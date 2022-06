Bonus vacanze al via. Con l’estate 2022 ormai alle porte e pochi euro in tasca, spunta un nuovo contributo no ISEE richiedibile da tutti. Messo in cantina il vecchio voucher da 500 euro riconfermato dal Governo Draghi lo scorso anno, non mancano le agevolazioni su viaggi e soggiorni per l’anno in corso. Ecco a chi spetta e come averlo subito. Tutte le ultime novità.

Bonus vacanze al via. Con l’estate 2022 ormai alle porte e pochi euro in tasca, spunta un nuovo contributo no ISEE richiedibile da tutti. Messo in cantina il vecchio voucher da 500 euro riconfermato lo scorso anno dal Governo Draghi, non mancano le agevolazioni su viaggi e soggiorni per l’anno in corso. Scopriamo insieme a chi spetta e come averlo subito.

Siete in ufficio ma la vostra mente viaggia verso posti lontani e sconosciuti in vista delle ferie quasi alle porte? Dopo un anno di lavoro concedersi qualche giorno di relax per l’estate 2022 è d’obbligo, soprattutto dopo il fermo a viaggi e soggiorni imposto per due anni dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Catapultati nella vita di tutti i giorni, il desiderio di ogni italiano è di prenotare viaggi e soggiorni verso mete esotiche, entro i confini nazionali, una semplice gita al mare o al lago, nell’intento di staccare la spina dalla routine quotidiana.

Qualcosa però potrebbe mettere all’angolo i vostri sogni. Seppure affievolita la pandemia da Covid-19 sul territorio dello Stato, da qualche mese a questa parte ci troviamo a dover fare i conti con una nuova crisi economica questa volta causata dalla guerra Russia Ucraina.

Complici l’aumento del carburante alla pompa, sia per benzina, diesel e GPL, il caro bollette che mensilmente alita sul collo degli italiani e l’inesorabile aumento dei prezzi al consumo, il portafoglio degli italiani è praticamente vuoto.

Sperare di trascorrere qualche giorno di riposo distanti dalla propria casa, in tale situazione, risulta pressocché impossibile in termici economici.

Ecco perché, a dita incrociate, tutti hanno sperato nell’introduzione da parte del Governo Draghi di un nuovo Bonus vacanze 2022 capace di realizzare i sogni fatti sull’estate ormai alle porte.

Speranza andata persa, ma non definitivamente.

Seppur il contributo da 500 euro previsto lo scorso anno per finanziare la propria vacanza sia scaduto ormai da un pezzo, si contano altre occasioni per risparmiare qualche euro sulla prenotazione di viaggi e soggiorni in programma per l’estate 2022.

C’è spazio, quindi, per un nuovo sconto simile al voucher vacanze da 500 euro disponibile lo scorso anno, ma per certi versi molto diverso sul fronte del funzionamento.

Cosa cambia rispetto al vecchio sussidio? Il Bonus vacanze 2022 è completamente sganciato dal rispetto di soglie reddituali o patrimoniali.

In altre parole, lo sconto potrà essere ottenuto dagli interessati senza bisogno di presentare la certificazione ISEE.

Pur essendo un Bonus no ISEE, dunque universale, non tutti potranno godere delle agevolazioni su viaggi e soggiorno.

Ma procediamo con ordine. Vediamo subito quali sono i tratti caratteristici del nuovo Bonus vacanze 2022, chi potrà richiederlo e come funziona lo sconto, senza tralasciare le ultime novità sulle riduzioni praticate dai partner aderenti all’iniziativa.

Bonus vacanze, estate 2022? Sconto no ISEE per tutti e da subito: di cosa si tratta

Siete curiosi di conoscere tutti i particolari sui beneficiari del nuovo Bonus vacanza 2022? Niente paura, vi forniremo tutte le informazioni necessarie per risparmiare sui viaggi e soggiorni programmati per l’estate 2022.

Prima di capire a chi spetta il contributo e per quali importi viene concesso, è necessario procedere per gradi. Iniziamo la nostra panoramica sul Bonus vacanze 2022 no ISEE cercando di capire di cosa si tratta.

Qualche più informazione è già stata data in apertura di articolo. La differenza con il vecchio Bonus vacanze da 500 euro è palese su diversi aspetti.

Il nuovo Bonus vacanze pensato per l’estate 2022 non si sostanzia in un buono spesa (voucher) o nell’accredito agli interessati di una somma di denaro, ma in un pacchetto di sconti su viaggi e soggiorno nazionali e esteri.

Tantomeno è assimilabile al vecchio voucher da 500 euro in termini di obiettivi da perseguire.

Il Bonus vacanze 2020 è stato voluto dall’esecutivo italiano per venire incontro al settore turistico messo in ginocchio dalle perdite subite a causa dei continui lockdown e delle disposizioni limitative agli spostamenti che ne hanno compromesso i guadagni.

Il Bonus vacanze 2022 volta invece pagina e viene in soccorso ai cittadini italiani impossibilitati a sostenere le spese per un viaggio o un soggiorno, il più delle volte molto elevate.

