Bonus tv confermato anche per il 2022, 68 i milioni per il nuovo anno. Inoltre decoder gratis per i pensionati over 70 con una pensione inferiore a 20.000 €.

Il bonus tv è stato rifinanziato anche per tutto il 2022.

Sono 68 i milioni messi in bilancio destinati all'incentivo attuato dal Ministero dello sviluppo economico con a capo Giancarlo Giorgetti.

Il bonus fornirà un contributo economico per l'acquisto di un nuovo televisore o decoder compatibile con il segnale del nuovo digitale terrestre.

Dati provenienti dall'Aires, l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati che riunisce i principali gruppi distributivi, da Euronics a Unieuro fino a Mediaworld pensa afferma che i 68 milioni di euro non basteranno a soddisfare l'intera domanda che si ipotizza essere di circa 8 milioni di famiglie.

Ne occorreranno 200 di milioni afferma il presidente Davide Rossi.

Le novità comunque non si limitano alla sola proroga al 2022, ma anche a un nuovo punto aggiunto al testo che prevede la spedizione presso la propria abitazione del decoder gratis, ad una particolare categoria di cittadini, andiamo a scoprire quale.

Per chi fosse interessato al tema di seguito un video pubblicato da Manuel Agostini che spiega come ottenere il bonus tv senza ISEE.

Bonus Tv, decoder gratis: a chi spetta?

I numeri del bonus tv nel 2021 sono di 150 milioni erogati a sostegno di circa 3 milioni di famiglie che hanno acquistato un televisore di nuova generazione.

Ci sono attualmente ancora 170 milioni in giacenza ai quali vanno a sommarsi i 68 introdotti nella Legge di bilancio 2022, ci sono fondi per soddisfare altre 6 milioni di famiglie.

La vera novità resa pubblica dal ministro Giorgetti è la decisione di inviare un decoder gratis, presso la propria abitazione a pensionati over 70 con una pensione annua inferiore a 20.000 euro.

Giorgetti spiega che la decisione è stata presa per facilitare al massimo per milioni di pensionati over 70 poco inclini alle nuove tecnologie la migrazione verso il nuovo segnale digitale.

Si sta lavorando in questi giorni su un comunicato che informerà i beneficiari di questa iniziativa su come ricevere il decoder e come chiedere assistenza per l'uso, nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

Il ministro vuole che questa rivoluzione digitali non crei disagio ne dal lato economico, grazie agli incentivi, ma nemmeno dal punto di vista tecnologico, verso gli anziani poco inclini al cambiamento.

Le tv degli italiani non si spegneranno dunque, il Governo lavora per questo, misura spinta anche dalla sottosegretaria Anna Ascani.

Ecco come gli over 70 potranno ricevere il decoder gratis

Nel 2022 saranno 170 milioni le risorse totali che potranno soddisfare le nuove richieste di contributi per l'acquisto di televisioni nuove.

La misura che prevede la consegna gratis del decoder ai pensionati over 70 assorbirà solo 5 milioni dalle risorse in giacenza.

Dal punto di vista operativo l'operazione verrà resa possibile grazie ad un accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane.

Sarà il gruppo Poste Italiane che garantirà la consegna presso la propria abitazione del decoder che permetterà alla vecchia tv di visualizzare il nuovo digitale terrestre.

Soddisfatto il direttore dell' Airs Davide Rossi che visti i numeri registrati conferma il gradimento da parte dell'italiani verso il bonus tv.

Bonus tv: fino a 100 euro di sconto per l'acquisto di una televisione nuova

Il bonus Tv prevede uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo televisore o decoder fino ad un massimo di 100 euro, compatibile con il nuovo segnale di trasmissione DVBT-2.

Esistono due tipologie di contributo che sono:

Bonus Tv decoder uno sconto di 30 euro che potrà essere richiesto una sola volta dallo stesso nucleo familiare che per poterne avere diritto dovrà presentare un ISEE corrente inferiore a 20.000 euro;

Bonus Tv rottamazione, in questo caso per poter sostituire il vecchio televisore con uno nuovo sfruttando il 20% di sconto previsto dall'incentivo si dovrà necessariamente rottamare il vecchio dispositivo, consegnandolo dal rivenditore o in modo autonomo portandolo in un centro rifiuti e facendosi rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento.

