Nuovo Bonus senza ISEE per tutti da 100 euro accessibile ora. Anche a febbraio. Stiamo parlando del Bonus tv. Ecco come fare per accedere sia al Bonus Tv e Decoder che al Bonus Rottamazione tv.

Nuovo bonus per tutti da 100 euro accessibile ora. Anche a febbraio. Stiamo parlando del Bonus Rottamazione tv. Ci stiamo sempre più avvicinando ad un ulteriore passaggio storico nel nostro paese con l'arrivo della nuova televisione digitale terrestre.

Tutte le televisioni che sono state prodotte prima del 22 dicembre 2018 non sono in grado di ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre che sarà il sistema di trasmissione in vigore a partire dal prossimo anno, con ogni probabilità dal gennaio del 2023.

Per aiutare gli italiani in questo passaggio tecnologico il Governo guidato da Mario Draghi ha ideato un Bonus senza ISEE di 100 euro per agevolare le persone nell'acquisto delle nuove televisioni. Vediamo tutto su un Bonus che può essere "conquistato" anche adesso nei centri commerciali e nei negozi specializzati.

Bonus senza ISEE: 100 euro per tutti, ecco come fare per accedervi

Il Governo guidato da Mario Draghi tra i tanti incentivi e bonus ideati in questo anno di pandemia ha dato vita anche a quello che è definito Bonus Rottmazione Tv. Un Bonus senza ISEE da 100 euro per ogni famiglia. Il Bonus serve per aiutare gli italiani nel passaggio alla nuova tecnologia DVB-T2.

Il Bonus Rottamazione Tv era stato finanziato in un primo momento per il 2021 poi la legge di Bilancio approvata in via definitiva dalla Camera il 30 dicembre 2021 ha di nuovo finanziato la misura per il 2022.

Ma perchè si deve cambiare di nuovo la televisione? Perchè si deve passare ad un nuovo segnale digitale terrestre? La risposta è legata al fatto che occorre lasciare da parte delle emittenti televisive delle frequenze libere per il mondo della telefonia.

La televisione quindi passerà al segnale DVB-T2 e per vedere ancora la televisone da inizio 2023 serviranno o televisioni di ultima generazione prodotte dal dicembre 2018 in poi oppure decoder di ultima generazione che possono essere collegati alle televisioni attuali.

Bonus Tv: come funziona il nuovo Bonus senza ISEE del Governo Draghi

La Legge di Bilancio per il 2022 ha confermato l'incentivo, ovvero un Bonus senza ISEE per tutti che dà un contributo di 100 euro ad ogni persona che si reca in un centro commerciale o in un negozio che aderisce all'iniziativa e contestualmente rottama consegnandola al negozio una vecchia televisione che è stata acquistata prima del 22 dicembre 2018.

Non sono state messe condizioni particolamente stringenti per questo Bonus Tv. Questo Bonus che è stato definito Bonus Rottamazione Tv non richiede nessuna documentazione legata al patrimonio familiare delle persone.

Non c'è nessuna limitazione ISEE prevista ma per accedere alla misura occorre che la persona che effettua la richiesta sia intestataria del canone Rai e risulti ovviamente in regola con i pagamenti del canone Rai.

Ovviamente le persone che hanno diritto ad un esenzione dal pagare la tassa relativa alla tv di Stato possono accedere ugualmente al Bonus che è stato previsto dal Governo Draghi.

La misura prevede una contestuale rottamazione della propria vecchia televisione. Questo fatto anche per una tutela dal punto di vista ambientale e per scoraggiare al massimo lo smaltimento non corretto delle televisioni ora presenti nelle abitazioni degli italiani.

La consegna della televisione vecchia si può effettuare in due modi: o consegnando direttamente la propria vecchia televisione al negozio o al centro commerciale oppure direttamente in un'area ecologica attrezzata. In questo caso sarà cura dei referenti dell'area tecnologica attrezzata quello di rilasciare un certificato che attesti l'avvenuta consegna da portare poi al negozio o al centro commerciale.

Bonus Rottamazione Tv, 100 euro: cosa prevede nel dettaglio la norma?

