Parte la corsa al bonus tv che prevede uno uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro per l'acquisto di una nuova televisione compatibile con il segnale Dvb-t a fronte della rottamazione di televisori acquistati prima di dicembre 2018. Bonus tv 2021 cumulabile anche con il vecchio bonus ancora in vigore per il quale sono previsti limiti legati all'ISEE.

Finalmente da oggi 23 agosto 2021, entra in vigore e potrà essere così richiesto il bonus tv.

Si potrà quindi chiedere lo sconto immediato di 100 euro per l'acquisto di un nuovo televisore di nuova generazione a fronte della rottamazione della vecchia tv.

L'obiettivo del bonus tv è sicuramente quello di facilitare la sostituzione dei vecchi dispositivi televisivi non più idonei ai nuovi segnali di comunicazione tecnologici.

Migrazione sul nuovo segnale M-peg4 su standard Dvbt che partirà gradualmente da alcune regioni italiane, così come comunicato dal Mise a partire dal 15 novembre 2021.

Il nuovo bonus tv che prevede di poter usufruire del contributo previsto solo con la rottamazione del vecchio dispositivo, rispetto al vecchio bonus (ancora in vigore ) ha anche come obiettivo quello di tutelare l'ambiente favorendo l'economia circolare attraverso un corretto smaltimento.

da sottolineare che il bonus sarà fruibile da tutti senza alcun limite ISEE.

Nel video che segue tratto dal canale You tube della redazione di "RadioUci" una breve e dettagliata guida su tutte le novità introdotte nel bonus tv 2021.

E' di ieri infatti, il comunicato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, in cui il ministro Giorgetti da la possibilità a partire dal 23 agosto a tutti i contribuenti di poter cominciare a richiedere il contributo previsto dal bonus tv.

Bonus tv: i vantaggi del nuovo segnale di trasmissione Dvb

Il bonus tv 2021 prevede uno sconto immediato del 20 per cento fino ad un massimo di 100 euro a fronte dell'acquisto ( e della rottamazione del vecchio televisore ) di una tv di ultima generazione compatibile con il nuovo segnale di trasmissione digitale terrestre Dvtb-2/Hevc Main 10.

La migrazione sul nuovo segnale di trasmissione che comincerà gradualmente in tutta Italia a partire dal 15 novembre 2021 e si completerà entro il 20 giugno 2022 data in cui lo switch-off sarà totale, entro tale data quindi per poter continuare a vedere i programmi in tv bisognerà necessariamente dotarsi di decoder o televisioni di ultima generazione.

La sigla Dvb sta per ( Diffusione video Digitale ) ed è un nuovo standard internazionale per le telecomunicazioni che garantirà una maggiore qualità sia nelle trasmissioni che nella visione dei programmi tv, nello specifico i vantaggi portati dal nuovo segnale Dvb-t saranno:

una maggiore risoluzione video fino a 8k ;

; una migliore pulizia per quanto riguarda il segnale d'entrata

sarà possibile l'utilizzo di sistemi "Mimo" ( Multiple-input and multiple-output ) sistema che garantisce una totale stabilità di segnale sia in ingresso che in uscita.

Questi appena elencati sono solo i principali vantaggi rispetto che insieme ad altri contribuiranno ad elevare l'esperienza televisiva.

Nel caso non si disponga di una Tv di nuova generazione o di un decoder compatibile al nuovo segnale Dvb-T la visione dei programmi tv risulterà oscurata.

Bonus tv 2021: come effettuare al domanda

Il bonus tv introdotto dal Mef attraverso il ministro Giancarlo Giorgetti prevede uno sconto del 20 per cento per l'acquisto di un nuovo televisore e la rottamazione del vecchio fino ad un massimo di 100 euro, senza alcun obbligo di presentazione dell'ISEE.

Nota importante il bonus tv 2021 prevede un incentivo legato alla rottamazione del vecchio dispositivo, è cumulabile con il vecchio bonus 2020 che però è legato a delle soglie ISEE e alla grandezza del nucleo familiare.

Attualmente i fondi messi a disposizione dal governo per il bonus tv 2021 ammontano a circa 100 milioni di euro.

Bonus tv 2021: i requisiti

Fondamentalmente i requisiti per aver accesso allo sconto previsto dal bonus tv sono tre ovvero:

essere residenti in Italia ;

; l'obbligo di rottamare un televisore obsoleto acquistato prima del 22 dicembre 2018 ;

; essere in regola con i pagamenti annuali previsti dal canone Rai.

L'ultimo requisito non è previsto per i contribuenti residenti in Italia con età superiore a 65 anni visto l'esonero dal pagamento.

La rottamazione del vecchio televisore potrà essere effettuata direttamente presso i commerciante che aderiscono all'iniziativa, dove avverrà l'acquisto della nuova tv.

Sarà successivamente il commerciante ad occuparsi della procedura di smaltimento ed a recuperare attraverso il credito fiscale lo sconto applicato al cliente beneficiario del bonus.

In alternativa si potrà decidere di rottamare la propria tv presso centri di smaltimento autorizzati come per esempio le isole ecologiche, se si scegli questa opzione, dovrete necessariamente richiedere al responsabile del centro il Raee, firmato, che certifica l'effettiva rottamazione della tv.

