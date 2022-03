Bonus Tv a tutti, ma solo entro il 31 dicembre 2022. Si hanno ancora pochi mesi per usufruire del contributo messo a disposizione dal Governo Draghi per ottenere lo sconto sull’acquisto di un nuovo televisore o un decoder. I sussidi sono due, uno senza ISEE e l’altro vincolato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ecco le ultime novità sulle domande.

Bonus Tv a tutti, ma entro la fine di marzo. Si hanno a disposizione ancora pochi mesi per usufruire del contributo introdotto dal Governo per ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo televisore o decoder compatibile con i nuovi standard di ricezione del digitale terrestre.

Lo switch off c’è stato lo scorso 8 marzo. Tutti i canali televisivi sono passati in HD ed è stato necessario procedere alla sintonizzazione dei canali per continuare a vedere i programmi preferiti sul proprio televisore di casa.

Chi non ha un televisore abilitato alla ricezione dei canali in HD deve correre ai ripari. Stiamo parlando degli stessi dispositivi che saranno oscurati al termine del passaggio al DVBT2, il nuovo digitale terreste, che si completerà il 1°gennaio 2023.

Ma cosa succederà dal prossimo anno? Chi non provvede all’acquisto di un televisore, o di un decoder abilitato, entro tale data non riuscirà più a sintonizzarsi sui canali televisivi preferiti.

Considerata la spesa economica che l’acquisto di un nuovo televisore comporta, il Governo Draghi ha deciso di introdurre due nuovi Bonus Tv utilizzabili da tutti.

Un aiuto maggiore è stato dato agli over 70 poco ferrati con la tecnologia e non a conoscenza della rivoluzione digitale in atto: agli stessi verrà consegnato gratuitamente a casa un decoder.

Per quanto concerne i due Bonus TV, invece, la data di scadenza prevista per il loro utilizzo è fissata al 31 dicembre 2022.

Maggiori informazioni sul Bonus TV le potete trovare nel video YouTube di Manuel Agostini.

Attenzione, perché pur trattandosi di due contributi accomunati dallo stesso nome, sono in realtà molto diversi fra di loro. Uno è vincolato all’ISEE, l’altro non tiene conto dell’Indicatore Economico della Situazione Economica Equivalente.

Il Bonus TV erogato in base all’ISEE si concretizza in uno sconto da applicare sul prezzo di listino del nuovo tv color da acquistare e ha tetto massimo di 30 euro, l’altro slegato da soglie reddituali può essere concepito come un vero e proprio Bonus rottamazione.

In questo caso, infatti, si dovrà necessariamente rottamare un vecchio televisore per acquistare una nuova TV usufruendo del Bonus in questione, con tetto massimo 100 euro.

Bonus Tv a tutti: con ISEE fino a 30 euro di sconto

Analizziamo subito il primo dei due Bonus TV. Partiamo da quello legato al rispetto di specifiche soglie ISEE.

In realtà, non stiamo parlando di un sussidio nuovo di zecca, ma introdotto per la prima volta grazie alla Legge di Bilancio 2018, fino ad essere riconfermato dalla recente Manovra di Bilancio 2022.

Ci riferiamo al Bonus TV o decoder riservato a tutti i titolari di ISEE sotto i 20.000 euro.

Gli importi, però, non sono così entusiasmanti, poiché si tratta di un Bonus di 30 euro utilizzabile per comprare un nuovo televisione abilitato alla tecnologia DVBT2, o un decoder che permetta la visione sulla propria tv dei canali conformi al nuovo digitale terrestre.

Chi dovrà cogliere al volo la chance di servirsi del Bonus TV e decoder? Naturalmente, tutti coloro che sono in possesso di un vecchio dispositivo non in grado di ricevere i canali in HD e che dopo aver provveduto a risintonizzare i canali non riescono a vedere nulla sullo schermo della propria Tv.

Se completata l’operazione di sintonizzazioni i canali sono visibili, con ogni probabilità il televisore è abilitato anche alla ricezione delle trasmissioni nel nuovo formato DVBT2.

Un facile test da telecomando ci aiuterà a capire se il nostro televisore è pronto a ricevere le trasmissioni in DVBT2.

Basta semplicemente digitare i canali 100 o 200. Se appare la scritta HEVC il televisore riceverà i canali nel nuovo formato.

