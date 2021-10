Bonus vacanze suona come una dolce promessa di relax che ben fa sperare la fine del 2021. Da due anni a questa parte la situazione globale è contraddistinta da caos e difficoltà di gestione. Tra malumori e cattivi presagi, ecco che il Governo Draghi continua a sbalordire indicendo dei nuovi incentivi, ma soprattutto ponendo la possibilità di prorogarne dei vecchi molto apprezzati. Che questa sia la volta buona per staccare dal tran tran quotidiano con effetto immediato?

Il bonus vacanze 2021 quando arriva, è una manna dal cielo! Chi può dire di no a del sano e meritato relax dopo gli ultimi avvenimenti che hanno praticamente sconvolto l'esistenza di qualunque individuo? Infatti, al di là della pandemia di coronavirus e delle difficoltà che non cessano di ostacolare la vita di ognuno, perché le situazioni sussistono e il virus non è stato sconfitto del tutto, ci si è resi conto di qualcosa di più grande.

Le altre malattie e le psicopatologie mentali sono state ulteriormente aggravate dalla catastrofe umanitaria che ha come conseguenze tutti gli effetti di uno stress post traumatico. I voucher arrivano in soccorso, utile è l'approfondimento in materia fatto dalla Legge per tutti.

Ecco come ottenere il soddisfacente incentivo, guida e percorso da effettuare in sostegno di una scelta essenziale per la tua salute mentale e fisica: decidi di rilassarti!

Cos'è il bonus vacanze 2021?

Il bonus vacanze 2021 è stato un incentivo che ha avuto i suoi frutti nel periodo estivo. Questo ha permesso a numerose famiglie, nonostante la pandemia, di vivere dei momenti di felicità, perché è stato possibile usufruire di questa misura vantaggiosa per spostarsi entro il territorio italiano assaporando la bellezza della diversità che lo contraddistingue.

L'Italia è bellissima in tutte le sue sfaccettature, da Nord a Sud, ma le difficoltà economiche gravano sulle tasche dei contribuenti come delle granitiche preoccupazioni. Soluzioni e innovazioni sono apportate da uno Stato sociale che contribuisce ad aiutare la sua popolazione, elemento essenziale per la sua stessa esistenza. Allora, cosa ha pensato il Governo Draghi?

Offre l'incentivo fino alla cifra di €500,00 per finanziare i servizi proposti dagli allettanti pacchetti turistici delle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator, ma anche dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può sfruttarlo fino al 31 dicembre 2021.

Così, il buon Governo ha studiato, pesando uscite ed entrate, un modo per agevolare la situazione. Sta decidendo di prorogare la possibilità di far uso della misura oltre alla fine del 2021? Intanto, lo è fino al mese di dicembre. Fin qui la situazione è chiara, ma come e per chi?

Chi può richiederlo?

Se ti stai chiedendo se rientri nei fatidici fortunati che potranno stare a Courmayeur a sorseggiare cioccolata calda, non sei biasimato, chiunque vorrebbe in questo momento pascolare in piena felicità. Il problema è che bisogna comprendere quali saranno i criteri che distingueranno i soggetti che rientrano nella categorie del bonus.

Seguendo la logica della caratterizzazione estiva, potranno usufruirne tutti coloro i cui nuclei familiari raggiungono un livello di ISEE pari a 40.000 euro. Come fare per determinare il fatidico calcolo ISEE? Innanzitutto, è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica, la quale è una autocertificazione che semplifica di gran lunga i rapporti P.A. e cittadini, infatti contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. A quanto ammonta l'importo?

La somma del bonus viene quantificata in base a quanti sono i membri del nucleo familiare:

500 euro per i gruppi che sono composti da tre o più persone;

euro per i gruppi che sono composti da tre o più persone; 300 euro per sole due persone;

euro per sole due persone; 150 euro per una persona;

Ecco che quelli più avvantaggiati sono i più numerosi, ma è anche vero che chi è in maggior numero ha più spese da affrontare, quindi ne deve valere la pena. Per ottenere ulteriori informazioni per determinare la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE basta consultare il sito dell’INPS che è a portata di mano per gli utenti.

Sei sicuro però di avere tutto sott'occhi? Perché se ti manca un requisito però, puoi dire addio alle vacanze! Non preoccuparti però, c'è una soluzione in serbo. Ecco cosa devi fare.

Ecco cosa ti serve, altrimenti addio incentivo!

Il Bonus Vacanze 2021 ha delle caratteristiche abbastanza chiare, è tutto in digitale! La dematerializzazione della documentazione cartacea è il nuovo mantra della pubblica amministrazione e di tutte le autorità indipendenti che erogano servizi, quindi ti serve il fatidico SPID!

Il mondo è diventato digitale, assumendo appieno i tratti di una realtà nuova, ma ormai non più sconosciuta. Non si può scappare dalla rivoluzione tecnologica che sta proiettando la società umana nel pieno futuro 3.0. Come ti viene in mente di richiedere il voucher se ti manca lo SPID? Infatti, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 si può fare l'operazione mediante l'app chiamata IO, cioè la cosiddetta applicazione dei servizi pubblici. La puoi ottenere facilmente scaricandola gratuitamente dagli store digitali.

