Con l'arrivo dello switch-off per il Nuovo Digitale Terrestre, gli italiani si preparano a cambiare i loro dispositivi Tv e Decoder. Ecco cosa cambia nelle frequenze, chi ha diritto ai Bonus Tv-Decoder e al Bonus Rottamazione Tv e come accedere per restare sempre sintonizzati.

Si sa già, dopo qualche anno il segnale del Digitale Terrestre cambia e ci ritroviamo con apparecchi obsoleti che non possono più trasmettere i nostri programmi preferiti. Anche in Italia sta arrivano la Nuova Tv Digitale.

Questo vuol dire che grazie ai nuovi standard tecnologici, avremo non solo una migliore la qualità del segnale e trasmissioni in alta definizione ma anche aumenteranno i servizi e il numero di TV connesse a Internet.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, MiSe, ha quindi messo mano alla questione facendo attivare i Bonus per tutti gli Italiani.

Infatti, il Bonus TV era qualcosa di cui si era già parlato nel 2020, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio del periodo, Giuseppe Conte. Il Governo aveva sì confermato il Bonus nella successiva Legge di Bilancio 2021, ma senza emanare un decreto attuativo per renderlo effettivamente accessibile ed operativo.

La rivoluzione del decreto attuativo è arrivata col nuovo Governo Draghi, anche se un po' in ritardo.

Il 7 luglio 2021 il MiSE, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato l’attuazione ufficiale del Nuovo Bonus TV, conosciuto oggi come Bonus rottamazione TV.

Entro giugno 2022 tutta l'offerta televisiva del digitale terrestre subirà cambi di frequenza. Questa scelta è stata fatta non solo per un miglioramento della qualità di intrattenimento, ma anche per la diminuzione di inquinamento elettromagnetico grazie alla trasmissione del segnale a potenza più bassa.

Quando cambierà la Tv e cosa cambierà?

Questa tendenza, che ha sempre infastidito gli Italiani perché si vedono costretti a cambiare televisori o decoder digitali, viene addolcita dall'arrivo di BONUS dati dal Governo per favorire questo avanzamento della tecnologia.

Sarà dunque necessario avere un televisore compatibile con il nuovo standard DVB-T2 e con la codifica HEVC Main10 per ricevere le nuove frequenze.

Il cambiamento non sarà repentino, vedremo due diverse fasi, la prima con inizio il 15 ottobre 2021 con la dismissione dell'attuale codifica MPEG-2 a favore della MPEG-4 secondo lo standard DVBT. In tale data le emittenti trasmetteranno un numero rappresentativo di programmi utilizzando la nuova codifica, così da accertarsi che il sistema funzioni e così per dare la possibilità a tutti di capire già se i propri televisori sono compatibili. Successivamente, solo a gennaio 2023 verrà attivato lo standard DVBT-2 a livello nazionale. Ciò vorrà dire che sicuramente entro quella data sarà necessario cambiare televisori in caso gli attuali non siano compatibili. Risulta fondamentale sottolineare che, cogliere al volo la possibilità dei Bonus darebbe una grossa mano a livello economico alle famiglie, Bonus che non si sa se saranno ancora presenti o rinnovati a gennaio 2023.

Il calendario per il riassetto delle frequenze è stato creato a livello di aree regionali ed è così modulato:

Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A - Sardegna;

Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna tranne la provincia di Piacenza;

Dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

Dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

La frammentazione di tale switch-off è funzionale al controllo delle frequenze e del loro funzionamento ottimale.

Qualcuno potrebbe dire che può risultare discriminatorio costringere alcuni residenti a fare questo cambiamento prima degli altri ma come approfondiremo dopo, in realtà chi vuole accedere ai Bonus dovrebbe farlo già adesso.

Come scopro se il mio televisore è compatibile?

Tutti si stanno chiedendo come capire se i propri televisori sono compatibili.

Sicuramente può star tranquillo chi ha acquistato un televisore dopo il 22 dicembre 2018, poichè da quella data è entrato in vigore l'obbligo per i commercianti di vendere solo televisori coi nuovi standard già supportati. In ogni caso, basta cercare sul proprio manuale la dicitura "DVB-T2 HEVC Main10".

Un altro metodo è quello di cercare i canali test:

Questi canali sono stati messi a disposizione al numero 100 e 200 per verificare se Rai e Mediaset saranno rispettivamente visibili. Per essere sicuri che funzioni, deve comparire la messaggio "Test HEVC Main10".

Comunque, non è richiesto necessariamente l'utilizzo di un nuovo televisore: chi ha infatti un ottimo televisore che dovesse risultare incompatibile dopo gennaio 2023 potrà semplicemente aggiungere un decoder, una spesa sicuramente più contenuta del televisore, poiché ogni televisore è potenzialmente compatibile per funzionare tramite decoder.

Nel caso in cui invece l'acquisto sia necessario, è possibile verificare che l'apparecchio, Tv o Decoder che sia, rientri nella lista di prodotti idonei per usufruire del bonus.

