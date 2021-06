Un nuovo bonus 2021 è ai nastri di partenza. Si attende il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché la nuova agevolazione faccia il suo debutto. Il bonus di importo fino a 100 euro servirà per sostituite il vecchio apparecchio televisivo con uno di ultima generazione. Spetterà alle famiglie indipendentemente dalla soglia ISEE del nucleo di appartenenza e per un solo utilizzo.

Si attende il debutto di un nuovo bonus che andrà ad unirsi all’elenco di quelli previsti dal Governo per il 2021. Il bonus TV, questo il nome dell’agevolazione in questione, consentirà alle famiglie di ottenere degli incentivi dell’importo massimo di 100 euro da utilizzare esclusivamente per la rottamazione di un vecchio apparecchio televisivo sostituendolo con uno di nuova generazione.

In verità, non si tratta di un benefit di nuova introduzione.

Il bonus esisteva già ma contemplava importi e modalità di accesso che ne hanno pregiudicato il decollo. La prima versione del bonus Tv prevedeva, infatti, un’agevolazione di 50,00 euro ancorata al valore ISEE della famiglia richiedente.

Un cambiamento era più che necessario. Soprattutto se si vuole tenere il passo con la rivoluzione tecnologica: la sostituzione delle tv nelle abitazione degli italiani procede a passi di lumaca mentre la versione più recente del digitale terreste è pronta a fare il suo debutto nelle nostre case.

Per tale motivo il Governo sta spingendo per il bonus rottamazione tv. Una sorta di aiuto economico di importo non superiore ai 100,00 euro per nucleo familiare a prescindere dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Nell’attesa dei decreti attuativi del MEF e del Ministero dello Sviluppo Economico che regolamentino la misura, analizziamo in cosa consiste il bonus Tv e quali sono i requisiti da soddisfare per aver accesso all’agevolazione.

Bonus Tv di 100 euro senza ISEE: in cosa consiste

Come in precedenza accennato, la nuova versione del bonus Tv è in fase embrionale. Ma pare sia di 100 milioni di euro lo stanziamento economico nei piani del Governo Draghi per favorire le famiglie italiane assegnando un contributo di importo fino a 100 euro come incentivo alla rottamazione delle vecchie tv.

Si attende l’approvazione del decreto per ora sul tavolo del Ministero dell’Economia e del Ministero dello Sviluppo Economico. L’intento del Governo è chiaro: con il bonus Tv si vogliono aiutare quelle famiglie che incontrerebbe delle difficoltà nel sostenere la spesa relativa all’acquisto di nuovi televisori.

L’adeguamento tecnologico infatti è inevitabile. Dal 22 giugno 2022, in via progressiva e graduale, cambia il sistema per poter guardare i programmi televisivi. In termini più tecnici, a partire da questa data occorre adeguarsi ai nuovi standard tv del digitale terrestre: si passerà al DVBT-2/HEVC con codifica Hevc main 10.

Pertanto, sarà necessario correre ai ripari o acquistando un nuovo apparecchio televisivo, oppure un decoder (che sia compatibile con la televisore già posseduta) per poter continuare a sintonizzarsi sui canali e programmi televisivi preferiti.

La rivoluzione tecnologica però inizierà molto prima del prossimo anno. Alla data del 1° settembre 2021 i televisori che non riusciranno a decodificare i canali tv in HD verranno tagliati fuori a seguito della modifica dello standard di codifica e compressione prevista per tale data.

Dunque, già dal primo settembre 2021 saranno in molti a dover cambiare tv o a dover acquistare un decoder di ultima generazione.

Bonus Tv da 50 euro: perché un flop?

In virtù degli imminenti cambiamenti, il Governo era intervenuto in passato (Legge di Bilancio 2018) a supporto delle famiglie con il bonus tv e decoder da utilizzare per l’acquisto di nuovi modelli tv o di decoder compatibili, in modo da potersi adeguare dal passaggio imposto dal DVB T1 al DVB T2.

All’epoca, però, si decise per un importo del bonus Tv non superiore alla soglia di 50,00 euro da erogare soltanto alle famiglie con ISEE al di sotto dei 20.000 euro e da richiedere fino a dicembre 2022, a fronte di uno stanziamento complessivo a copertura della misura pari a 150.000 euro.

Tuttavia, l’84% di queste risorse risulta inutilizzato. È quanto fa sapere la sottosegretaria allo Sviluppo Economico alla Camera, Anna Ascani.

A confermarlo anche quifinanza.it: “finora è stato usato solo il 16% di queste risorse. Da qui la decisione di un nuovo incentivo che prevede la rottamazione e che si preannuncia più generoso, con un valore fino a 100 euro (il contributo è inferiore se il prodotto costa meno di 100 euro, nel caso di decoder)”.

Da qui la necessità di riformulare e rivedere il Bonus tv e decoder nelle cifre e nei requisiti d’accesso. La grande novità riguarda, infatti, la cancellazione di qualsiasi limite ISEE per poter richiedere ed ottenere l’agevolazione.

Bonus Tv di 50 euro: come funziona il benefit attuale

È necessario fare un po' di ordine. Al momento, l’unica agevolazione che si potrà richiedere per comprare un nuovo apparecchio televisivo o decoder è il bonus tv da 50 euro vincolato al limite ISEE di 20.000 euro per ciascun nucleo familiare.

In modo più chiaro, In attesa del decreto attuativo che dia il via alla nuova versione nel benefit più consistente nell’importo e senza soglie ISEE, è il bonus Tv da 50 quello che potrà essere utilizzato per l’acquisto di TV e decoder di ultima generazione conformi ai nuovi standard televisivi stabiliti, vale a dire DVB-T2 con codifica Hevc Main 10, operativi dal 2022.

