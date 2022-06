È stato riproposto anche nel 2022 il bonus turismo della Regione Lazio che ha l’obiettivo di attirare turisti italiani e stranieri regalando notti di soggiorno gratis e sconti su altri servizi. Non tutto sta procedendo come dovrebbe: al momento, la piattaforma per il rimborso alle agenzie non è ancora stata messa a punto.

Si tratta dell’iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, denominata “Più notti, più sogni. + Experience”, annunciata ormai durante il mese di aprile di quest’anno e che permetterà a chi decide di trascorrere le vacanze nel Lazio di ottenere fino a due notti in omaggio di pernottamento presso diversi tipi di strutture (case vacanze, hotel, bed&breakfast ecc.), nonché sconti per servizi turistici. Il tutto, senza richiedere particolari requisiti di accesso.

L’iniziativa ha validità fino al 30 novembre. Nel frattempo, però, quando la lista delle strutture aderenti all’iniziativa si è già riempita, manca ancora uno step fondamentale. La piattaforma tramite la quale le agenzie di viaggio e i tour operator dovrebbero poter ottenere il rimborso dalla Regione, al momento, non è ancora operativa.

Il rischio, quindi, è che si possa perdere un’ottima occasione e ottenere risultati del tutto apposti a quelli che erano stati prefissati con l’avvio dell’iniziativa che, allo stato attuale, sembra presentare innumerevoli vantaggi per i turisti, molti meno per le agenzie e i tour operator che hanno scelto di aderire.

Ma vediamo tutti i dettagli sul bonus turismo, come funziona e quali sono i problemi riscontrati e che possono mettere a repentaglio la buona riuscita dell’iniziativa.

Bonus turismo 2022 della Regione Lazio: notti gratis, pochi requisiti e tutti gli obiettivi

Alla fine di aprile la Regione Lazio ha annunciato l’avvio del bonus turismo, un’opportunità per turisti, sia italiani che stranieri, per risparmiare sulle vacanze e godersi anche una permanenza più lunga sul territorio.

L’iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio ha infatti lo scopo non solo di incrementare il turismo nella regione, con l’obiettivo di garantire una forte ripresa dopo l’allentamento delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, ma anche di garantire viaggi ed esperienze di qualità in grado di attirare nuovi turisti e accogliere nuovamente anche coloro che hanno già visitato il Lazio e decidono di tornare.

In particolare, l’iniziativa prevede un’offerta vantaggiosa per il turista, con notti gratis, omaggio da parte della regione, in base al periodo di soggiorno scelto. Non solo, perché oltre alla possibilità di usufruire di un periodo di permanenza più lungo, come già detto la regione punta a migliorare la qualità della permanenza, prevedendo sconti e agevolazioni per i servizi turistici, in diversi ambiti, presenti sul territorio.

Ma vediamo, nel dettaglio, in cosa consiste il bonus turismo della Regione Lazio e a cosa si ha diritto grazie a questa iniziativa.

Bonus turismo 2022: la Regione Lazio regala fino a due notti di soggiorno ed esperienze a 360 gradi

Con il bonus turismo la Regione Lazio punta a incrementare il numero di turisti che scelgono la regione per le vacanze e a garantire esperienze personalizzate permettendo anche di risparmiare su diverse attività da svolgere sul territorio.

Per prima cosa, i turisti che sceglieranno di visitare il Lazio avranno diritto a:

1 pernottamento in più se il turista ha prenotato e utilizzato due o tre notti nella stessa struttura ricettiva; 2 notti in più se il turista ha prenotato e utilizzato cinque notti, arrivando, dunque, a una settimana di vacanza.

Non solo, però, viene data la possibilità di godere di una permanenza più lunga sul territorio, ma viene offerta anche l’opportunità di migliorare la qualità della vacanza. La regione, infatti, mette a disposizione sconti su altri servizi turistici per permettere ai turisti di scoprire il territorio, per esempio borghi, musei, siti archeologici e altri luoghi di cultura, così come attività all’aria aperta e attività sportive o anche itinerari enogastronomici.

Bonus turismo 2022 della Regione Lazio: pochi requisiti per i turisti

Il bonus turismo della Regione Lazio, avviato nuovamente nel 2022, non prevede particolari requisiti per poter godere delle agevolazioni per il pernottamento o sulle attività turistiche di cui beneficiare.

Non è, infatti, richiesto alcun requisito legato alla certificazione ISEE, spesso utilizzata per determinare la platea di beneficiari di agevolazioni e bonus erogati dagli enti locali.

Inoltre, il bonus è aperto tanto ai turisti italiani che scelgono il Lazio come meta per le vacanze di quest’anno, quanto ai turisti stranieri.

Bonus turismo 2022 della Regione Lazio: come richiederlo e come funziona la prenotazione

Chi decide di usufruire del bonus turismo della Regione Lazio nel 2022 non dovrà fare altro che scegliere la struttura ricettiva nella quale soggiornare e il periodo in cui intende farlo. L’iniziativa, inoltre, è valida fino a novembre, dando così la possibilità di offrire agevolazioni anche fuori dal periodo estivo.

Per poter beneficiare delle notti gratis (in base al tempo di permanenza) e degli sconti sui servizi turistici, fondamentale è effettuare la prenotazione presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa:

sono circa 300 le strutture che hanno già aderito e che possono essere consultate sul sito VisitLazio sul quale è possibile prenotare il soggiorno in omaggio e le prenotazioni sulle experience.

Per quanto riguarda le strutture ricettive è possibile scegliere tra affittacamere, agriturismi, alberghi, camping, case vacanza, villaggi e centri termali direttamente sul sito VisitLazio in cui è presente la lista sia delle strutture ricettive che delle agenzie presso le quali prenotare attività e altri servizi.

È fondamentale tenere conto della lista, dal momento che sono queste le strutture che hanno deciso di partecipare all’iniziativa e che danno la possibilità al turista di effettuare la prenotazione per ricevere poi, dalla regione, il rimborso spettante.

Il bonus turismo della Regione Lazio offre vantaggi ai turisti ma rischia di essere un flop per le agenzie

È proprio su quest’ultimo punto che il bonus turismo sembra avviarsi verso il flop. Benché si tratti di un’iniziativa che si prefigge una vasta gamma di obiettivi lodevoli (prima di tutto, il rilancio di uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia), sono stati messi alla luce alcuni problemi che rischiano di vanificare tutti gli sforzi.

A mettere in luce le criticità sul bonus turismo della Regione Lazio è una nota congiunta Fiavet Lazio e Assoviaggi. Il problema risiede in un ritardo che mette a rischio l’iniziativa:

la piattaforma di rendicontazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio aderenti all'iniziativa non è ancora stata resa disponibile.

Si tratta, come spiegato nel precedente paragrafo, della piattaforma che permetterebbe alle agenzie e alle strutture aderenti di ricevere i rimborsi spettanti dalla regione. Piattaforma che, nonostante le recenti rassicurazioni che parlavano di un’attivazione durante gli ultimi giorni di maggio, allo stato attuale non sembra essere ancora pronta.

Insomma, se da un lato il bonus turismo rappresenta sicuramente un’ottima iniziativa e presenta vantaggi non indifferenti per coloro che desiderano visitare e vivere appieno l’experience promessa, dall’altro un problema tecnico comporta forti ritardi e, di conseguenza, compromette gli obiettivi che si volevano perseguire, dimostrando che l’iniziativa non si presenta altrettanto vantaggiosa per le agenzie di viaggio e i tour operator, ancor più se si considera che il bonus turismo è stato presentato ad aprile.