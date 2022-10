Bonus trasporti, via libera alle nuove domande: ecco a chi spetta lo sconto di ottobre

Il Bonus trasporti torna in pompa magna. È stata aperta la finestra temporale deputata all’accoglimento delle nuove domande già ad inizio ottobre. Ecco chi potrà richiedere il nuovo contributo e come funziona lo sconto sugli abbonamenti annuali e mensili.

Il Bonus trasporti torna in pompa magna. È stata aperta la finestra temporale deputata all’accoglimento delle nuove domande già da inizio ottobre. Vediamo subito chi potrà richieder il nuovo contributo e come funziona lo sconto sugli abbonamenti annuali e mensili.

Buone notizie per il Bonus trasporti. Dopo il boom di domande fatte registrare nel mese scorso, il Ministero del Lavoro conferma l’apertura di una nuova finestra temporale per l’invio di nuove domande proprio nel mese in corso.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il Bonus trasporti nazionale si concretizza in uno sconto di massimo 60 euro sulla spesa sostenuta sugli abbonamenti richiesti per il servizio di pubblico trasporto.

Ed è proprio lo stesso ad essere prorogato anche nel mese di ottobre. Cosa significa?

Semplicemente che gli interessati al Bonus trasporti, compresi coloro che hanno già fatto richiesta del contributo lo scorso settembre per gli abbonamenti annuali, e quanti non sono riusciti purtroppo a richiederlo a settembre, potranno cogliere al volo la chance e presentare le domande già da subito.

E la dotazione finanziaria disposta a copertura della nuova tranche di Bonus trasporti non è assolutamente da sottovalutare. Il contributo messo nero su bianco nel Decreto Aiuti viene non solo riconfermato per il mese di ottobre, ma addirittura potenziato con un ulteriore finanziamento di ben 10 milioni di euro.

Ma c’è di più: stando alle nuove disposizioni si potrà usufruire del Bonus trasporti fino alla fine di dicembre 2022, rispettando il limite reddituale 2021 fissato.

Ma vediamo subito quali sono gli ultimi aggiornamenti sul Bonus trasporti, chi può accedere alle nuove domande di ottobre e quali sono i requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento dello stesso.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus trasporti, via libera alle nuove domande: ecco a chi spetta lo sconto di ottobre

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha espresso la sua soddisfazione per aver centrato l’obiettivo di aver fornito un valido strumento di risparmio ai nuclei familiari, agli studenti, lavoratori e pensionati.

Per questo motivo, dopo il successo fatto registrare nel mese di settembre, il Bonus trasporti è stato riconfermato: dati alla mano sono state inviate oltre un milione di richieste a settembre.

Un risultato eccezionale che ha riconfermato il via libera alle nuove domande per richiedere il contributo anche ad ottobre.

Ebbene, lo sconto sugli abbonamenti annuali e mensili lo si può richiedere già dal 1°ottobre.

Come ricordato dallo stesso Ministro del Lavoro, il Bonus trasporti potrà essere utilizzato come sconto da applicare ai costi previsti sulle tariffe degli abbonamenti annuali o mensili fino alla fine del 2022.

Naturalmente, il Bonus può essere utilizzato solo ed esclusivamente per il trasporto pubblico locale, interregionale, regionale e per i servizi connessi al trasporto ferroviario nazionale.

I dati parlano chiaro anche in questo caso: in tutt’Italia sono quasi 1.200 le aziende che offrono ai cittadini la possibilità di pagare il servizio di trasporto prestato grazie all’utilizzo del Bonus.

L’unico vincolo al Bonus trasporti riguarda i beneficiari, poiché il contributo spetta solo ed esclusivamente se il reddito maturato nel 2022 risulta essere inferiore a 35.000 euro.

Come fare domanda per il nuovo Bonus trasporti di ottobre

Presentare domanda per accedere al nuovo Bonus trasporti è abbastanza semplice.

Come per la precedente tranche di contributo erogata a settembre, gli interessati a fruire dello sconto di ottobre sugli abbonamenti mensili e annuali dovranno inoltrare la propria domanda dal sito internet ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In fase di compilazione del form online basta fornire i dati personali (nome, cognome, codice fiscale) e dara conferma di non superare il limite reddituale di 35.000 riferito al 2021.

Vanno inseriti anche l’importo in cifre del contributo e l’indicazione del gestore del servizio presso cui si decide di utilizzare lo sconto previsto dal Bonus trasporti. Appare chiaro, quindi, che un solo Bonus trasporti da 60 euro può essere sfruttato per un solo servizio di trasporto desiderato.