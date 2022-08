Pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bonus utenze 2022, il contributo una tantum messo a disposizione dal Comune di Pisa per sostenere i cittadini nel pagamento delle bollette di luce e gas. In tutto saranno oltre 1.000 famiglie a ricevere il contributo.

È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bonus utenze 2022. Si tratta del contributo una tantum messo a disposizione dal Comune di Pisa per sostenere i cittadini nel pagamento delle bollette di luce e gas.

Non un aiuto del tutto nuovo per i cittadini residenti, ma che senz’altro si dimostra essenziale quest’anno. Moltissime sono le famiglie che si trovano a combattere con i recenti rincari proprio sulle bollette di luce e gas, alcune delle quali erano ancora alle prese con le conseguenze economiche della pandemia.

Il bando era stato aperto a maggio di quest’anno (con possibilità di presentare domanda fino a metà luglio). Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, viene pubblicata la lista definitiva delle domande che hanno avuto accesso al contributo.

Delle oltre 1.200 domande, 800 hanno già avuto accesso al beneficio, ma c’è la possibilità, per ulteriori 360 richieste, di ottenere l’aiuto dell’amministrazione comunale. Ai soldi stanziati dal Comune, infatti, si aggiungono altre risorse che allargheranno la platea dei beneficiari, offrendo un aiuto a un numero maggiore di famiglie per il 2022.

Ma facciamo un passo indietro e chiariamo, innanzitutto, cos’è il bonus utenze 2022, chi ha potuto richiederlo e quali sono le famiglie che potranno ricevere il contributo una tantum per le bollette di luce e gas.

Cos’è il bonus utenze 2022 del Comune di Pisa

A partire dal 25 maggio e fino al 15 luglio 2022, i cittadini che risiedono nel Comune di Pisa hanno avuto la possibilità di richiedere il contributo una tantum messo a disposizione dall’amministrazione per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Una misura, da parte del Comune, che già lo scorso anno aveva aiutato circa 1.000 famiglie residenti a pagare le utenze, assicurando un contributo di circa 200 euro a famiglia.

Quest’anno, ancor più dei precedenti interventi, il bando ha permesso a molte famiglie di poter contare su un sostegno economico, oggi più che mai importante per far fronte all’aumento dei costi. Aumenti che rischiano di mettere in ginocchio moltissimi cittadini, anche coloro che stavano già affrontando le difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni e limitazioni durante il periodo emergenziale.

A differenza dello scorso anno, anche l’importo del bonus ha subito un leggero aumento. Le famiglie rientranti in graduatoria potranno ottenere 250 euro, anziché 200 come successo lo scorso anno.

Da questo punto di vista, dunque, il bonus in questione va ad affiancare altri tipi di misure, messe in campo dallo Stato, per esempio gli sconti in bolletta, per offrire un ulteriore aiuto economico alle famiglie per contrastare il caro bollette.

Quali sono le famiglie che riceveranno il bonus utenze 2022

Il bonus utenze 2022 del Comune di Pisa non andrà a tutti i cittadini residenti, ma solo a coloro che sono rientrati nella graduatoria definitiva pubblicata e consultabile sul sito del Comune.

In particolare, si tratta delle famiglie che, entro il 15 luglio 2022, hanno presentato richiesta partecipando al bando e che possiedono tutti i requisiti richiesti per accedere al contributo.

Non sono molti i requisiti che danno accesso al bonus. Hanno potuto richiedere il contributo tutte le famiglie che risiedono nel Comune di Pisa, che sono intestatari di utenze di luce e gas e che provvedono, entro l’anno, al pagamento delle utenze.

Inoltre, trattandosi di un contributo economico, le famiglie dovevano possedere anche una certificazione ISEE in corso di validità che non superasse i 25.000 euro.

Come consultare la graduatoria per il bonus utenze del Comune di Pisa

Le famiglie hanno potuto presentare domanda fino a metà luglio utilizzando il sistema online messo a disposizione dal Comune. Si è trattato, infatti, di una raccolta di domande online.

Per inviare la richiesta, infatti, i cittadini dovevano essere in possesso di una delle credenziali necessarie per accedere ai siti istituzionali, scegliendo tra SPID, CIE oppure CNS.

Una volta inviata la richiesta, il sistema attribuiva un codice di protocollo all’istanza. Tale codice di protocollo andava conservato, dal momento che è proprio questo a essere indicato all’interno della graduatoria definitiva, pubblicata in allegato sul sito del Comune.

Leggi anche: Nuovo bonus gas in arrivo per gli over 75: da gennaio 2023 si paga di meno la bolletta

Bonus utenze 2022, 250 euro a più di 1.000 famiglie per alleggerire le bollette

Rispetto allo scorso anno, più famiglie possono beneficiare del contributo, la cui entità è anche aumentata (chi rientra in graduatoria ha diritto a 250 euro). Questo perché, a finanziare la misura, non sono solo le risorse messe in campo dal Comune stesso.

Il Comune di Pisa ha stanziato 200.000 euro per mettere a disposizione dei cittadini il contributo una tantum, ma a queste risorse si andranno ad aggiungere ulteriori 90.000 euro, provenienti da una donazione della Fondazione Pisa.

Queste nuove risorse permetteranno al Comune di soddisfare un più alto numero di richieste (almeno 360) grazie allo scorrimento della graduatoria.

Ciò significa che, a beneficiare del contributo per il pagamento delle bollette di luce e gas, saranno 1.160 famiglie.