Bonus vacanze 2022 confermato per tutti! Hai tempo fino a novembre per prenotare il tuo soggiorno in Italia: grazie a questo incentivo puoi viaggiare gratis e ottenere sconti imperdibili su attività e servizi turistici. Scopri subito come funziona e prenota la tua vacanze con il nuovo bonus 2022!

Il bonus vacanze 2022 è confermato per l‘estate! Se hai voglia di relax, di mare, di spiaggia, di montagna o di cultura, hai a disposizione un pacchetto completo di sconti su attività turistiche e servizi, oltre alla possibilità di ottenere un weekend gratuito presso una delle città più belle d’Italia.

Non stiamo parlando dei bonus vacanze INPS 2022 per i giovani o per i pensionati, i cui bandi sono scaduti ad aprile oppure ad inizio maggio: il contributo che presentiamo in questo articolo è valido fino al 30 novembre 2022 e si può richiedere anche senza ISEE.

Non solo: se hai meno di 36 anni e hai voglia di goderti l’estate, esistono tantissimi sconti fino al 30% su trasporti, alloggi, terme e molte altre attività per rendere unica la tua vacanza. Come ottenerle?

Ecco tutto quello che c’è da sapere per risparmiare sulle vacanze estive: dal bonus vacanze 2022 confermato per tutti fino a fine novembre, agli sconti fino al 30% per i giovani under 36. Cosa sapere.

Bonsu vacanze 2022 per tutti e senza ISEE: come funziona?

Torna il bonus vacanze nel 2022, per tutti e senza ISEE! Rispetto al contributo previsto dal decreto Rilancio, con importi fino a 500 euro ma solo per le famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro, il nuovo bonus vacanze spetta davvero a tutti e non prevede alcun limite reddituale o patrimoniale.

Se hai voglia di estate, di mare o di montagna, di visitare nuove città e scoprire la cultura italiana, che tu sia cittadino italiano o meno non ha importanza: puoi ottenere un bonus vacanze con weekend gratuito e tantissimi sconti sulle attività turistiche e i servizi al cittadino. Come fare?

Prima di svelare tutti i dettagli, scopriamo in questo breve video che cos’è e come funziona il bando “Più notti, più sogni. + Experience” per ottenere un soggiorno gratuito in Italia.

Di fronte a tutti i rincari sui costi delle strutture, dei trasporti pubblici e delle spiagge, ecco l’alternativa ideale: un bonus vacanze con weekend gratuito e sconti su servizi e attività.

Bonus vacanze 2022 nel Lazio: “Più notti, più sogni. + Experience”

Stiamo parlando di un bonus vacanze previsto dalla Regione Lazio: “Più notti, più sogni. + Experience” è un incentivo al turismo, alla scoperta del territorio e delle più belle città italiane, a partire dalla nostra Capitale, Roma.

Dopo l’approvazione e il successo di “Nel Lazio con Amore”, il bando di accesso al bonus matrimonio e sposi fino a 2.000 euro per tutti, il Governatore della Regione Lazio torna a promuovere il turismo con un nuovo incentivo per tutti i cittadini, italiani o stranieri che intendono trascorrere le proprie vacanze nella Regione. Come funziona?

Se un turista decide di prenotare un soggiorno di 2 notti nel Lazio, ha diritto a una notte aggiuntiva gratis regalata dalla Regione. Se, invece, il soggiorno prenotato è di 5 notti, la Regione ne regala altre due aggiuntive per un totale di una settimana.

Per ottenere le notti gratuite, però, è necessario effettuare la prenotazione del soggiorno presso la stessa struttura ricettiva, aderente all’iniziativa regionale. In aggiunta alle notti gratuite, i turisti possono godere anche del pacchetto experience, con attività e servizi scontati per una vacanza indimenticabile.

Bonus vacanze 2022 nel Lazio: a chi spetta? I requisiti!

A chi spetta il bonus vacanze 2022 previsto dalla Regione Lazio? Vediamo chi sono i fortunati che possono ottenere fino a due notti gratuite di pernottamento in una delle più affascinanti regioni italiane.

Il bando “Più notti, più sogni. + Experience” è valido fino al 30 novembre 2022 e permette a tutti di ottenere fino a due notti aggiuntive e gratuite al proprio soggiorno, purché la prenotazione sia effettuata presso la medesima struttura ricettiva.

