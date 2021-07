Con le prossime modifiche alla tecnologia di trasmissione per ricevere i canali TV sul televisore, lo stato eroga un bonus TV per l'acquisto, disponibile per tutti. Il bonus consiste in uno sconto per chi acquista un nuovo apparecchio, ed è garantito senza l'obbligo di presentare un'attestazione ISEE del nucleo famigliare. Qui tutte le informazioni su come accedere al bonus e sulle ipotesi di raddoppio dello sconto.

Arriva un nuovo bonus dedicato al televisore di casa: si tratta del bonus TV, che si può richiedere per determinate condizioni per sostituire il vecchio televisore. Questo bonus permette un risparmio sul nuovo acquisto, ed è valido non solamente per l’anno in corso, ma fino al 2022.

Il bonus TV non è uno di quei sostegni per cui è necessario presentare la situazione reddituale del nucleo familiare, perché si può richiedere senza ISEE, come spiega Immobiliare.it:

“Era già stato introdotto un bonus di 50 euro per la rottamazione delle tv obsolete, ma adesso il Decreto Sostegni ha alzato la cifra e ampliato la platea dei beneficiari: 100 euro e nessun limite ISEE.”

Bisogna tenere conto del fatto che cambiare televisione in molti casi diventerà indispensabile per passare al nuovo sistema DVB T2. Già da settembre di quest’anno è possibile per molti italiani vedersi impossibilitata la ricezione dei canali televisivi, a causa di alcuni cambiamenti. Vediamo cosa accadrà.

Bonus TV senza ISEE: perché chiederlo

Il bonus TV risponde proprio all’esigenza di dover cambiare televisore successivamente alle modifiche per la ricezione che verranno applicate. Già da settembre si abbandona la codifica MPEG2, sostituita da quella MPEG4, e avverrà di conseguenza anche una risintonizzazione dei canali. Nel 2022 inoltre le televisioni dovranno necessariamente evolversi, con il passaggio al DVB-T2.

Questi cambiamenti renderanno obsoleti tantissimi apparecchi televisivi, per questo sarà necessario per alcuni pensare ad un cambiamento della televisione, per poter continuare a ricevere correttamente le trasmissioni TV. Il bonus TV si può richiedere in modo piuttosto semplice, senza ISEE come criterio necessario per accedervi.

Il cambio delle frequenze sarà attivato di regione in regione in base a specifiche date, e a questo punto, soprattutto per i televisori vecchi, sarà difficile se non impossibile ricevere il segnale dei canali correttamente. Il bonus TV al momento consiste in un bonus da 50 euro fino alla fine del 2022, ma probabilmente arriverà anche a 100 euro, con le nuove disposizioni.

Bonus TV da 100 euro senza ISEE: per chi

Il bonus TV che al momento si attesta sui 50 euro, arriverà a 100 con molta probabilità, e si attende che la misura ipotizzata venga resa concreta. Inoltre c’è attesa anche sulla pubblicazione delle modalità di accesso a questo particolare bonus nel momento in cui verrà esteso a 100 euro.

Quando si chiede di accedere allo sconto, va tenuto conto comunque che si parla di un bonus dedicato ai cittadini meno abbienti, per questo, anche se non è necessario presentare una dichiarazione ISEE completa, al momento della richiesta, fino a nuove disposizioni, bisogna attestare che il nucleo famigliare non supera i 20.000 euro annui.

Bisogna anche ricordare che il bonus non è una forma di sostegno cumulabile, ma è utilizzabile un’unica volta, da un componente della famiglia. Nel caso in cui si voglia cambiare televisione, o in prossimità alle modifiche relative alla ricezione dei canali, il tempo stringe anche per i fondi messi a disposizione per il bonus TV.

Sono stati stanziati infatti 150 milioni di euro per questa forma di sostegno economico, e non sarà più possibile presentare richiesta di accesso nel momento in cui i fondi finiranno.

Come chiedere il bonus TV

La buona notizia è che non è necessario presentare particolare documentazione allegata alla domanda di accesso al bonus TV, incluso l’ISEE. Per poter chiedere questo sconto, come spiega il sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico i cittadini devono chiedere di aderire al bonus direttamente ai venditori delle TV, presentando il modulo della domanda:

“A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.”

Risulta quindi importante che un solo soggetto proceda alla richiesta di accesso allo sconto, non è possibile richiederlo in contemporanea da due componenti della stessa famiglia, né per due televisori. Esiste infine una lista di televisori idonei alla vendita con sconto bonus TV, non tutte le apparecchiature rientrano in questa fattispecie.

Per chi sceglie di cambiare televisione, è utile consultare la lista di prodotti disponibili alla vendita tramite bonus TV, e accertarsi di chiedere il bonus prima del termine dei fondi messi a disposizione dallo stato.

Gli apparecchi ammessi al bonus sono quelli che risultano compatibili con la nuova tecnologia per la ricezione delle trasmissioni, e sarà lo stesso venditore ad applicare lo sconto sull’acquisto. E’ anche possibile utilizzare il bonus per comprare un decoder TV volto alla ricezione dei canali.

Bonus TV da 100 euro con rottamazione

Una delle ipotesi di cui di discute in questo periodo è la possibilità di estendere il bonus TV dagli attuali 50 euro a una cifra raddoppiata di 100 euro, purché il cittadino si appresti a rottamare il televisore vecchio. In questo senso, cambiare televisore potrebbe diventare doppiamente vantaggioso per chi sceglie questo bonus.

