Tra le novità del 2022 non poteva mancare un bonus chiave per lo switch-off al nuovo digitale terrestre. Stiamo parlando del Bonus TV e Decoder per il quale sta arrivando un rifinanziamento di 68 milioni di euro! Il Governo ha scelto, vieni a scoprire di più in questo articolo!

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Manca sempre meno al 2022 e quindi dobbiamo guardare a quali saranno le misure che dovranno essere rifinanziate nel corso del prossimo anno.

Ebbene, da quanto si evince dalla Legge di Bilancio, una delle agevolazioni che tornerà in auge sarà il Bonus TV!

Infatti, con il nuovo anno assisteremo anche ai famosi swich-off ai quali ci stavamo preparando nel corso del 2021. Questo voi dire che ci sarà il passaggio al digitale terrestre DVB-T2.

Tutto ciò cosa significa? Questo vuol dire che, senza una misura che possa aiutare le famiglie a sostenere la spesa, molti si troverebbero senza televisore.

Una televisione, come ormai sappiamo, è un mezzo di intrattenimento e di informazione.

Già lo sapevamo, ovviamente, ma è stata la pandemia da Covid-19 ad aprirci definitivamente gli occhi su quanto questo mezzo possa essere indispensabile per noi.

Quindi, qualora una persona non riuscisse ad acquistare autonomamente una nuova TV o un decoder abilitato rischierebbe di non potere più vedere i suoi programmi preferiti da un giorno all’altro.

Proprio per questo motivo il Governo Draghi ha deciso di scendere ancora in campo rifinanziando il Bonus TV e decoder anche per il 2022 con uno stanziamento di ben 68 milioni di euro.

In questo articolo andiamo a scoprire se per il 2022 ci saranno delle novità per quanto riguarda il Bonus TV e decoder e quali saranno le maggiori agevolazioni.

Bonus TV e decoder: il rifinanziamento sta arrivando!

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta discutendo proprio in queste ore il rifinanziamento del Bonus TV e decoder.

Infatti, sono stati richiesti dei nuovi fondi da inserire all’interno della Legge di Bilancio per il prossimo anno per supportare quello che noi tutti conosciamo come switch-off digitale.

Tuttavia, le risorse disponibili, ossia i 68 milioni dei quali abbiamo parlato in precedenza, risulterebbero una cifra eccessivamente bassa per supportare questo cambiamento.

Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva chiaramente richiesto una cifra superiore, ossia 200 milioni da destinare agli acquisti di nuovi televisori o decoder abilitati al nuovo digitale terrestre.

Ma per comprendere queste necessità è bene fare un passo indietro e ricordare tutto ciò che sta accadendo.

Infatti, da circa un mese è in corso il passaggio al nuovo digitale terrestre, anche detto DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial).

In questo modo le televisioni cambieranno completamente rispetto a come siamo abituati a conoscerle oggi e faranno quel salto di qualità che in molti si aspettano.

In che senso? Te lo spiego subito.

Il miglioramento della qualità delle immagini e dell’efficienza del nostro televisore sarà notevole.

Dunque cosa sta succedendo? Andiamo a vederlo nel dettaglio.

Ad oggi, alcune Regioni hanno iniziato lo switch-off al nuovo digitale terrestre. Infatti, a partire dal 15 novembre, la Sardegna è stata la prima Regione ad abbandonare la banda 700 MHz.

Ma per quale motivo si stanno abbandonando le vecchie frequenze? Spiegazione molto semplice, si sta lasciando posto al 5G ed alla codifica Mpeg-4.

Infatti, secondo quanto è stato sancito dal Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i canali nazionali dovranno passare ufficialmente alla codifica Mpeg-4 entro e non oltre l’inizio di marzo 2022.

Ma questo cosa vuol dire?

Ebbene, saranno molte le famiglie italiane che dovranno optare per l’acquisto di un nuovo televisore o di un decoder abilitato per continuare a vedere i loro programmi preferiti.

Infatti, la maggior parte delle televisioni attuali non sono abilitate a questa tipologia di trasmissioni.

