É sempre piú vicino il passaggio al digitale terrestre di ultima generazione e i ministri dell’economia e dello Sviluppo economico hanno definito il decreto attutivo finalizzato all’erogazione del bonus tv da 100 euro, a vantaggio di tante famiglie italiane che saranno costrette a sostituire il loro apparecchi tv o decoder con degli apparecchi dotati di una tecnologia piú avanzata. Subito dopo la pubblicazione in GU del relativo decreto, trascorreranno i canonici quindici giorni, al termine dei quali tutti potranno accedere al bonus, fino a che non si esaurirá il fondo stanziato pari a duecentocinquanta milioni di euro.

Dunque é in arrivo un nuovo bonus, riguarderà la rottamazione degli apparecchi tv e assicurerà ad un milione di famiglie italiane fino ad un massimo di 100 euro di sconto sull’acquisto di nuovo apparecchio dotato di tecnologia in grado di ricevere programmi tv trasmessi con il nuovo standard di trasmissione DVB – T2. La nuova tecnologia da qui ad un anno andrà a soppiantare quella vecchia. Il bonus di 100 euro sarà disponibile sino al 31 dicembre 2022.

La misura economica è stata finanziata con un fondo accessibile fino al 31 dicembre 2022 e permetterà così ai cittadini italiani di provvedere alla sostituzione ma i tempi potrebbero ridursi sensibilmente qualora i 250 milioni previsti dallo stanziamento vadano esauriti prima della data di scadenza. Sarebbero almeno 9 milioni, secondo Auditel-Ipsos, le tv non compatibili da cambiare.

La modaitá per ottenere il bonus é stata semplificata. Infattil la procedura di rottamazione, si puó effettuare attraverso la semplice consegna del vecchio apparecchio tv direttamente al rivenditore presso cui verrá fatto l’acquisto del nuovo televisore, si ottiene cosí l’immediato sconto del 20% sul nuovo acquisto.

L’alternativa ammissibile é quella di recarsi presso una discarica (autorizzata) che provvederá a rilasciare un modulo controfirmato attestante l’avvenuta rottamazione del vecchio apparecchio tv. Nel modulo si dovrá specificare che il titolare ha pagato con regolaritá pagamento il canone Rai e che si è proceduto alla rottamazione di un apparecchio tv ormai non piú conforme ai nuovi standard.

Bonus TV da 100 euro, chi puó ottenerlo?

Non é previsto alcun limite di reddito per poter ottenere il bonus da 100 euro finalizzato all’acquisto di un nuovo apparecchio tv in attesa dell’ingresso nel 2022 dei nuovi standard previsti per le trasmissioni televisive.

In altre parole finalmente un aiuto economico accessibile a chiunque. Quindi la data del 1/7/2022 segnerá la fine del tv digitale attualmente in uso ( con sistema Dvb-T) che consegnerá il testimone ai televisori new generation (ovvero Dvb-T2 ). Cosa vuol dire? Significa che senza il cambio tv o decoder, lo schermo resterá oscurato.

Potranno essere rottamati solo gli apparecchi acquisti prima del 22 dicembre 2018, solo questi televisori rientrano nella categoria degli apparecchi rottamabili.

Come anticipato, i tempi saranno piú lunghi del previsto visto che é fermo ai blocchi di partenza il decreto attuativo dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, in attesa di un riassestamento delle frequenze.

Bonus TV cosa é successo

Nonostante fosse nelle previsioni della legge di bilancio di dicembre si era persa traccia di questo bonus che ovviamente ha generato vibranti polemiche da parte degli esercenti commerciali che operano nel campo dell’elettronica e degli elettrodomestici poiché lamentano di avere i magazzini ancora pieni di prodotti invenduti.

Molte le associazioni degli operatori del settore del commercio dell’elettronica che spingono per tenere ferma la road map.

D’altra parte i broadcaster puntano ad un probabile differimento del primo switch off che secondo le previsioni sarebbe dovuto avvenire il 1° settembre a partire dalle aree 1 – 3 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e le province autonome del Trentino) ma è quasi scontato che ci possa essere uno spostamento temporale di qualche mese.

Infatti, secondo il presidente di Confindustria radio e tv le responsabilità di questo necessario slittamento nella responsabilità di Governo e Agcom sono rinvenibili anche nei ritardi della rinumerazione dei telecomandi.

Intanto il Mise ha da giorni messo in onda su tutte le tv una campagna pubblicitaria per lanciare la nuova Tv digitale finalizzata a promuovere i vantaggi del cambio di tecnologia consapevole della possibilità degli accessi, per molte famiglie italiane, ai nuovi incentivi messi a disposizione dal Governo.

Il nuovo decreto Mise – Mef, siglato dai rispettivi capi dei dicasteri, complessivamente da 8 pagine e 6 articoli ed ha l’obiettivo di mettere a disposizione, fino al 2022 il bonus di 100 euro a favore di tutti gli utenti (compresi gli over 75 che non pagano il canone) a condizione che siano intestatari di una utenza elettrica su cui è addebitato il canone RAI o lo corrispondano con il modello F24.