Ebbene, questi due bonus possono essere utilizzati insieme in modo da ottenere uno sconto totale di 130 euro!

Nel 2022 saranno 170 i milioni messi a disposizione per finanziare questa rivoluzione digitale ed evitare lo spegnimento delle tv nelle case degli italiani, dell'elettrodomestico più amato dai cittadini come strumento di informazione o di intrattenimento.

Bonus tv senza ISEE

La migrazione verso il nuovo digitale terrestre è cominciata già dal 1 settembre scorso, la prima regione è stata la Sardegna e gradualmente sta toccando a tutto il resto del paese.

Se il televisore non supporta la visione dei canali HD, automaticamente si oscurerà, coloro invece che dispongono di Tv compatibili con il nuovo segnale apprezzeranno un nuova esperienza di intrattenimento dovuta soprattutto ad una visione di immagini in alta definizione ( 4k ).

Il processo a detta del Mef dovrà completarsi entro la primavera del 2022.

Data la portata del cambiamento il Governo ha pensato bene di dare a tutti un aiuto economico a coloro che si troveranno costretti a sostituire il vecchio televisore.

E' previsto infatti anche un bonus tv senza ISEE che consiste in un contributo di 50 euro per l'acquisto di una tv o un decoder.

Oltre a non prevedere la soglia ISEE non c'è neanche la necessità di rottamare il vecchio dispositivo, questa tipologia di bonus tv potrà essere richiesto anche per acquisti on-line.

Usufruire del Bonus tv 100 euro (e del bonus tv 100 euro senza isee) è l’occasione per assicurarsi un nuovo apparecchio ed essere al passo con le grandi rivoluzioni dei prossimi anni.

Bonus TV: le date dello switch-off

Come già scritto la prima regione a partire con lo switch-off è stata la Sardegna.

Gradualmente la migrazione verso il nuovo digitale terrestre coinvolgerà l'intero territorio italiano.

Le date verranno decise dalle rispettive regioni, il Mise ha comunque chiesto che la migrazione venga completata per maggio 2022.

Indicativamente sarà il nord Italia a cominciare con lo switch-off a partire dai primi di gennaio, in ordine dunque toccherà a Valle d’Aosta, seguita a ruota da Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Trento e Bolzano ed, infine, la Lombardia.

In seconda battuta saranno le regioni del centro come Abruzzo, Marche, Puglia, Calabria in un periodo compreso tra tra marzo e maggio 2022.

Completeranno lo switch-off a fine primavera Toscana Campania, Umbria e Lazio.

Bonus TV e Decoder: attenti alla verifica dei requisiti!

Il bonus tv e rottamazione come già ribadito nei paragrafi precedenti prevede la rottamazione della vecchia televisione o in maniera autonoma o consegnandola al rivenditore in fase di acquisto.

Il rivenditore nel momento in cui accetta la vecchia tv, prima di effettuare lo sconto dovrà inserire i dati anagrafici del beneficiario oltre che alcuni dati della vecchia tv all'interno di un software collegato al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Questo processo è necessario per verificare se la vecchia tv ha le caratteristiche richieste dalla rottamazione, ma soprattutto se il beneficiario è in regola con i pagamenti del canone Rai. E' chiaro che se solo una delle due condizioni non dovesse essere rispettata non si avrà accesso allo sconto del 20% sull'acquisto del nuovo televisore.

Bonus TV e Decoder e bonus rottamazione TV saranno attivi fino al 31 dicembre 2022.

Lo switch-off che porterà tutta Italia al nuovo digitale terrestre DVB-T2 entrerà nel vivo a partire dal prossimo gennaio, portando i vecchi modelli tv allo spegnimento.

Ad oggi i 170 milioni di euro messi a disposizione dovrebbero bastare per tutti ebbene sapere che la scadenza del bonus tv è fissata per il 31 dicembre 2022.