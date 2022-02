Siamo sempre più vicini al momento in cui le nostre televisioni cambieranno, per sempre. Lo sappiamo bene, presto i nostri televisori passeranno al nuovo digitale terrestre! E come dobbiamo fare per arrivare preparati? Semplice! Conoscere il Bonus Tv e Decoder! Vieni a scoprire le novità!

Siamo sempre più vicini al momento in cui le nostre televisioni cambieranno, per sempre.

Infatti, come in molti ormai sanno, a brevissimo assisteremo allo switch-off dei nostri televisori, che passeranno definitivamente al digitale terrestre DVB-T2.

Questo cosa vuol dire?

Beh, che tutti coloro che non sono in possesso di un televisore compatibile con questa termologia (oppure un decoder di ultima generazione) perderanno la possibilità di vedere i loro programmi preferiti.

Inoltre, come ormai tutti sappiamo, la televisione è una vera e propria compagna di vita. Ci ha supportati e tenuto compagnia durante i lunghissimi mesi di lockdown causati dalla pandemia da Covid-19. La guardiamo per svagarci, per informarci. Insomma, sebbene alcune persone affermino di poter tranquillamente vivere senza TV, la maggior parte degli italiani ne ha bisogno.

E quindi, rimarremo tutti senza televisore? La risposta è ovviamente no.

Infatti, il Governo Draghi ha messo in piedi un bonus per aiutare gli italiani in questo particolare momento: stiamo parlando del Bonus Tv e Decoder!

Ma a cosa servirà questo bonus? Come funzionerà? Come accedervi?

Rispondiamo a tutte le vostre domande in questo articolo!

Bonus TV e Decoder: le novità previste per il 2022!

Come abbiamo precedentemente affermato, le nostre televisioni stanno per cambiare in modo definitivo.

Infatti, il passaggio al nuovo digitale terrestre non permetterà agli apparecchi obsoleti di trasmettere i programmi televisivi.

Niente paura! Il passaggio sarà graduale e nel corso di questo articolo vedremo anche qualche data.

Ma come è intervenuto il Governo per aiutare i cittadini in questo switch-off? Come sappiamo, i televisori sono piuttosto costosi. Infatti, per questo motivo il Governo Draghi ha istituito il Bonus TV e Decoder, approvato con la Legge di Bilancio per il 2022.

Ebbene, per mezzo della manovra sono stati stanziati 68 milioni di euro che, se sommati a quelli stanziati allo stesso scopo nel 2021, raggiungiamo i 250 milioni totali.

Non male, vero?

Eppure, la novità fondamentale per il nuovo anno riguarda il trattamento riservato a coloro che hanno un’età superiore a 70 anni.

Infatti, saranno proprio loro a beneficiare del decoder gratuito direttamente a casa loro.

Ovviamente, oltre all’età anagrafica (superiore o uguale a 70 anni) viene richiesto un ulteriore requisito, ossia l’ISEE inferiore a 20.000 euro!

Ma come funziona il Bonus TV e Decoder? Scopriamolo nel dettaglio!

Bene, abbiamo capito che la Legge di Bilancio per il 2022 ha approvato questo bonus che potrebbe aiutare molte famiglie ad acquistare un nuovo apparecchio televisivo che riesca a garantire la visione con il nuovo digitale terrestre.

Beh, quando parliamo di Bonus TV e Decoder dobbiamo effettuare una piccola distinzione tra due tipologie di bonus: il Bonus Rottamazione TV ed il Bonus Decoder.

Andiamo a capire nel dettaglio le differenze tra le due agevolazioni ed il loro funzionamento.

Nel primo caso, quando parliamo di Bonus Rottamazione TV (spesso chiamato semplicemente Bonus Tv), facciamo riferimento ad uno sconto del 20% per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo.

Ricorda: l’importo massimo di tale sconto deve essere di 100 euro.

Ma in base a quale logica possiamo capire se un televisore va bene oppure se è da eliminare? Beh, molto semplicemente sono abilitati a ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre tutti i televisori acquistati dopo il 22 dicembre 2018.

Questo significa che tutti coloro che hanno acquistato un televisore in una data precedente a quella appena citata dovranno attrezzarsi per acquistare una nuova TV o un nuovo decoder.

Ma come si ottiene il Bonus Rottamazione TV? Niente di difficile, nessuna richiesta necessaria.

