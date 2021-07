È stato approvato dal Mef e dal Mise l'incentivo per la rottamazione e il cambio del televisore, il bonus tv 2021. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore. Sono stati stanziati 250 milioni di euro, gli italiani si chiedono se basteranno per coprire la richiesta.

È ormai prossimo all'arrivo il nuovo bonus tv 2021 dal valore di 100 euro.

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia hanno firmato il decreto attuativo e nei prossimi 15 giorni è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dal 2022 gli apparecchi di vecchia generazione non saranno più adatti alla visualizzazione dei canali, e sarà obbligatorio munirsi di apparecchi di nuova generazione per continuare a guardare la tv.

Quest'ultimi, oltre a garantire un'esperienza migliore e rinnovata, sono l'emblema dell'ulteriore passo in avanti a livello tecnologico, e permetteranno di sfruttare le innovazioni.

Per questi motivi il Governo ha deciso di adottare la manovra di sostituzione, non tutti però posso permettersi di cambiare televisore, a causa del costo elevato.

Ormai da anni la televisione è una compagna fidata che vive nei salotti di milioni di italiani, e per permettere a molte famiglie di poterla cambiare il Governo ha inserito il bonus tv 2021.

Un contributo dal valore massimo di 100 euro, senza limiti ISEE e aperto a tutti, staremo a vedere quando la misura entrerà definitivamente in vigore.

Andiamo ora ad analizzare che cos'è, a chi spetta e i requisiti per poterne beneficiare, le motivazioni per cui è stata adottata la manovra e che cosa cambierà dal 2022 per tutti gli italiani.

Bonus tv 2021: che cos'è

Il bonus tv 2021 è ufficialmente stato approvato dal Ministero dell'Economia e da quello dello Sviluppo economico, in attesa di vederlo pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale andiamo a vedere che cos'è.

La misura ha lo scopo di agevolare molti italiani nell'acquisto di un nuovo dispositivo e di sostituire quello di vecchia generazione a favore di uno più recente.

Dal 2022 infatti non sarà più possibile sfruttare quelli vecchi che non sono idonei a ricevere il segnale per trasmettere i programmi televisivi con i nuovi standard.

Il bonus tv 2021 dunque, è un incentivo che serve proprio ad agevolare il passaggio tra gli apparecchi di vecchia data a quelli di nuova generazione.

Sono stati stanziati per il momento 250 milioni di euro, tale cifra potrebbe però aumentare nel corso dei mesi successivi all'effettiva entrata in vigore.

Il dubbio infatti risiede nel fatto che la cifra potrebbe non coprire la portata della richiesta, escludendo così molti italiani che ne necessiterebbero.

L'incentivo derivante dal bonus tv 2021 consisterà in pratica in uno sconto di 100 euro sull'acquisto di un nuovo televisore, rottamando quello vecchio.

Bonus tv 2021 senza ISEE

Per poter beneficiare del bonus tv 2021 non servirà presentare nessun tipo di ISEE, infatti da quel che è trapelato, il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi.

Potrebbe bastare presentare richiesta al venditore, non dovrebbe esserci nessuna procedura telematica né nessuna piattaforma a cui iscriversi.

Potrebbe essere inserito successivamente una divisione dello sconto, tra chi potrà ricevere 100 euro, limite massimo e chi invece potrà beneficiare di 50 euro.

A questo punto potrebbe essere inserito un requisito ISEE per poter beneficiare dell'erogazione massima.

Per averne certezza però bisognerà attendere l'ufficialità e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o quantomeno dichiarazioni importanti da parte degli enti preposti.

Bonus tv 2021: come fare domanda

Per poter usufruire del bonus tv 2021 potrebbero non servire particolari procedure. Nella scorsa edizione dell'indennità era necessario presentare un'autocertificazione ISEE ma, come già detto in precedenza, questo probabilmente non servirà più.

Sono attese novità in queste settimane da parte del Governo, che potrà sciogliere tutti i dubbi soprattutto con l'entrata in vigore della manovra.

Non dovrebbero esserci piattaforme, non dovrebbe esserci l'obbligo di presentare particolari certificazioni e non dovrebbero servire particolari identità digitali, presenti invece in altri bonus.

Potrebbe però servire la certificazione di rottamazione della tv già in possesso, che deve essere di un'edizione che non supporta la nuova modalità di trasmissione e che deve essere precedente al 2018.

In sostanza, per avere la sicurezza dovremo aspettare ancora po', e dovremo restare ancora con la curiosità.

Bonus tv 2021: requisiti

Nonostante la procedura sarà volta a snellire ulteriormente quella testata nella versione precedente, per poter usufruire del bonus tv 2021 permarrà l'obbligo di essere in possesso di alcuni requisiti.

Anche in questo caso non ci sarà nulla di stringente, ma saranno requisiti alla portata di molti italiani.

Nella fattispecie i requisiti da dover possedere saranno i seguenti:

essere in possesso della residenza in Italia;

in Italia; essere in regola con i pagamenti del canone Rai ;

del canone ; dover rottamare un televisore di vecchia generazione.

Il televisore da rottamare non deve avere la possibilità di trasmettere i canali nel futuro prossimo, quando ci sarà il cambiamento.

Inoltre deve essere stato acquistato prima del 2018, e questo deve essere in qualche modo verificabile.

Insomma, se si possiede un apparecchio di vecchia generazione, si è stati puntuali nei pagamenti del canone Rai e si è residenti in Italia non dovrebbe essere un problema usufruire del bonus tv 2021.

