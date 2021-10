Il passaggio dei canali sulle nuove frequenze arriverà già da fine ottobre e molte famiglie si troveranno con i canali oscurati. Il Bonus tv permette però ben due tipologie di agevolazioni disponibili per tutti. Vediamo nello specifico come richiederle!

Il passaggio dei canali sulle nuove frequenze arriverà a fine ottobre. Nello specifico alcuni dei canali maggiormente utilizzati dalla popolazione italiana inizieranno a traslare e coloro che non hanno cambiato ancora la tv o il decoder hanno una settimana di tempo per non farsi trovare impreparati.

Con la prossima legge di Bilancio si prevede il potenziamento delle misure che accompagnano il nuovo segnale digitale terrestre, così come riporta anche Repubblica.it. Parliamo di 250 milioni di euro nei quali rientrano ben 2 Bonus tv.

Vengono identificati entrambi con l’etichetta ‘Bonus tv’ ma in verità uno riguarda il televisore, l’altro il decoder. Sono due agevolazioni proposte dal governo e già usufruite da tanti italiani, utili più che mai adesso che verrà fatto un passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre.

Se prima se ne parlava come un cambiamento ancora lontano, adesso è più che mai attualità. E’ vero che ormai hanno quasi tutti una smart tv, ma al tempo stesso c’è ancora una grande fetta di popolazione che non ha avuto occasione di fare la sostituzione.

Se pensiamo al periodo di emergenza dal quale l'Italia non è ancora riuscita ad uscire è più facile capire quanto sia importante per il Governo investire denaro sui Bonus. Tante le famiglie che hanno bisogno di agevolazioni e anche nel caso del televisore è fondamentale aiutare gli italiani in questo passaggio verso il nuovo digitale terrestre.

La tv in Italia è presente almeno nel 90% delle case. Non importa il ceto sociale, le condizioni economiche, quasi tutte le famiglie hanno almeno un televisore in casa.

L'arrivo del 5G, però, potrebbe svantaggiare coloro che, soprattutto dopo la pandemia, non hanno la possibilità economica di cambiare un apparecchio ormai obsoleto. E' proprio per questo che diventa importante l'aiuto da parte dello Stato: con il Bonus il cittadino si sentirà agevolato nella spesa, che al tempo stesso diventerà meno 'pesante' e più fattibile.

Sia se si parla di Decoder che di televisore, quindi, il Governo Draghi ha pensato bene di sostenere le famiglie meno abbienti in modo tale da permettere a tutti la visione dei canali privati e pubblici come quelli dei palinsesti Rai e Mediaset.

Fino ad oggi non è stato un problema perché i canali hanno continuato a vedersi sia in HD che non. Da fine mese invece molti canali (anche Mediaset) rimarranno oscurati e sarà d’obbligo il passaggio. Vediamo allora in cosa consistono questi Bonus Tv validi per tutti e come si potranno richiedere.

Cos’è il Bonus tv

Il Bonus TV consiste nell’agevolazione ottenibile attraverso la rottamazione del televisore obsoleto. Si riceverà uno sconto del 20% sul nuovo direttamente dal negoziante fino ad un limite massimo di 100 euro.

Questo per quanto riguarda il televisore, in aggiunta c’è un secondo Bonus che in questo caso è legato alla sostituzione del digitale terrestre e vede la possibilità di ricevere uno sconto di 30 euro sul nuovo acquisto.

Il Bonus TV, in realtà, esisteva anche nel 2020 ma la soglia massima rimaneva ferma a 50 euro, raddoppiata quest’anno con la manovra del Governo Draghi. Un Bonus per molti scontato ma in realtà utile per incentivare l’acquisto di nuovi televisori in concomitanza con l’arrivo del nuovo digitale terrestre.

Prima di andare avanti vi consiglierei la visione di questo video su Youtube di Nicolò Cumerlato che spiega in parole semplici cosa prevedono i bonus tv e come averli.

