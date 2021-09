Attenzione all'arrivo del nuovo digitale terrestre: a partire dal 15 ottobre si passa alla codifica Mpeg-4, mentre dal 2022 arriva il sistema Dvbt-2. Gli italiani possono ancora sfruttare i due bonus tv previsti dal Mise per acquistare un nuovo televisore o decoder e per rottamare il vecchio apparecchio obsoleto. Ecco come ottenere fino a 130 euro di sconto sull'acquisto di un televisore compatibile con il nuovo digitale terrestre

[ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI] Clicca qui ORA e scopri come ottenere INVESTIMENTI passivi a basso rischio e ad ALTO RENDIMENTO. Ottieni un 10% in più con il lending crowdfunding in Italia.

Il 15 ottobre avverrà il primo cambiamento del nuovo digitale terreste: la Regione apripista sarà la Sardegna. In vista del completamento della transizione, che terminerà solo nel 2023, gli italiani possono ancora sfruttare i bonus tv 2021 per comprare un nuovo televisore in grado di ricevere i nuovi segnali del digitale terrestre.

Dapprima esisteva solo il bonus tv e decoder, ovvero uno sconto di 50 euro (attualmente rimodulato a 30 euro) sull’acquisto di dispositivi (tv o decoder) di ultima generazione, in grado di ricevere i segnali del sistema Dvbt-2. Il bonus, però, era riservato solo alle famiglie meno abbienti.

Dal 23 agosto 2021, invece, il Mise ha permesso a tutte le famiglie italiane di ottenere fino a 100 euro di sconto grazie al bonus tv senza ISEE.

Vediamo, dunque, come sfruttare il bonus tv e decoder da 30 euro e il bonus tv senza ISEE da 100 euro per arrivare pronti prima della data di switch off del digitale terrestre.

Bonus tv e digitale terrestre: cosa cambia dal 15 ottobre?

Il nuovo digitale terrestre sarebbe dovuto partire dal 1° settembre 2021 in Italia, ma il Mise ha deciso di posticipare la data: troppi italiani non hanno ancora cambiato i propri televisori e rischierebbero di restare senza canali.

Dunque, è slittata al 15 ottobre 2021 la prima data per il passaggio al nuovo digitale terrestre. A partire dal prossimo mese, però, poco o nulla cambierà in quanto sono previsti appuntamenti differenti per le differenti Regioni italiane. L’apripista sarà la Sardegna.

Il passaggio dal sistema Mpeg-2 a quello Mpeg-4 “aumenterà la qualità delle immagini, l’audio e il livello dei servizi offerti ai telespettatori”, come scrive l’articolo del Giornale.it.

Il 2022, invece, porterà un nuovo rinnovamento della tecnologia, che si concluderà soltanto nel 2023, quando tutta l’Italia avrà adottato il sistema Dvbt-2/Hevc Main 10, che è un “protocollo che consente di riservare al pubblico contenuti ancora più performanti rispetto all’attuale scenario”, prosegue il quotidiano online.

Come prepararsi alla data di switch off, ovvero al passaggio completo verso il nuovo standard Dvbt-2? La prima mossa è quella di controllare se il proprio televisore è idoneo o meno ai nuovi standard digitali. In caso contrario, si possono sfruttare i bonus tv che il Governo ha introdotto a favore dei cittadini.

Bonus tv 2021: quali sono e come funzionano?

Si avvicina la data dello switch off del digitale terrestre: doveva partire dal mese di settembre il passaggio allo standard Mpeg-4, ma il Mise ha posticipato i termini per concedere agli italiani più tempo per cambiare i propri televisori. Ma il tempo stringe e le risorse potrebbero esaurirsi prima del tempo.

Sono due i bonus tv e decoder che i cittadini possono sfruttare per cambiare i proprio vecchi dispositivi, o rottamarli, per acquistare prodotti nuovi e all’avanguardia, che riescano a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

Il primo bonus tv e decoder consente alle famiglie meno abbienti di ottenere uno sconto di 30 euro sull’acquisto di nuovi dispositivi, senza la necessità di rottamare le vecchie televisioni.

Il secondo bonus, il bonus tv senza ISEE, è stato introdotto lo scorso 23 agosto ed è pensato per tutte le famiglie italiane, a prescindere dal livello reddituale posseduto. Il bonus tv senza ISEE permette di ricevere fino a 100 euro di sconto su un nuovo televisore, purché si decida di rottamare il vecchio apparecchio.

Entrambe le agevolazioni sono tra loro cumulabili, ma esistono dei requisiti da rispettare per poter ottenere gli sconti.

Bonus tv e decoder da 30 euro: a chi spetta?

Il bonus tv che inizialmente aveva introdotto il Governo riguardava soltanto le famiglie meno abbienti e permetteva a queste ultime di acquistare una televisione o un decoder sfruttando uno sconto che – in un primo momento – arrivava a 50 euro.

Nel 2021, però, i voucher sono stati rimodulati e ad oggi le famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 20 mila euro possono ottenere uno sconto su tv e decoder fino a un massimo di 30 euro. Basterà semplicemente compilare la dichiarazione sostitutiva disponibile sul sito del Mise.

I fondi di questo bonus sono limitati (151 milioni di euro): ciò significa che verranno concessi voucher fino al completo esaurimento delle risorse o comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Meglio muoversi con anticipo!

I requisiti per ottenere il bonus tv e decoder fino a 30 euro sono:

possedere un ISEE inferiore a 20 mila euro;

risiedere in Italia ed essere in regola con il pagamento del Canone Rai.

Infine, è nessun componente del nucleo familiare deve aver già beneficiato del bonus tv-decoder. È possibile cumulare la misura con il bonus tv senza ISEE (che presentiamo nel prossimo paragrafo).

