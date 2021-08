È finalmente attiva da lunedì 23 agosto la procedura per poter richiedere il bonus TV. Da tale data, tutti i residenti in Italia che possiedono una televisione non idonea ai nuovi standard possono rottamarla e ottenere in cambio un bonus del 20% sull’acquisto di una nuova TV. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come ottenere il bonus fino ad un massimo di 100 euro.

È finalmente attiva da lunedì 23 agosto la procedura per poter richiedere il Bonus TV. Da tale data, tutti i residenti in Italia che possiedono una televisione non idonea ai nuovi standard possono rottamarla e ottenere in cambio un bonus del 20% sull’acquisto di una nuova TV. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come ottenere il bonus fino ad un massimo di 100 euro.

Sono davvero tanti i bonus derivanti dalla crisi pandemica che ha messo in ginocchio l’economia mondiale, ma soprattutto quella italiana. Tra questi rientra anche l’ormai noto Bonus TV, un’agevolazione per permettere a tutti i cittadini che ne avessero bisogno di poter cambiare la propria televisione o il vecchio decoder.

Questo è previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per andare incontro alle famiglie e agevolarle nel processo di digitalizzazione dovuto al passaggio del digitale terrestre dallo standard DVBT-1 allo standard DVBT-2 e HEVC Main 10.

Senza questo particolare bonus sarebbero migliaia le famiglia che non sarebbero in grado di cambiare la vecchia televisione e effetturae così il passaggio alla nuova tecnologia.

Ma quando avverrà lo switch definito? Dal primo gennaio 2023, chiunque sia in possesso di TV che non supportano questi nuovi standard non potranno più utilizzarle se non aiutate da un decoder apposito.

Questo particolare bonus era stato già previsto nella legge di Bilancio del 2018, ma con la legge di Bilancio del 2021 si sono messi sul piatto altri 20 milioni di euro, soprattutto grazie alla spinta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una lista delle apparecchiature idonee allo switch digitale alle nuove tecnologie (consultala cliccando qui).

Come si richiede il Bonus TV? Ecco il modulo da compilare

Al contrario di parecchi altri bonus, per quello inerente alla TV non è necessario presentare alcun tipo di ISEE. Basterà rottamare la vecchia televisione e ottenere così uno sconto del 20% (fino ad un massimo di cento euro) per l’acquisto di un nuovo televisore.

Il modulo si può trovare sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (clicca qui per scaricarlo), ed è scaricabile e quindi utilizzabile fino al 31 dicembre 2022.

Importante ricordare che si deve essere in regola con tutti i pagamenti del canone Rai per poter ottenere l’agevolazione, o in caso contrario essere in possesso di un’esenzione.

Attenzione, il denaro per il bonus TV sarà erogato fino a che i fondi messi a disposizione dal Governo non saranno terminati. Stiamo parlando di 250 milioni di euro; una volta esauriti, chiunque vorrà cambiare il vecchio televisore dovrà fare affidamento esclusivamente sulle proprie finanze.

Ma come rottamare il proprio televisore? Le possibilità sono due:

Recarsi al negozio presso il quale si acquisterà la nuova TV e se l’esercizio risulta aderente all’iniziativa rottamare direttamente la vecchia televisione;

In alternativa sarà possibile recarsi in un’isola ecologica e smaltire direttamente il vecchio apparecchio. Sarà compito del titolare consegnarvi un modulo che dovrete presentare in negozio al momento dell’acquisto.

Per avere una più ampia visione di tutti i dettagli presenti in questo particolare bonus, ecco un video del canale YouTube di Manuel Agostini:





Bonus TV cosa è e in cosa consiste

Il famoso bonus TV è un tipo di agevolazione per chi è in possesso di una vecchia TV (più vecchia del 2018) e vuole – o meglio deve in molti casi – sostituirla con un’apparecchiatura di ultima generazione.

Questo per consentire il ricambio generazionale e tecnologico che sta avvenendo in Italia e che è solo un proseguo di quanto avvenne con l’iniziale passaggio al digitale terrestre. La tecnologia supportata nei prossimi mesi sarà quindi lo standard DVBT-2.

Precedentemente il MISE aveva previsto un bonus di un massimo di cinquanta euro di sconto, la metà di quello messo che ora viene messo a disposizione dei cittadini residenti in Italia.

Inoltre, l’ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente) doveva essere necessariamente inferiore ai ventimila euro, vincolo che è stato cancellato.

Potranno beneficiare del bonus TV anche tutti quei cittadini che hanno più di settantaquattro anni e che sono esenti dal pagamento del canone.

Nuova tecnologia DVBT-2 e Bonus TV

La tecnologia DVBT-2 è una tecnologia (scusate il gioco di parole) di ultima generazione che consente la trasmissione di qualsiasi contenuto digitale attraverso il digitale terrestre

Il digital video broadcasting (DVB) permette un’efficace trasmissione di contenuti ad alta definizione in HD e 8K, tecnologie ormai imprescindibili nel 2021 per godere di ottimi servizi e intrattenimento.

Inoltre, con il nuovo standard DVBT-2 si migliorerà nettamente la qualità del segnale liberando le frequenze e permettendo l’ingresso del 5g.

Lo standard HEVC Main 10 invece è una versione aggiornata dello standard di compressione video HEVC (High-Efficiency Video Coding), che è quello che viene utilizzato al momento ed è stato approvato nell'ormai lontano 2013.

