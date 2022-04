L’estate è alle porte. Ora che l’emergenza epidemiologica sembra placarsi l’attenzione è tutta per le prossime vacanze. Il Governo Draghi mette a disposizione alcuni Bonus, erogati dall’INPS, per agevolare le spese di soggiorno: si potranno risparmiare fino a 2000 euro. Ecco di quali si tratta.

L’estate è alle porte. Ora che l’emergenza epidemiologica sembra placarsi, l’attenzione è tutta per le prossime vacanze estive. Il Governo Draghi mette a disposizione alcuni Bonus, erogati dall’INPS, per agevolare le spese di soggiorni: si potranno risparmiare fino a 2000 euro.

A causa delle limitazioni agli spostamenti, i prezzi per un soggiorno entro i confini nazionali o all’Estero sono incrementati notevolmente: il Codacons parla di rincari del 15%.

Ma c’è qualche chance per poter godere di qualche giorno di tranquillità lontano da tutto e da tutti senza sborsare fior di quattrini? Ovviamente!

Oltre ai Bonus vacanze INPS attualmente attivi e richiedibili, ci sono altre alternative che permettono di mettere meno possibile mano al proprio portafoglio, risparmiando addirittura fino a 2000 euro sulle spese di alloggio presso la struttura ricettiva desiderata (B&B, casa vacanze, hotel, alberghi, etc.).

Nello specifico, si potrà contare su tre Bonus vacanze che permettono un risparmio di prezzo sul pacchetto vacanze prescelto non indifferente.

Ma vediamo subito di quali agevolazioni si tratta, le condizioni da rispettare per poter accedere a ciascun Bonus vacanze ancora richiedibile e come presentare domanda.

Bonus vacanze 2022, sconto fino a 2000: come risparmiare

Meno tre mesi alla stagione più bella dell’anno. Dopo le limitazioni agli spostamenti disposte dall’Esecutivo italiano nell’ultimo biennio per placare l’avanzata del contagio da Covid-19, gli italiani ritornano a viaggiare con un po' di tranquillità in più.

Tuttavia, bisogna fare i conti con i rincari dei soggiorni sia in Italia che all’Estero. Fortunatamente, alcuni Bonus permettono di risparmiare qualche euro su qualsiasi tipo di vacanza: mare, montagna, lago o al di fuori dei confini nazionali.

A far preoccupare sul rincaro dei prezzi di listino delle vacanze estive è la Codacons: nel 2022 le spese per i soggiorni potrebbero crescere addirittura del 15%.

Ma le vacanze estive diventeranno veramente una meta ambita da pochi? Anche in questo caso i dati snocciolati dalla Codacons non sono buoni.

Per una vacanza di oltre una settimana, 10 giorni per la precisione, si arriverò a spendere il 15% in più. Si passa, quindi, da un importo medio di 996 euro a persona dello scorso anno ai 1.145 dell’anno in corso, con un rincaro di circa 150 euro pro capite.

E allora come fare per risparmiare qualche spicciolo pur non rinunciando alle proprie vacanze? Basta cogliere la giusta occasione e richiedere i Bonus introdotti dal Governo e erogati dall’INPS.

Bonus vacanze 2022, sconto fino a 2000 euro: tutto quello che c’è da sapere

In apertura di articolo abbiamo anticipato che, pur essendo previsti dei rincari per il 2022, il costo dei soggiorni estivi potrà essere ammortizzato accedendo ad una serie di agevolazioni messe a disposizione dal Governo, ma distribuite ai beneficiari dall’INPS.

Ad esempio, si potrà partecipare al Bando Estate INPSieme 2022. Una misura riservata ai ragazzi e ai pensionati che avranno diritto a ricevere dei voucher spendibili per i soggiorni in Italia o all’Estero, da giugno fino a settembre 2022.

Stiamo parlando di importi molto generosi: si parte da un tetto minimo di 800 euro ad un massimo di 2000.

Altra agevolazione riservata ai ragazzi è la rinomata Carta Nazionale Giovani, introdotta dal Governo da gennaio 2022. In cosa consiste?

