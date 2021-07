Il passaggio ai nuovi standard di trasmissione è ormai alle porte. Il 1° settembre, non meno di 9 milioni di famiglie dovranno acquistare un nuovo televisore. Ben più drastica la situazione il prossimo giugno, quando oltre l’80% degli apparecchi andranno in nero. Il nuovo Bonus Tv da 100 € potrebbe offrire un piccolo aiuto. Può essere richiesto senza Isee, e per gli aventi diritto, può essere cumulato con il precedente Bonus Tv e decoder ancora in vigore.

Buone notizie per i milioni di nuclei familiari che nei prossimi 12 mesi saranno costretti a sostituire il proprio televisore ancora perfettamente funzionante, ma reso obsoleto dal prossimo passaggio allo standard trasmissivo Dvb-T2.

Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, pochi giorni fa ha firmato il decreto attuativo per rendere operativo un nuovo Bonus Tv del valore di 100 Euro, da richiedere senza Isee, e cumulabile con il precedente Bonus Tv che rimane in vigore. Di fatto per gli aventi diritto, l’importo complessivo sarà pari a 150 Euro. Vediamo allora come fare a ottenere entrambi i contributi.

Come richiedere il nuovo Bonus Tv da 100 € senza Isee

È di pochi giorni fa l’approvazione, da parte del Ministro Giancarlo Giorgetti, del nuovo Bonus Tv del valore di 100 Euro per l’acquisto di un nuovo televisore compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre, che saranno definitivamente operativi a partire da giugno 2022.

Il decreto, controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti che provvederà alla registrazione. Da quel momento sarà pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, trascorsi 15 giorni, lo renderà a tutti gli effetti operativo e utilizzabile dai contribuenti.

Si tratta di un contributo pari al 20% di sconto immediato sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, per un importo massimo di 100 Euro, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, quantificate complessivamente in 250 milioni di Euro.

Contrariamente a quanto previsto dalla precedente agevolazione, ancora in vigore, il Bonus Tv da 100 Euro è rivolto a tutti i cittadini in quanto non richiede requisiti Isee, e prevede la rottamazione del vecchio televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per accedere al contributo è necessario possedere tre requisiti:

La residenza in Italia,

Il pagamento del canone Tv, che dal 2016 si può dedurre dall'addebito sull'ultima bolletta dell'utenza elettrica. Per i cittadini oltre i 75 anni, questo requisito viene meno in quanto sono esonerati dal pagamento del canone Tv,

, che dal 2016 si può dedurre dall’addebito sull’ultima bolletta dell’utenza elettrica. Per i cittadini , questo requisito viene meno in quanto sono esonerati dal pagamento del canone Tv, La rottamazione del vecchio apparecchio televisivo.

Ogni nucleo familiare potrà richiedere un solo Bonus Tv da 100 Euro, per l’acquisto di un televisore, fino al 31 dicembre 2022. Non essendo ancora in vigore la misura, non se ne conoscono ancora le modalità di richiesta. Si può tuttavia presupporre che l’assenza di Isee e di autocertificazione relativa, potrebbe rendere l’acquisto più semplice.

Rispetto al precedente Bonus Tv da 50 Euro, la nuova agevolazione, oltre all’assenza di Isee, mostra un’altra sostanziale differenza che riguarda la rottamazione del vecchio televisore.

Devo rottamare il vecchio televisore per ottenere il Bonus Tv da 100 €?

La nuova misura pare voglia coniugare il ricambio generazionale degli apparecchi televisivi con il loro corretto smaltimento.

Dalla pagina web del Mise, leggiamo che uno dei tre requisiti per ottenere il Bonus Tv 2021 è la rottamazione del vecchio apparecchio, che può avvenire in due modalità:

La consegna diretta al venditore in sede di acquisto, che si occuperà successivamente dello smaltimento dell’apparecchio, e del recupero dello sconto riconosciuto all’acquirente, sotto forma di credito di imposta.

in sede di acquisto, che si occuperà successivamente dello smaltimento dell’apparecchio, e del recupero dello sconto riconosciuto all’acquirente, sotto forma di credito di imposta. La consegna diretta presso un’isola ecologica autorizzata, che rilascerà una certificazione di avvenuta consegna del televisore. Documento che andrà poi presentato insieme alla fattura dell’energia elettrica, comprovante il pagamento del canone Tv, per ottenere lo sconto immediato di 100 Euro sull’acquisto.

Le prime indicazioni del Mise, indicano l’obbligatorietà di rottamazione, requisito non presente per il precedente Bonus Tv. Inoltre non fanno cenno all’acquisto alternativo di un decoder tv destinato ad adeguare il vecchio televisore ai nuovi standard di trasmissione, come previsto invece dalla precedente misura.

