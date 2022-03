Si può richiedere il bonus TV 2022 anche senza ISEE, ma solo se si provvede alla rottamazione del precedente televisore obsoleto. Ti consiglio di provvedere quanto prima, perché è in arrivo una nuova scadenza per tutti quanti.

Bonus TV 2022: un valido strumento per tutti contro lo switch-off.

Questo è in pratica il senso di questo bonus, cioè un rimborso sull'acquisto di un nuovo televisore o decoder di ultima generazione, a patto di provvedere a presentare l'attestazione ISEE o il certificato di avvenuto smaltimento.

Per quest'ultimo in effetti si parla più propriamente di "bonus Rottamazione TV", perché riguarda lo sconto per l'acquisto di un nuovo televisore, successivo allo smaltimento di una TV che risulta obsoleta per le frequenze del Nuovo Digitale Terrestre.

E' un buono che purtroppo ha le ore contate, perché in diversi ormai avranno già subìto lo switch-off, cioè il passaggio dalle vecchie frequenze televisive a quelle del Nuovo Digitale Terrestre, ovvero le due frequenze DVBT-2/Hevc Main.

Addirittura è scattata una nuova scadenza per tutti quanti, e ciò sta portando negli ultimi tempi ad un aumento delle richieste. Ricordiamo che questo bonus è disponibile fino alla sua naturale scadenza o fino all'esaurimento dei fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per saperne di più ti suggerisco l'ultimo video di Daniele Subrizi, disponibile su Youtube e sul suo canale.

Potrebbe comunque non servirti, nel caso in cui il tuo televisore riuscisse a ricevere le nuove frequenze, anche se comprato non recentemente. Troverai un test a fine articolo che potrebbe servirti.

In questo articolo faremo il punto della situazione, e vedremo in cosa consiste questo bonus senza ISEE, e quali sono le ultime novità in merito alla scadenza.

Bonus TV 2022: ecco come richiederlo per tutti

Il bonus TV 2022 è un rimborso sull'acquisto di un nuovo televisore o decoder di ultima generazione, capace di ricevere le frequenze del Nuovo Digitale Terrestre. Questo buono è stato reso disponibile in modo da contribuire al ricambio di tutti quei dispositivi che da quest'anno risulteranno obsoleti a causa delle due nuove tecnologie di ricezione.

La decisione di passare a queste nuove frequenze è stata decisa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal governo Draghi per favorire le infrastrutture telefoniche, alle quali andranno le precedenti linee, e per avvantaggiare l'evoluzione alle nuove linee 5G.

Però dobbiamo fare dei distinguo. Questo rimborso in realtà prevede due importi differenti:

30 euro di sconto per l'acquisto di un nuovo televisore o decoder,

di per l'acquisto di un nuovo televisore o decoder, 20% di sconto sulla spesa complessiva per l'acquisto di un nuovo televisore, a patto di aver rottamato il precedente.

Lo sconto di 30 euro è quello garantito dal bonus TV e Decoder, mentre lo sconto del 20% è quello del Bonus Rottamazione TV, un rimborso aggiuntivo reso disponibile dal Ministero da metà agosto 2021, e disponibile fino alla sua scadenza o all'esaurimento dei fondi.

Ed è quest'ultimo che si può richiedere senza ISEE, anche se richiedere in alternativa il certificato di avvenuto smaltimento.

Come richiedere il bonus tv 2022 senza ISEE da 100 euro?

Per richiedere il bonus TV 2022 senza ISEE dovrai portare il tuo vecchio televisore presso un centro di raccolta RAEE (acronimo per Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) o direttamente dal tuo rivenditore.

Quello che ti servirà sarà l'attestato di avvenuto smaltimento della televisione obsoleta, e sarà l'addetto o il rivenditore a rilasciartelo.

Oltre a ciò dovrai presentare anche un modulo di autocertificazione in cui attesti di aver pagato tutte le rate previste per il Canone RAI. Attualmente è previsto all'interno della bolletta della luce, ma puoi essere esentato se hai:

più di 75 anni,

meno di 8.000 euro di reddito ISEE.

Solo in questo caso dovrai allora fare richiesta dell'attestazione reddituale, altrimenti ti basterà soltanto la certificazione di rottamazione, oltre a:

il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale;

e gli estremi del documento di identità dell’utente finale; i dati identificativi dell’apparecchio per la verifica di idoneità;

dell’apparecchio per la verifica di idoneità; il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva.