Rottamando una vecchia TV non più funzionale per la nuova tecnologia, sarà possibile, se verrà confermata questa ipotesi, attingere ad un bonus più sostanzioso, che raggiunge il doppio della cifra fino adesso stabilita.

Anche se il bonus TV è disponibile già da un po’ di tempo, è uno dei bonus che si sposano con quelli dedicati alla casa. Ricordiamo per esempio che lo stato ha messo a disposizione dei cittadini, oltre a tutta una serie di bonus per le ristrutturazioni, anche un bonus specifico per comprare mobili di arredamento e nuovi elettrodomestici, purché comportino un miglioramento della condizione energetica.

I cambiamenti apportati per la TV seguono la scia dell’innovazione verso un’evoluzione di tipo tecnologico, innovazione messa al centro svariate volte dai decreti degli ultimi mesi. Anche per l’ISEE ci sarà molto probabilmente un cambiamento non da poco: se le ipotesi saranno confermate, non sarà più obbligatorio dichiarare di avere un ISEE famigliare inferiore ai 20.000 euro.

I cambiamenti della TV: cosa accadrà

L’accesso al bonus TV è consigliato per chi possiede una vecchia televisione, perché cambieranno presto le tecnologie per la ricezione corretta dei canali. A livello di numeri, si stima che sono almeno 9 milioni le televisioni che non sono pronte a ricevere il cambiamento, come spiega un articolo di Wired.it.

Un numero considerevole, e si conta che moltissime famiglie italiane continuano ad utilizzare televisori piuttosto vecchi. Con i cambiamenti e il nuovo bonus TV verranno indubbiamente incentivati gli acquisti, e per il settore si prospetta un aumento della vendita di apparecchi di nuova generazione.

Bisogna anche tenere conto del fatto che la televisione ad oggi risulta molto cambiata rispetto al periodo di boom economico che ha favorito le vendite in questa direzione. Sono moltissimi gli italiani, soprattutto le fasce giovanili, che scelgono l’intrattenimento sul web, ovvero tramite portali online che trasmettono serie TV, film e puntate facilmente fruibili con abbonamenti a prezzo contenuto.

La televisione tradizionale quindi ha una notevole schiera di concorrenti, derivati proprio dall’utilizzo di internet, eppure secondo gli ultimi dati Auditel gli ascolti TV sono molto alti specialmente per alcuni programmi televisivi di intrattenimento, preferiti dal pubblico italiano.

Perché bonus TV: i cambiamenti

Le modifiche che vedranno moltissime televisioni diventare improvvisamente vecchie riguardano in particolar modo l’adozione del 5G. Di fatto le emittenti televisive devono fare spazio all’arrivo del nuovo 5G, che cambierà di conseguenza l’accesso TV.

Il MEF ha comunicato che le frequenze al momento occupate dalla TV dovranno essere liberate per far spazio al 5G, come spiega un articolo Tech.fanpage.it:

“Le emittenti televisive nazionali dovranno liberare la banda di frequenze dei 700 MHz per renderla disponibile agli operatori telefonici, che dovranno aggiornare tutte le proprie infrastrutture e renderle compatibili con il 5G.”

Sicuramente il passaggio al digitale terrestre ha avuto una portata maggiore, rispetto ai cambiamenti che avverranno fra poco per far spazio al 5G, eppure anche in questo caso le conseguenze non saranno poche, perché moltissimi apparecchi non potranno più essere di fatto utilizzati come prima.

Il cambiamento porterà a moltissime famiglie italiane a dover acquistare un nuovo apparecchio televisivo, con il supporto anche del bonus TV proposto dallo stato. Bonus per cui si attendono le prossime comunicazioni sulle modifiche che con molta probabilità causeranno il raddoppio del bonus, da 50 euro a 100 euro.

Quante TV verranno sostituite con l’arrivo del 5G?

Per fare un’analisi sulla situazione relativa alla quantità di televisioni in possesso alle famiglie italiane, bisogna citare l’ultimo report pubblicato dal MEF, che segnala quante sono le famiglie che al momento posseggono un televisore che potrà ricevere il segnale secondo le nuove modifiche:

“Le famiglie pronte a ricevere trasmissioni DVB-T2 ammontano a circa il 49,6% delle famiglie DTT, con una forchetta che va dal 47,2% al 52,0%; in termini assoluti si tratta di un insieme di famiglie compreso tra gli 11,2 e 12,3 milioni.”

Bisogna tenere conto anche del fatto che sono 700.000 le famiglie italiane per cui la problematica non sussisterà, e di conseguenza non chiederanno il bonus TV, perché non posseggono una televisione nella propria abitazione.

In ogni caso il numero di famiglie che dovrà cambiare apparecchio televisivo è enorme, e nel frattempo avverranno cambiamenti anche per il mondo della telefonia, perché la nuova generazione di tecnologie verrà adottata per il mobile.

Secondo Altroconsumo.it c’è un proliferarsi di allarmismi sui presunti pericoli del 5G, la nuova tecnologia che permette una velocità aumentata nella trasmissione. Non è stata dimostrata, né negata, alcuna correlazione tra 5G e condizioni di salute, per questo la maggior parte degli allarmismi sono infondati.