Televisione. Elettrodomestico fondamentale, presente in tutte le case. Quasi un compagno da oltre cinquanta anni, che non ha mai perso fascino nel corso del tempo, ma che anzi ha saputo rinnovarsi di continuo. Oggi, complice le nuove tecnologie, diventa ancora più funzionale, in modo tale da adeguarsi alle più moderne tecniche di visione.

Soltanto quindici anni fa si rivoluzionava tutto col passaggio dall'analogico al digitale, oggi è in arrivo un'altra rivoluzione visiva, che prende vita grazie all'introduzione di un nuovo standard: Dvbt-2/HEVC, in vigore a partire dal 15 ottobre 2021, ma non tutte le tv sono compatibili con la nuova tecnologia.

Il Bonus Tv consente ai cittadini di acquistare decoder o una nuova tv. Il Ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha firmato questo Decreto, con il quale il cittadino potrà acquistare un nuovo televisore o un decoder di moderna tecnologia, usufruendo di uno sconto fino a 100 euro. Possono ottenerlo tutti, in quanto il bonus rottamazione tv non è legato ai dati ISEE, e potrà essere richiesto dal 23 agosto.

Entro giugno 2022 saranno completamente eliminati e sostituiti tutti i vecchi apparecchi, rimasti tecnologicamente indietro. Entro questo periodo, perciò, si dovranno smaltire tutti gli apparecchi televisivi che non sono al passo coi tempi. La tecnologia va avanti, nessuno la ferma. Vediamo in cosa consiste nello specifico il Bonus Tv e come richiederlo.

Bonus Tv. Come è stato studiato

La tecnologia fa passi da giganti. Qui entra in scena il Governo attraverso questa nuova norma che permette a tutti quanti di poter sostituire i propri vecchi televisori, non più aggiornati, con altri più moderni e compatibili con una maggiore definizione, collegati direttamente alla cosiddetta "banda 700" e ai servizi mobili 5G.

Il Bonus Tv può raggiungere un massimo di 100 euro, rimborsate al momento dell'acquisto. Questo sconto non va a inficiare assolutamente a quello già esistente di 50 euro, ma può essere cumulato, per un risparmio massimo di 130 euro sull'acquisto. Se per il Bonus Tv 50 una famiglia doveva rispettare certi requisiti, ovvero avere un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro, il Bonus Tv 2021 è valido per tutti.

Per ricevere questo incentivo non è legato ai limiti ISEE, l'unico requisito richiesto è che ogni famiglia ne può richiedere soltanto uno e per l'acquisto di un solo televisore. La domanda va effettuata nel giro di un anno, le spese previste dal Governo, per soddisfare la richiesta dei cittadini, si attestano attorno ai 250 milioni di euro.

Bonus da 100 euro, ma alcuni possono arrivare a 130 euro

Quanto vale il Bonus Tv 2021? Si tratta di uno sconto del 20% sul prezzo (IVA inclusa) di un nuovo televisore. Il Bonus può raggiungere le 100 euro di risparmio. Non male. Facciamo un esempio chiarissimo: se una tv ha il prezzo di 500 euro, la si può comprare col 20% di sconto, quindi a 400 euro, risparmiando 100 euro.

Attenzione però, il bonus arriva a un massimo di 100 euro, perciò si se intende acquistare una nuova tv da 1000 euro, lo sconto sarà comunque di 100 euro e non di più. Come già accennato, inoltre, le famiglie con il reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro e che già usufruiscono del Bonus Tv 50, avranno la possibilità di sommare i due bonus, anche se lo sconto non sarà totale ma con un piccolo importo decurtato, per un massimo di 130 euro.

Per chi è il Bonus Tv 2021?

Il bonus sarà disponibile per tutti coloro che devono obbligatoriamente cambiare televisore, perché non più compatibile con le moderne tecnologie. Dal prossimo ottobre faremo un balzo in avanti nella transizione audio-visiva. Per ottenerlo, bisogna comunque rispettare i seguenti requisiti:

essere in regola con il pagamento del canone tv

essere intestatari del Canone Rai

essere residenti in Italia

rottamare il vecchio televisore, acquistato prima della data del 22 dicembre 2018

acquistare uno dei modelli tv in elenco fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le date da rispettare

A partire dal 23 agosto sarà possibile richiedere il Bonus Tv 2021, una forma studiata dal Ministero dello Sviluppo Economico all'interno del Decreto-Sostegni. Una norma che stanzia all'incirca 250 milioni di euro per venire incontro a tutti i cittadini, obbligati a sostituire i vecchi televisori a causa dell'introduzione delle nuove tecnologie audio-visive.