L’imminente attuazione della misura, forse, ci offrirà maggiori chiarimenti su come i due contributi saranno armonizzati. Per ora sappiamo già con certezza che i due Bonus Tv sono cumulabili fra loro. I nuclei familiari in possesso dei requisiti, possono fruire complessivamente di 150 Euro per l’acquisto di un nuovo televisore.

Come richiedere il Bonus Tv da 50 Euro cumulabile

La nuova misura firmata dal Ministro Giancarlo Giorgetti, prevede la cumulabilità con il precedente Bonus Tv, ancora in vigore, da 50 Euro.

La misura risale dal Decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 e prevede un contributo economico del valore fino a 50 Euro per l’acquisto di un televisore o di un decoder Tv idonei alla ricezione dei nuovi standard di trasmissione che saranno operativi dal mese di giugno 2022. L’agevolazione sarà disponibile per l'intero 2022, fino a esaurimento delle risorse stanziate, quantificate in circa 150 milioni di Euro.

A differenza della nuova misura, il precedente Bonus Tv è riservato ai nuclei familiari i cui componenti non hanno già fruito del Bonus. Inoltre, come secondo requisito, è previsto un valore Isee inferiore a 20 mila Euro.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico è presente il modulo da compilare e presentare al venditore unitamente a un documento di identità valido. La domanda di contributo prevede l’autocertificazione relativa al valore Isee del proprio nucleo familiare. Con questo documento firmato si può fruire di uno sconto immediato di 50 Euro sul prezzo di acquisto di un televisore o decoder idonei alla ricezione dei nuovi segnali.

Al pari del nuovo Bonus Tv, la scadenza della misura da 50 Euro è prevista per il 31 dicembre 2022.

I due contributi sono cumulabili, per gli aventi diritto, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di 150 Euro. Allo stato attuale però, come abbiamo visto poco sopra, è verosimile che lo sconto immediato sarà applicato esclusivamente sull’acquisto di un televisore, e non più di un decoder Tv. Inoltre, l’agevolazione sarà riconosciuta a fronte della rottamazione del vecchio televisore. Si rimane comunque in attesa di ulteriori chiarimenti a riguardo, da parte del Mise.

Perché il Bonus Tv? Cosa succede ai nostri televisori nel 2022

In estrema sintesi, il cambiamento epocale che nei prossimi mesi passerà dalle nostre antenne e parabole, ha due motivazioni fondamentali:

Il miglioramento della qualità del segnale televisivo attraverso il passaggio a nuovi standard trasmissivi e di codifica più performanti rispetto agli attuali in uso, offrendo spazio alle trasmissioni in alta definizione,

attraverso il passaggio a e di codifica più performanti rispetto agli attuali in uso, offrendo spazio alle trasmissioni in alta definizione, Liberare le frequenze della banda 700 MHz attualmente occupata da alcuni canali televisivi. Un processo questo, già iniziato dal mese di gennaio 2020, secondo quanto disposto dal Decreto ministeriale dell’8 agosto 2018, e che dovrebbe lasciare maggiore spazio al 5G, a seguito della migrazione dei canali televisivi su altre fasce dello spettro elettromagnetico.

L'intero processo lo possiamo riassumere in quella espressione che la stampa e lo stesso Ministero dello sviluppo economico utilizzano ormai abitualmente: Switch-off. Un passaggio epocale, che secondo alcuni sarà in grado di condurre finalmente la tecnologia televisiva agli standard video del web.

Il processo si compie in due momenti cruciali che apporteranno notevoli vantaggi in termini qualitativi agli utenti, ma allo stesso tempo immediati disagi per molti di loro.

Si inizia il 1° settembre 2021. Da questa data lo standard di codifica MPEG-2 sarà abbandonato da tutte le trasmissioni nazionali a favore del più performante MPEG-4, che renderà visibili esclusivamente canali in alta definizione (HD).

Questa trasformazione del segnale, come sottolinea Dday.it, si stima che renderà obsoleti circa 9 milioni di televisori, se consideriamo soltanto le prime case. Ma se consideriamo anche le seconde case e altri settori di utilizzo, il numero stimato sale a 15 milioni.

È da tenere presente, che alcune emittenti locali potrebbero scegliere di passare al nuovo formato MPEG-4 soltanto in coincidenza con la seconda tappa del processo, ovvero con il passaggio da Dvb-T a Dvb-T2.

