In tanti ma non per tutti, PUBBLICATO: 11 minuti fa

Tra i bonus di luglio 2021, il bonus tv è senza dubbio uno dei più attesi, considerando il fatto che tutti saremo costretti a cambiare l’apparecchio televisivo, se il suo acquisto risulta antecedente al 2018. Tanto vale dunque usufruire del bonus tv 100 euro previsto dal Governo e attuato dal recentissimo decreto ministeriale del 7 luglio 2021.

Infatti, la legge di Bilancio 2021 aveva già confermato l’arrivo del bonus Tv ma è soltanto da poche ore che se ne può realmente decretare l’ufficialità e quindi annunciare che è operativo e a disposizione.

A onor del vero bisogna sottolineare il fatto che il bonus tv non ha riscosso un grande successo fino a questo momento. Presi dalle varie novità e da tutti i bonus di luglio 2021, tra cui il debutto dell’assegno unico e gli aumenti in busta paga, gli italiani stanno rimandando il momento della richiesta di questa nuova agevolazione governativa.

C'è da scommetterci comunque che si assisterà a un boom di domande, nel momento in cui la tv inizierà a non vedersi più!

Ecco allora che vale la pena scoprire di più e fin da ora su questa agevolazione, seppur minima, messa a disposizione da parte del Governo.

Si tratta di un bonus che permetterà agli italiani di poter continuare a usufruire dei programmi Tv, a patto di acquistare un nuovo apparecchio televisivo o un nuovo decoder per l’adeguamento al digitale terrestre, rinnovato e fruibile secondo altri standard.

Come si fa per ottenere l’agevolazione? Chi ne resta escluso?

Le domande riguardo al bonus tv 2021 sono tante. In questo articolo ne abbiamo selezionato dieci, con relative risposte e consigli per inoltrare la richiesta.

Bonus Tv, perché?

La misura è stata decisa dal governo Renzi, che all’epoca stabilì di voler liberare dello spazio per consentire l’utilizzo della banda 5G in Italia. Un piccolo tsunami che si traduce nella rottamazione di circa 9 milioni di apparecchi, anche semi-nuovi, dal momento che restano salvi solo quelli acquistati (e compatibili) fino al 2018.

Peccato che i fondi stanziati bastino solo per soddisfare il 25% delle domande. E per tutti gli altri? Come al solito dovranno arrangiarsi di tasca propria, come d’altronde gli italiani sono soliti fare da sempre.

Il bonus tv è disponibile fino a esaurimento delle risorse stanziate, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Bonus Tv, cosa è

Si tratta di un piccolo sostegno economico che serve a venire incontro alle spese a cui le famiglie dovranno far fronte, in maniera obbligata, per poter ancora continuare a guardare la tv in casa propria.

Tra l’altro, fino a pochi mesi fa, il bonus Tv era riservato in esclusiva ai nuclei familiari con un Isee al di sotto dei 20 mila euro.

Compresa l’elemosina e a suon di emendamenti, si è giunti a concedere il bonus tv senza Isee, quindi con un contributo per il nuovo acquisto per tutti.

È il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ad aver firmato il decreto del 7 luglio 2021, ampliando la platea dei beneficiari in maniera definitiva, quindi senza obbligo di presentare la propria attestazione Isee.

D’altronde, definire un apparecchio obsoleto dopo un paio di anni appare alquanto forzato, quindi è più che comprensibile che l’agevolazione risulti estesa a tutta la popolazione, dal momento che il cambio di televisori viene imposto in maniera perentoria.

Come si legge su ilfattoquotidiano.it,

L’operazione è stata voluta dal governo di Matteo Renzi per liberare la banda 700 Mhz dalle tv e trasferirla alle compagnie telefoniche per lo sviluppo del 5G.

Ma non è tutto.

L’introduzione del bonus Tv proposto per assistere a una trasmissione dei canali più “bella” e chiara, si rende necessaria anche per far sopravvivere Rai e Mediaset, che con l’arrivo di Sky e la tv on demand di Netflix e Amazon, oramai sono messe a dura prova.

Bonus tv, cosa comprare

Funzioneranno soltanto i televisori ad alta definizione, quindi in Hd ovvero High Definition. Se quindi si vuole continuare a vedere la tv in chiaro è indispensabile munirsi di un nuovo apparecchio all’avanguardia, che ovviamente non costa 100 euro, cioè l’equivalente dell’importo del bonus ma ben di più!

La restante parte va corrisposta di tasca propria.

Quanto costa il nuovo decoder HD?

Per acquistare un televisore di 40 pollici all’avanguardia si arriva anche a 600 euro presso i rivenditori autorizzati, ovviamente in considerazione del fatto che l’importo aumenta in base alla grandezza stessa della televisione.

Per il cambio del decoder invece bisogna mettere in conto un range di prezzi compreso tra i 30 e i 250 euro. La media attualmente presente sui principali e-commerce è di circa 80-90 euro, per un decoder GT MEDIA V8 UHD, in grado di supportare sia il digitale terrestre DVB-T2 che Tivùsat nonché il 4K H.

La spesa media stimata a famiglia è compresa tra i 30 e i 150 euro. Ovviamente molto dipende anche dal numero di televisori presenti in casa.