Arriva, dunque, un nuovo digitale terrestre, ultramoderno e che manda in onda immagini in ultra-definizione. Significa che tanti canali, a partire dal 15 ottobre, non saranno più visibili dai vecchi decoder. Ma occhio alle date.

Il calendario delle nuove frequenze

Dal 15 ottobre 2021 gran parte dei programmi trasmessi in tv saranno convertiti alla tecnologia del Dvbt-2 (che dal gennaio 2023 sarà fissa su tutto il territorio), perciò sui vecchi decoder o televisori potranno essere oscurati. Il calendario delle frequenze sarà il seguente:

Area 1: Sardegna - dal novembre 2021 al 18 dicembre 2021 Area 2: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna - dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 Area 3: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche - dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 Area 4: Lazio, Campania, Liguria, Toscana, Umbria - dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022

Televisore compatibile con la tecnologia Dvbt-2?

Molte persone, a questo punto, si staranno chiedendo: Il mio televisore è compatibile con la moderna tecnologia del Dvbt-2? Per scoprirlo basta sintonizzarsi sul canale test 200 per le reti Mediaset e sul 100 per quelle Rai. Se lo schermo visualizza la scritta "Test HEVC Main10" significa che la tv è compatibile e non c'è bisogno di sostituirla.

Se lo schermo del televisore resta nero, o grigio, probabilmente non supporta la nuova modifica. Entro le date stabilite non si potranno vedere i canali e le trasmissioni, e la tv andrà rottamata per forza. Comunque è consigliabile controllare bene il Test HEVC Main10 quando si prova, magari farlo almeno un paio di volte prima di darsi per vinti.

Come richiedere il Bonus Tv 2021

Richiedere il bonus per ottenere lo sconto sull'acquisto di nuovi apparecchi tv è molto semplice, basta rottamare il vecchio televisore. Per rottamare il vecchio apparecchio si deve optare per due modalità di consegna:

portare la vecchia tv direttamente al negozio di elettrodomestici e acquistarne lì una nuova, ottenendo lo sconto del 20% direttamente alla cassa

portare la vecchia tv a una discarica autorizzata e farsi consegnare un modulo di attestazione rottamazione

Nel modulo PDF che si trova sul sito del MISE che va compilato bisogna scrivere:

i dati anagrafici del beneficiario del bonus

la marca e il modello del televisore da rottamare (che ricordiamo deve essere stato comprato prima del 22 dicembre 2018)

i dati del negoziante o della discarica che prendono la tv rottamata

di essere in regola con il pagamento del canone

Una volta compilato il modulo in due parti, l'una va tenuta e l'altra data al negoziante/rottamatore, va allegata la fotocopia della carta d'identità e del Codice Fiscale. Il Bonus Tv 2021 può essere richiesto soltanto una volta e può essere sfruttato fino al 31 dicembre 2022.

Dal 1 gennaio 2023 la tecnologia Dvbt-2 sarà ufficiale su tutto il territorio italiano e si passerà definitivamente allo switch-off, perciò occhio alla scadenza.

Si consiglia di effettuare il cambio tra vecchio e nuovo televisore al più presto, i 250 milioni stanziati dal Governo potrebbero terminare in base alle richieste delle famiglie, essendo un bonus ad esaurimento fondi.

I negozi che accolgono il Bonus Tv

Il Bonus Tv 2021 può essere richiesto in quasi tutti i negozi di elettrodomestici, sia fisici che on-line, ottenendo così lo sconto del 20% sull'acquisto dell'apparecchio. Non tutti i negozi però aderiscono allo sconto. Ad esempio, Amazon non applica il buono sconto, vendendo già tv e decoder fortemente scontati.

Altri negozi virtuali, come ad esempio, Euronics e Mediaworld, invece aderiscono all'iniziativa del Governo. Per effettuare l'acquisto on-line bisogna allegare il modulo compilato, con tanto di carta d'identità e Codice Fiscale allegati. Invece per la rottamazione della vecchia tv bisogna recarsi (o farsi venire a ritirare) alla stessa catena di negozi dove si è acquistato il nuovo televisore.

Un'iniziativa importante per tutti quanti, e senza nemmeno le limitazioni dell'ISEE. Perciò, a partire dal 23 agosto 2021 bisogna approfittare del bonus per prendere modelli tv di ultima generazione. La tecnologia va veloce come la luce, occorre stare al passo e approfittare di queste iniziative.