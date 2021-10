Il Bonus tv arriva nel 2021 come una manna dal cielo. Il motivo? A buon intenditore poche parole: approfitta dell'incentivo della televisione tutta al digitale! Il Governo Draghi ha studiato una serie di misure molto vantaggiose per la popolazione. Che sia la volta buona per cambiare e modernizzare il sistema televisivo di casa?

Il Bonus tv 2021 continua la sua azione favorevole per chi rientra tra i fortunati che possono usufruirne. La rivoluzione del 5G è in corso, sai che significa per la salute del nostro pianeta, oppure ti sei fatto sfuggire le novità più interessanti? Rimani aggiornato, perché non te ne pentirai. Tra acquisti agevolati, rottamazioni e la realtà ultra digitale a favore ambientale in arrivo, cosa aspetti?

Ecco la guida pratica e veloce di cui non puoi assolutamente fare a meno se non vuoi perdere non una, bensì la doppia occasione dell'anno!

La novità del Bonus tv introdotto dalla manovra

Il Bonus tv è legato alla fatidica data del 20 ottobre, sai per quale ragione? Perché segna l'inizio della transizione diretta all'alta definizione Mpeg4 con il passaggio dei tuoi canali preferiti, circa nove, tra Rai e Mediaset. L'occasione della misura studiata dal Governo Draghi è più unica che rara, perché ti permette di aggiornare il tuo palinsesto televisivo.

Il tutto tenendo in considerazione la Legge di Bilancio, la quale ha previsto per gli anni 2019-2022 dei contributi interessanti per l'acquisto o la rottamazione di apparecchi, per avere quelli capaci di captare i "nuovi segnali dal futuro". Non ci credi? Ecco cosa ti sei perso.

La novità è tutta finalizzata alla trasformazione verso il 5G, le reti mobili ultraveloci di nuova generazione che ti fanno entrare direttamente nella visione super aggiornata e veloce dei tuoi programmi, serie tv e film preferiti. Ma non solo. A tal proposito, quanto si conosce in merito al 5G?

Si tratta del termine che ultimamente ha originato più discussioni e polemiche di ogni tipo. Paure e rischi sono tra gli argomenti più cliccati nel web, ma anche tra le discussioni complottistiche maggiormente in voga. Tra teorie varie, bisogna prima o poi approfondire la questione, perché significa conoscere come sta avvenendo la più grande rivoluzione digitale e tecnologica del momento.

Entrare a pieni passi nel mondo digitale 3.0 non è una novità, ma capire come a breve tutto sembrerà catapultato nel futuro fantascientifico sempre immaginato, è fondamentale. Un'analisi sul 5G illustra perché Roma diventerà una delle prime capitali europee a sperimentare i collegamenti in questione che, con i loro invidiatissimi 1 gigabit in download e 200 megabit in upload, si rivelano 1000 volte più veloci del 4G!

Le fonti del MISE assicurano nuove risorse. La velocizzazione del traffico dei dati è alle porte, sei pronto per scoprire come il Bonus tv verrà avvantaggiato da tutto questo?

Bonus tv 2021, che cos'è?

Si tratta della misura rivolta ai cittadini che per usufruire dei nuovi vantaggi tecnologici, acquistando gli strumenti televisivi della nuova era. La Legge di Bilancio prevede la possibilità mediante tale sistema di acquistare quegli apparecchi che sono compatibili con lo standard di trasmissione DVB-T2 - HEVC MAIN 10.

Tra questi aggeggi ultratecnologici ci sono sia televisori che decoder funzionali a risolvere la problematica di adeguamento per le novità. La situazione è in ballo, e i beneficianti vogliono ballare il valzer della convenienza economica. Così, risulta spontaneo farsi due conti per capire gli aspetti favorevoli della misura.

A quanto ammonta il valore del bonus? Ed è qui che casca l'asino. Perché la misura è molto più vantaggiosa di quello che sembra. Il motivo? La sua doppia natura, la quale di conseguenza concerne una doppia finalità. Infatti, la soluzione è destinata ad agevolare tutti coloro che hanno delle esigenze proprie in materia.

Proprio per questo, bisogna evidenziare che le necessità non sono uguali per tutti. Esistono soluzioni comode per i più grandi che si ritrovano a doversi approcciare con la nuova realtà, i quali possono seguire dei tutorial molto utili. Come quello di Gesualdo Lo Monaco in questo contributo fondamentale per chi si sta affacciando per la prima volta alla tematica.

Fin qui ci siamo, ma il dubbio di partenza ritorna. Che significa nel concreto? Il bonus ha doppia natura, scopri perché.

Che significa doppio bonus?

La dualità dipende dal fatto che il bonus per l'acquisto degli apparecchi può essere associato ad un altro, quello della rottamazione! Il bonus rottamazione tv consta nello sconto del 20% sul prezzo d’acquisto per un importo che non può superare i 100 euro. Come si accede? Si può ottenere questo incentivo scegliendo come soluzione la rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Quindi, la tv obsoleta di casa tua può essere rottamata consegnandola al negozio in cui si effettua l’acquisto, oppure puoi optare per agire autonomamente dirigendoti in un’isola ecologica e facendoti firmare il modulo che attesta il concreto smaltimento. Coloro che beneficiano del Bonus rottamazione tv sono i cittadini che versano il canone Tv mediante la bolletta elettrica o modello F24. Ma non solo.