In fase di acquisto per usufruire dello sconto sarà necessario presentare tale modulo al rivenditore senza il quale non si potrà beneficiare del contributo.

Bonus tv: le date dell switch-off

La migrazione sul nuovo segnale Dvb-t/Mpeg4 di comunicazione comincerà ad essere attuato a partire dal 15 ottobre 2021 in alcune zone d'Italia, switch-off che dovrà interessare l'intera nazione intorno a giugno 2022.

La migrazione avverrà à progressivamente in date diverse rispetto alle 20 regioni italiane e fondamentalmente avverrà nei tempi e luoghi seguenti:

dal giorno 15 novembre al 18 dicembre 2021 sarà il turno della sola Sardegna;

a seguire dal 3 gennaio al 15 marzo del nuovo anno toccherà a Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia , Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto;

dal 1 marzo 2022 fino al 15 maggio dello stesso anno sarà la volta di Sicilia, , Abruzzo, Molise e Basilicata, Marche, Calabria, Marche

infine quarta ed ultima tappa dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 sarà il turno di Liguria , Puglia, Toscana ,Umbria ,Campania.

L'intero processo di migrazione terminerà il 30 giugno 2022, in questa data l'intera penisola italiana trasmetterà con il nuovo segnale Dvtb-2 con evidenti vantaggi in termini di pulizia di trasmissione in entrata ed in uscita, nonchè una maggiore qualità legata all'immagine grazie al fatto che verrà supportato il formato video 8k.

I due bonus tv da 50 e 100 euro

Attualmente i bonus tv in vigore rimangono due quello legato alla normativa emanato con La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1039, lettera c) e il successivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 614, legge n. 178 del 2020) che prevede un altro contributo per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, previo avvio a riciclo di quelli obsoleti (c.d. “bonus rottamazione tv”).

Il vecchio incentivo viene erogato sotto forma di sconto praticato dal commerciante direttamente nel momento dell'acquisto, tra i requisiti necessari per poterne beneficiare, ci sono l'essere in possesso della domanda da consegnare al commerciante (modulo disponibile sul sito del Mise), essere residente in Italia , Isee non superiore a 20mila euro.

Inoltre è previsto un solo bonus tv per nucleo familiare.

Il nuovo bonus 2021 prevede uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro richiedibile da tutti (senza limiti ISEE ) con il requisito però della rottamazione della vecchia tv acquistata prima del dicembre 2018, l'essere residenti in Italia, di pagare regolarmente il canone Rai.

I due bonus, da 50 e 100 euro, sono cumulabili.

Ciò significa che se si hanno i requisiti per poter beneficiare dei due bonus lo sconto potrà arrivare a 150 euro per l'acquisto di un televisore per nucleo familiare.

Come già scritto in precedenza la rottamazione del vecchio dispositivo potrà essere fatta o direttamente dal rivenditore o portando la tv in apposite aree di smaltimento e richiedendo al responsabile del centro il Raee, firmato, che certifica l'effettiva rottamazione della tv.

Bonus tv: il test

Come già scritto in precedenza a partire dal 15 ottobre 2021 comincerà la migrazione sul nuovo segnale Dvb-t/Mpeg4 di comunicazione, chi rimarrà con vecchi televisori obsoleti acquistati prima di del dicembre 2018 non sarà in grado di visualizzare i programmi tv sul proprio dispositivo.

Prima di ritenere la propria tv obsoleta il consiglio è quello di effettuare una verificarne la compatibilità con la nuova tecnologia di trasmissione Dvbt-2.

Per effettuare il test ci si dovrà sintonizzare su uno dei due canali 100 o 200, la comparsa sullo schermo tv della scritta "Test HEVC Main10" ci darà la certezza sulla compatibilità con i nuovi standard di trasmissione avendo la possibilità cdi continua re a usarla.

Al contrario se sullo schermo tv comparirà la scritta "Non disponibile", necessariamente nel caso si voglia continuare a vedere la programmazione tv, si dovrà procedere alla rottamazione di tale dispositivo e acquistarne uno nuovo usufruendo dell'agevolazione prevista dal bonus tv che prevede uno sconto del 20% fino ad un massimo importo di 100 euro.

Per verificare la compatibilità della propria tv il nuovo segnale, in alternativa al test, sarà anche possibile verificare la targhetta argentata presente sula parte posteriore della tv, nel caso in cui sia presente la dicitura DVB T2 o H265/HEVC il televisore risulterà idoneo.

Bonus tv 2021: in caso di errore, prevista la restituzione

Nel caso di irregolarità, errori, o false dichiarazioni rispetto ai requisiti da soddisfare è prevista la revoca totale del contributo ottenuto per l'acquisto del televisore o del decoder tramite bonus tv.

Medesimo discorso nel caso in cui l'irregolarità venga compiuta dal commerciante che non avrà diritto a ricevere lo sconto effettuato al cliente beneficiario del bonus

L'attuale scadenza prevista per richiedere il bonus tv e il 31 dicembre 2022 o l'esaurimento dei 100 milioni di euro destinati al provvedimento.