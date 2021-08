La televisione è ancora tutt'oggi uno dei principali mezzi di comunicazione preferiti dagli italiani. Dal momento che è sempre in evoluzione, il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di dare il via a due bonus per poter permettere ai cittafini di acquistare più facilmente nuovi TV e decoder che siano in grado di supportare il nuovo standard DVB-T2. In quest'articolo vedremo come sarà possibile richiederli!

Gli anni passano e la varietà di dispositivi elettronici presenti sul mercato è ogni giorno in aumento. Nonostante tutti questi cambiamenti, la TV resta il mezzo di comunicazione preferito dagli italiani. Ma che cosa amano guardare le persone? Secondo un articolo di Repubblica, Sky ha registrato nell'arco del 2020 il maggior numero di visualizzazioni con un valore del 47% del totale.

L'articolo però racconta anche di come la pandemia dovuta al virus Covid-19 abbia cambiato molte cose tra le quali anche l'approccio verso il mondo dello spettacolo. Secondo l'articolo pare che molti italiani abbiano usato molto lo streaming, intrattenendosi con film e serie TV.

Un articolo di agi.it sottolinea anche come, durante la pandemia, la TV sia stato il principale strumento utilizzato dagli italiani per informarsi e tenersi aggiornati sul virus Covid-19. Nell’ultimo periodo si sono diffuse le Smart TV. Hdblog.it riporta i seguenti dati in merito a questo fenomeno:

“I dati forniti dall'Osservatorio dello Studio Frasi dicono che dall'1 ottobre 2020 al 31 maggio 2021 sono stati 22 milioni i connazionali che hanno sfruttato i televisori connessi alla rete per la fruizione dei programmi. L'andamento è in forte crescita rispetto alla stagione precedente (+39%)”.

La storia della televisione è lunga e complessa e molteplici sono i cambiamenti che essa ha avuto nel tempo. Il cambiamento di cui parleremo all'interno di quest'articolo riguarda il passaggio al DVB-T2.

Oggi non parleremo tuttavia nè della Smart TV e nemmeno dell'evoluzione che ha avuto la TV dai suoi albori fino ad oggi bensì di due bonus davvero interessanti, il bonus TV decoder e il bonus rottamazione TV. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, cerchiamo però di capire cos'è DVB-T2.

DVB-T2: cos'è

Un articolo di corrierecomunicazioni definisce così il DVB-T2:

"Il Dvbt-2 è l’ultima generazione dello standard per trasmettere contenuti attraverso il sistema del digitale terrestre, il Dvbt. Rappresenta l’evoluzione tecnologica del sistema originario, il Dvb, acronimo che sta per Digital Video Broadcasting, che aggiorna i requisiti per le trasmissioni più “performanti”, fino ad attivare all’alta definizione in 8K".

Il DVB-T2 conta diverse potenzialità: innanzitutto è in grado di trasmettere una qualità del segnale decisamente migliore e, dal momento che supporta i cosiddetti sistemi MIMO, è in grado di gestire i flussi di entrata e di uscita in maniera più efficiente. Inoltre, il DVB-T2 è in grado di supportare l'alta definizione, garantendo così una migliore visione dei canali TV. Il passaggio a DVB-T2 era stato inizialmente programmato per effettuarsi entro metà dell'anno 2022. Tuttavia ci sono stati dei cambiamenti.

Il passaggio a DVB-T2 è stato infatti riprogrammato per l'1 gennaio 2023. La ragione che sta dietro a questo cambiamento sembra essere la difficoltà e la grande quantità di tempo che ci vuole per poter sostituire le vecchie TV con TV e decoder in grado di reggere il nuovo standard di trasmissione DVB-T2. Nonostante però l'avvento di DVB-T2 sia stato posticipato è necessario tenere in considerazione una notizia riportata da ilrestodelcarlino.it:

"Secondo quanto stabilito dal Mise, inoltre, già dal 15 ottobre 2021 sarà necessario sostituire gli apparecchi e i decoder che non sono abilitati per la visione dei programmi in alta definizione".

Ecco le date in cui verrà effettuato il cambiamento delle frequenze:

dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Sardegna (area 1A)

dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano (area 2); Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza (area 3)

dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche (area 4)

dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania (area 1B)

Adesso la domanda sorge spontanea: la mia TV sarà in grado di supportare il nuovo digitale terrestre? Scopriamolo subito!

Come capire se la TV è compatibile con lo standard DVB-T2

Per capire se la TV che possedete è compatibile con il nuovo digitale terrestre è necessario consultare il sito del mise che specifica:

"Se il tuo televisore è stato acquistato a partire dal 22 dicembre 2018, sarà compatibile con il nuovo digitale terrestre poiché da quella data i negozianti sono obbligati a vendere televisori che supportano il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC Main10".

Per poter essere certi dunque che la TV sia compatibile basta verificare che nella scheda tecnica del televisore compaia la dicitura DVB-T2 HEVC Main10. Un altro modo è quello di verificare se la TV consente i canali in HD. Nel caso in cui non fosse possibile, è necessario cambiare la TV il 15 ottobre del 2021, data in cui avverrà il primo cambiamento, ovvero il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4. Il secondo cambiamento sarà il passaggio a DVB-T2. Dopo aver fatto le dovute premesse è tempo di entrare nel vivo dell'argomento presentando il primo bonus TV.