Si concretizza, insomma, in uno sconto sul prezzo di listino della vacanza scelta all’atto della prenotazione. Ma c’è di più.

A cambiare rispetto allo scorso anno è anche l’importo del contributo. Se il vecchio sussidio attribuiva ai beneficiari un voucher di 500 euro, per il nuovo Bonus vacanze no ISEE 2022 non è stato fissato alcun importo. Cosa significa?

Lo sconto implicito del Bonus richiedibile per l’estate 2022 varia nella percentuale a seconda del tipo di viaggio o servizio desiderato. Chiariremo meglio in concetto più avanti.

Bonus vacanze 2022, estate 2022? sconto no ISEE per tutti: chi sono i beneficiari

Viste le particolarità che rendono il Bonus vacanze 2022 distante dal voucher da 500 euro attivo lo scorso anno, scopriamo quale caratteristica rende il contributo così allettante.

La principale nota positiva risiede nella possibilità di usufruire del Bonus vacanze per l’estate 2022 senza il bisogno di presentare la certificazione ISEE in fase di applicazione dello sconto.

Essendo il Bonus no ISEE aperto a tutti, la platea di beneficiari abbracciata è molto vasta.

Il vecchio Bonus vacanze 2020 dava invece diritto al voucher solo se i potenziali beneficiari non oltrepassavano la soglia ISEE di 40.000 euro.

Niente di tutto questo per il Bonus vacanze 2022. Lo sconto previsto dai diversi partner si applica direttamente sul prezzo d’acquisto del soggiorno o del viaggio senza che sia necessario fornire la certificazione ISEE.

Questo non significa che tutti indistintamente hanno diritto d’accesso alle riduzioni implicite nel contributo: beneficiari del Bonus vacanze per l’estate 2022, infatti, sono solo i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Bonus vacanze per l’estate 2022, a tutti no ISEE? Solo con la Carta Giovani. Ecco la novità

Cerchiamo di capire come mai solo i beneficiari maggiorenni, o entro il limite dei 25 anni di età, possono accedere al Bonus vacanze no ISEE per l’estate 2022.

Diciamo subito che lo sconto può essere applicato su un’infinità di servizi, non solo su soggiorni e viaggi. Ebbene, il limite anagrafico appena visto è giustificato dalla Carta Giovani Nazionale. In che senso?

Solo i titolari della card, molto simile alle classiche carte di pagamento elettronico, possono accedere alle riduzioni implicite nel Bonus vacanze 2022.

Per meglio intenderci, è la Carta Giovani a garantire un pacchetto di sconti percentuali su soggiorni, viaggi e altri tipi di servizi. Insomma, una novità da non lasciarsi sfuggire anche perché il campo d’azione della Carta Giovani è molto ampio, così vasto da estendersi su svariati settori.

Con la Carta Giovani si possono acquistare biglietti di cinema, teatro, musei, concerti e libri a prezzi scontati. Si può, addirittura, arrivare a risparmiare fino al 50% sul prezzo d’acquisto di qualsiasi bene o servizio preferito.

Bonus vacanze, come avere lo sconto no ISEE per l’estate 2022

Richiedere lo sconto garantito dal Bonus vacanze no ISEE per l’estate 2022 è abbastanza semplice. Abbiamo appena finito di dire che l’agevolazione è disponibile per i soli possessori della Carta Giovani Nazionale. Non siete titolari della Carta?

Niente paura, la si può richiedere gratuitamente e in pochi click. E’ sufficiente scaricare sul proprio cellulare l’App IO, effettuare il login alla piattaforma ed il gioco è fatto.

Andata a buon fine l’operazione, si potrà utilizzare la Carta Giovani Nazionale fin da subito per beneficiare dello sconto più consono alle vostre esigenze.

Bonus vacanze 2022, no ISEE per tutti gli under 35: sconto subito? Su quali spese

Terminiamo la nostra panoramica sul Bonus vacanze no ISEE per l’estate 2022 soffermandoci sulle spese coperte dalla Carta Giovani, o meglio sullo sconto garantito agli under 35 titolari della stessa.

Lo sconto verrà applicato in forma percentuale sull’acquisto di un viaggio o di un soggiorno: si parte dal 5% fino ad arrivare al 30% di riduzione.

Ecco perché, come anticipato nei paragrafi precedenti, non è stato fissato un importo specifico per il Bonus vacanze 2022.

Ciascuna agenzia facente parte dei partner della Carta Giovani fissa una percentuale di sconto sui beni e servizi offerti a propria discrezione.

Federalberghi e Booking garantisco uno sconto del 5%, mentre Italo applica uno sconto più elevato (30%) sul prezzo d’acquisto dei biglietti dei treni.

Bonus vacanze 2022 intermedi sono, invece, messi a disposizione da altre imprese.

Grimaldi, ad esempio, sconta i viaggi in Italia o all’estero fino al 12%. Airways e Flixbus per altre percentuali.