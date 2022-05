Bonus vacanze per i giovani che hanno dai 18 ai 35 anni: sconti e agevolazioni da non perdere per l’estate. Non c’è bisogno di ISEE, ma di una semplice carta, facile da richiedere, che dà accesso a sconti per alberghi, voli, viaggi in treno e in bus. Scopri come averla.

Bonus vacanze per i giovani che hanno dai 18 ai 35 anni. È questa l’opportunità da non farsi scappare per l’estate 2022.

Dopo il successo del bonus vacanze da 500 euro che poteva essere speso fino alla fine del 2021, in Italia non è più tornata un’agevolazione che permettesse di viaggiare approfittando di sconti e agevolazioni. Fanno eccezione i bandi aperti da INPS che, però, includono una platea piuttosto ristretta. I bandi dell’Istituto, infatti, sono principalmente rivolti o ai pensionati oppure ai figli di pensionati o lavoratori della pubblica amministrazione.

Ma la possibilità di viaggiare e avere sconti su trasporti e alberghi non si limita ai bandi INPS. Anche in questo caso, facciamo riferimento a un bonus ben diverso da quello messo a disposizione nel 2020.

Una prima differenza è il fatto che, rispetto al bonus vacanze così come lo conoscevamo, questa nuova opportunità può essere colta senza dover presentare la certificazione ISEE (che, come ricordiamo, per il bonus di due anni fa doveva rientrare nei 40.000 euro). Nessun limite reddituale o patrimoniale, dunque: le opportunità sono aperte a tutti, con il solo requisito dell’età anagrafica.

Destinatari di questa novità che permette di spostarsi in Italia e in Europa godendo di sconti tra il 10 e il 30% sono i giovani: se hai tra i 18 e i 35 anni puoi richiedere una semplice carta che ti permette di andare dove vuoi risparmiando sui costi.

Vediamo di cosa si tratta, come si ottiene questa carta e quali sono i partner che offrono sconti ai giovani italiani.

Nuovo bonus vacanze 2022 per giovani dai 18 ai 35 anni: cos’è, come funziona e come averlo

Viaggiare non è solo un modo per svagarsi e trascorrere felicemente l’estate. In molti casi, vedere nuovi posti permette di accrescere il proprio bagaglio personale e culturale, toccare con mano diversi stili di vita, godere della visione di opere d’arte e monumenti di altre città.

È su questa visione del viaggio che nasce il nuovo bonus vacanze del 2022. A differenza di quello del 2020, il cui obiettivo più importante era la ripresa del settore del turismo dopo l’allentamento delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19, quello di quest’anno è un bonus pensato per permettere agli under 36 di spostarsi risparmiando, senza rinunciare alla possibilità di scoprire nuove città, in Italia o anche all’estero.

È, poi, importante riflettere su quanto quelle stesse misure restrittive che avevano portato a un brusco arresto del settore del turismo, hanno anche messo un freno all’esigenza dei più giovani di allargare i propri orizzonti. Una limitazione che, probabilmente, con l’allentamento delle ultime misure restrittive per l’estate 2022, ha portato molti ragazzi e ragazze a un desiderio ancor più intenso di mettersi in viaggio verso mete più o meno lontane da casa.

Il bonus vacanze 2022 permette, dunque, a molti studenti e giovani lavoratori di assecondare questo desiderio, permettendo loro anche di risparmiare sui costi per i trasporti e il pernottamento.

Ottenere gli sconti, poi, è davvero semplice.

Bonus vacanze 2022 per studenti e giovani lavoratori: come viaggiare grazie agli sconti

Viaggiare risparmiando su voli, treni e anche alberghi è estremamente semplice.

Stiamo parlando, infatti, di un bonus anch'esso richiedibile tramite l’app IO, come nel caso del bonus vacanze di due anni fa, ma anche di un bonus che non ha un importo fisso. Il bonus vacanze 2022, infatti, può essere utilizzato semplicemente richiedendo una particolare carta:

ci stiamo riferendo alla Carta Giovani Nazionale (anche CGN) riservata ai giovani nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni e con la quale è possibile ottenere tantissime agevolazioni su diversi tipi di beni e servizi.

