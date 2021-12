Nuove risorse per rifinanziare il bonus tv e decoder in vigore per tutto il 2022. Le risorse messe a disposizione per la copertura del bonus sono 68 milioni, potrebbero però non bastare per garantire a tutti un contributo per l'acquisto di una nuova tv o un decoder di ultima generazione prima del completamento dello switch off previsto per marzo 2022.

Nuove risorse per il rifinanziamento del bonus Tv, questo grazie ad un emendamento dell'ultimo minuto inserito all'interno della Legge di bilancio 2022.

La cifra ammonta a 68 milioni di euro per l'acquisto di Televisioni di nuova generazione e decoder.

Con l'arrivo del 2022 continueranno gli switch-off su tutte le regioni italiane per la migrazione verso il nuovo digitale terrestre DVB-T2.

Questo porterà allo spegnimento, da un giorno all'altro di milioni di Tv presenti nelle case degli italiani.

La Televisione in Italia è uno dei dispositivi in assoluto più utilizzati e più amati, fonte di intrattenimento ed informazione.

L'importanza della Tv è emersa ancor di più nel periodo di pandemia dove numerose sono state le famiglie che hanno trovato conforto e si sono strette attorno al televisore per seguire un film, un varietà o le novità dell'ultimo minuto.

Alla luce di tutto questo e dopo il successo ottenuto nei primi mesi in cui è entrato in vigore il bonus tv il governo ha pensato di mettere in campo nuove risorse.

Il contributo darà una mano a tutti i cittadini che dovranno sostenere la spesa per l'acquisto di una nuova tv attraverso uno sconto sul costo del dispositivo.

Per chi fosse in teressato al tema di seguito un video pubblicato dalla redazione di Gratta la Notizia, in cui viene spiegato il funzionamento dell'attuale bonus tv in vigore.

Boom di richieste, arrivano nuove risorse per il bonus tv e decoder

Visti i numeri del Bonus tv nel 2021, con un vero e proprio boom degli acquisti di televisori e decoder.

Secondo Davide Rossi, direttore generale Aires, Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati, di questo passo le risorse stanziate a copertura del bonus potrebbero non bastare, esaurendosi indicativamente in primavera in prossimità dello switch off dei canali Rai e Mediaset.

E' importante quindi assistere quella parte della cittadinanza in difficoltà economica nell'acquisto di una nuova tv o un decoder che permetta loro di continuare a seguire la visione e i programmi previsti dal palinsesto televisivo, in un periodo in cui torna l'emergenza Covid-19 con il rischio di nuovi lock down.

E' quindi di fondamentale importanza la presenza di un bonus tv che garantisca in ogni momento la possibilità di un contributo per coloro che non hanno ancora cambiato lo schermo.

Il Mef è in linea con quanto espresso da Davide Rossi e insieme al governo ha stanziato questi nuovi 68 milioni di euro a copertura del bonus, c'è però chi sostiene che non basterebbero e ne occorrerebbero 200 per farsi che non si creino disagi, vedremo dunque nei prossimi mesi l'evolversi della vicenda.

Bonus tv: con il nuovo digitale teresstre DVB-T2 in arrivo immagini migliorie ed una milgiore esperienza di intrattenimento

Il bonus Tv si è reso necessario a fronte del passaggio al nuovo digitale terrestre, DVB-T2.

Questa evoluzione tecnologica porterà ad un miglioramento dell'esperienza di intrattenimento.

Ciò significa che ci sarà un notevole miglioramento della qualità delle immagini emesse dalla nostra tv ( 4k ), oltre che ad un miglioramento del funzionamento generale.

Ma la migrazione verso il nuovo sistema è già in atto?

Si è già in atto, la migrazione è infatti partita dal 15 novembre 2021, la prima regione italiana è stata la Sardegna che ha dunque definitivamente abbandonato la banda 700 MHz.

Si abbandoneranno le vecchie frequenze, l’obiettivo di questo passaggio è quello di liberare la banda di trasmissione dei 700 MHz per l’arrivo del 5G.

Il processo a detta del Mef dovrà completarsi entro la primavera del 2022.