Si tratta di una normalissima card elettronica che offre una vasta gamma di sconti e agevolazioni su una serie di servizi: dal pagamento dei biglietti per i mezzi di trasporto, alle spese sostenute per soggiornare in Italia o all’estero, dalle crociere alle iniziative culturali.

In ultimo, il Bonus terme riconfermato fino alla fine di giugno dell’anno in corso. Le famiglie avranno la possibilità di fruire di un buono da 200 euro utilizzabile presso i centri termali aderenti all’iniziativa.

Ma vediamo subito quali sono i tratti caratteristici di ciascun Bonus vacanze e come richiederli.

Bonus vacanze 2022, fino a 2000 euro dall’INPS: come funziona?

Chiariamo un concetto prima di entrare nel merito del primo Bonus INPS fruibile sui soggiorni. Il Bonus vacanze, introdotto dal Decreto Rilancio, e che lo scorso ha permesso alle famiglie di risparmiare fino a 500 euro non è stato prorogato al 2022, dunque non potrà essere richiesto.

Non c’è però da disperarsi. Nell’anno in corso si potranno richiedere diversi Bonus vacanze INPS per agevolare i soggiorni nazionali o fuori confine.

Il primo è il Bonus INPS rivolto agli studenti, divisibile in due tranche: una parte espressamente dedicata ai soggiorni entro i confini nazionali, che offre un contributo variabile da 600 a 1000 euro, l’altra alle vacanze all’estero, per una copertura di 2000 euro.

Naturalmente cambiano anche i requisiti di accesso. Il primo Bonus vacanze INPS si rivolge agli studenti più piccoli, il secondo a quelli frequentanti la scuola superiore con un’età anagrafica sotto i 20 anni.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, il termine ultimo per inviare istanza INPS è scaduto lo scorso 22 aprile.

L’altro Bonus vacanze INPS interessa i nuclei familiari e i pensionati che possono beneficiare di un importo variabile da 800 a 1400 euro. Ma anche in questo caso non si potrà più ottenere il contributo, ormai scaduto il 15 aprile 2022.

Si rimane invece in attesa del Bonus vacanze denominato “Casa del Maestro” rivolto ad una cerchia ristretta di beneficiari: i docenti.

Bonus vacanze 2022, Carta giovani nazionale: cos’è

Seppur alcuni Bonus vacanze INPS non siano più richiedibili, rimane aperta la possibilità di usufruire delle agevolazioni e degli sconti offerti dalla Carta Giovani Nazionale.

Pertanto, se si vuole risparmiare qualche euro sulle vacanze estivo si possono utilizzare i Bonus messi a disposizione dalle aziende aderenti all’iniziativa.

Ma cos’è la Carta Giovani Nazionale? Si tratta di una card indirizzata a tutti i giovani maggiorenni fino ai 35 anni di età, richiedibile in pochi semplici step dall’App IO. Permetterà la fruizione di una serie di sconti su iniziative culturali (musei, cinema, teatro, mostre, etc.), servizi di trasporto, viaggi all’estero o in Italia e via dicendo.

L’elenco di tutti i partener aderenti al programma Carta Nazionale e delle agevolazioni offerte le trovate nell’applicazione stessa.

Bonus 2022, vacanze alle terme fino a giugno? Ecco gli sconti

Se invece ti interessa trascorrere una vacanza alle terme puoi sfruttate il Bonus da 200 euro prorogato dal Governo Draghi al 30 giugno 2022.

Il contributo, gestito da Invitalia, permette di ottenere il rimborso pieno delle spese sostenute per usufruire dei servizi offerti dai centri termali aderenti all’iniziativa.

Inizialmente la data di scadenza era stata fissata al 8 gennaio 2022, ma un successivo intervento dell’esecutivo ne ha esteso l’utilizzo fino al 30 giugno 2022.

Cogliamo l’occasione per ricordare che nell’anno in corso non è ammessa la presentazione di nuove domande. Dunque, sono i voucher distribuiti a novembre a poter essere utilizzati entro la nuova scadenza di fine giugno.