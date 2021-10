Siamo arrivati al 20 ottobre, in cui inizia lo spostamento dei canali TV alle nuove frequenze. Vi spieghiamo le ragioni, le verifiche da fare, le tempistiche del passaggio, come richiedere il bonus TV e anche perché conviene farlo

Ormai ci siamo: il 20 ottobre comincia lo spostamento dei canali televisivi sulle nuove frequenze HD, per cui i televisori più datati, progressivamente, non saranno in grado di ricevere il segnale, se non dotati di un apposito decoder.

E per aiutare le tante famiglie che dovranno aggiornare il televisore di casa (integrandolo o sostituendolo) il Governo mette a disposizione un bonus TV, che ha due modalità con regole diverse: per cambiare il televisore o per dotarlo di un decoder che lo rendano in grado di ricevere le nuove frequenze.

Vediamo come funzionano i bonus TV, come si ottengono, cosa ci sta dietro e anche le trappole da evitare. Prendendo come riferimento – a scanso di fake news – quello che spiega il sito dedicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Ma anche facendoci aiutare da qualche commento, come quello che fa Wall Street Italia a proposito degli acquisti online, o quelli de Il Sole 24 ore e di QuiFinanza a proposito delle risorse già spese dal Ministero e di quelle ancora disponibili.

La storia si ripete

Poco più di dieci anni dopo lo spegnimento (switch-off) del segnale analogico, quindi, si ripropone una situazione simile, anche se in scala più ridotta (si parla di trenta milioni di televisori da integrare col decoder o da sostituire, mentre allora il passaggio alla nuova tecnologia riguardava praticamente tutti).

Senza addentrarci troppo nel tecnico, basti dire che si passa alla seconda generazione del segnale digitale terrestre (da qui la sigla DVB-T2) e che lo spostamento riguarderà anche i canali satellitari: per riceverli sulle nuove frequenze occorrerà avere una CAM certificata Tivusat e accedere alla piattaforma satellitare gratuita. In pratica, si abbandona lo standard di compressione e codifica Mpeg-2 in favore dell'Mpeg-4 o superiori, e concretamente significa che non ci saranno più i canali satellitari a bassa definizione, ma solo quelli almeno in HD.

Come verificare se devo cambiare il TV

Intanto, possiamo verificare facilmente se il nostro televisore è già compatibile con le nuove frequenze: se riceviamo Rai 1 sul canale 1, basta andare sul canale 100 e vedere se compare un'immagine. In questo caso l'apparecchio è già abilitato al nuovo segnale HD e non c'è bisogno di alcuna integrazione o sostituzione: dovremo solo risintonizzare i canali con la normale procedura automatica, come al momento della prima accensione.

Se invece non si vede niente al canale 100, il nostro televisore non sarà compatibile con il nuovo segnale in alta definizione, e allora, per vedere i canali spostati sulle nuove frequenze dovremo o comprare un decoder o un nuovo televisore (che di fatto ha il decoder compatibile integrato: dal punto di vista tecnologico l'intervento è lo stesso).

La stessa cosa vale per il canale 200 per verificare le frequenze dei canali Mediaset, se attualmente riceviamo Canale 5 sul programma 5. Nelle FAQ troviamo però l'avvertenza che sono possibili disfunzioni temporanee, per cui per essere certi in base a questa verifica che il televisore sia compatibile o meno, conviene rifarla dopo aver risintonizzato i canali.

In questo caso può succedere che solo uno dei due canali 100 o 200 visualizzi la schermata di test: in questo caso il televisore è compatibile con il nuovo segnale DVB-T2, ma uno dei due canali- test è occupato da un'emittente che andrà spostata su un altro canale.

I due bonus TV 2021

E adesso vediamo cosa fare se il televisore che abbiamo va aggiornato o sostituito. Le regole del bonus TV sono diverse: di fatto c'è un bonus TV - rottamazione , per sostituire il televisore, e c'è un bonus TV - decoder per aggiungere il decoder al televisore che già abbiamo. Questi sono i bonus TV 2021, da non confondere con il bonus TV partito già nel 2019 per le famiglie a basso reddito.

In comune trai due bonus TV 2021 c'è la scadenza: si possono richiedere fino a fine 2022, oppure fino a esaurimento delle risorse stanziate. E già c'è chi teme che queste possano non bastare a soddisfare tutte le richieste. C'è anche un termine iniziale: il bonus è attivo dal 23 agosto 2021 e non è applicabile a nuovi televisori o decoder acquistati prima di questa data.

Il bonus TV - rottamazione consiste in uno sconto del 20% sull'acquisto del nuovo televisore, ma fino a un importo massimo di 100 Euro. Il bonus TV - decoder consiste in uno sconto di 30 Euro, oppure corrispondente al prezzo di vendita del decoder se inferiore a 30 Euro, e può essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare, e a condizione che il reddito ISEE del medesimo non superi i ventimila Euro. Per dimostrarlo bisogna presentare al rivenditore, insieme al modulo di richiesta del bonus, anche la dichiarazione sostitutiva della situazione ISEE.

