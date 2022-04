Nuovo bonus under 35 al via: da luglio domande su apposita piattaforma online. Qualcosa sembra finalmente muoversi in merito alla misura prevista per i giovani italiani con età non superiore ai 35 anni. In questo articolo analizzeremo novità, caratteristiche e requisiti dall’agevolazione ormai ai nastri di partenza.

Qualcosa sembra finalmente muoversi in merito all’agevolazione prevista per i giovani italiani con età non superiore ai 35 anni.

Sebbene, infatti, la misura in questione si attendeva ad inizio anno con la Legge di Bilancio 2022, numerosi ritardi hanno comportato lo slittamento delle domande per poter richiedere il beneficio.

Ma, grazie al Decreto Milleproroghe 2022, abbiamo finalmente avuto la conferma che il bonus under 35 non è stato soppresso dall’esecutivo, e per l’anno corrente verrà avviato.

Non solo: la misura sarà disponibile anche per i prossimi anni.

E finalmente spunta una data: l’agevolazione si potrà richiedere, nel rispetto dei requisiti, a partire dal prossimo mese di luglio 2022.

Bonus under 35: ultime news dal Governo, a luglio la partenza!

Il bonus under 35 di cui ci occuperemo prende anche il nome di bonus patente, e si configura come un contributo, destinato ai giovani italiani, volto ad agevolare le spese per conseguire la patente.

Ma delle specifiche della misura in questione ce ne occuperemo nei paragrafi seguenti. Vogliamo infatti iniziare questo articolo con le ultime, importantissime novità in merito alla misura.

Misura che si è fatta attendere per mesi, da quando a novembre 2021 è stata annunciata.

Adesso sembrerebbe davvero destinata alla partenza: infatti, a partire dal prossimo 1° luglio 2022 sarà finalmente possibile inviare le proprie domande per accedere al bonus patente.

Il bonus under 35, tra l’altro, sarà attivo non solamente per l’anno corrente, ma anche per i prossimi quattro anni.

La data di scadenza ufficiale è fissata al 31 dicembre 2026 e, tra le altre cose, se per l’anno 2022 il fondo per il saldo del bonus patente è pari a 3,7 milioni di euro, per i prossimi anni la dotazione economica aumenterà.

Infatti, per il bonus under 35 sono stati stanziati 5,4 milioni di euro ogni anno, a partire dal 2023.

Nuovo bonus under 35: ancora incognite sulla misura

Purtroppo, però, al momento il bonus under 35 è ancora in definizione: ci sono infatti alcune incognite che non hanno ancora trovato chiarimento e risoluzione.

Prima fra tutti la modalità di richiesta del bonus patente: la misura, infatti, non può ancora essere richiesta e non sono state definite le modalità di accesso.

Tuttavia, molto probabilmente, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIT) avrà il compito di ufficializzare una nuova piattaforma online.

La piattaforma, che potrebbe essere simile a quella del già attivo bonus idrico, verrà sicuramente annunciata tramite apposito decreto attuativo.

Al momento, infatti, si attende un decreto che ufficializzi l’operatività del bonus under 35.

Un bonus confermato, dunque, sul quale potremo sicuramente contare a partire da luglio, ma di cui ancora non conosciamo le esatte modalità di richiesta.

Bonus under 35: fino a 2.500 euro per la patente

Quel che già conosciamo del bonus under 35, invece, riguarda gli importi previsti. Sappiamo infatti con certezza che il bonus patente concederà ai richiedenti idonei fino a 2.500 euro totali.

Si tratta di una misura che prevede dunque importi abbastanza elevati, ma che non saranno uguali per tutti.

L’agevolazione, infatti, verrà concessa ai giovani che intendono saldare le spese per il conseguimento della patente di guida.

Attenzione, però. Non tutte le patenti saranno oggetto di bonus under 35. Infatti, la misura che prenderà avvio a luglio è stata pensata per due scopi: consentire ai giovani il conseguimento di un certificato che li renda idonei a svolgere una particolare mansione e aumentare la forza lavoro in un settore specifico.