Attenzione: è sempre importante ricordare che non assisteremo ad un passaggio brusco da Mpeg-2 ad Mpeg-4, ma il tutto si svolgerà in modo graduale.

Inoltre, è bene sottolineare che fino alla fine del mese di dicembre le trasmissioni potranno essere effettuate in entrambe le modalità sopracitate.

Bonus TV e decoder: quando avverrà lo switch-off?

Come abbiamo visto, non esiste una data unica per capire quando ci sarà effettivamente lo switch-off.

Infatti, tutto sarà deciso a livello regionale.

Ebbene, allora andiamo a vedere quali sono i calendari delle diverse regioni per quanto riguarda lo switch-off.

Diciamo che, in linea di massima, stiamo assistendo ad una suddivisione della Penisola in delle grandi aree.

La prima di queste macroaree è rappresentata dal Nord Italia che farà partire lo switch-off i primi giorni di gennaio, per l’esattezza il 3 gennaio.

La prima Regione che passerà al nuovo digitale terrestre sarà la Valle d’Aosta, seguita a ruota da Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Trento e Bolzano ed, infine, la Lombardia.

A chi tocca poi? Alla Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, il Molise, l’Abruzzo e le Marche. In questo caso avremo lo switch-off tra marzo e maggio 2022.

A partire da maggio, fino alla fine di giugno sarà il turno di Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Bonus TV e decoder: quali agevolazioni ci sono per gli over 70?

Ebbene, non tutti possono permettersi da un giorno all’altro di comprare un nuovo televisore per non venire, di fatto, tagliati fuori dall’universo della comunicazione.

Più che mai a seguito della pandemia da Covid-19 ci siamo resi conto di quanto la televisione fosse un mezzo indispensabile per la nostra informazione e per il nostro intrattenimento.

Proprio per questo motivo nessuno dovrebbe essere escluso dalla sua fruizione da un momento all’altro.

Dunque, il Governo sta intervenendo per rifinanziare il Bonus TV e decoder con nuovi fondi per sostenere tutti coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica e non hanno la possibilità di acquistare una nuova TV o un decoder di ultima generazione.

Nessuna novità rispetto a prima per ottenere il Bonus TV, a parte un’ulteriore agevolazione per i cittadini over 70.

Infatti, è stata introdotta un’agevolazione pensata appositamente per questa fascia della popolazione.

Ma a chi facciamo riferimento nello specifico?

Ebbene, per capire a chi si rivolge questa agevolazione dobbiamo pensare a tutti coloro che non percepiscono una pensione superiore ai 20 mila euro annui.

Ecco, tra questo gruppo di cittadini italiani, coloro che lo desiderano, possono ottenere il nuovo decoder direttamente a casa.

Bonus TV e decoder: come ottenerlo!

Come abbiamo visto, le forze politiche hanno confermato il rifinanziamento di 68 milioni (rispetto ai 200 milioni che erano stati richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Questi soldi saranno necessari per aiutare moltissime famiglie ad acquistare un nuovo televisore o un nuovo decoder in modo da non essere tagliati fuori dal panorama televisivo.

Infatti, come abbiamo visto, a breve le nostre TV passeranno al nuovo digitale terrestre.

I fondi stanziati sono pochi, ma dobbiamo accontentarci e dobbiamo sfruttarli al meglio.

Inoltre, come abbiamo visto, non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda le modalità di fruizione del bonus.

Quindi, facciamo nuovamente un passo indietro. Il Bonus TV e decoder è un’agevolazione che consente di ottenere uno sconto di 30 euro per l’acquisto di un nuovo decoder abilitato alla ricezione del nuovo digitale terrestre.

Assieme al Bonus TV e decoder può essere utilizzato anche il famosissimo Bonus Rottamazione TV che consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, fino ad un importo massimo di 100 euro.

Ricorda: il Bonus Rottamazione TV si rivolge a tutti, senza limitazioni ISEE.

Ebbene, come abbiamo evidenziato, questi due bonus possono essere utilizzati insieme in modo da ottenere uno sconto totale di 130 euro!