Compreso nelle possibilità aperte dalla Carta Giovani è proprio il bonus vacanze. Non si tratta di un bonus unico, ma della possibilità, per gli under 36, di scegliere tra i partner che hanno aderito all’iniziativa e ottenere sconti di varia entità sui servizi da loro offerti.

Come vedremo, poi, le opportunità non si limitano a sconti e agevolazioni sui viaggi: diversi sono i settori coinvolti. Ma vediamo, innanzitutto, chi può richiedere la carta e come fare.

Bonus vacanze 2022 per giovani senza ISEE: requisiti e a chi spetta

Ma quali sono le condizioni che permettono ai giovani di ottenere interessanti sconti per viaggiare? Come abbiamo visto, la carta è riservata solo ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Il solo requisito per beneficare del bonus vacanze 2022, dunque, è legato all’età anagrafica.

Per ottenere gli sconti sui viaggi, quindi, non c’è nemmeno bisogno di presentare il modello ISEE, strumento largamente utilizzato per stabilire l’accesso a bonus e agevolazioni nel nostro Paese (e che veniva richiesto anche per il precedente bonus vacanze introdotto con il decreto Rilancio).

Se hai tra i 18 e i 35 anni, quindi, puoi subito richiedere la carta digitale. Anche la richiesta stessa della carta è gratuita. Anche in questo caso, per ottenere la carta è fondamentale entrare nell’app IO. Ciò significa che, prima di poter richiedere la carta, dovrai effettuare la registrazione sull’app (se non l’hai ancora utilizzata) e, di conseguenza, devi essere in possesso di un’identità digitale SPID.

Una volta effettuato l’accesso, puoi procedere con la richiesta della carta tramite la sezione Servizio di Carta Giovani. Quando avrai fatto l’accesso, potrai vedere anche la lista dei partner che hanno deciso di aderire all’iniziativa, compresi quelli del settore viaggi.

Bonus vacanze 2022, sconti sui viaggi: a quanto ammontano e quali sono le agevolazioni

Una volta in possesso della tua carta digitale avrai la possibilità di visualizzare la lista completa dei partner aderenti all’iniziativa. Questi sono divisi in base al settore di appartenenza perché, come vedremo, la Carta Giovani Nazionale non permette solo di ottenere sconti per le vacanze, ma anche per molte altre attività.

Per quanto riguarda i bonus vacanze, la CGN offre una vasta gamma di opportunità che riguardano sia sconti e agevolazioni su voli, treni o bus, sia un risparmio sul pernottamento presso alberghi o altre strutture ricettive.

Allo stato attuale, nella lista dei partner per i viaggi, puoi trovare:

sconti del 10% da parte di Costa Crociere e Autogrill; sconti del 12% da Grimaldi Lines; sconti del 15% da Flixbus, Ita airways (per i voli intercontinentali, mentre per quelli in Italia ed Europa lo sconto si alza al 20%); sconti del 5% da Federalberghi e agevolazioni anche da Airbnb.

Bonus vacanze e non solo: tutte le altre agevolazioni 2022

I bonus vacanze non sono le uniche agevolazioni possibili grazie alla Carta Giovani. Questa, infatti, nasce come strumento per incentivare i giovani verso iniziative culturali, ricreative, formative, ma anche per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Le agevolazioni di cui si può beneficiare tramite la Carta Giovani Nazionale, infatti, sono moltissime e riguardano anche iniziative professionali, con sconti su corsi di formazione e iniziative che mettono in connessione i giovani con le aziende.

Non solo, perché con la carta è possibile anche accedere a sconti su prodotti fisici o servizi da Fastweb ed Enel Energia.

Se vuoi scoprire tutte le agevolazioni, oltre ai bonus vacanze, consigliamo di leggere il nostro approfondimento su tutti i partner che hanno aderito alla Carta Giovani: troverai una lista di tutti i partner suddivisi per campo di interesse tra viaggi, cultura, sport, intrattenimento e formazione e lavoro.