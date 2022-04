Bonus tv e decoder al via. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) fa il punto sui requisiti da rispettare e sulla procedura da seguire per prenotare il Bonus. Soddisfatte tutte le condizioni, Poste Italiane invierà a casa tua, gratuitamente, un decoder nuovo di zecca. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.

Bonus tv e decoder al via. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) fa il punto sui requisiti da rispettare e sulla procedura da seguire per prenotare il Bonus. Soddisfatte tutte le condizioni, Poste Italiane invierà gratuitamente a casa tua un decoder nuovo di zecca.

Arriva finalmente l’ok del MISE al Bonus Tv e decoder, l’agevolazione voluta per venire incontro alle famiglie che, a causa de passaggio ai nuovi standard del digitale terrestre, si troveranno a dover acquistare una nuova televisione o un decoder.

E Poste Italiane si occuperà di fornirlo in modo completamente gratuita. Dall’11 aprile, infatti, è possibile prenotarsi al Bonus, solo se rispettati tutti i requisiti indicati nelle linee guida comunicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Spetterà, poi, a poste italiane la consegna ai beneficiari nel giorno e nell’ora stabiliti dagli stessi.

Vuoi continuare a guardare comodamente da casa programmi televisivi e film ininterrottamente senza che il passaggio al nuovo digitale terrestre modifichi le tue abitudini? Richiedi subito il nuovo Bonus decoder e TV.

Dal 2021 si possono richiedere due agevolazioni: uno sconto fino al 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo dispositivo senza superare il tetto dei 100 euro e una riduzione di 30 euro indirizzata esclusivamente alle famiglie a basso redditi.

Occhio! Non tutti possono ottenere il riconoscimento di entrambi i contributi.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi potrà usufruire del Bonus Tv e decoder ed ottenere, per quest’ultimo, la consegna gratuita da casa direttamente da Poste Italiane. Ci soffermeremo sui requisiti d’accesso al beneficio e su come presentare domanda per ottenerlo.

Bonus Tv e decoder, gratis da Poste Italiane: in cosa consiste e a chi spetta

Dopo tanta attesa finalmente il Bonus Tv e decoder può essere richiesto. In verità, il via libera alle prenotazioni è stato dato dal MISE già l’11 aprile scorso: tutti i pensionati in possesso dei requisiti fissati per il riconoscimento del Bonus possono presentare domanda per ottenere a casa un decoder Poste Italiane gratis.

La notizia dell’apertura della finestra temporale deputata all’accoglimento delle istanze è stata data grazie ad una comunicazione ufficiale del Ministero per lo Sviluppo Economico che conferma la possibilità di ottenere direttamente a casa un nuovo decoder Poste Italiane gratuitamente.

Ovviamente, come quota parte dei Bonus in circolazione attivati dal Governo Draghi, spetterà ad una cerchia ristretta di beneficiari. Quali? Potranno accedere all’agevolazione soltanto i pensionati italiani over 70.

Anche sul fronte scadenza è necessario fare una premessa: non è stato fissato un orizzonte temporale entro cui presentare le domande per ricevere il decoder offerto da Poste Italiane. Essendo, però, le risorse limitate occorre affrettarsi nella richiesta per non correre il pericolo di rimanere a mani vuote.

Bonus TV e decoder, gratis da Poste Italiane: quali sono i requisiti

Come anticipato in apertura di articolo, non tutti potranno richiedere il Bonus Tv e decoder. Il contributo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 va a coprire una platea di beneficiari ben identificata. Ma quali sono i requisiti da rispettare?

Innanzitutto, il Bonus Tv e decoder permette di ottenere un dispositivo (codifica Mpeg-4) di prezzo non superiore ai 30 euro, recapitato direttamente a casa in modo gratuito, poiché fornito da Poste Italiane.

Sul fronte beneficiari, invece, potranno richiedere il Bonus TV e decoder soltanto i pensionati con età anagrafica da 70 anni in su, percettori di un trattamento pensionistico basso: sotto i 20 mila euro.