Tale lista è presente al seguente link oppure per ogni altra informazione è stato messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico un numero di telefono 06 87 800 262 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00 oppure un form online.

I nuovi Bonus Tv

Dal 23 agosto 2021, sono fondamentalmente due gli aiuti che il Governo ha predisposto per questa transizione tecnologica:

Per quanto riguarda il primo, il Bonus Tv- Decoder, si tratta di una forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto desiderato ma ha un limite importante da sottolineare: la famiglia richiedente non deve superare un ISEE di 20 mila euro.

Diverso è per quanto riguarda il Bonus rottamazione TV, che rimane compatibile e cumulabile col primo, ma che invece propone uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro sul prezzo del nuovo acquisto ma senza limiti ISEE.

Per quanto riguarda il processo di rottamazione, per effettuarlo nella maniera corretta è necessario compilare un modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. Questo è un passaggio fondamentale per evitare che si crei un aumento esponenziale di rifiuti tecnologici smaltiti in maniera assolutamente scorretta.

Il corretto smaltimento può avvenire o presso gli stessi rivenditori che possono offrirla come servizio al cliente, fintantoché il rivenditore può accedere ad un credito fiscale pari allo sconto applicato al cliente nel caso in cui dovesse occuparsi dello smaltimento oppure consegnando direttamente il televisore in un'isola ecologica autorizzata della propria città. In tal caso sarà il centro di raccolta RAEE che dovrà convalidare il modulo.

Solo col modulo opportunamente convalidato, il consumatore può accedere al bonus.

Inoltre, c'è da sottolineare che il bonus può essere richiesto solo se:

L'acquisto del televisore rottamato risale ad una data antecedente al 22 dicembre 2018

Si risiede in Italia

Si è in regola con il pagamento del canone Rai , tranne per i cittadini over 75 che risultano essere esentati .

Ogni utente può utilizzare il Bonus una sola volta, poiché risulta identificato tramite codice fiscale.

E gli acquisti online di Tv e Decoder?

Fatto salvo che abbiamo specificato che solo alcuni prodotti sono considerati idonei e rimandiamo in alto nell'articolo per trovare l'elenco, il Bonus rottamazione TV può essere richiesto sia in caso di acquisto in negozio fisico sia online, ma solo se il negozio online ha anche un luogo fisico di vendita, per poter consegnare effettivamente al venditore l'apparecchio o il modulo convalidato.

Ciò vuol dire addio agli acquisti Amazon, saranno accettate solo le catene di elettrodomestici come Mediaworld, Euronics e Unieuro.

Che questa sia l'ennesima mossa del Governo per allontanare gli italiani dal colosso di Bezos? Può darsi, fatto sta che attualmente non esistono accordi col Governo per centri di raccolta su territorio italiano, ciò impedisce al colosso degli acquisti online in un click di accedere a questo tipo di Bonus.

Vi consigliamo un interessante video Youtube di HDBlog sul Bonus rottamazione Tv per chiarire ulteriormente le idee.

Fino a quando si può accedere ai Bonus?

É stato previsto un fondo complessivo unico del Bonus rottamazione Tv e Bonus Tv - Decoder pari a circa 250 milioni di euro. L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Realisticamente, è stato valutato che il fondo dovrebbe esaurirsi prima del 31 dicembre 2022, anche perchè la corsa ai Bonus è già iniziata.

Ma perché questo?

Si stima che nelle case degli italiani ci siano oltre 43 milioni di televisioni, è stato rilevato che il numero di televisori presenti in una singola abitazione sia legato alla condizione socio-economica della famiglia e al numero di figli. Inoltre, al netto delle persone che vivono sole, solo nel 65,7% dei casi ci sono meno televisori che componenti della famiglia.

C'è però da fare una dovuta precisazione, ancora moltissimi posseggono vecchi dispositivi. Risulta quindi assolutamente plausibile ipotizzare che il bonus tv si esaurirà prima della data di scadenza, vista la stima che entro il 2023 dovranno essere sostituiti circa 30 milioni di televisori.

Se si vuole approfondire questo interessante discorso, si consiglia la lettura di un articolo del IlSole24ore del 2018 ma che risulta ancora molto attuale, anzi probabilmente le stime possono essere solo aumentate.

Gli italiani sono da sempre attaccati alla televisione:

Dopo il 3 gennaio del 1954, quando negli studi Rai di Torino, cominciarono le prime trasmissioni esso diventò prima strumento di alfabetizzazione negli anni '60, col maestro Manzi che entrò nelle case di chi aveva dovuto abbandonare la scuola troppo presto mentre oggi è strumento di informazione e intrattenimento soprattutto nelle fasce d'età più avanzate, quelle più affezionate all'apparecchio, ma che anche più difficilmente hanno accesso ai mezzi social e ad Internet.

Proprio ai più affezionati, gli anziani, che sappiamo essere la parte più cospicua della popolazione italiana, dobbiamo pensare quando pensiamo alla televisione, come mezzo per rimanere connessi al mondo e avere compagnia comodamente dal divano di casa.