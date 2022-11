Bonus trasporti novembre 2022, anche per questo mese c’è la possibilità di ottenere il voucher fino a un massimo di 60 euro per comprare l’abbonamento mensile o annuale. Possono richiederlo sia coloro che non hanno mai fatto domanda per il bonus sia coloro che hanno già comprato l’abbonamento mensile a settembre e ottobre.

Bonus trasporti novembre 2022, ripartono le domande per ottenere il voucher fino a un massimo di 60 euro per comprare l’abbonamento mensile o annuale.

Si tratta del sostegno economico introdotto nel mese di settembre e riconosciuto tanto agli studenti quanto ai lavoratori. Un nuovo aiuto, da parte del governo Draghi, per sostenere i cittadini nelle spese quotidiane in questo periodo di fortissimi rincari.

Il governo è cambiato, ma non lo sono le “regole” per poter ottenere l’agevolazione. Così come successo per gli scorsi mesi (settembre e ottobre) a partire dal 1° novembre i cittadini possono richiedere il bonus, sempre che le risorse destinate alla misura non si esauriscano prima del 31 dicembre 2022.

Possono usufruire dell’agevolazione sia coloro che non hanno ancora mai richiesto il voucher, sia coloro che hanno utilizzato il bonus per acquistare l’abbonamento mensile relativo agli scorsi mesi.

Bonus trasporti, domande aperte dal 1° novembre 2022: quante volte si può richiedere il voucher

Che il bonus trasporti sia stato un successo è evidente se si guardano i dati relativi ai primi due mesi: l’agevolazione per l’acquisto degli abbonamenti ai trasporti pubblici è stata introdotta a settembre e nella sua prima settimana si è registrato un boom di richieste, fino a mezzo milione di domande.

Sono, però, diverse le informazioni che sono state rese note solo all’”ultimo momento”. Se i requisiti base erano già stati chiariti (il bonus, infatti, è riconosciuto solo a chi, nel 2021, ha conseguito un reddito fino a 35mila euro), alcuni dettagli circa le modalità di richiesta non erano ancora stati definiti.

Tra queste, per esempio, la replicabilità del bonus. Il bonus trasporti, infatti, può essere richiesto anche più di una volta da uno stesso beneficiario. L’unico limite è dettato dal fatto che si possa fare richiesta una sola volta al mese. In pratica, chi ha effettuato richiesta per ottobre, può richiedere un nuovo voucher anche per l'abbonamento mensile a novembre.

Insomma, il risultato è che chi ci guadagna davvero dal voucher è chi acquista il bonus di mese in mese. Chi, invece, ha utilizzato la nuova misura per comprare l’abbonamento annuale a settembre non ha sfruttato appieno il beneficio.

Se il meccanismo del bonus fosse stato spiegato prima, dunque, tutti i cittadini avrebbero potuto sfruttare il bonus mese per mese fino a dicembre invece di acquistare l’abbonamento annuale e avere solo uno sconto parziale.

Bonus trasporti domande a partire dal 1° novembre 2022: chi può richiederlo e come

Tenendo presente quanto appena detto, a poter richiedere il bonus trasporti anche a novembre 2022 sono:

• coloro che hanno già richiesto il voucher a settembre e a ottobre per acquistare un abbonamento mensile;

• coloro che non hanno mai fatto domanda per il bonus trasporti.

Il governo ha predisposto una piattaforma apposita per le richieste del bonus trasporti e i cittadini possono fare domanda per ottenere il voucher da 60 euro collegandosi ad essa ed effettuando la registrazione tramite SPID con livello di sicurezza 2 oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il bonus può essere richiesto per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico, indicando il codice fiscale di quest’ultimo.

Si può richiedere il bonus per abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario.

Leggi anche: Bonus 60€, come richiederlo dal 1 settembre per i figli a carico minorenni e maggiorenni

Bonus trasporti novembre 2022: attenzione alla scadenza

Se si decide di richiedere il bonus trasporti a novembre 2022 è bene farne immediatamente domanda. Non solo perché le risorse stanziate potrebbero terminare in anticipo rispetto alla scadenza stabilita dal governo (che, come sappiamo, è fissata al 31 dicembre 2022), ma anche perché il voucher sottostà a precise scadenze.

Per chi richiede il bonus trasporti a novembre 2022, infatti, c’è la possibilità utilizzare il voucher solo fino al 30 novembre 2022. Quindi, anche qualora si acquistasse l’abbonamento mensile sfruttando il voucher a fine novembre, questo sarebbe utilizzabile solo fino alla fine del mese. Conviene, dunque, effettuare l’acquisto e sfruttare l’agevolazione solo a partire da dicembre.

Bonus trasporti, nuove risorse in arrivo e stessi requisiti: cosa succederà

A proposito di scadenze e di fondi in esaurimento, potrebbero esserci buone notizie all’orizzonte per chi ha apprezzato particolarmente il bonus trasporti e vorrebbe poterne beneficiare fino almeno al 31 dicembre.

Con l’esame del disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter alla Camera, l’8 novembre, il governo potrebbe decidere di stanziare ulteriori fondi per la misura. Come sappiamo, il bonus trasporti era stato introdotto con l’obiettivo di sostenere i cittadini nelle spese in questo periodo di forti rincari. Non è detto che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi e, soprattutto, le domande per il bonus sono state numerose, con il rischio di vedere i fondi prosciugarsi prima della fine dell’anno.

Potrebbero, dunque, arrivare nuove risorse per garantire la possibilità di richiedere il voucher a più cittadini e più volte. Non cambierebbero, invece, i requisiti richiesti per farne domanda: continuerebbero a poter richiedere il voucher coloro che hanno conseguito, lo scorso anno, un reddito complessivo fino ai 35mila euro.