Bonus tv 2021: cosa cambia dal 2022

La rivoluzione digitale prosegue, così come prosegue quella degli apparecchi elettronici e quella degli elettrodomestici che seguiranno una linea più ecologica.

Infatti, come nel caso del bonus ristrutturazione di cui ci ha parlato la nostra collega Alda Moleti, l'indennità serve anche ad agevolare il progresso, sia esso per motivi green o che sia per motivi di sviluppo tecnologico e sostenibile.

Nel caso del bonus tv 2021 si tratta di virare lo sguardo verso il futuro, e questo si chiama Dvb-T2.

Il progresso tecnologico non può essere più rinchiuso nell'attuale sistema di trasmissione, che ancora non permette di godere delle performance di cui si può già beneficiare.

Prima di tutto si potranno visualizzare correttamente le trasmissioni più all'avanguardia che potranno sfruttare la tecnologia in 8K.

Un'alta definizione che soverchia i 4K precedenti, trasportando l'esperienza dello spettatore a uno step successivo.

Inoltre, grazie all'innovazione tecnologica che il Dvb-T2 porterà, sarà possibile sfruttare appieno la nuova tecnologia del 5G, dando così nuove possibilità alle reti televisive che vorranno sfruttarlo.

Non sono solo questi però i vantaggi che porterà acquistare un televisore di nuova generazione, incontriamo ad esempio la sua compatibilità con i sistemi MiMo.

Quest'ultimi permettono all'apparecchio di poter ricevere e gestire più flussi in contemporanea, sia in entrata che in uscita, proprio come può fare uno smartphone.

Infine la pulizia del segnale, che raggiungerà picchi mai visti prima, garantisce anche di poter avere una maggior distanza tra l'antenna e il televisore che riceve il segnale.

Insomma, una carrellata di novità e di vantaggi, che permetteranno allo spettatore di godere di una nuova esperienza, migliorata e comoda che posa lo sguardo al futuro.

Il bonus tv 2021 serve quindi proprio a questo, a fare da ponte tra la vecchia e la nuova generazione oltre che incentivare la rottamazione dei televisori più obsoleti.

Quando sarà obbligatorio cambiare TV

Il cambio di tecnologia passando da quella più obsoleta a quella più innovativa avverrà in modo scaglionato. Sarà in questo modo che regione dopo regione l'Italia passerà al Dvb-T2, con tempistiche diverse.

Le prime a doversi adeguare e che effettueranno il passaggio saranno Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, le province di Trento e Bolzano e il Veneto.

Queste avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per cambiare televisore nel caso di apparecchio non compatibile, e saranno le prime a testare la nuova esperienza tecnologica.

Successivamente, entro la fine di marzo, il passaggio andrà a coinvolgere la Liguria, la Toscana, l'Umbria, la Campania, la Sardegna e il Lazio.

Chiuderanno infine la carrellata di cambiamenti le Marche, la Sicilia, il Molise, la Puglia, l'Abruzzo, la Basilicata e la Calabria, e lo faranno entro il 20 giugno 2022.

Da fine giugno in poi l'Italia sarà completamente compatibile con la nuova tecnologia Dvb-T2, abbandonando definitivamente quella vecchia.

Per questo motivo il bonus tv 2021 sarà disponibile fino a fine dicembre 2022, per permettere a tutti di poterne beneficiare.

Questo però se i fondi saranno necessari alla richiesta, e su questo aleggiano già parecchi dubbi dal momento in cui sono stati stanziati 250 milioni di euro, ma potrebbero non bastare.

Il Governo sta già pensando, nel caso in cui servisse, a una manovra utile a rimpolpare ulteriormente lo stanziamento di fondi nelle prossime mensilità, dato che ci si aspetta che i beneficiari siano molti.

Staremo a vedere dunque se il passaggio sarà equamente coadiuvato, o se alla fine il bonus tv 2021 sarà utile solo a pochi nuclei familiari.

Bonus tv 2021: a chi spetta e riepilogo

Dopo aver sviscerato appieno il bonus tv 2021 andiamo a riepilogare quanto detto e a specificare a chi spetta l'indennità.

Il contributo spetta a chiunque, indipendentemente dall'ISEE, dimostri di rottamare il vecchio apparecchio televisivo in favore di uno recente e compatibile con la tecnologia Dvb-T2.

Il limite come però si poteva immaginare risiede sulla quantità, infatti si può richiedere un incentivo per famiglia, indipendentemente dal numero di rottamazioni e di televisori nuovi acquistati.

Il periodo in cui si potrà utilizzare il bonus tv 2021 andrà dalla sua effettiva entrata in vigore, fino alla fine di dicembre 2022.

Vige per ora la regola del chi prima arriva meglio alloggia, infatti i fondi stanziati sono 250 milioni di euro, e probabilmente non basteranno a coprire in totale la richiesta.

Questi fondi potrebbero però venire implementati nei mesi successivi, ma per questo bisognerà ancora attendere di capire se ci sarà veramente l'estensione.

I requisiti per riceverlo sono la residenza in Italia,la rottamazione di un vecchio apparecchio e l'essere in regola con il pagamento del canone Rai.

Insomma, la rivoluzione tecnologica è imminente e non ci sarà possibilità di evitarla, staremo a vedere se il bonus tv 2021 sarà un aiuto concreto per le famiglie.