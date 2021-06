E' in arrivo un nuovo bonus tv da parte del Governo guidato da Mario Draghi. E sarà un bonus molto impattante sugli italiani. Un nuovo bonus che si aggiunge ai tanti già attivi in questi mesi. Qui si tratta di un Bonus da 100 euro, universale, rivolto a tutti visto che non sarà prevista nessuna limitazione legata all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

E' in arrivo un nuovo bonus da parte del Governo guidato da Mario Draghi. E sarà un bonus molto impattante sugli italiani. Un nuovo bonus che si aggiunge ai tanti già attivi in questi mesi.

Qui si tratta di un Bonus da 100 euro, universale, rivolto a tutti visto che non sarà prevista nessuna limitazione legata all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Stiamo parlando del Bonus tv: siamo alla vigilia di una fase di cambiamenti epocali nella trasmissione del segnale televisivo. Molti degli apparecchi nelle case degli italiani non saranno più adeguati alla ricezione del nuovo segnale.

E quindi occorrerà fare cambiamenti. Il Governo aveva già previsto un Bonus da 50 euro ma è andato molto a rilento anche per via della presenza di una limitazione legata all'Isee.

Ora il governo rilancia. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quelle che sono tutte le tappe di questo processo di transizione del segnale televisivo e che cosa possono o devono fare le persone se vogliono continuare a vedere i loro programmi preferiti in televisione.

Bonus Tv, il nuovo incentivo organizzato dal governo di Mario Draghi

Siamo alla fase dell'elaborazione dei Decreti Attuativi da parte di Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico per avviare una nuova misura di incentivo nei confronti degli italiani.

Una misura volta a dare un contributo di 100 euro per ogni nucleo familiare alla vigilia di una spesa importante che occorrerà fare visto che si tratta di dovere rinnovare il parco delle tv di casa in moltissime famiglie. Per questa misura il Governo Draghi stanzierebbe una risorsa molto importante visto che sarebbero messi sul piatto per questo incentivo circa 100 milioni di euro.

Il Bonus è rivolto alla rottamazione di un vecchio televisore che si ha in casa per passare ad un modello di ultima generazione in grado di ricevere in maniera corretta il nuovo segnale televisivo del digitale terrestre di ultimissima generazione.

Una cosa va specificata subito: non sarà necessario cambiare la propria antenna. Le antenne attuali continuano ad essere idonee anche per la ricezione del segnale digitale terrestre anche nel momento in cui avverrà in maniera definitiva il passaggio al nuovo segnale.

Bonus Tv, perchè un nuovo incentivo da 100 euro

In questi mesi la situazione in Italia è stata in forte stallo. Le persone non hanno ritenuto per varie ragioni una priorità il cambiamento delle proprie televisioni. Il percorso di passaggio e cambiamento dei mezzi televisivi procede lentamente. Probabile che prenda un po' quota in queste settimane come avviene solitamente in concomitanza con lo svolgimento delle grandi manifestazioni di calcio come gli Europei che prendono il via venerdì 11 giugno con la sfida tra l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia.

Ma il passaggio degli italiani ai nuovi mezzi televisivi è molto lento, le tappe di passaggio del digitale terrestre si avvicinano sempre di più e occorreva fare uno scatto ulteriore.

Il Governo di Mario Draghi sta per varare un incentivo da 100 euro per tutti e senza Isee. Unica limitazione: verrà previsto un apparecchio scontato per nucleo familiare. Questo consente un grande ampliamento dei beneficiari del Bonus rispetto a quello da 50 euro che rimane tutt'ora in vigore ma con la limitazione Isee.

L'attuale misura che è stata senza mezzi termini un flop era vincolata all'Isee familiare: per venire erogato il contributo, il nucleo familiare non doveva avere un Isee superiore ai 20.000 euro.

Bonus tv: come funzionerà e come si potrà accedervi

Va specificato in modo chiaro - al fine di evitare una corsa al negozio - che il Bonus tv da 100 euro per ogni famiglia non è ancora usufruibile. Si stanno attendendo, come detto, i Decreti Attuativi. La misura del Bonus Tv per come la sta studiando l'esecutivo guidato da Mario Draghi verrà strutturata in questa maniera.

Verrà erogato un contributo da 100 euro per l'acquisto di una nuova tv previa consegna automatica da parte del cliente del vecchio apparecchio televisivo. Sarà quindi una erogazione dell'incentivo economico in presenza contemporanea di una rottamazione del vecchio modello.

La misura dovrebbe prevedere lo sconto applicato in maniera diretta dal negoziante o dal rivenditore al cliente al momento dell'acquisto. Rivenditore che poi recupererà la cifra scontata tramite un credito di imposta. Non resta che attendere il Decreto Attuativo di Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico per attivare la misura ed avere tutti i dettagli. E le novità sono attese a breve giro perchè le scadenze e i passaggi sono imminenti.

Bonus da 50 euro resta attivo

Va sottolineato che l'intervento a supporto delle famiglie con Isee più basso - da 50 euro - resta in vigore nonostante a breve arriverà questa nuova norma legislativa. Molte persone in questa fase stanno attendendo, non usufruendo dell'incentivo da 50 euro, in attesa della nuova norma del Governo.