La norma del Bonus Rottamazione Tv prevede che alle persone che hanno diritto venga effettuato un 20% di sconto legato all'acquisto di una nuova televisione.

Il contributo massimo che può arrivare per ogni persona però è del massimo di 100 euro. Quando si parla di Bonus Rottamazione Tv si parla di acquisto solo ed esclusivamente di televisioni. Non di decoder.

Bonus Decoder e TV da 30 euro legato all'ISEE: come fare per accedervi?

Da non confondere con il Bonus Rottamazione Tv di cui abbiamo parlato fino a questo momento, c'è anche in vigore un altro Bonus e si tratta del Bonus Tv o anche chiamato Bonus Decoder. Per così dire si tratta in questo caso di un Bonus più anziano. Visto che era stato ideato e messo in atto dal Governo precedente guidato da Giuseppe Conte.

Sempre per favorire il passaggio alla nuova televisione digitale terrestre, in quel caso il Governo aveva ideato la possibilità di un Bonus per dare un aiuto nell'acquisto di una tv o per l'acquisto di un decoder.

Il Bonus però in questo caso è stato pensato per aiutare le famiglie più bisognose visto che è fissato un limite ai 20.000 euro di ISEE.

Non si può accedere a questo bonus per le persone che hanno un ISEE superiore a questo livello. Questa limitazione è stata anche una delle ragioni che ha sempre impedito il decollo totale di questa misura ed è stata quindi messa in campo l'altra situazione più universale.

Ma va detto che questo Bonus che prevede un contributo da 30 euro è ancora attivo per chi ne ha diritto. E non ci sono vincoli o limitazioni: chi ne ha diritto può aderire ad entrambe le misure per una somma complessiva di 130 euro di Bonus. Per fare un acquito unico o per fare due acquisti separati.

Bonus Decoder tv: la novità del decoder che arriva a casa. Ecco per chi!

C'è anche un'ulteriore novità dal punto di vista del Bonus Decoder. Infatti grazie ad un accordo che è stato effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Poste italiane le persone che hanno un'età superiore ai 70 anni possono anche ricevere il decoder direttamente a casa. Vediamo come.

Sempre nella Legge di Bilancio per il 2022 è stato inserito un articolo che prevede che le persone che hanno un ISEE sotto i 20.000 euro all'anno avranno il decoder a casa con la consegna che è stata affidata a Poste Italiane. La consegna a casa è stata pensata solamente per i decoder.

Vale solo per questo Bonus e non per le televisioni. Non è previsto niente di tutto questo per le televisioni e per il Bonus Rottamazione Tv da 100 euro.

Bonus tv: come fare per capire se occorre cambiare la televisione oppure va ancora bene quella attuale

Detto di come si fa per accedere ai Bonus, sia il Bonus Rottamazione Tv che il Bonus Decoder, vediamo come si può fare semplicemente in un attimo in casa per capire se la televisione occorre cambiarla o va ancora bene quella che si ha.

Magari non si ricorda la data di acquisto, magari lo scontrino è scomparso in qualche cassetto dimenticato. E' molto semplice capire se la televisione è compatibile con il nuovo segnale digitale terrestre DVB-T2 che arriverà.

Per fare questo basta andare nella propria televisione sul canale 100 Rai. Se si vede una schermata con scritto TEST HEVC MAIN 10 significa che la vostra tv anche dal 2023 in poi è in grado di funzionare e di ricevere il segnale. Allo stesso modo si può fare la prova anche sul canale 200 di Mediaset.

Se invece, dopo diverse risintonizzazioni vedete sempre nero su questi canali significa che la vostra tv non è in grado di ricevere il nuovo segnale e quindi occorre o dotarsi di un decoder oppure di una nuova televisione.

Il Bonus sta avendo grande successo, c'è una corsa alla tv delle persone. La data di scadenza della misura al momento è fissata al 31 dicembre 2022. Occorrerà vedere se entro fine anno le misure andranno esaurite oppure no. Può anche darsi che il Governo decida di fare in corso d'opera un ulteriore finanziamento della misura.