Chi ha diritto al bonus tv e chi no

Hanno diritto a ricevere il bonus tv tutti coloro che sono residenti in Italia e che risultano in regola con il pagamento del canone Rai. Inoltre, per sapere chi rientra nel bonus tv previsto dal governo Draghi, è necessario controllare se l’apparecchio acquistato è antecedente al 2018.

Va da sé che resta escluso dal bonus tv chi è già dotato di apparecchiature di ultima generazione, quindi acquistate dopo il 2018, e tutti coloro che non sono residenti in Italia, che non risultano in regola con il pagamento del canone Rai e che non troveranno la disponibilità di fondi, perché il bonus tv è previsto fino ad esaurimento delle risorse stanziate a tale scopo.

Come richiedere bonus tv 2021

Il bonus tv in realtà rappresenta il 20% di sconto sull’acquisto di un nuovo televisore o decoder, per un importo massimo di 100 euro.

Dove richiedere bonus tv? In negozio o recandosi personalmente in una discarica autorizzata, per rottamare il dispositivo. Nel momento in cui si consegna il televisore o decoder da rottamare, si accerta anche il possesso degli altri requisiti (con la residenza in Italia e la regolarità dei pagamenti del canone Rai). A questo punto si ottiene il documento che serve per godere dello sconto del 20% sull’acquisto del nuovo televisore o decoder, da presentare necessariamente in negozio fisico.

Fino alle precedenti disposizioni era necessario anche scaricare un’autocertificazione sul sito ufficiale del Mise, per dichiarare di avere un’attestazione Isee al di sotto dei 20 mila euro. Ora, con la firma e approvazione del nuovo decreto, questo passaggio non è più necessario, dal momento che il bonus tv è disponibile per tutti senza Isee.

Cosa serve per bonus tv

Quale Isee per bonus tv? Ora in base alle vigenti disposizioni, non occorre più munirsi di attestazione Isee per poter ottenere il bonus tv 2021.

La misura per lo scorso anno era riservata soltanto a coloro che avevano un Isee inferiore a 20 mila euro, condizione che invece, allo stato attuale delle cose, è stata abolita.

Tutti i cittadini italiani dunque possono usufruire del bonus tv 2021, senza più alcun limite di reddito, fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Ma a quanto ammonta il bonus Tv?

Il valore, rispetto allo scorso anno, passa da 50 a 100 euro ma fermo restando che il bonus tv spetta una volta soltanto per nucleo familiare. Chi dunque possiede due televisori o anche più dovrà rottamare gli apparecchi provvedendo personalmente all’esborso per ottenerne uno nuovo abilitato alla ricezione in HD.

Bonus tv quando scade

Il termine ultimo per poter richiedere il bonus tv è fissato al 31 dicembre 2022. Il bonus del valore di 100 euro comprende anche la rottamazione del vecchio apparecchio, nell’ottica dello smaltimento dei rifiuti in maniera corretta per la salvaguardia dell'ambiente.

L'ammontare di risorse disponibile è di 250 milioni di euro e il bonus tv sarà disponibile fino a esaurimento fondi.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre inizierà il 1° settembre per concludersi nella primavera del 2022. Nella fattispecie, l’attivazione delle nuove apparecchiature è prevista a scaglioni, a partire dalle regioni del Nord fino ad arrivare a quelle del Sud.

Nord, da 1 settembre al 31 dicembre 2021

Centro più Sardegna e Campania ma senza le Marche, da 1 gennaio al 31 marzo 2022

Sud più le Marche, da 1° aprile al 20 giugno 2022.

Come usare bonus tv online

Il bonus tv 2021 è valido soltanto per negozi che hanno sede in Italia e con punti vendita “fisici” sul territorio.

Quindi sono esclusi in automatico tutti i rivenditori che invece operano soltanto online.

Pertanto è bene accertarsi delle condizioni di vendita presso ogni store. Ad esempio, per quanto riguarda gli acquisti online, è prevista la possibilità di scegliere decoder o Tv certificate dal Mise, il Ministero dello Sviluppo economico, inserendo il prodotto nel carrello per poi procedere al pagamento. Il ritiro dell’apparecchiatura però avviene nel punto vendita più vicino, dove bisognerà presentare i documenti richiesti per poter usufruire del bonus.

Va da sé che e-commerce come Amazon non sono abilitati per poter ricevere il bonus tv, in quanto con sede all’estero e punti di ritiro merce non di proprietà.

Per concludere, il consiglio finale prima di addentrarsi nella richiesta del nuovo bonus tv e quindi nell’acquisto di televisori o decoder abilitati alla visione HD, è di verificare se il proprio apparecchio è idoneo oppure necessita realmente di essere cambiato.

Un primo test per poter procedere alla verifica prevede di sintonizzarsi:

Sul canale 200 di Mediaset

Oppure del canale 100 Rai

La schermata che conferma l’idoneità dell’apparecchio è Test HEVC Main10.

Infatti nel momento in cui si visualizza tale scritta sui canali suddetti, ciò sta a significare che il proprio televisore è in grado di supportare il passaggio al DVB T2 e che quindi non va cambiato.

In alternativa, è possibile verificare l’idoneità dei propri dispositivi recandosi direttamente sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia ovvero il Mise nella sezione dedicata.