In alternativa c'è comunque per tutti il seguente modulo, disponibile sul sito ufficiale del Ministero.

Ricordiamo però che l'importo di 100 euro ti spetterà solo se provvedi a spendere fino a 500 euro per l'acquisto del televisore. Altrimenti ti spetterà meno, perché per il bonus Rottamazione TV è uno sconto a percentuale, del 20% fisso.

Chi ha diritto al bonus tv 2022?

Il bonus TV 2022 spetta per tutti coloro che, in questa situazione economica molto sfavorevole, non possono permettersi di acquistare a prezzo pieno un decoder o un televisore, e che non vogliono rinunciare comunque a vedere la televisione generalista.

Nel caso del solo acquisto di un nuovo televisore o decoder, ha diritto chi detiene un ISEE in corso di validità, opportunatamente compilato dal 1 gennaio 2022. Per poterlo fare, bisognerà fare richiesta presso un Centro di Assistenza Fiscale, o un patronato locale, e presentare (almeno di base) i seguenti documenti:

Modulo Redditi 2022 (o Certificazione Unica),

(o Certificazione Unica), saldo e giacenza media dei redditi disponibili al 31 dicembre 2020,

Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa a dati anagrafici, reddituali e immobiliari.

Se invece non vuoi perdere tempo tra documenti e attestazioni, puoi scegliere al suo posto il bonus Rottamazione TV, ma dovrai in alternativa presentare questi documenti chiave:

l'attestazione di avvenuto smaltimento presso un centro di raccolta RAEE o il tuo rivenditore;

di avvenuto smaltimento presso un centro di raccolta RAEE o il tuo rivenditore; l'autocertificazione relativa al pagamento del Canone RAI;

al pagamento del o in alternativa l'eventuale esenzione dal pagamento del Canone RAI.

Questo bonus richiede per forza di cose la rottamazione del vecchio televisore, altrimenti non potrai accedervi. Però può sempre succedere che il tuo attuale televisore non sia da buttare. I parametri relativi all'obsolescenza, e quindi all'accesso del bonus, sono i seguenti:

data di acquisto antecedente al 24 dicembre 2018 ;

; incapacità di ricevere gli attuali canali nazionali.

Dal 18 ottobre infatti tutti i canali nazionali sono già passati al Nuovo Digitale Terrestre. Già da questo avrai la conferma di dover smaltire il tuo dispositivo. Altrimenti puoi fare questo test. Sintonizzati sul canale 200 o su 500. Se vedi i canali, significa che non serve cambiare la TV.

Basta solo questo test, e già capirai non solo che il tuo televisore è da rottamare, ma anche che da te la scadenza è ormai giunta prima del tempo.

Come fare per avere il bonus tv 2022 prima della scadenza?

La scadenza del Bonus TV 2022 è già avvenuta per tutti, ma solo per i canali nazionali. Dal 18 ottobre tutti i canali principali sono passati al Nuovo Digitale Terrestre, e solo i canali regionali e locali ancora possono trasmettere con le precedenti frequenze.

Ma non per molto. Già a fine 2021 la Regione Sardegna è passata alle nuove frequenze, e a breve scatterà anche per l'Area 2, cioè:

Valle d'Aosta,

Piemonte,

Lombardia,

Veneto,

Friuli Venezia Giulia,

Emilia Romagna.

Per questi la scadenza è il 15 marzo, mentre le prossime due sono rispettivamente:

il 15 maggio 2022 per le regioni dell'Area 3 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche),

per le (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche), il 30 giugno 2022 per le regioni dell'Area 1B (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania).

Per tutti comunque sarà per tutti il 1 gennaio 2023, quando verranno cedute tutte le vecchie frequenze ai servizi telefonici per favorire il passaggio a quelle nuove. Diversamente, per il bonus, avrai modo di accedervi fino al 31 dicembre, a patto però che non avvenga prima l'esaurimento delle risorse stanziate.

Attualmente il fondo si aggira intorno ai 250 milioni di euro, pertanto rimangono ancora disponibili all'incirca 2 milioni e mezzo di bonus, se si contano anche quelli che, con la stessa attestazione, possono richiedere entrambi e ottenere fino a 130 euro.