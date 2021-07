Un velo di polemiche sul Bonus Tv che tarda ad arrivare, ma in cosa consiste? E soprattutto, quali sono le novità di quest'anno? Vediamo insieme come ottenerlo, approfittando per cambiare televisori e decoder obsoleti. A settembre ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre, non fatevi trovare impreparati!

Tra i tanti bonus confermati quest’anno dal Governo Draghi attraverso la Legge di bilancio, in realtà, quello che desta più problemi è proprio il Bonus TV. Nominato da tempo ma non ancora avviato.

In questi giorni ci sono state le ultime discussioni in merito: i negozianti sono disperati perché non possono vendere i televisori scontati fin quando la decisione non viene messa nero su bianco.

Come riporta anche la Gazzettadelsud.it si è ormai da tempo in attesa della pubblicazione del provvediamento attuativo della norma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’Economia. In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà dare il via a tutto l’iter necessario per la gestione dei fondi stanziati e delle domande inoltrate.

In questi ultimi giorni il decreto è stato già firmato, ciò che manca è solamente l’attuazione con successiva pubblicazione in Gazzetta.

Come riporta il Sole 24 Ore, infatti, il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo nelle scorse ore ed ora anche i negozianti attendono i canonici 15 giorni necessari alla pubblicazione ufficiale.

Dopodiché bisognerà aspettare l’organizzazione generale dei fondi e delle domande, e poi si potrà partire. Anche se manca ancora tempo, in realtà è necessario farsi trovare preparati perché la somma stanziata per il Bonus TV potrebbe esaurirsi nel giro di pochi giorni. Si tratta di 250milioni con una data ipotetica del 31 dicembre 2022: la verità è che è molto probabile che una quota del genere finisca molto prima della fine del prossimo anno.

Non è la prima volta che un’agevolazione di Stato non è poi accessibile e fruibile anche se già approvata dal punto di vista legislativo. Si pensi al caos che si è creato per via del bonus per i collaboratori sportivi: sono stati ben due mesi senza ricevere notizie e solo adesso la situazione sembra sbloccata.

Questo del Bonus TV è un caso differente sicuramente, ma il procedimento per lo sblocco delle vendite scontate dovrebbe seguire lo stesso iter. Vediamo nello specifico a chi si rivolge il bonus, in cosa consiste nello specifico e da quando sarà possibile richiederlo.

In cosa consiste il Bonus Tv

Nonostante i ritardi tecnici e le lamentele dei negozianti per via della perdita di clienti, il bonus arriverà, ma in cosa consiste di preciso?

Il Bonus TV consiste nel rottamare il vecchio televisore per ricevere uno sconto del 20% sul nuovo direttamente dal negoziante fino ad un limite di 100 euro.

Il Bonus esisteva anche nel 2020 ma la soglia era di 50 euro, invece quest’anno attraverso il nuovo decreto di Draghi è stato possibile raddoppiarla.

Lo youtuber Manuel Agostini ha spiegato i dettagli più importanti su questo nuovo bonus di 100 euro senza Isee, attraverso un video pubblicato sul suo canale. E’ breve e molto utile per conoscere il necessario.

Come richiedere il Bonus Tv

Come spiega anche investireoggi.it, una volta scelto il nuovo televisore, bisogna rottamare il vecchio (se comprato precedentemente al 2018).

Con la rottamazione verrà applicato uno sconto del 20% direttamente sull’acquisto del nuovo con il segnale aggiornato del digitale terrestre.

Lo sconto verrà quindi applicato dal rivenditore direttamente in fattura, la richiesta verrà poi inoltrata all’Agenzia delle Entrate. Questo il motivo di tutte le polemiche da parte dei negozianti che si sono trovati impossibilitati alla cessione dello sconto per tutti i richiedenti: “Le persone non capiscono che non possiamo farlo, pensano che non vogliamo” hanno protestato in tanti.

Davide Rossi, direttore generale di Aires, è stato intervistato da Il Sole 24 Ore ed ha spiegato alla testata:

"Abbiamo i magazzini pieni di televisori e dobbiamo mandar via i clienti a mani vuote e loro, arrabbiati, pensano siamo noi a non voler scontare i Tv”. E’ un malcontento generale, ma il Governo ha tranquillizzato gli animi spiegando che manca davvero poco all’arrivo degli aiuti economici.

Chi ha il diritto al Bonus Tv

Il Bonus Tv è per tutti: nel senso che non ci sono restrizioni soggettive legate all’Isee. E’ stato approvato dal Governo per via dei cambiamenti sul digitale terrestre che renderanno obsoleti tutti i dispositivi acquistati prima del 2018. Dal punto di vista delle frequenze di trasmissione, c’è un passaggio ad un nuovo standard DVB-T2 con High Efficiency Video.

Il cambio del televisore attraverso il bonus è possibile fino al 31 dicembre del 2022. La somma stanziata sono 250milioni, motivo per il quale in molti approfitteranno appena possibile, ed una volta finiti i fondi il bonus decadrà (al momento con si è parlato di una possibile aggiunta di fondi alla manovra).

Se precedentemente il Bonus TV si limitava alle persone con un Isee fino a 20mila euro, adesso è aperto a tutti: motivo per il quale non bisognerà avere nessun particolare documento per l’acquisto dei nuovi dispositivi.