Vi è un’alternativa per chi è restio a cambiare la propria TV: si chiama decoder. Ma attenzione, parliamo di un decoder DVB-T2/HEVC Main 10, che ha un costo che va dai 20 ai 100 euro, nettamente più economico per i portafogli più esigenti.

Tra i vantaggi di questa nuova tecnologia vi è sicuramente quello di avere un segnale più chiaro e pulito, oltre che godere dell’Ultra HD.

Bonus TV: come avverrà la transizione?

Come già detto, le TV che rischiano di non essere al passo coi tempi sono tutte quelle acquistate prima del 2018. Ma non è detto che sia necessario provvedere alla sostituzione dell’apparecchio.

Ecco come verificare se siamo in possesso di un televisore datato.

Innanzitutto, dobbiamo controllare i dati presenti sul retro del nostro televisore oppure del decoder. Se fosse presente la sigla “DVBT-2” la nostra “vecchia” TV o il nostro “vecchio” decoder sarebbero salvi.

Un’altra alternativa è quella di andare sui canali 100 e 200 e se fosse presente la scritta “Main Test HECV” la nostra televisione non sarebbe da cambiare e potremo così dormire sogni tranquilli. In attesa di un’altra rivoluzione tecnologica, è chiaro.

Ma mettiamo che invece la scritta che appare una volta digitato i tasti col telecomando sia “Main Test 10 HEVC”. Bene, in questo caso il nostro apparecchio è datato e sarà bene provvedere a richiedere il modulo per ottenere il bonus.

Ma non è finita qui. Avete presente i canali HD? Bene, la nuova tecnologia Mpeg4 sostituirà definitivamente la più obsoleta Mpeg2. Stiamo parlando dei canali ad lata definizione (HD). Dal primo settembre 2021 infatti, tutte le regioni dello “Stivale” si dovranno adattare all’alta definizione.

Per intenderci (molti di voi sapranno di cosa stiamo parlando) sono i canali HD della Rai, di Mediaset e La7: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Basterà digitare questi canali per verificare se la nostra TV supporta la tecnologia Mpeg4.

Le date ufficiali per la transizione definitiva sono due: il 15 ottobre per quanto riguarda il Mpeg4 e il primo gennaio 2023 per il DVBT-2.

Come possiamo leggere sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

A metà ottobre sarà definitivo lo switch dal Mpeg2 al Mpeg4 , e l’introduzione definitiva dell’alta definizione (HD) sarà realtà, anche se sono ormai rari i casi dei dispositivi che non possiedono questa tecnologia, che anzi, risulta anche parecchio datata;

, e l’introduzione definitiva dell’alta definizione (HD) sarà realtà, anche se sono ormai rari i casi dei dispositivi che non possiedono questa tecnologia, che anzi, risulta anche parecchio datata; Tra meno di un anno e mezzo, il primo gennaio del 2023, ci sarà invece lo switch definitivo dal DVBT al DVBT-2 e HEVC Main 10. Per tutte le persone che non sono in possesso di apparecchi con i requisiti sopra elencati sarà necessario quindi affrettarsi e cambiare la propria TV, magari usufruendo dell’agevolazione introdotta dal Governo guidato dall’ex Presidente della BCE Mario Draghi.

Quando scade il Bonus TV?

Dal 23 agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2022, tutti i cittadini residenti in Italia possono fare richiesta del bonus rottamazione TV. I requisiti sono quelli di essere in regola con i pagamenti del canone rai o di non avere l’obbligo di pagamento.

Lo sconto sarà del 20% fino alla soglia massima di 100 euro sul prezzo finale del dispositivo che si andrà ad acquistare. Ma attenzione, ci si deve sbrigare perché molte regione italiane osserveranno lo switch alla nuova tecnologia già a partire dalla fine di quest’anno.

Sono già ben note le date in cui gli italiani saranno costretti, volenti o nolenti, a compiere questo determinante passaggio da una tecnologia all’altra.

Trentino-Alto Adige, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia: sono queste le sette regioni italiane che si adegueranno alla nuova tecnologia entro la fine del 2021, più precisamente entro il trentuno di dicembre.

Poi, dal 31 marzo del prossimo anno il passaggio definitivo alla tecnologia DVBT-2 toccherà a Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e Liguria.

Il venti giugno 2022 sarà la volta di Calabria, Sicilia, Molise, Marche, Puglia, Basilicata e Abruzzo.

Ma come usufruire dello sconto previsto dal bonus tv? Sarà necessario registrarsi alla piattaforma e il venditore, dopo aver ottenuto il codice fiscale del cliente e aver verificato i dati della nuova televisione potrà applicare lo sconto del 20% fino a cento euro.

Il venditore che vuole aderire all’iniziativa dovrà registrarsi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Lo sconto avverrà come credito d’imposta (che è diverso da un finanziamento) che potrà essere utilizzato dal cliente dal secondo giorno successivo dopo l’avvenuta ricezione del documento che attesti la validità dello sconto ricevuto.

Il documento va compilato esclusivamente in via telematica presso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Come riportato dalla Gazzetta del Sud, sono fino ad ora più di 5 mila e 500 i bonus TV richiesti dai cittadini residenti in Italia attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Come reso noto sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono invece 800 i bonus decoder richiesti dai consumatori.