Si potrà usufruire del bonus Tv di 50 euro fino alla fine di dicembre dell’anno in corso o, in alternativa, fino quanto le risorse previste per l’agevolazione saranno definitivamente esaurite.

Inoltre, assumerà la forma di uno sconto sul prezzo di vendita e sarà applicato dal negozio presso il quale verrà acquistata la nuova tv o il nuovo decoder, per una cifra massima di 50 euro o, se il prezzo di acquisto dell’apparecchio è inferiore a tale importo, per un ammontare pari al prezzo di vendita di quest’ultimo.

Il rivenditore, poi, recupererà lo sconto concesso sotto forma di credito d’imposta. Si precisa che il bonus Tv riguarda esclusivamente gli apparecchi televisivi comprati o posseduti prima del 16 settembre 2018, data in cui è entrato in vigore lo standard Hevc Main 10.

Come verificare se la Tv è idonea alla ricezione HD

Per evitare di incappare in spiacevoli sorprese e di acquistare una Tv che non sia poi compatibile con gli standard richiesti occorre fornire una serie di indicazioni.

Coloro che hanno acquistato un televisore dal 22 dicembre 2018 in poi possono dormire a sonni tranquilli. A partite da questa data, infatti, tutti i negozi sono tenuti alla vendita obbligatoria di dispositivi tv conformi al nuovo standard DVB-T2 con codifica Hevc Main 10. In questo caso, non si dovrà comprare un nuovo apparecchio televisivo.

Il soddisfacimento di tale requisito si può desumere anche dai manuali e/o delle schede tecniche del televisori sui quali deve comparire la menzione “DVB-T2 Hevc Main 10”, accertante la conformità agli standard richiesti.

Altresì, si può verificare se la tv sia adatta alla ricezione di programmi HD, vale a dire se risulti idonea al primo cambiamento tecnologico che avverrà con il passaggio dal MPED-2 al MPEG-4, a partire dal 1° settembre 2021.

Verificare se il proprio apparecchio televisivo soddisfi tale requisito è abbastanza semplice. Basta digitare dal telecomando della tv il numero di un canale che già trasmette in alta definizione (HD): LA7, Canale 5 HD, Rai HD e via dicendo.

È sufficiente anche solo un canale visibile sullo schermo per confermare la conformità della propria tv alla ricezione del segnale HD. Diversamente, si dovrà procedere alla sostituzione del proprio apparecchio televisivo prima del 1° settembre 2021, magari utilizzando il bonus Tv dedicato.

Bonus Tv da usare in caso di dispositivi non conformi

Per constatare la predisposizione della tv ai cambiamenti che verranno introdotti a partire da giugno 2022, vale a dire l’adeguamento agli standard DVB-T2 con codifica Main 10, si possono fare una serie di prove dal proprio televisore digitando i canali test 100 (Rai) e 200 (Mediaset).

Se sullo schermo compare la dicitura “Test Hevc Main10” la tv è conforme al nuovo standard di trasmissione. Stessa prova può essere fatta il canale 200 di Mediaset. Nel caso in cui in sopra impressione comparisse la scritta “canale non disponibile” si dovrà acquistare un nuovo televisore con la possibilità di utilizzare il bonus Tv da 50 euro.

In ogni caso, si tratta soltanto di prove. Pur essendo la televisione o il decoder idonei agli standard potrebbero verificarsi dei problemi nella comparsa della scritta che accerta la compatibilità del dispositivo.

L’esito negativo dei test potrebbe essere legato ad altre cause: l’impossibilità della tv di agganciarsi alle frequenze, la momentanea non ricezione dei due canali, oppure la presenza, sempre temporanea, di un canale al posto di quelli menzionati.

Pertanto, prima di procedere all’acquisto di una nuova Tv o decoder si consiglia vivamente di effettuare una risintonizzazione dei canali dal menù delle impostazioni dell’apparecchio televisivo in possesso.

Bonus Tv: come ottenerlo

Per poter aver accesso al bonus Tv è indispensabile soddisfare una serie di requisiti. Innanzitutto, si richiede un valore ISEE del nucleo familiare interessato a fruire del benefit non eccedente la soglia dei 20.000 euro. Soddisfatto tale vincolo, il bonus Tv da 50 euro verrà corrisposto all’atto del pagamento.

Spetta al venditore applicare lo sconto direttamente sul prezzo di acquisto della nuova tv. Per il riconoscimento del bonus occorre presentare in negozio un modello compilato in tutte le sue parti, comprese quelle in cui si dichiara di essere residenti in Italia e di non superare la soglia ISEE dei 20.000 euro prevista per i nuclei familiari.

Poiché il modulo Va consegnato in copia originale e con firma autografa, non si potrà utilizzare il bonus Tv per acquistare l’apparecchio televisivo online, fatta eccezione del caso in cui l’acquisto venga effettuato online ma il ritiro presso un negozio fisico dove si potrà esibire il modello che da diritto all’agevolazione di 50 euro.

Va ricordato che il bonus tv può essere utilizzato da un solo componente della famiglia e per l’acquisto di un solo televisore.

Coloro che volessero risparmiare, evitando l’acquisto di un nuovo televisore, posso comprare un decoder utilizzando l’apposito bonus.

La scelta potrebbe spaziare fra i dispositivi ricompresi nella fascia di prezzo dai 25 ai 30 euro, e in questo caso il bonus da 50 euro coprirebbe l’intero prezzo d’acquisto, oppure si potrebbe decidere di scegliere un decoder da 50 a 150 euro, fino a dispositivi molto più costosi.