Essere pratici dei nuovi strumenti tecnologici non è più una scelta, perché significa conformarsi al nuovo stilo di vita che governa il pianeta. Fortunatamente, nonostante le evoluzioni, ci sono degli aspetti positivi che si rivelano una piacevole sorpresa. Il primo tra tutti risiede nella praticità! Se non sai come fare, basta digitare. Se vuoi una guida, basta consultare fonti autorevoli.

Ecco una guida di Walter Pz utile per realizzare lo SPID in pochissimo tempo, mettiti comodo, perché anche la comodità non scherza!

Detto questo, ma ci sono dei tempi? Perché se la situazione di proroga è accertata, entro quando bisogna fare tutto?

Attenzione ai termini per richiedere il bonus vacanze

Intanto, fai in tempo prima che sia troppo tardi. Perché le vacanze, soprattutto se sono pagate quasi del tutto, non possono aspettare, o meglio sei tu che non devi più aspettare! Ti meriti del sano relax, per permettere ai tuoi sensi di rigenerarsi, e diciamolo, anche per farti un po' gli affari tuoi. Sai entro quando fare tutto?

Sostanzialmente le fasi a cui il beneficiante deve adempiere per avere i vantaggi tanto sognati, sono due:

La prima mossa riguarda la possibilità di avere a propria disposizione da parte del fornitore del servizio situato sul territorio nazionale, ma che soprattutto questi aderisca all’iniziativa dello sconto pari all’80%;

Ciò che resta, cioè il 20% è fruibile come detrazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di utilizzo del bonus, da parte del componente del nucleo che giova dello sconto;

Sono queste le regole fondamentali da conoscere per chi ancora deve utilizzare il bonus vacanze che, salvo proroghe, scadrà il 31 dicembre 2021.

Come si ottiene il bonus per le tue vacanze da sogno?

Proprio perché tutto è così tempestivo per via delle implicazioni digitali, ma anche perché non si sa mai che si cambi idea visto come vanno le cose ultimamente, è fondamentale avere le idee chiare fin dall'inizio. Bisogna sapere dove andare e se il posto scelto è conforme alla misura, cioè se ha i requisiti della mossa strategica e favorevole a chi vuole andare in vacanza. Con la guida qui riportata, non avrai alcun problema, soprattutto non sarai impreparato.

Ciò che devi fare è metterti al pc e perdere 5 minuti nel fare le mosse. Il tempo maggiore forse sarà dato dalle tante opzioni proposte di viaggi a disposizione. Devi digitare il sito italyhotels.it e inserire i dati di ricerca come la destinazione, ad esempio una località precisa, oppure per i più pigri la regione scelta, con annesse le date di arrivo e ripartenza e filtrare i risultati per l’opzione “Accetta Bonus Vacanze”.

E' il sistema stesso a proporti le strutture adempienti alla misura. Il Bonus conferito al nucleo familiare del richiedente il bonus viene identificato da un codice univoco, a cui è associato il personalissimo QR code. Comodamente non si stampa, perché lo si ha sempre portata di smartphone!

Occorre comunicarlo al fornitore del servizio turistico con il tuo codice fiscale, nell'esatto momento in cui verserai la somma da pagare per finanziare il tuo soggiorno tanto sognato, o il pacchetto turistico che hai sempre messo da parte.

Ricorda che ci sono degli aspetti fondamentali da tenere a mente, altrimenti scordati la felicità della vacanza. Vuoi lasciarti scappare tutto, oppure stai già trovando un modo per farti dare delle ferie anticipate?

Ultimi aggiornamenti sulla misura più attesa!

Deve essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto ma viene esaurito in un’unica soluzione, dove? Nell’unica struttura o agenzia viaggi che hai scelto! Non pensare di poter fare come vuoi.

Si tratta di un incentivo, ma come tutte le misure vanta di regole ben precise da rispettare. Perdere un'occasione così vantaggiosa, è davvero uno spreco in termini di opportunità, soprattutto se hai la possibilità di fare quel tanto desiderato viaggio che hai sempre messo da parte a causa delle incombenze e difficoltà della vita.

Inoltre, è sempre più una conferma: il bonus vacanze è ufficialmente prorogato a giugno 2022. La soluzione vantaggiosa è stata garantita grazie ad un emendamento al decreto Sostegni presentato dal ministro del Turismo Garavaglia. La misura è approvata dalla commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Quindi, cosa ne consegue?

Che la vita del bonus si è allungata di sei mesi, come la tua possibilità di essere più sereno. Così, sarà il 30 giugno 2022 invece che il 31 dicembre 2021, il termine ultimo per usufruire dell'agevolazione. C'è un ultimo aspetto che forse non tutti conoscono, o meglio hanno tenuto apertamente in considerazione. Si tratta del fatto che al termine del periodo per far uso del vantaggio, si può effettuare una richiesta di rimborso.

Dagli emendamenti approvati il 5 maggio, l’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole d'ordine al relax sono diventate: ventiquattro mesi! Inoltre, al comma 10, è aggiunta un ulteriore condizione. Se sussiste il consenso tra le parti in ballo, il bonus può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio quando nel caso in cui il pagamento o la prenotazione è effettuato dalla stessa.

Quindi, cosa aspetti? Forse, l'unica falla in questa strepitosa tecnica di incentivo e stimolo all'economia, è un'altra. Il problema non risiede nel fare le vacanze. Probabilmente, la questione più ostica sarà: quando daranno le ferie?