Questo passaggio, che si concluderà fra il 21 e il 30 giugno 2022, rappresenterà la tappa più dolorosa per le famiglie italiane. Se da una parte il nuovo standard porterà nelle case trasmissioni fino a 8K, liberando al contempo spazio per il 5G, dall’altra, circa 35 milioni di televisori dovranno essere sostituiti, o comunque abilitati al nuovo segnale tramite un decoder Tv aggiornato, perché non saranno più in grado di decodificare i nuovi segnali ricevuti.

Si tratta complessivamente di un cambiamento epocale, per il mondo della televisione, che nel corso di pochissimi mesi andrà a stravolgere il mercato degli apparecchi televisivi.

Al passaggio all’MPEG-4 del 1° settembre, secondo quanto riporta il Sole24Ore, gli apparecchi abilitati si attestano a circa il 74,5% di quelli posseduti delle famiglie. La stima crolla però in occasione del mese di giugno 2022, quando soltanto il 17,9% delle famiglie possiederà un televisore capace di leggere il nuovo segnale Dvb-T2. Tutti gli altri apparecchi andranno in buio, ricoprendo in pochissimi giorni il fabbisogno che il mercato dei televisori soddisfa mediamente nell’arco di 8 anni.

Lo switch-off sarà scaglionato per aree geografiche?

Disattenzioni giornalistiche e distratte documentazioni hanno condotto spesso a credere che il passaggio ai nuovi standard trasmissivi sarà scaglionato per aree geografiche.

In realtà, leggendo la fonte documentale ufficiale del Mise, non esiste traccia di una procedura di questi tipo.

Dalla Road Map leggiamo, infatti, di due soli cruciali momenti di passaggio: il 1° settembre 2021 (dal MPEG-2 all’MPEG-4) e il 21-30 giugno 2022 (dall’attuale Dvb-T1 al Dvb-T2), che si evolveranno in un unico processo a livello nazionale.

È previsto, invece, un processo di risintonizzazione dei canali programmato per 4 aree del territorio nazionale, che inizierà a partire dal 1° gennaio 2022 e si concluderà il 20 giugno 2022.

Questa fase del processo sarà comunque successiva a quella del passaggio all’MPEG-4, e non comporterà grandi disagi agli utenti. Una semplice risintonizzazione dei canali sarà sufficiente a ripristinare il funzionamento degli apparecchi. Operazione, tra l’altro, che molti modelli svolgono in maniera automatica.

Bonus Tv 2021: come faccio a saper se devo cambiare televisore?

I cambiamenti appena descritti non comportano la sostituzione dell’antenna, ma coinvolgono eventualmente il solo televisore, che andrà sostituito o aggiornato ai nuovi standard con un decoder Tv.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018, per legge, supportano il nuovo standard Dvb-T2 e la codifica HEVC Main10. La scheda tecnica degli apparecchi dovrebbe riportarne l’indicazione.

I televisori acquistati prima di tale data, invece, molto probabilmente non saranno più in grado di mostrarci i nostri programmi favoriti.

La compatibilità con il primo passaggio, all’MPEG-4, del 1° settembre 2021, può essere verificata raggiungendo i canali attualmente già disponibili in HD, 501 (RAIUNO), 505 (Canale 5), 507 (La7). Se almeno uno di questi è visibile, allora il televisore sarà in grado di superare la prima fase del processo tecnologico del 1° settembre 2021.

Accedendo già ora ai canali test 100 e 200 si può verificare la compatibilità del proprio televisore allo standard Dvb-T2 in vigore da giugno 2022. Se il nostro televisore mostra RAIUNO sul canale 1, e sul canale 100 appare la scritta ‘Test HEVC Main10’, oppure con Canale 5 sintonizzato sul 5, la medesima scritta compare sul canale 200, allora l’apparecchio sarà compatibile con i nuovi standard di trasmissione e non sarà necessaria la sua sostituzione.

In caso contrario, ovvero di schermo nero e assenza di scritta, dovremo iniziare a prendere in considerazione una imminente sostituzione del televisore o di un suo adeguamento con idoneo decoder, magari usufruendo dei Bonus Tv statali.

In ogni caso, qualora le verifiche dessero risultato negativo, prima di effettuare l’acquisto di un nuovo apparecchio, è consigliabile effettuare la sua risintonizzazione, per poi ripetere la procedura di verifica della compatibilità.

Per verificare ulteriormente la compatibilità ai nuovi standard, la pagina web del Mise dedicata, offre l’archivio di tutti i televisori e decoder tv idonei alla ricezione delle future trasmissioni. Inserendo nel motore di ricerca gli estremi del modello del nostro apparecchio, avremo immediata risposta sulla sua eventuale compatibilità ai prossimi standard trasmissivi.