Viceversa, si potrà far ricorso al Bonus TV decoder per acquistare un nuovo tv color, o decoder, per non correre il rischio di vedere oscurati i canali dal gennaio 2023.

Ma l’abbandono della vecchia tecnologia quando è previsto? Le date di spegnimento dei canali non sono tutte uguali, ma varieranno da regione a regione.

Scopriamole insieme.

Bonus TV a tutti: quando si avrà il passaggio alla nuova tecnologica DVBT2. Ecco le date

Come visto nel corso dei paragrafi, c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per utilizzare il Bonus TV.

Si potranno continuare a vedere i primi nove canali televisivi e quelli dal numero 20 in poi per tutto l’anno in corso, sia in DVBT2, sia con gli standard televisivi in vigore prima dello switch off.

A cambiare è solo la qualità della visione, ma almeno in questo modo si potrà acquistare un nuovo televisore in tutta calma.

Dal 1°gennaio 2023, però, tale possibilità verrà meno. Tutti i canali televisivi si adegueranno ai nuovi standard del digitale terrestre.

Ma vediamo come si sta realizzando il graduale passaggio. Le date di “spegnimento”, come anticipato, variano da regione a regione.

In Sardegna il processo di refarming è terminalo lo scorso 18 dicembre. Il 15 marzo 2022 si è concluso il passaggio alle nuove frequenze per le piccole emittenti della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia.

Mentre Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Marche e Molise dovranno attendere il 15 maggio 2022. Chiuderanno, poi, il Lazio, la Campania, la Toscana, l’Umbria, le Marche e la Liguria il 30 giugno 2022.

Bonus TV a tutti: 100 euro di sconto rottamando un vecchio televisore

Veniamo ora al secondo dei Bonus TV, quello svincolato dal rispetto di soglie patrimoniali e reddituali ISEE.

In un certo senso, si tratta di un Bonus senza ISEE del valore di 100 euro riservato a tutti. L’unico requisito da rispettare per fruirne è quello di rottamare un vecchio televisore a fronte dell’acquisto di una nuova tv.

A differenza del precedente, il Bonus TV da 100 euro è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021, anche se il decreto attuativo disciplinante la misura è arrivato solo il 5 luglio 2021.

La recente Legge di Bilancio 2022, invece, ha provveduto a riconfermare il Bonus Tv rottamazione fino alla fine dell’anno in corso.

Per quanto concerne i requisiti da rispettare non sono previsti particolari vincoli.

Il Bonus Tv da 100 euro potrà essere utilizzato una volta soltanto, per codice fiscale, da chi risulta intestatario del canone RAI.

Bonus TV a tutti da 100 euro: come funziona

Anche se il Bonus TV spetta a tutti indipendentemente dall’ISEE, ci sono altri requisiti da rispettare per poterne usufruire. Fortunatamente, si tratta di condizioni non molto vincolanti.

Nello specifico, rottamare un vecchio televisore ed essere in regola con i pagamenti del Canone Rai, fatta eccezione dei casi di esenzione.

Alcuni aspetti vanno chiariti sul fronte rottamazione. Il vecchio televisore da rottamare, infatti, permetterà l’accesso al Bonus TV da 100 euro soltanto se è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Il test da telecomando, di cui abbiamo parlato prima, permetterà di capire se il televisore in nostro possesso deve essere sostituito o meno.

Se digitando i canali 100 o 200 appare sul video la scritta HEVC, la televisione è abilitata alla ricezione dei canali nel nuovo formato, anche se acquistata prima del 22 dicembre 2018. In questo caso non è necessario comprare una nuova tv.

Se l’esito del test è negativo, l’unica chance per continuare a ricevere i programmi è quella di cambiare la tv, magari servendosi del Bonus da 100 euro.

Bonus Tv a tutti: 100 euro con rottamazione. Come funziona?

La rottamazione di una vecchia Tv è condizione indispensabile per ottenere il riconoscimento del Bonus Tv da 100 euro.

Ma come va eseguita la rottamazione? Sono due le possibilità a disposizione.

Si può decidere di consegnare il vecchio dispositivo presso il negozio in cui si decide di comprare la nuova tv, in questo caso sarà l’esercente ad occuparsi dell’intera procedura di applicazione del Bonus TV da 100 euro, oppure di depositarlo presso un centro di smaltimento.

In quest’ultimo caso è importante farsi rilasciare la ricevuta dalla quale sia possibile desumere l’effettiva consegna.