) per l’accesso ai portali della pubblica amministrazione.

Una volta inoltrata la richiesta, si attende la valutazione da parte dell’apposita commissione. Una volta concluso l’iter, il diretto interessato riceve una mail tramite Pec o direttamente con posta in forma cartacea, presso la propria residenza, due distinti verbali.

Il primo che rendiconta la visita e riporta tutti i dati sensibili e sanitari del paziente; il secondo che invece mette nero su bianco esclusivamente il giudizio riportante anche il grado di invalidità raggiunto.

Se la percentuale raggiunta consente l'ottenimento dell'indennità, allora il diretto interessato inizierà a riceve gli importi spettanti.