Il bonus TV – rottamazione invece richiede la residenza in Italia, l'essere in regola con il pagamento del canone RAI (tranne il caso di esenzione, spettante a chi ha almeno 75 anni e un reddito familiare di massimo 8000 Euro annui), e rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il che, tra l'altro, significa implicitamente che quelli acquistati successivamente sono compatibili con il nuovo segnale.

La rottamazione può avvenire presso lo stesso rivenditore (qui trovate l'elenco di quelli aderenti all'iniziativa) dove acquistiamo il nuovo televisore, oppure presso un'isola ecologica, e in questo caso il personale addetto dovrà firmare la nostra autodichiarazione che abbiamo rottamato un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,e con quella, insieme al resto della documentazione richiesta, andremo a richiedere l'applicazione del bonus TV sul nuovo acquisto.

Come funzionano i bonus TV

Per entrambi i bonus TV, lo stesso viene usufruito direttamente tramite sconto sull'acquisto praticato dal negoziante che vende il televisore o il decoder. Quindi tutte le offerte per ottenere il bonus in modo diverso, tramite altri canali, sono truffe. In questo senso, attenzione anche alle modalità di acquisto online. I due bonus sono cumulabili, a condizione che i richiedenti possiedano tutti i requisiti. Il bonus TV – Decoder si può applicare anche all'acquisto di un altro televisore, anziché di un decoder.

Per ottenere lo sconto bisogna presentare l'autocertificazione (scaricabile qui) in cui si dichiara di avere i requisiti richiesti, che nel caso di smaltimento del vecchio televisore presso un'isola ecologica sarà stato firmato dall'addetto allo smaltimento, e poi carta d'identità e codice fiscale.

Il tutto si può fare anche per gli acquisti online, sempre trasmettendo la documentazione richiesta in base alle indicazioni del rivenditore che aderisce all'iniziativa. Non essendo in presenza, occorre però fare maggiore attenzione a seguire le istruzioni per non incorrere in qualche tranello, magari architettato da terze parti.

Le condizioni per la validità del bonus TV per acquisti online sono due: oltre che il rivenditore aderisca all'iniziativa, anche che abbia un luogo fisico in cui portare la TV da rottamare o il modulo firmato in caso di smaltimento presso l'isola ecologica. Quindi il bonus TV è valido per catene di negozi come Mediaworld, Unieuro o Euronics, ma non per acquisti su Amazon.

La tempistica dello switch-off

Come per il primo switch-off, che interessò complessivamente ben quattro anni (2008 – 2012) anche questo passaggio al nuovo segnale di trasmissione televisiva sarà graduale. Comincia il 20 ottobre dalle aree geografiche ristrette A, B, C, e D, che comprendono complessivamente buona parte del Nord Italia.

Coinvolte anche Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La transizione per tutto il territorio nazionale si dovrebbe completare a giugno 2022. E già si tratta di date posticipate: la migrazione del segnale doveva avvenire nel 2020, ma data la pandemia, il lockdown e tutti gli altri problemi, il termine per l'Italia è stato posticipato.

Fare spazio al 5G

Fin qui abbiamo visto, a grandi linee, “come si fa”. Ma dietro il bonus TV c'è anche un'altra domanda: perché si fa?

Si fa perché, come dice la pubblicità, “la televisione sta cambiando in tutta Europa”: tradotto in termini più tecnici, si è deciso a livello europeo di liberare le frequenze oggi occupate dai canali radiotelevisivi digitali – la cosiddetta “banda 700” a favore della telefonia mobile, in particolare quella con tecnologia 5G. Quindi i canali radiotelevisivi si sposteranno progressivamente su uno spettro di frequenze diverso e più ristretto (detto “sub-700”). Si promette anche un miglioramento della qualità di visione dei canali televisivi.

Risorse in esaurimento

C'è un'ultima questione che riguarda i bonus TV governativi: le risorse disponibili. Già al debutto del periodo in cui poteva essere richiesto, quest'estate diverse testate segnalavano come le risorse stanziate, rispetto al numero di potenziali richiedenti, bastassero a mala pena per un quarto dei richiedenti: 250 milioni di Euro stanziati a fronte di nove milioni di famiglie con un televisore da sostituire.

E Il Sole 24 ore riferisce la situazione dei conti a inizio ottobre: complessivamente ben oltre un milione (1215420) di contributi erogati per l'acquisto di un nuovo televisore, di cui solo poco più di 182000 per i decoder. Ci sono poi circa 719000 voucher relativi al primo bonus TV, quello attivo dalla fine del 2019 per famiglie a basso reddito (entro 20000 euro annui di ISEE) e il cui valore era già sceso da 50 a 30 Euro.

E solo pochi giorni prima un articolo di SOS tariffe avvisava che, in base ai fondi già spesi dal MISE e al ritmo delle richieste a metà settembre 2021 (circa dodicimila al giorno), i soldi messi a disposizione dallo Stato basteranno fino ad aprile 2022. Ben prima, quindi, della scadenza del bonus. Ma c'è da aspettarsi che con l'inizio effettivo dello switch off, con la prima fase, le richieste possano aumentare ancora, e quindi i fondi – a meno di rifinanziamenti – finire anche prima. Insomma, se si deve cambiare televisore o decoder, meglio fare in fretta.