Infatti, basterà semplicemente, come suggerisce il nome esteso del bonus, rottamare il vostro vecchio televisore presso un rivenditore o presso un’isola ecologica. Successivamente, verrà rilasciato un certificato di rottamazione e potrà essere applicato lo sconto.

Ricorda: dovrai acquistare un televisore prodotto dopo il 22 dicembre 2018 per fare in modo che sia compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Oltre al Bonus Rottamazione TV: come funziona il Bonus TV e Decoder?

Il secondo tipo di bonus previsto dal Bonus TV e Decoder è proprio quello che assicura uno sconto sull’acquisto di un nuovo decoder.

Infatti, questa seconda agevolazione assicura uno sconto di 30 euro sull’acquisto di un nuovo decoder compatibile con il nuovo segnale del digitale terrestre.

Ma chi può beneficiare del Bonus TV e Decoder? Beh, in questo caso non si tratta di una misura rivolta a tutti come nel caso del Bonus Rottamazione TV, ma facciamo riferimento solo a coloro che hanno un ISEE inferiore a 20 mila euro.

Attenzione: se rispetti sia i requisiti del Bonus TV e Decoder sia quelli del Bonus Rottamazione TV potrai ottenerli entrambi, per un valore complessivo di 130 euro di sconto.

Altra cosa da ricordare? Questi bonus possono essere utilizzati un’unica volta per nucleo familiare. Dunque, se siete in possesso di due televisori potrete sfruttare il Bonus TV e Decoder ed il Bonus Rottamazione TV solo su uno dei vostri apparecchi televisivi.

Le date dello switch-off: entro quando utilizzare il Bonus TV e Decoder?

Come avevamo anticipato, non tutte le Regioni italiane passeranno al nuovo digitale terrestre nello stesso momento.

Infatti, c’è un calendario ben definito in modo da sfruttare in tempo il Bonus TV e Decoder e non rimanere tagliati fuori dal panorama televisivo da un momento all’altro.

Quali saranno le prime regioni che vedranno lo switch-off? Si tratta della Valle d’Aosta, del Piemonte e della Lombardia (eccetto Mantova) che passeranno al nuovo digitale terrestre nel periodo che va dal 3 gennaio al 9 marzo. Sempre nelle stesse date attueranno il passaggio anche le province autonome di Trento e Bolzano.

Successivamente, sarà il turno della provincia di Mantova, del Veneto, dell’Emilia Romagna e del Friuli. Infatti, queste ultime passeranno alla tecnologie DVB-T2 nel periodo compreso tra il 9 febbraio ed il 14 marzo.

E poi chi ci sarà? Nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 15 maggio sarà il turno di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

La transizione al nuovo digitale terrestre terminerà nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 20 giugno con le ultime regioni rimaste: Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Liguria.

Abbiamo lasciato fuori qualcuno? Ebbene sì, probabilmente se si tratta della tua Regione te ne sarai accorto anche tu.

La situazione della Sardegna è un caso a parte in quanto, in base a quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione ha già completato la transizione al nuovo digitale terrestre i primi giorni di gennaio 2022.

Dunque, tutti gli abitanti della Sardegna sono già passati alla tecnologia DVB-T2.

Bonus TV e Decoder: un nuovo modo di fare TV!

Eppure, quando parliamo di Bonus TV e Decoder non possiamo menzionare solo il cambio di digitale terrestre.

Infatti, stiamo per assistere anche alla nuova codifica di trasmissione.

Cosa vuol dire? Te lo spiego subito.

In poche parole, a partire dall’8 marzo, le televisioni inizieranno a trasmettere con la codifica Mpeg-4 e andranno piano piano ad abbandonare la Mpeg-2.

Anche in questo caso, quindi, alcuni televisori saranno tagliati fuori dalle trasmissioni.

Attenzione però: fino alla fine dell’anno, i nostri televisori trasmetteranno ancora sia in Mpeg-4 che in Mpeg-2 in modo da agevolare il cambio di apparecchio agli italiani.

Quali saranno le differenze? Beh, sicuramente la qualità delle immagini che vedremo.

Ebbene sì, la nostra TV cambierà definitivamente, con il Bonus TV e Decoder possiamo cambiare la nostra televisione ed adattarci a questo passaggio!