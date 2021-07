Il bonus TV da 100 euro per la rottamazione di un vecchio televisore per far posto ad uno che recepisca le nuove frequenze di trasmissione con lo standard DVB T2 è ai nastri di partenza. Non è ancora utilizzabile in quanto manca il decreto attuativo. Sarà possibile sfruttarlo da tutti in quanto non richiederà l'ISEE. Ma ci sono cinque cose da sapere per poterlo usare!

Il bonus TV da 100 euro per la rottamazione di un vecchio televisore per far posto ad uno che recepisca le nuove frequenze di trasmissione con lo standard DVB T2 è ai nastri di partenza. Non è ancora utilizzabile in quanto manca il decreto attuativo, fermo presso il Ministero dell'Economia e Finanze in attesa di un riassetto delle frequenze. In seguito sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni sarà operativo. Quindi al momento non si può sfruttare, ma presto lo si potrà addirittura sommare all'altro bonus TV da 50 euro, che invece è già operativo. Cosa c'è da sapere sui bonus TV, per poterli usare? Ecco cinque cose da tenere a mente.

Bonus TV 100 euro: come funziona

La prima cosa da sapere è come funzionerà il nuovo bonus TV da 100 euro. Premettendo che al momento non è ancora possibile usarlo, perchè manca il decreto attuativo del MEF, il bonus TV 100 euro, può essere usato da tutti, in quanto è sganciato dall'ISEE e da ogni altro vincolo reddituale. Gli unici vincoli per poterlo usare è quello di rottamare il proprio televisore non compatibile con la nuova tecnologia di trasmissione dei programmi TV che sarà in vigore dal 1 luglio 2022, essere in regola con il pagamento del Canone Rai ed essere residente in Italia.

Per controllare se il televisore che hai in casa potrà ancora ricevere le frequenze televisive, puoi fare un test molto semplice. Digitando sul proprio telecomando il numero 200 e numero 100 si accede ai canali rispettivamente di Mediaset e Rai che permettono di sapere se il proprio apparato televisivo è già pronto per il DVBT-2. Se sul video della tv compare la scritta “Test HEVC Main10” il tuo televisore è pronto per il Dvbt-2. In caso contrario, da luglio 2022 lo schermo della tv sarà completamento nero. In questo caso è opportuno provvedere a dotarsi o di un nuovo televisore oppure di un decoder tv.

Il bonus TV da 100 euro, consente di poter ricevere uno sconto direttamente in negozio sull'acquisto di un televisore con la nuova tecnologia. Lo sconto è del 20% sul prezzo di acquisto, IVA inclusa, fino ad un massimo di 100 euro.

Bonus TV 100 euro: non tutte le TV si possono rottamare

Il secondo aspetto che devi tenere in considerazione per poter beneficiare del bonus TV da 100 euro, ribadiamolo quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del MEF, è che non tutti i televisori possono essere rottamati. Per verificare se la tua TV può beneficiare del bonus da 100 euro, puoi controllare l'elenco l’elenco del ministero dello Sviluppo economico delle apparecchiature idonee. Sono considerate obsoleti - e dunque rottamabili - gli apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018. Cosa succede se il proprio televisore è stato comprato dopo questa data ma non permette di vedere con la nuova tecnologia? L'unica soluzione è acquistare un decoder che rende compatibile il tuo televisore con i segnali in Dvbt-2/Hevc.

Bonus TV: come rottamare la TV

Terza cosa da sapere è la modalità di rottamazione del vecchio televisore. Il bonus TV 100 euro, che se tutto va per il verso giusto, potrebbe essere operativo per la fine di luglio, richiede la rottamazione del vecchio televisore se è nell'elenco presente presso il MEF. La rottamazione può però avvenire in due modi. Il primo – più semplice – sarà di consegnare al rivenditore il vecchio modello durante la fase di acquisto o ritiro del nuovo. A quel punto il negoziante applicherà lo sconto e si occuperà in seguito di smaltimento e riscatto del credito fiscale. Il secondo metodo sarà quello di smaltire in autonomia il vecchio televisore presso una discarica autorizzata, ottenere un modulo specifico e poi consegnare il tutto al rivenditore.

Bonus TV 100 euro: non ci vuole l'Isee

La quarta cosa da sapere sul bonus tv da 100 euro è che non ci vuole l'ISEE. Non preoccuparti se non ha compilato la Dichiarazione Unica Sostitutiva, perchè potrai avere lo sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro sul tuo nuovo televisore, a patto di rottamarne uno che fa parte dell'elenco delle tv rottamabili.

La legge di bilancio 2021 ha introdotto questo nuovo bonus disponibile per tutti, proprio perchè ci si è resi conto che il 1 luglio 2022 è vicino. Ma già a settembre 2021 inizieranno le operazioni di switch alla nuova tecnologia anche se si potrà continuare a vedere il programma preferito con il proprio attuale televisore.