Viceversa, si potrà accedere al Bonus TV che mette a disposizione di tutti i cittadini uno sconto di 100 euro, a prescindere dall’ISEE.

Ultimo requisito da rispettare per richiedere il decoder di Poste Italiane è di essere in regola con il pagamento del Canone Rai.

Bonus Tv e decoder, come richiedere il decoder gratis di Poste Italiane

Il decoder gratis di Poste Italiane richiedibile grazie al Bonus Tv e decoder può essere ottenuto solo dai cittadini italiani dai 70 anni di età e nel rispetto delle condizioni viste nel precedente paragrafo.

Una volta ricevuto a casa il decoder, si potrà usufruire di un servizio di assistenza nel caso si avessero difficoltà nell’istallazione del dispositivo nella ricezione di canali.

Ma come si potrà richiedere il decoder offerto da Poste Italiane?

Tutti i beneficiari del Bonus Tv e decoder possono scegliere fra tre modalità di prenotazione. Si potrà contattare il numero verde 800 776 883 e procedere secondo le indicazioni fornite dalla voce guidata, oppure prenotare in Bonus Tv e decoder direttamente dal sito internet ufficiale di Poste Italiane.

Altra chance a disposizione è di richiedere il decoder direttamente all’ufficio postale più vicino alla propria abitazione.

Naturalmente serviranno dei documenti per portare a termine l’operazione di prenotazione. In fase di domanda del Bonus Tv e decoder occorrerà munirsi di una serie di documenti personali (carta d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale).

Raccolti tutti i documenti necessari, e fissate data e ora di consegna, si può ricorrere al servizio di assistenza appositamente pensato per risolvere le problematiche relative all’installazione del nuovo decoder resosi necessario per ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre.

Attenzione a non ritardare troppo la domanda per il Bonus Tv e decoder: pur non essendo previsto un termine di scadenza, il decoder gratis di Poste Italiane potrà essere fornito solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Bonus Tv e decoder, gratis dalle Poste Italiane ma non sempre: quando si perde il diritto a riceverlo?

Diversamente da quanto annunciato dai canali social negli ultimi giorni, si potrà ottenere il Bonus Tv e decoder senza attendere la comunicazione di Poste Italiane contenente tutte le informazioni utili alla prenotazione del dispositivo.

Le tre modalità di prenotazioni indicate in precedenza rimangono valide indipendentemente dalla ricezione o meno della lettera da parte di Poste Italiana.

Non mancheranno, però, i controlli per verificare la rispondenza dei beneficiari ai requisiti previsti dal Bonus Tv e decoder.

Attenzione, però, ai casi di incompatibilità che fanno perdere il diritto a ricevere il decoder gratuito di Poste Italiane. Di quali si tratta?

Coloro che hanno già usufruito del Bonus Tv e decoder da 30 euro, vale a dire il contributo riservato ai nuclei familiari titolari di ISEE basso, non potranno richiedere il decoder di Poste.

Quest’ultimi, invece, potranno accedere al Bonus rottamazione TV, ma sempre nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla misura.

Bonus Tv e decoder, come mai alcuni canali risultano oscurati?

Intanto, il processo di adeguamento dei canali televisivi al nuovo digitale terreste non si arresta. Stiamo parlando del passaggio dagli standard Mpeg 2 alla codifica Mpeg-4.

Ma quali sono gli effetti sui dispositivi di questa rivoluzione? Alcuni televisori potrebbero non essere in grado di ricevere il nuovo segnale.

Se da un test da telecomando, digitando ad esempio il canale 500, non dovessi vedere apparire sullo schermo il tuo programma preferito, il tuo televisore non è abilitato alla ricezione del digitale terrestre.

Questo succedere soprattutto per le tv acquistate prima di dicembre 2008, gli altri invece vanno solo risintonizzati.