Sarà possibile anche il cumulo con il vecchio “bonus tv”, attualmente ancora in vigore, il cui importo però scenderà a 30 euro.

Come poter usufruire del bonus TV

Sono tre i requisiti richiesti per poter ottenere il bonus 100 euro:

prima di tutto occorre avere la residenza in Italia;

aver regolarmente pagato il canone Rai ( con l’addebito diretto in bolletta il problema non) sussiste;

( con l’addebito diretto in bolletta il problema non) sussiste; infine avere la rottamazione di un apparecchio televisivo il cui acquisto sia antecedente al 22 dicembre 2018 e quindi incompatibile con con gli standard tecnici di nuova generazione.

In ogni caso il televisore acquistato deve rientrare nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico degli apparecchi idonei.

Non esistono vincoli di ISEE per poter fruire del bonus tv. Peró c’é un vincolo: spetta solo un bonus per ciascun codice fiscale di persone che hanno i requisiti. Questo vuol dire che il bonus viene riconosciuto una volta sola per acquistare un solo apparecchio tv per ciascun utente identificato dal proprio codice fiscale.

Bonus TV due modalitá per la rottamazione

Come si puó ottenere il bonus tv? Mentre prima si doveva una autocertificazione al rivenditore in cui si attestava di essere in possesso dei requisiti richiesti ( ovvero avere un indicatore ISEE al di sotto dei 20mila euro) per poter proceder all’acquisto di un decoder o di un televisore DVB-T2 di qualunque dimensione, ora la procedura é stata semplificata.

Infatti per quanto riguarda il discorso della rottamazione, si puó effettuare attraverso la semplice consegna del vecchio apparecchio tv direttamente al rivenditore presso cui verrá fatto l’acquisto del nuovo televisore, si ottiene cosí l’immediato sconto del 20% sul nuovo acquisto.

L’alternativa ammissibile é quella di recarsi presso una discarica (autorizzata) che provvederá a rilasciare un modulo controfirmato attestante l’avvenuta rottamazione del vecchio apparecchio tv. Nel modulo si dovrá specificare che il titolare ha pagato con regolaritá pagamento il canone Rai e che si è proceduto alla rottamazione di un apparecchio tv ormai non piú conforme ai nuovi standard.

Con il documento rilasciato dalla discarica, insieme alla propria carta d’identitá sará possibile richiedere e ottenere lo sconto. Tutta questa procedura sará ovviamente sottoposta al rigido controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il bonus tv, che dovrebbe essere disponibile a breve senza che venga preso In considerazione il fattore ISEE, potrá essere utilizzato anche nelle ipotesi si decida di procedere all’acquisto on-line. Nei prossimi giorni, forse settimane, è atteso il decreto attuativo, grazie al quale saranno rese note divulgate maggiori informazioni.

Bonus tv: attenzione ai controlli dell'Agenzia delle Entrate

Anche se non viene richiesta una certificazione ad hoc, attenzione perché le furbate non sono contemplate, infatti tutte volte in cui si procede ad un acquisto con la scontistica di centro euro, i relativi nominativi vengono inseriti all'interno di una piattaforma telematica.

Al termine dell'acquisto si procederá a tutti i controllo relativi alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per poter accedere al bonus tv, vale a dire i vincoli di residenza in italia, limite di una sola tv per famiglia, e la regolaritá nei pagamenti del canone Rai.

I controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate di estendono anche nel caso in cui si decida di scegliere la seconda opzione per la rottamazione, ossia recarsi presso una discarica autorizzata , dove verrá rilasciato un documento attestante la consegna dell'apparecchio tv.

Bonus tv: cumulo con l’incentivo per l’acquisto di un apparecchio nuovo

Prima del bonus tv da 100 euro il Governo aveva introdotto una altra forma di incentivo sempre rivolto allo scopo di rendere piú agevole il passaggio alle nuove tv. Non é stata una misura che ha riscosso successo a causa del limite ISEE da 20mila euro. In ogni caso la misura é ancora attiva. Vediamo di cosa si tratta.

In pratica il Governo ha attivato un bonus tv per un importo pari a cinquanta euro per ogni nucleo familiare. Il vero problema é rappresentato dal limite dell'indicatore ISEE richiesto che non puó essere superiore a 20mila euro, escludendo tante famiglie dalla possibilitá di accedere al bonus.

L'accesso a questo Bonus da 50 euro restará in vigore fino al 31/12/ 2022 e comunque fino ad esaurimento del fondo stanziato. Occorre presentatre una autocertificazione e il contributo viene riconosciuto per ogni famiglia.

Rispetto al bonus 100 euro non é richiesta la rottamazione contestuale di un vecchio apparecchio tv.

In ogni caso ci sono ottime notizie per chi ha giá usufruito del bonus introdotto dal decreto del 18 ottobre 2019 per procedere all’acquisto di un nuovo apparecchio tv o di un decoder che fosse in linea con gli standard televisivi attuali. Lo stesso decreto prevede la possibilitá del cumulo dei due bonus, l’importo peró in questo caso subirá una riduzione fino ad arrivare a trenta euro o comunque verrá ridotto al minor valore corrispondente al prezzo di vendita qualora fosse inferiore.