Non ci sono limiti reddituali per accedere al bonus vacanze: non serve l’ISEE, tutti possono richiederlo. Hanno accesso al beneficio tutti i cittadini italiani, ma anche i turisti stranieri in arrivo in Italia: in questo modo si intende favorire la visita delle Regione a tutti.

Come ha spiegato il Vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, infatti:

Roma oggi ha una permanenza media di 2,5 giorni per ogni turista che la visita, mentre le altre capitali sono quasi al doppio.

Il bonus vacanze 2022 della Regione, quindi, intende “aumentare la presenza media dei turisti collegando Roma all’ampia offerta turistica che come Lazio possiamo mettere in campo”, ha proseguito Leodori.

Bonus vacanze 2022 nel Lazio: dove prenotare? Strutture aderenti

Quali sono, quindi, le strutture aderenti al bonus vacanze della Regione Lazio?

La lista comprende oltre 300 strutture ricettive situate in tantissime zone diverse: dalla città di Roma al litorale laziale, dalle magiche colline romane all’entroterra montano. Ogni soluzione è in grado di accontentare gusti diversi.

Tra le strutture aderenti vi sono differenti tipologie di soggiorno: hotel, Bed&Breakfast, agriturismi, case vacanza, camping, affitta camere, e molto altro.

Per verificare quali sono le strutture e per scegliere la migliore alternativa è possibile visitare il sito web della Regione.

Bonus vacanze 2022 nel Lazio: come richiederlo?

Non esiste nessuna piattaforma per prenotare il bonus vacanze della Regione Lazio: ma quindi come si può ottenere?

Per godere degli sconti su attività turistiche e servizi e per ottenere fino a un weekend gratis in Regione, basta semplicemente prenotare la propria vacanza presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. Una volta arrivati presso la suddetta struttura, il meccanismo sarà automatico.

Per ogni soggiorno di almeno 2 notti viene regalata una notte aggiuntiva gratis, mentre per le vacanze di almeno 5 notti sono previste altre due ulteriori notti gratuite. Un’occasione unica per godersi il panorama e la magia di una Regione che ha tutto da offrire ai propri turisti.

Bonus vacanze 2022 per i giovani: come avere sconti fino al 30%!

Oltre alla possibilità di ottenere il nuovo bonus vacanze 2022 della Regione Lazio, i più giovani – come meno di 36 anni – hanno diritto anche a una serie di sconti fino al 30% e vantaggi sulle prenotazioni dei soggiorni, sui viaggi e sulla mobilità. Come ottenerli?

Grazie alla Carta Giovani Nazionale, i giovani dai 18 ai 36 anni possono godere di sconti dal 5% al 30% su trasporti (treni, bus, aerei), sulle strutture ricettive (Booking.com, Federalberghi), sulle crociere, e su moltissime altre attività estive come piscine, palestre, terme…

Questa nuova iniziativa lanciata dal Governo, appunto la Carta Giovani Nazionale si può attivare gratuitamente dall’applicazione IO e in pochi semplici passi permette di ottenere sconti sull’abbigliamento, sul tempo libero, sulle bollette, sulle offerte Internet e su molte altre cose ancora!

Per quanto riguarda le vacanze, esistono sconti del 30% per viaggiare con Italo Treno oppure del 15% con Ita Airways, mentre lo sconto scende al 5% per le prenotazioni di strutture ricettive con Booking o Federalberghi. E ancora: se hai deciso di andare in crociera, la compagnia Costa ti offre il 10% di sconto sul prezzo del soggiorno.

Bonus vacanze 2022: 200 euro da Draghi fino ad agosto!

E se ancora non bastasse, esiste anche un’ulteriore alternativa di relax per godersi il proprio soggiorno. Per tutti coloro che sono riusciti ad ottenere il bonus terme lo scorso novembre, c’è la possibilità di utilizzare i 200 euro senza ISEE fino ad agosto!

Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento, la proroga della scadenza del voucher terme è fissata al 30 giugno, ma fruendo del primo giorno entro tale termine è poi possibile concludere il pacchetto entro i successivi 45 giorni.

Per scoprire i dettagli invitiamo i lettori a consultare il nostro articolo dedicato al bonus terme 2022.