Bonus tv senza ISEE: 100 euro di sconto per tutti!

Il secondo incentivo che ha introdotto il Mise lo scorso agosto, è rivolto a tutti i cittadini italiani residenti in Italia: il bacino di potenziali beneficiari è di circa 10 milioni di famiglie.

Il bonus tv senza ISEE viene erogato a qualsiasi nucleo familiare a prescindere dalle condizioni reddituali o patrimoniali. Previa rottamazione del vecchio apparecchio, non compatibile con i nuovi standard Dvbt-2, le famiglie possono ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore, nel limite massimo di 100 euro a famiglia.

Anche in questo caso, però, le risorse sono limitate: 250 milioni di euro basteranno ad accontentare tutti? Meglio prenotare il proprio sconto per tempo: la scadenza del bonus è fissata al 31 dicembre 2022, ma le risorse potrebbero esaurirsi molto prima.

Per poter richiedere e ottenere il bonus tv senza ISEE occorre soddisfare i seguenti requisiti:

avere la residenza in Italia;

pagare regolarmente il Canone Rai;

rottamare il vecchio televisore “obsoleto” (ovvero acquistato prima del 22 dicembre 2018).

Possono richiedere il bonus da 100 euro senza ISEE anche gli over 75, nonostante risultino esonerati dal pagamento del Canone Rai.

Come si ottiene lo sconto di 100 euro?

Per richiedere lo sconto previsto dal bonus tv senza ISEE basta recarsi presso un punto vendita o una discarica autorizzata e chiedere la rottamazione del proprio apparecchio “obsoleto”.

A questo punto, occorre compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Mise per poter ottenere i 100 euro di sconto, autodichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti (verranno effettuati controlli a campione). Il modulo deve essere firmato sia dall’acquirente sia dal rivenditore (anche se l’acquisto viene fatto online).

Per completare l’operazione occorre allegare, al modulo compilato, una copia di un documento di identità in corso di validità e inserire il proprio codice fiscale.

Saranno, infine, i negozi a inserire nell’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate tutti i dati ottenuti al fine di favorire i controlli a campione.

Doppio bonus tv fino a 130 euro! Come sfruttarlo

Per le famiglie che possiedono un reddito inferiore a 20 mila euro e che hanno intenzione di rottamare il vecchio televisore per comprare un nuovo apparecchio più recente, esiste un’altra possibilità.

I due bonus tv sono compatibili tra di loro: ciò significa che, a parità di tutti i requisiti, è possibile sfruttarli per ottenere uno sconto fino a 130 euro sull’acquisto di un nuovo televisore!

Ricordiamo che i requisiti da soddisfare per cumulare i due bonus sono ancora più stringenti e riguardano solo le famiglie con reddito più basso:

residenza in Italia;

attestazione del regolare pagamento del Canone Rai;

rottamazione del vecchio apparecchio “obsoleto”, ovvero acquistato prima del 22 dicembre 2018;

possesso di un ISEE non superiore a 20 mila euro.

I nuclei familiari che soddisfano tutti questi requisiti potranno ottenere ben 130 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo televisore compatibili con i nuovi standard.

Bonus rottamazione tv: boom di domande!

Dalla sua partenza, al 23 agosto 2021, il cosiddetto “bonus rottamazione tv” è stato richiesto da migliaia di cittadini italiani. Il beneficio, infatti, si rivolge a tutti, indipendentemente dal valore del proprio reddito o ISEE.

Il nuovo bonus tv senza ISEE è già stato richiesto sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate da 232.188 cittadini, per un ammontare complessivo di 18 milioni di euro di crediti di imposta. Il tutto a nemmeno un mese dall’apertura delle richieste!

Il bonus tv-decoder da 30 euro, invece, ha raggiunto soltanto un milione di euro di crediti di imposta ed è stato richiesto attualmente da 41.323 famiglie.

Ricordiamo che entrambi i bonus hanno una data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2022, ma le risorse potrebbero terminare ben prima! Soprattutto il bonus tv senza ISEE, che si rivolge a una platea di circa 10 milioni di famiglie…

Nuovo digitale terrestre: dovrò cambiare il mio televisore?

Esistono alcuni metodi per verificare se avete bisogno o meno di cambiare il vostro televisore per continuare a guardare i canali televisivi anche dopo lo switch off.

Anzitutto, in vista del passaggio dalla codifica Mpeg-2 a quella Mpeg-4, che avverrà dal 15 ottobre 2021 in alcune Regioni italiane, potete verificare se il vostro televisore riceve i canali in alta definizione. Per farlo, cliccate sul canale 501 dal vostro telecomando e proseguite in avanti: se riuscite a vedere i canali in HD, il vostro televisore è compatibile con il nuovo standard; in caso contrario è bene cambiarlo per continuare a guardare la televisione.

Generalmente i televisori o i decoder emessi a partire dal 2017 sono compatibili ai nuovi standard: se ancora non riuscite a vedere i canali dal 501 in avanti, potete provare a risintonizzarli.

Per verificare, invece, la compatibilità del vostro televisore con lo standard Hevc main 10 (in arrivo dal 2022), dovrete eseguire un altro test. Sul telecomando potete provare a digitare il canale 100 per la Rai e 200 per Mediaset: se sullo schermo (in alto) compare la scritta “Test Hevc main10”, il televisore è compatibile con il nuovo segnale.

Generalmente tutti gli acquisti eseguiti a partire da dicembre 2018 dovrebbero risultare compatibili con il nuovo digitale terrestre.

Sul sito del Mise, comunque, è possibile verificare se qualsiasi tipo di televisore è compatibile o meno con i nuovi standard.