Bonus vacanze 2022 ancora disponibile. Sei alle prese con la scelta della meta dove trascorrere qualche giorno di relax estivo? Allora non puoi farti sfuggire questa occasione: richiedendo un contributo nuovo di zecca potrai soggiornare gratis in Italia, oltre a beneficiare di imperdibili sconti. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Si tratta di una serie di occasioni che nulla hanno a che vedere con il Bonus Vacanze 2022, introdotto dall’INPS e già scaduto, rivolto a pensionati e ragazzi.

Il nuovo Bonus vacanze di cui ci occuperemo nel corso dei paragrafi spetta a tutti, non essendo vincolato al rispetto di particolari soglie patrimoniali e reddituali (ISEE compreso) e lo si potrà richiedere fino alla fine di novembre 2022.

Ma le opportunità di risparmiare qualche euro soggiornando in giro per l’Italia non finiscono qui. Se sei un giovane under 36 potrai accedere ad un pacchetto di sconti fino a 30% su una miriade di attività e servizi

Nel corso dell’articolo forniremo una breve guida su come risparmiare sulle vacanze ormai prossime grazie al Bonus vacanze 2022 attivo fino al prossimo novembre e alle riduzioni riservate ai ragazzi al di sotto dei 36 anni di età.

Siete pronti per programmare la vostra vacanza?

Bonus vacanze 2022, gratis in Italia e niente ISEE: ecco la novità!

Bonus vacanze 2022 ancora richiedibile? Si. Attenzione però a non fare confusione.

Mentre il contributo introdotto dal Decreto Rilancio ed erogato dall’INPS non è più accessibile, spunta un nuovo Bonus vacanze richiedibile dagli interessati senza rispettare alcuna soglia ISEE o altri limiti di natura patrimoniale.

Se sei già alla ricerca di un posto dove trascorrete la tua estate, mare, montagna, lago o città d’arte, non hai alcun limite: potrai fruire del Bonus vacanze per soggiornare gratuitamente in ogni angolo d’Italia.

Per accedere a questo particolare Bonus vacanze 2022 è necessario consultare le informazioni contenute nel bando “Più notti, più sogni. +Experience”. Qui troverete tutte i requisiti da rispettare e le condizioni da soddisfare per sfruttare al meglio il soggiorno gratis e gli sconti su attività e servizi offerti dal contributo.

Bonus vacanze 2022, gratis nel Lazio: come funziona

Entriamo nel merito del Bonus vacanze 2022 sopra accennato. L’agevolazione sui soggiorni gratis è stata introdotta dalla Regione Lazio per incentivare il turismo e la riscoperta delle bellezze territoriali di Roma e dei comuni laziali.

Il bando “Più notti, più sogni. + Experience” fa parte infatti di un programma di promozione territoriale iniziato già da mesi. Basti pensare alle iniziative “Nel Lazio con Amore” o al tanto richiesto Bonus matrimonio da 2000 euro entrambi volute dal Governatore regionale.

Con “Più notti, più sogni. + Experience” viene offerta ai cittadini, italiani e non, la possibilità di trascorre un periodo di vacanza nella Regione agevolando le spese del soggiorno. In che modo?

Il funzionamento di questo particolare Bonus vacanze 2022 è abbastanza semplice: per ogni soggiorno di due notti uno è in omaggio. Se invece si decide di prenotare per un numero di notti pari a 5, la Regione aggiunge altri due notti gratis garantendo ai beneficiari la permanenza nel territorio per una settimana (5 giorni a pagamento, 2 in regalo).

Ovviamente, occorrerà rispettare delle condizioni. Quella più importante riguarda l’obbligo di prenotazione esclusivamente presso le strutture ricettive regionali aderenti al programma.

Ma non è tutto. Oltre alle notti gratuite, il Bonus vacanze della Regione Lazio propone una lista di servizi e di attività a prezzi scontati, da non farsi sfuggire assolutamente.

Bonus vacanze 2022, soggiorni gratis nel Lazio: a chi spetta? Ecco i requisiti da possedere

Il Bonus vacanze 2022 messo in campo dalla Regione Lazio abbraccia una categoria di beneficiari molto ampia. Questo perché non è fissata una soglia ISEE da rispettare per accedere all’agevolazione.

Viene quindi spontaneo chiedersi chi potrà usufruire dei 2 soggiorni gratuiti previsti dal bando regionale “Più notti, più sogni. + Experience”.

Fortunatamente, non si ravvisano particolari limiti: il Bonus vacanze 2022 attivo nel Lazio spetta a tutti i cittadini desiderosi di trascorrere qualche giorno di relax in una delle più gettonate Regioni Italiane, residenti in Italia o stranieri.

Attenzione, però, a rispettare la scadenza di fine novembre 2022.

Bonus vacanze 2022, soggiorni gratis nel Lazio: quali strutture

Come anticipato nei precedenti paragrafi, non tutte le strutture ricettive presenti sul territorio Laziale offrono ai partecipanti al bando due notti di soggiorno gratis.

La Regione Lazio ha predisposto un elenco di strutture aderenti al Bonus vacanze 2022. Tra hotel, alberghi, B&B, affittacamere, case vacanze, agriturismi sono circa 300 le attività autorizzate a fornire le due notti in più gratuite.

E ce n’è per tutti i gusti. Alcuni sono situate nella splendida capitale, altre ancora dei comuni montani, per finire ai litorali.

Maggiori informazioni sulle strutture accreditate al Bonus vacanza 2022 le trovate sul sito internet della Regione Lazio.

Bonus vacanze 2022, come usufruire del soggiorno gratis? Attenzione alla scadenza di fine novembre

Il Bonus vacanze della regione Lazio non è però richiedibile online. Cosa significa?

Gli interessati a godere di una notte aggiuntiva di soggiorno, se si prenota un soggiorno di 2 notti, oppure di altre 2 notti aggiunte, se la vacanza è di almeno 5 giorni, non dovranno presentare alcuna domanda di adesione da piattaforma.

E’ sufficiente contattare la struttura preferita, fra quelle presenti nell’elenco messo a disposizione dalla Regione Lazio, ed il gioco è fatto.

L’unica accortezza riguarda la scadenza: le prenotazioni devono essere antecedenti alla data del 30 novembre 2022.

Bonus vacanze 2022, non solo soggiorni gratis: sconti fino al 30%. A chi spettano

Viste tutte le caratteristiche del Bonus vacanze 2022 introdotto nella Regione Lazio, analizziamo quali altri contributi permettono di risparmiare qualche euro in più se si vuole godere di un periodo di riposo.

I giovani di età inferiore ai 36 anni, ad esempio, possono sfruttare una serie di sconti fino al 30%. Dai viaggi alle offerte sulle prenotazioni di soggiorni, dalle riduzioni sui biglietti dei mezzi di trasporto agli sconti sui servizi: sono tanti i vantaggi offerti agli under 36.

La Carta Giovani, richiedibile dai cittadini maggiorenni entro i 36 anni di età offre sconti variabili (dal 5 al 30%) su Booking e Federalberghi (5%), sui biglietti di treni, pullman, aerei, crociere e via dicendo.

Attivabile dall’AppIO gratuitamente, potrà essere utilizzata per godere di sconti presso qualsiasi negozio (abbigliamento, sport, librerie, etc.), per il pagamento delle utenze e molto altro ancora.

Unitamente al Bonus vacanze, sempre per risparmiare ancora di più, si potranno sfruttare gli sconti messi a disposizione da Italo Treni (fino al 30%) , Ita Airway (15%) e Costa Crociere (10%).