Bonus TV - Decoder: cos’è

Il bonus TV – Decoder è un bonus disponibile fino al 31 dicembre 2022 fino al termine della disponibilità. Il denaro che è stato predisposto per finanziare quest’iniziativa è di 150 milioni di euro. Nell’anno 2022 verranno cambiati gli standard attualmente in uso per trasmettere i vari canali televisivi. I nuovi standard prendono il nome di DVBT-2/HEVC.

Il bonus TV – Decoder è dunque un’agevolazione economica con un valore massimo di 50 euro per poter acquistare TV e decoder che saranno compatibili con DVBT-2/HEVC. Sul sito è inoltre possibile trovare tutti i recapiti da contattare in caso di dubbi o perplessità. Vediamo adesso quali sono le persone che hanno la possibilità di ricevere il bonus TV – Decoder.

Bonus TV – Decoder: a chi spetta

Bisogna innanzitutto precisare che non tutti i cittadini italiani hanno il diritto di fare richiesta per quest’agevolazione. Il bonus è infatti riservato alle famiglie il cui ISEE non supera i 20mila euro. Vediamo adesso come fare per richiederlo!

Bonus TV – Decoder: come richiederlo

Per poter beneficiare del bonus TV – Decoder, le famiglie italiane con un ISEE che non va oltre i 20mila euro devono innanzitutto compilare una domanda per il dispositivo desiderato, presentandola poi al venditore. È importante che il nucleo famigliare sia residente in Italia e che nessun membro della famiglia abbia già beneficiato di questo bonus.

Se la procedura va a buon fine, il bonus verrà applicato sul dispositivo tramite sconto. Per poter scaricare la domanda cliccate qui. È importante precisare che non su tutti i dispositivi è possibile applicare il bonus! Per poter consultare la lista dei decoder e delle TV idone cliccare qui. Vediamo adesso qual è l’altro bonus TV che è possibile richiedere!

Bonus rottamazione TV: cos’è

Il bonus rottamazione TV sarà operativo a partire dal 23 di agosto. L’obiettivo è quello di agevolare l’acquisto di nuovi dispositivi che saranno compatibili con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10.

Per poter rottamare la propria TV è necessario che il dispositivo sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018. In questa data è entrato in vigore HEVC MAIN 10, lo standard di codifica. Il denaro che è stato predisposto per poter finanziare quest’iniziativa è di 100 milioni di euro. Il termine ultimo per poter fare richiesta del bonus è il 31 dicembre 2022, fino al termine della disponibilità. Vediamo adesso chi sono le persone che potranno beneficiare del bonus!

Bonus rottamazione TV: a chi spetta!

A differenza del bonus TV – Decoder, non sono stati stabiliti dei limiti di ISEE per poterlo richiedere. Per poter beneficiare del bonus rottamazione TV è necessario essere un nucleo famigliare residente in Italia in regola con il pagamento del canone e il cui televisore sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Il bonus è utilizzabile una sola volta dalla famiglia e solo per un singolo televisore. Nel caso dei cittadini over 75 non è necessario essere in regola con il pagamento del canone in quanto si è esonerati. Vediamo adesso come fare per richiedere il bonus rottamazione TV!

Bonus rottamazione TV: come ottenerlo

Per poter effettuare una corretta rottamazione è necessario compilare un modulo presente qui. Al momento dell’acquisto, sarà possibile consegnare ai rivenditori la TV di cui ci si vuole disfare. Successivamente il rivenditore avrà il compito di gestire lo smaltimento del dispositivo. In alternativa, è possibile recarsi presso un’isola ecologica autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Per poter beneficiare del bonus, è necessario che l’addetto del centro di raccolta RAEE firmi il modulo, attestando la corretta ricezione della televisione da smaltire.

Il valore del bonus è del 20% di sconto sul prezzo del prodotto acquistato fino ad un limite massimo dal valore di 100 euro. È importante sapere che il bonus rottamazione TV è tranquillamente cumulabile con il bonus TV – Decoder di cui abbiamo già parlato. Naturalmente è necessario in questo caso rispondere a tutti i requisiti previsti sia per uno che l’altro bonus. Come per il bonus TV – Decoder è bene sapere che non tutti i dispositivi sono idonei all’acquisto.

Cliccate qui per poter consultare la lista degli apparecchi sui quali è possibile applicare il bonus. Come precisato da un articolo di gazzetta del sud, il bonus è valido anche per l'acquisto online. Nonostante entrambi i bonus TV costituiscano un aiuto economico per gli italiani, non tardano a presentarsi le polemiche. Vediamo di che si tratta.

Bonus TV: le proteste

Abbiamo specificato che, nel caso della rottamazione della vecchia TV, sono i rivenditori ad occuparsi del corretto smaltimento del dispotivo. Tuttavia, come scrive thewam.net, molti di loro non sono assolutamente contenti di prendersi queste responsabilità.