Da uno studio della Fondazione Ugo Bordoni dal titolo “Diffusione degli Apparati tv in Italia e scenari evolutivi” appena il 17,9% degli apparati, oggi in possesso degli italiani, è in grado di ricevere trasmissioni Dvb-T2. Si stima che circa 9 milioni di televisori dovranno essere cambiati. Se uno di questi è il tuo, e non ha l'ISEE, attendi di poter andare in negozio e rottamarla per avere una nuova.

Bonus TV 50 euro: che differenze ci sono con il bonus TV 100 euro

Attualmente è utilizzabile il bonus TV 50 euro. Questo bonus, che potremmo definirlo il padre del bonus TV da 100 euro, è già operativo ed sfruttabile fino a dicembre 2022. Rispetto al bonus TV da 100 euro ci sono però delle differenze. La prima è l'importo: la metà. L'importo di 50 euro è immediatamente riconosciuto dal negoziante sia per l'acquisto di un nuovo televisore che per l'acquisto del decoder. Ed è questa la seconda differenza. Non c'è bisogno di rottamare la propria TV, e non è necessario essere in regola con il pagamento del Canone Rai. Tuttavia, per poter avere il bonus, si deve essere in possesso dell'ISEE. Questa è la terza differenza. Il requisito reddituale per poter accedere al bonus tv e decoder è quello di avere un Isee in corso di validità non superiore a 20.000 euro. Se sei in possesso di un ISEE inferiore puoi compilare il modulo che autocertifica il tuo ISEE, e che devi presentare in negozio per avere immediatamente in cassa lo sconto di 50 euro. Attenzione. Per ogni nucleo famigliare è possibile avere accesso ad un solo bonus TV da 50 euro.

Invece il bonus TV 100 euro è collegato al codice fiscale. Essendo questo personale, ogni singola persona può avere lo sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro, valido sull'acquisto di un nuovo televisore a patto che se ne rottami uno.

Bonus TV: cumulabilità tra i due bonus

Quinto aspetto da tenere in considerazione è che i due bonus TV sia quello da 50 euro che quello da 100 euro sono tra di loro cumulabili. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico-Economia prevede esplicitamente che il bonus sia cumulabile con quello previsto dal decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 (bonus da 50 euro) per l’acquisto di un televisore o di un decoder in linea con i nuovi standard televisivi. La cumulabilità però non è piena, ma l’importo è ridotto a 30 euro.

Quando inizia lo switch off delle frequenze TV

Il D-day è 1 luglio 2022, ma il passaggio alla nuova tecnologia Dvb-T2 inizierà gradualmente già dal 1 settembre 2021. La prima operazione sarà la dismissione della codifica Mpeg2 a favore di quella Mpeg4: funzioneranno solo i Tv Hd, quelli più vecchi non potranno più sintonizzare i canali. Questo passaggio metterà diverse famiglie nelle condizioni di non poter più vedere la tv. Da qui l'esigenza di dare un'accelerazione al bonus TV con il nuovo bonus TV da 100 euro.

Il passaggio avverrà per aree geografiche. Si partirà con Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2021. Dal primo gennaio al 31 marzo 2022 toccherà a Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Dal primo aprile al 20 giugno si chiuderà con Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

La seconda fase, invece, partirà da fine giugno 2022, con il vero e proprio passaggio al nuovo digitale. Il 1° luglio 2022 ci sarà lo spegnimento dell’attuale digitale terrestre Dvb-T. A quel punto sarà definitivo il passaggio alla seconda generazione Dvb-T2. Quindi bisognerà avere o una tv compatibile con questo nuovo sistema o un decoder per ricevere i nuovi canali.

Bonus TV: il nodo fondi e controlli

Il fondo messo a disposizione dal MEF è di 250 milioni di euro. Ammettendo un uso massivo con il limite massimo di 100 euro, ciò significa che potranno essere sostituiti all'incirca 2.5 milioni di televisori. Un quarto di tutti i televisori che necessiteranno di essere cambiati. Sicuramente non tutti beneficeranno dei 100 euro di sconto, visto che esso rappresenta il 20% di un televisore che costa 500 euro. Diverse sono le offerte dei nuovi televisori. Dipende dalla marca, grandezza e altre tecnologie installate sul televisore. Ma sicuramente il nodo risorse farà restare a bocca asciutta diversi utenti.

Per quanto riguarda invece i controlli, i dati vengono salvati su una piattaforma telematica in modo che l’Agenzia delle entrate possa accertare la sussistenza dei requisiti: che sia stato rottamato un apparecchio acquistato prima del 22 dicembre 2018, che si sia in regola con il pagamento del canone tv, che si abbia la residenza italiana. Possibile un solo acquisto con incentivo.

Non resta che aspettare la partenza del bonus.