Bonus Tv, la transizione verso il nuovo digitale terrestre è iniziata

Come avvisa anche LaRepubblica.it sono in arrivo ancora più risorse per accompagnare gli italiani verso le novità portate dall’imminente arrivo del nuovo digitale terrestre. La sostituzione è partita già dal 20 ottobre di quest’anno. Si va verso un’alta definizione Mpeg4.

Si tratta anche di nove canali Rai e sei canali Mediaset tra cui (Radio 105, R101 tv, TGCom24, Rai Scuola, Rai YoYo, Rai Movie, Rai 4, Rai 5, Rai storia, Rai Sport+ HD, Rai gulp, Rai premium, Rai Storia e poi Mediaset Italia 2 e Boing Plus. Si parla proprio di un rifinanziamento per quanto riguarda Bonus tv e decoder e sulla rottamazione degli apparecchi fino ad una somma complessiva di circa 250 milioni di euro.

Dal 20 ottobre è iniziato il primo switch off del digitale terrestre. Il Corriere della Sera.it l’ha definita una vera e propria “rivoluzione per la televisione italiana". Questo significa che si approderà allo standard di ultima generazione Dvbt-2/Hevc Main 10.

In sostanza, alla base del nuovo standard di trasmissione c’è la banda 700 con le frequenze necessarie per la rete mobile 5G, arrivata da poco anche in Italia.

Il 5G permetterà un miglioramento sia per quanto riguarda la qualità visiva e l’alta definizione grazie ad una connessione molto più veloce e performante rispetto la precedente.

Questo il motivo per il quale chi ha degli apparecchi troppo vecchi si ritroverà i canali oscurati per via dell’incapacità degli strumenti di trasmettere i nuovi segnali.

Il salto verrà fatto anche da Rai e Mediaset, per questa ragione Ancra, la storica associazione aderente a Confcommercio e che, come riporta anche il Corriere.it, rappresenta i rivenditori specializzati di elettronica di consumo, ha deciso di "realizzare un volantino di carattere informativo" che verrà poi distribuito nei vari negozi per permettere alle persone di essere informate a 360 gradi, anche da un punto di vista tecnico.

Il direttore generale dell’associazione, Dario Bossi, ha spiegato quanto sia importante spiegare ai cittadini tutti i perché legati alla necessità dell’acquisto di nuovi dispositivi, questo perché le famiglie dovranno spendere del denaro per usufruire del servizio e in quanto compratori devono essere informati anche di ogni dettaglio tecnico.

Attualmente il problema riguarda solamente quei televisori datati, di almeno 10 anni fa, che non hanno la capacità di leggere il nuovo formato Mpeg-4, o meglio quei televisori che già ora non hanno la possibilità di vedere l’HD (i canali in alta definizione).

Bonus Tv? Ma quali sono i televisori da sostituire?

Con il nuovo standard non tutti i televisori sono da sostituire. Per acquisire il Bonus bisogna rottamare la vecchia tv ricevendo così uno sconto del 20% fino a 100 euro massimi. Da fine 2018 i negozi avrebbero dovuto iniziare a vendere solamente televisori e decoder HEVC Main10.

Più in generale si può dire che tutti i televisori acquistati a partire dal 2017 sarà quasi sicuramente compatibile con il nuovo digitale terrestre. Ma per essere sicuri prima di fare l’acquisto basta fare una verifica.

Basta controllare se la tv è in grado di sintonizzare i canali in alta definizione andando sul canale 501 o al 505 e 507 (Rai 1 HD, Canale 5 HD e LA7 HD). Se ci si accorge che il televisore riesce a trasmettere almeno un canale HD allora sarà idoneo almeno fino alla terza fase, ovvero quella del 2023.

Nel caso in cui ci si accorgesse di non aver una tv idonea al passaggio c’è ancora la possibilità di sfruttare i due bonus, ma vediamo nello specifico chi può richiederli.

Chi può richiedere il Bonus Tv ?

Insomma, vi siete accorti che il vostro televisore è obsoleto, oppure più semplicemente volete approfittare dell’occasione bonus? E’ questo il momento giusto per agire. Vediamo nel dettaglio a chi si rivolgono le due tipologie di Bonus TV.