Ci riferiamo a quello dei trasporti: il bonus patente potrà infatti essere richiesto soltanto per il conseguimento della patente C che abilita alla guida di camion e mezzi pesanti per il trasporto su strada.

Il bonus under 35 potrà inoltre essere utilizzato per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente, che abilita al trasporto professionale.

Bonus under 35 per la patente: erogazione in forma di voucher?

Altro dettaglio già noto in merito al bonus under 35 in partenza a luglio riguarda le percentuali concesse.

Abbiamo già detto che la misura concederà fino ad un massimo di 2.500 euro totali. L’importo esatto, comunque, sarà calcolato in base a quanto il giovane spenderà per il conseguimento della patente C e/o della Carta di qualificazione del conducente.

Il bonus patente concede infatti indietro l’80% di quanto speso per saldare il conseguimento di tali attestati.

Abbiamo dunque assistito ad un potenziamento della misura in questione. Infatti, prima della conferma tramite il DL Milleproroghe, era stato fissato a livello normativo un massimo di 1.000 euro di bonus concesso.

Bonus che andava calcolato sulla metà delle spese sostenute.

Ma, dati i costi proibitivi che l’abilitazione alla guida di mezzi pesanti prevede, il Governo ha infine deciso di potenziare l’agevolazione.

Il bonus under 35, molto probabilmente, verrà concesso in forma di voucher, che dovrà essere prenotato sull’apposita piattaforma gestita dal MIT e presto in arrivo.

Attualmente, però, non sappiamo ancora in che modo potrà essere effettivamente fruito tale voucher patente.

Si parla, però, di un voucher retroattivo, nel senso che sarà possibile richiederlo solamente su spese già avvenute.

Requisiti di accesso previsti per il bonus under 35

In merito alla nostra ultima affermazione, possiamo introdurre quelli che sono i requisiti da rispettare per accedere al bonus under 35 per la patente.

Abbiamo detto che la data prevista per l’attivazione della misura è fissata al 1° luglio 2022, salvo ulteriori proroghe.

Questo perché, secondo la normativa, verranno agevolate solamente le spese avvenute entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2022.

In altre parole, per richiedere il contributo per la patente, il giovane deve aver conseguito e preventivamente saldato le qualifiche oggetto di agevolazione.

Possiamo comunque ipotizzare che il paletto del 30 giugno riguardi solamente le richieste che avverranno durante l’anno corrente. La misura, come dicevamo, sarà attiva fino a fine 2026.

Dunque, molto probabilmente, le richieste che avverranno negli anni successivi a quello corrente avranno limiti temporali differenti. Per avere conferma ufficiale di ciò, comunque, dovremo attendere il decreto attuavo ad opera del MIT.

Oltre all’avvenuto conseguimento della patente C e dell’abilitazione al trasporto su strada, la normativa ha individuato anche altri requisiti di accesso al bonus patente.

Dato che si tratta di un bonus under 35, non stupisce che i richiedenti dovranno necessariamente avere un’età che va dai 18 anni fino ad un massimo di 35.

Ultimo requisito richiesto è quello lavorativo. Spieghiamolo nel dettaglio.

Il bonus under 35 in questione è una misura pensata per favorire l’accesso al lavoro nel settore dei trasporti. Dopo aver conseguito le certificazioni che rendono il giovane idoneo alla conduzione di mezzi pesanti, il giovane stesso dovrà impegnarsi nella ricerca di un’occupazione.

Solo dopo averla trovata potrà accedere al bonus patente. Questo perché l’ultimo requisito richiesto dalla norma è aver firmato un regolare contratto di lavoro come autotrasportatore.

Tale contratto può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; il lavoro in questione andrà conseguito entro il terzo mese dalla data di completamento dei corsi per l’abilitazione alla guida oggetto di bonus patente.