Ricapitolando, quindi, per essere in regola con il Bonus Tv basta essere residente in Italia, rottamare un televisore più vecchio del 2018 e risultare in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il servizio dei canali nazionali (nel caso si fosse esonerati, non si avrebbero comunque problemi con il Bonus).

Per rottamare la tv, nel caso non la si voglia portare al negozio, ci si può anche recare in un’isola ecologica: il documento dell’avvenuta consegna dell’apparecchio sarà la testimonianza necessaria per ottenere lo sconto sul prezzo d’acquisto.

Quando arriva il Bonus Tv

Si tratta ormai di settimane. Il provvedimento è stato firmato, si stanno aspettando le due settimane di routine per la pubblicazione: quando la comunicazione arriverà all’Agenzia delle Entrate sarà possibile usufruire dell’aiuto economico. Ad agosto la situazione dovrebbe essere sbloccata definitivamente, nonostante non si sia ancora pubblicata la data ufficiale. Di sicuro, al momento, c’è solo la data di scadenza: il dicembre del 2022.

Il Bonus Tv agevola l’acquisto di un nuovo dispositivo: ma cosa cambia con il nuovo digitale terrestre?

Con il nuovo digitale terrestre ci saranno milioni di televisori che smetteranno di ricevere determinati canali. Per evitare ciò bisognerà cambiare tv, oppure dotarsi di un nuovo dispositivo per il digitale terrestre (il decoder).

Il passaggio da DVB-T a DVB-T2 è in atto già da gennaio 2020, sta andando avanti anche in questo 2021 ma il periodo che vedrà più cambiamenti è proprio settembre 2021. Questo il motivo per il quale i negozianti continuano a protestare i ritardi non giustificati per quanto riguarda la questione Bonus Tv: hanno riempito i magazzini di tv che non possono rivendere perché nessuno vuole acquistarlo senza sconto.

A settembre molti canali non saranno più visibili: tutti i televisori senza HD integrato o esterno, spiega money.it, non riusciranno a visualizzare i canali.

Money.it spiega un metodo per capire autonomamente se dover cambiare il il dispositivo o se ci si potrà considerare esenti dalle prossime problematiche di segnale.

Basta fare un test sintonizzandosi sul canale 200 che corrisponde al canale di test Mediaset, oppure canale 100 che corrisponde al canale di test Rai. Una volta sintonizzati, se vien fuori la scritta Test HEVC Main10 questo significa che una volta che a settembre avverrà il cambio, il televisore riuscirà ad ottenere il segnale: non ci sarà quindi bisogno di rimpiazzarlo o di acquistare un altro decoder.

Nel caso non uscisse alcuna scritta, allora molto probabilmente bisognerà sostituire il televisore. In ogni caso, per essere sicuri e non fare un acquisto a vuoto, soprattutto in questo periodo particolarmente critico dal punto di vista economico, si consiglia di risintonizzare tutti i canali.

Quando avverrà il cambio a settembre basterà cliccare su sintonizza (in base alle impostazioni del proprio digitale terrestre). Se anche in questo caso i canali non uscissero, prima di optare per una nuova tv, si può prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo decoder con un prezzo per tutte le tasche: dai 30 euro fino ai 250. Dovrebbe essere un’opzione comunque coperta dal Bonus Tv ma per il momento non è stato ancora pubblicato il provvedimento per questo non è possibile dare certezze. In ogni caso si tratterebbe di una spesa molto più accessibile rispetto all’acquisto di un televisore che consisterebbe comunque in qualche centinaio di euro.

Quando ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre

Il passaggio al nuovo digitale terrestre avverrà a settembre ma sarà a scaglioni con una divisione per regione.

Dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il cambiamento averrà per Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, province di Trento e di Bolzano. Invece dal 1 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 il nuovo digitale terrestre arriverà per Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Come ultimo scaglione dal 1 aprile 2022 fino al 20 giugno 2022 vede le regioni restanti, ovvero Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Marche e Molise.

Come spiega anche Money.it ci sono determinati dispositivi che diventeranno obsoleti e che avranno bisogno di nuovi decoder aggiornati:

tra i modelli, tutti quelli antecedenti al 2010 potrebbero già da adesso non riuscire a ricevere i canali HD.

I modelli dal 2010 al 2014, invece, per il momento ricevono i canali in HD codificati in MPEG4 ma comunque diventeranno obsoleti. A seguire quelle tv 2014-2015 che hanno il supporto DVB-T2 però non il Codec H265/HEVC. Le tv del 2015-2016 e del 2017-2018, invece sembrano supportare i nuovi canali ma non in formato a 10 bit. Per questo motivo riescono a ricevere i canali 100 e 200 (i canali di test Mediaset e Rai) ma non mostrano immagini.

In linea di massima questi sono i dispositivi che sicuramente dovranno subire una modifica perché tra qualche mese diventeranno obsoleti.

Insomma, il cambiamento si avvicina, per questo motivo bisogna rimanere aggiornati per quanto riguarda l’arrivo del nuovo digitale: i fondi per il Bonus Tv sono veramente pochi rispetto al numero di italiani che quest’anno avrà bisogno di un incentivo per l’acquisto: sarà una vera e propria gara. Vi terremo aggiornati.