Ciò significa che entro quella data in tutte le abitazioni degli italiani dovrà essere presente una tv o un decoder compatibile con il nuovo standard DBT-2 per avere così la possibilità di continuare a vedere i propri programmi preferiti.

Ad oggi sono molti i dispositivi che dovranno essere sostituti, nel paragrafo successivo vedremo come fare per capire se la propria tv è adatta o meno.

Il processo di migrazione si svolgerà in maniera graduale sull'intero territorio nazionale.

Bonus tv e decoder 2021: cos’è e come richiederlo

I 68 milioni di euro messi in campo dal Governo so no per il rifinanziamento del bonus tv e decoder, disponibile da dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2022 o fino ad esaurimento fondi.

Il bonus consiste in un contributo di 30 euro per l'acquisto di televisori di nuova generazione o di decoder compatibili con il nuovo standard di trasmissione DVBT-2.

Per poterne beneficiare si dovrà compilare l'apposito modulo, scaricabile qui, e presentarlo in fase di acquisto di direttamente al venditore.

Sul modulo dovrà essere specificato che l'acquirente è il solo ad aver beneficiato del contributo all'interno del proprio nucleo familiare.

Inoltre c'è da specificare che il bonus tv è valido per l'acquisto di un solo dispositivo per nucleo familiare.

Bonus rottamazione tv, disponibile ma ancora per poco

Fondi disponibili, ma ancora per poco anche per poter chiedere il più conveniente bonus rottamazione tv.

Il seguente bonus prevede uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro.

Ciò significa che in caso di un acquisto di una Tv dal costo di 2.000 euro lo sconto previsto sarà comunque di 100 euro.

Il bonus rottamazione tv potrà essere richiesto solo a seguito di una rottamazione di una vecchia televisione acquistata prima del 22 dicembre 2018.

La rottamazione potrà essere fatta in due modi:

direttamente presso il punto vendita, in fase di acquisto della nuova tv;

in maniera autonoma presso un isola ecologica, un centro smaltimento rifiuti, senza dimenticare di farsi rilasciare il certificato dell'avvenuto smaltimento.

E' chiaro che il bonus rottamazione tv sarà valido solo per l'acquisto di televisori compatibili ai nuovi standard di trasmissione.

Bonus TV e decoder: decoder gratis per gli over 70

Nonostante il contributo previsto dal bonus tv e decoder in tanti potrebbero comunque avere difficoltà nell'effettuare l'acquisto di un nuovo dispositivo che continui a garantire la visione dei programmi tv a seguito dello switch off che si completerà entro marzo 2022 su tutto il territorio italiano.

E' stato ufficialmente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo, l'ombra del covid-19 torna a far paura con tutta Italia in zona gialla con il rischio di una probabile zona arancione con l'aumento degli assembramenti previsti per le feste natalizie.

Anche per questo il Governo ha dunque deciso di stanziare nuove risorse per coprire il contributo di 30 euro previsto per l'acquisto di tv o decoder di ultima generazione indispensabile per la nostra informazione e per il nostro intrattenimento.

C'è una novità dell'ultimo minuto rivolta ai cittadini con una età superiore a 70 anni che facilita l'accesso al bonus tv.

Gli over 70 con una pensione inferiore a 20 mila euro all'anno riceveranno un decoder compatibile con il nuovo segnale direttamente presso la propria abitazione.

Il decoder al quale si avrà diritto gratuitamente avrà un costo non superiore ai 30 euro.

Come controllare la reale compatibilità con la nuova tecnologia

I nuovi dispositivi tv o decoder acquistati a partire dal 1 gennaio 2018 come già scritto in precedenza per legge devono essere compatibili con la nuova tecnologia.

Per verificare la reale compatibilità della propria televisione con la nuova tecnologia DVB T2 anche dopo il 2022 bisognerà effettuare un test:

sintonizzati sul canale 100 o sul canale 200 attraverso il telecomando della tv;

nel caso non dovessi ricevere nessun segnale significa che la tv non è abilitata al nuovo segnale di trasmissione

nel caso di compatibilità apparirà la scritta Test HEVC Main10.

Si potrà verificare al compatibilità della propria tv o del proprio decoder anche consultando l'elenco messo a disposizione dal MISE sulla seguente pagina web.