Tra i destinatari c'è anche chi che al 31 dicembre 2020 risulta che abbia un'età anagrafica pari o superiore ai settantacinque anni, con l'aggiunta di essere residente in Italia, ed al tempo stesso esente dal pagamento del canone tv perché titolare di un reddito familiare annuo non maggiore a €8.000.

Appunto, si parla più comodamente di dualità del beneficio, perché il bonus rottamazione tv si può cumulare con il bonus tv-decoder. Arrivati a questo punto sono evidenti le note favorevoli della questione. Ma come si procede? Ecco la guida che fa al caso tuo.

La guida per richiedere il Bonus tv

La richiesta di accedere al bonus e beneficiare dello sconto deve essere fatta al venditore. L’acquirente deve presentare un modulo nel quale dichiara di avere i requisiti richiesti e che nessun altro componente del suo nucleo familiare abbia usufruito del bonus. Il contributo è concesso per l’acquisto, dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, di apparecchi televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 .

Il bonus è riconosciuto, una sola volta in relazione a ciascun nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento. Le attestazioni dell’ISEE sono date da una dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità. I cittadini possono usufruire dello sconto presentando al venditore copia del documento di identità in corso di validità e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta:

valore ISEE del proprio nucleo familiare non maggiore a €20.000;

nessun componente ne ha ancora usufruito;

Inoltre, l’applicazione del bonus è possibile soltanto da parte dei venditori che si siano registrati sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. Adesso che sai come fare, scopri se puoi fare!

Scopri se ha i requisiti per il bonus tv 2021

E' proprio qui che si trova il nodo del pettine: vorrebbero beneficiarne tutti, ma non è possibile! Si tratta di una misura studiata accuratamente dal Governo Draghi, di conseguenza non significa regalare incentivi a chiunque, ma mettere in atto un'adeguata azione per mettere in moto l'economia con consumi e investimenti.

Coloro che ottengono il bonus tv e decoder sono i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore a €20.000! Inoltre, bisogna possedere la cittadinanza italiana, e recarsi nel negozio scelto. A proposito, con questo elenco di punti vendita puoi conoscere quello che fa più al caso tuo, ma soprattutto che soddisfa al meglio le tue esigenze sotto più punti di vista. Dalla tua soluzione personale, al punto in cui è situato, trova quello più vicino a te, e risolverai tutto in un batter d'occhio.

Recati nel negozio selezionato con un documento d’identità valido e il tuo codice fiscale. Ricorda che però c'è anche la possibilità di fare tutto online, ma solo qualora tu sia ferrato in tecnologia di nuova generazione. Mentre il negozio resta la scelta maggiormente considerata, proprio per ottenere consigli e suggerimenti utili agli acquisti.

Attenzione, non dimenticare che devi scoprire se la tua tv è compatibile con il digitale. Ecco come devi fare.

Tecnica per sfruttare al meglio il bonus: vedi se la tv è compatibile con il digitale!

Il bonus tv permette di comprare gli apparecchi compatibili con lo standard DVBT-2 e con la codifica HEVC MAIN 10. L’obiettivo in vista è quello di liberare la banda di trasmissione dei 700 MHz per l’arrivo del 5G. Per non cadere impreparato e comprare qualcosa che rende vani tutti i tuoi sforzi per usufruire dell'incentivo, analizza il tuo caso specifico. Come?

Mediante un test! Digita il canale 100 o il 200 con il tuo telecomando, e vedi cosa accade. Se non ricevi il segnale, significa che la tv non è abilitata al nuovo digitale, al contrario sì! Ti comparirà anche la scritta: Test HEVC Main10.

Hai scoperto le modalità, sai dove andare, puoi anche scoprire se hai i requisiti e altre informazioni utili, ma te ne manca una innovativa. Sai il vantaggio ambientale di tutto ciò?

Bonus tv 2021: è la soluzione per l'incentivo economico e a favore dell'ambiente

La misura è destinata a eliminare una volta per tutte quei televisori e apparecchi vecchi come i drammi del mondo. Tutto è partito lo scorso 23 agosto, ma tra le innovazioni c'è quella tutta finalizzata al Green! Non avere paura, in questo caso non si parla né di coronavirus e né della fatidica certificazione verde che permette di fare praticamente qualsiasi cosa, ma di un'azione a favore del pianeta che ci ospita.

L’evoluzione della trasmissione televisione si riduce, e di conseguenza anche l'invisibile, ma esistente inquinamento elettromagnetico! Perché la trasmissione del segnale avviene a una potenza più bassa.

In questo momento così critico e delicato è vero che il futuro per il genere umano sembra oscurato da una nube indefinita di problematiche, ma nonostante ciò, forse si stanno mettendo in modo delle decisioni più vantaggiose per la vita sulla terra.