Il primo è quello legato al decoder. Il Bonus ha un valore di 30 euro e rimarrà disponibile (al momento) fino al 21 dicembre 2022.

La data è ipotetica perché in realtà sarà l’affluenza di domande a decidere quanto durerà l’agevolazione: una volta che il budget è stato speso si chiuderà l’offerta. (A meno che il Governo non decida di investire altro denaro).

Il Bonus legato al decoder è riservato a tutte le famiglie con un Isee fino a 20mila euro. Per ottenerlo basta presentare al negozio la richiesta qui scaricabile che permetterà di acquistare il decoder con lo sconto.

Basterà dichiarare lo status familiare attraverso l’ISEE, attestando di averlo inferiore ai 20mila e di non aver mai usufruito del bonus prima di quel momento (Lo sconto infatti è riservato al nucleo familiare, questo significa che può essere utilizzato una sola volta).

Per quanto riguarda l’altro Bonus Tv, invece, è legato alla rottamazione del vecchio televisore, attraverso il quale si può richiedere uno sconto del 20% sul nuovo.

Come spiega la sezione Economia del Corriere della Sera, il nuovo incentivo servirà per acquistare televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre attraverso la rottamazione di un televisore acquistato prima e non oltre il 22 dicembre 2018.

Il bonus nonostante dei ritardi iniziali è operativo già da un po’ ma ancora del tutto disponibile nei negozi di elettronica. In questo caso, a differenza del Bonus legato al decoder, potranno usufruire dell’agevolazione tutti i cittadini che hanno una residenza in Italia senza limiti soggettivi e di Isee.

Nel dettaglio, però, per usufruire del Bonus TV bisogna rottamare per forza un televisore obsoleto (ovvero acquistato prima della fine del 2018) ed essere in regola con il pagamento del Canone Rai.

Chi ha i requisiti richiesti per il Bonus tv relativo al decoder (descritti già precedentemente) può richiedere entrambi perché sono cumulabili.

In ultimo, anche gli over 75 che sono esenti dal Canone Rai potranno comunque usufruire del Bonus senza limitazioni. E, nonostante si parli del 20% di sconto, c’è comunque da sottolineare che la somma massima di sconto raggiungibile consiste in 100 euro.

Come usufruire del Bonus tv

Prima di avviare la rottamazione del televisore è necessario scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione di cui parlavamo anche prima. Dopo aver certificato quindi lo smaltimento effettuato in modo corretto, si può acquistare la tv nuova applicando lo sconto del Bonus tv.

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori, basta infatti consegnare il televisore vecchio al momento dell’acquisto del nuovo.

In alternativa, si può consegnare la vecchia tv direttamente in una isola ecologica autorizzata prima di fare l’acquisto.

Nel caso si faccia la seconda scelta, l’importante è che l’addetto del centro di raccolta Raee convalidi il modulo per certificare l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente si può così recare nel negozio e ricevere lo sconto.

Tante le richieste, il Bonus tv va a ruba, quale tv conviene acquistare?

Sono già in tanti che in questi ultimi mesi hanno usufruito del bonus, secondo i dati si è superata anche la soglia di 1 milione di televisori acquistati sfruttando l’agevolazione.

Si contano circa 1.215.420 richiedenti bonus per l’acquisto di tv arrivando ad una cifra vicina ai 72milioni di euro distribuita abbastanza equamente tra bonus tv riferito al decoder e bonus rottamazione.

Sono ancora tanti quindi i milioni disponibili fino a fine anno, ma considerando che da fine ottobre molti canali avranno già fatto il passaggio, il periodo più intenso per le domande sarà proprio questo.

Ma quindi, qual è la spesa massima da fare per rientrare nel 20%? Per rimanere nello sconto si deve rientrare in una spesa di 500 euro per acquisto, ovvero 100 euro di sconto massimo. Una volta superata la soglia dei 500, lo sconto inizierà a diminuire in proporzione al crescere della somma.