Ma per chi fosse interessato e rientra nei criteri ISEE previsti può comprare una nuova televisione usufruendo dello sconto da 50 euro il Bonus ha validità entro la fine dell'anno o al terminare delle risorse messe a disposizione. A differenza del nuovo bonus da 100 euro che verrà attivato qui non è prevista la rottamazione del vecchio apparecchio televisivo.

Lo sconto si concretizza in una riduzione direttamente praticata dal rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova televisione. Ma questo incentivo vale anche per l'acquisto di un decoder di nuova generazione da collegare alla propria vecchia televisione.

In questo caso da segnalare che essendo l'importo di spesa per il decoder più basso, lo sconto sarà non di 50 euro ma relativo alla copertura del prezzo di vendita del decoder.

Anche in questo caso poi il titolare del negozio e il rivenditore recupereranno la cifra scontata al cliente al momento dell'acquisto con il mezzo del credito d'imposta. Per ottenere questo sconto occorre presentare un modulo di autocertificazione legato al proprio ISEE. Il modulo va consegnato in originale e firmato.

Bonus tv, come controllare se la propria tv è compatibile col nuovo digitale

Innanzitutto va detto che che ha acquistato un televisore in una data successiva al 22 dicembre 2018 non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Perchè da quel giorno le tv in vendita erano tutte con le caratteristiche di compatibilità con il digitale terrestre di ultima generazione.

Nell'attesa che arrivi il giorno del passaggio di consegna ci sono alcune procedure che le persone possono già mettere in atto per verificare.

L'operazione non è difficile ed è alla portata di tutti: occorre fare una risintonizzazione della propria televisione. Il primo tentativo da fare è quello di sintonizzarsi su uno dei canali digitali già trasmessi in alta definizione. Ad esempio il 501 per la Rai oppure il 505 per Canale 5. Questo è il primo tentativo da fare perchè il primo cambiamento che avverrà sarà questo. Dal 1 settembre 2021 saranno fuori dai giochi tutti gli apparecchi televisivi non in grado di ricevere i segnali in alta definizione. Questo è il primo passaggio.

La seconda prova da fare subito è quella di andare sul canale 100 e vedere se compare una scritta oppure no. Se appare la scritta «Test HEVC Main10» significa che la propria televisione è stata prodotta di recente ed è idonea a ricevere il segnale digitale terrestre nuovo.

Se invece non dovesse comparire nessuna scritta, lo schermo dovesse rimanere nero oppure apparire una scritta canale non disponibile va da se che il mezzo televisivo non è idoneo alla ricezione del nuovo segnale. In questo caso quindi occorrerà procedere alla sostituzione del mezzo magari approfittando dell'incentivo in corso di attuazione da parte del Governo. Oppure acquistare con un costo decisamente più basso un decoder da attivare alla televisione.

Il decoder esterno al mezzo televisivo rende la tv compatibile con la ricezione del nuovo segnale.

Da metterre bene in evidenza che in caso di segnale negativo di un test sarebbe utile magari ripeterlo a distanza di qualche ora rispetto al primo tentativo.

Potrebbero esserci delle impossibilità momentanee di allacciarsi alle frequenze. Occorre magari prima di archiviare definitivamente una televisione anche effettuare più di una volta la risintonizzazione.

Bonus tv: le scadenze e le date del passaggio

In attesa che il Bonus Tv possa essere usufruibile vanno segnalati quelli che sono i passaggi del cambiamento televisivo che sta per arrivare. L'approdo finale è il mese di giugno 2022 quando si passerà ad una trasmissione con il Dvtb-2, il digitale terrestre di nuova generazione che consentirà la visione solamente a nuovi apparecchi televisivi o decoder di nuova generazione.

La prima tappa come detto avverrà a settembre 2021. I canali televisivi passeranno dall'attuale sistema di trasmissione al Mpeg-4. Questa non è una novità assoluta però: qui andranno fuori uso solo le tv che non sono in grado di ricevere i segnali dei canali in alta definizione.

Andranno quindi collegate a decoder o già cambiate qui solamente queste tv.

Entro giugno 2022 ci sarà poi proprio la vera rivoluzione quando le tv trasmetteranno con il nuovo sistema in digitale terrestre: sarà non più il Dvtb-T1 ma il Dvb-T2. Il processo avverrà in date distinte per area geografica e terminerà il 30 giugno 2022.

Vediamo come si concretizza questo passaggio che è suddiviso principalmente in tre fasi ognuna della durata di tre mesi.

Nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 ecco le regioni che saranno interessate dal cambiamento: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

A seguire poi nei primi 3 mesi del nuovo anno toccherà a Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Campania e Sardegna.

Infine terza e ultima tappa dal 1 aprile 2022 fino al 20 giugno dello stesso anno sarà la volta di Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata.

E poi tutta l'Italia avrà come sistema di trasmissione il digitale terrestre di ultima generazione.