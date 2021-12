Natale e Capodanno arrivano le ferie grazie al bonus vacanze, uno sconto di non oltre 500 euro! Milioni di famiglie possono godere del bonus attivato dall’ex Governo Conte nel 2020. In quel periodo, vennero innescati tanti provvedimenti per risollevare le sorti delle aziende turistiche, orami sull’orlo di una profonda crisi economica. Le serrate imposte dall’Esecutivo per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, spinse in rosso la lancetta degli incassi infierendo su milioni di aziende. Insomma, nel periodo temporale che va dal primo lockdown il Governo italiano ha preso diverse decisioni, tra cui quelle di garantire un sostegno a favore delle vacanze per il post-covid.

Natale e Capodanno arrivano le ferie grazie al bonus vacanze, uno sconto di non oltre 500 euro! Milioni di famiglie possono godere del bonus attivato dall’ex Governo Conte nel 2020. In quel periodo, vennero innescati tanti provvedimenti per risollevare le sorti delle aziende turistiche, ormai sull’orlo di una profonda crisi economica. Le serrate imposte dall’Esecutivo per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, spinse in rosso la lancetta degli incassi infierendo su milioni di aziende.

Insomma, nel periodo temporale che va dal primo lockdown il Governo italiano ha preso diverse decisioni, tra cui quelle di garantire un sostegno a favore delle vacanze per il post-covid.

Nel decreto Rilancio è stato introdotto il bonus vacanze a favore dei cittadini. Uno sconto applicato sui prezzi dei servizi garantiti dalle imprese turistiche presenti su tutto il territorio italiano. In seguito, fu la volta del decreto Milleproroghe che prorogò la scadenza dell’uso dell’incentivo sino alla data del 31 dicembre 2021.

È importante fare un salto all’indietro spostando le lancette dell’orologio al mese di dicembre 2020, quando furono richiesti un numero considerevoli di voucher, ovvero 1,8 milioni di buoni, di cui solo due terzi sono stati consumati.

Ciò significa che milioni di cittadini dispongono di un bonus vacanze attivo da poter sfruttare per le meritate ferie di Natale o di Capodanno. Per le festività milioni di famiglie possono andare in vacanza grazie allo sconto non più alto di 500 euro.

Vediamo insieme come quali sono i requisiti necessari per ottenere il maxi sconto per andare in vacanza a Natale o Capodanno gratis o, almeno a un buon prezzo.

Bonus vacanze Natale e Capodanno con lo sconto di 500 euro. Ecco come funziona

Il bonus vacanza permette di utilizzare un contributo del valore fino a 500 euro. Il titolare del beneficio economico, ovvero colui che ha richiesto l’agevolazione nei tempi indicati dalla normativa, può utilizzarlo per accaparrarsi un pacchetto turistico in occasione delle festività natalizie o di fine anno.

L’utilizzo del voucher deve avvenire in ambito nazionale, ossia presso tutte le aziende turistiche aderenti all’iniziativa, come ad esempio agriturismi, agenzia di viaggi, bed and breakfast e così via.

La richiesta dell’agevolazione è subordinata alla presenza di un reddito annuo prodotto dall’Indicatore ISEE non più alto di 40.000 euro, con una DSU in corso di validità.

C’è da dire che la richiesta del voucher fino a 500 euro non è strettamente legata a colui che ha richiesto il beneficio. In altre parole, il voucher può essere consumato da ogni membro appartenente al nucleo familiare della persona che lo ha richiesto.

Un aspetto molto importante che colloca il beneficio nelle mani di una persona diversa non riconducibile direttamente a colui che ha richiesto il bonus vacanze.

D’altra parte, come da normativa il voucher dovrà essere consumato in un unico importo, una sola azienda turistica o agenzia di viaggi e così via. Non potrà essere spartito in due o utilizzato in più tempi. Ma, è previsto un unico importo da utilizzare in una sola soluzione e non più di una volta in una struttura ricettiva a scelta senza alcun vincolo particolare, purché sia presente sul territorio nazionale.

Bonus vacanze Natale o Capodanno: c’è chi utilizzerà l’importo massimo?

L’importo riconosciuto per il bonus vacanza Natale o Capodanno non è il medesimo per tutti i cittadini. Infatti, si compone di una parte variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare. In breve, viene riconosciuta una soglia minima non inferiore a 150 euro sino alla limite massimo di non oltre 500 euro.

In particolare, la base dell’importo si muove sui seguenti criteri, quali:

bonus vacanze del valore di 150 euro , riconosciuto alle famiglie in cui è presente un unico membro, ovvero una sola persona ;

, riconosciuto alle famiglie in cui è presente un unico membro, ovvero ; bonus vacanze del valore d i 300 euro, riconosciuto alle famiglie in cui sono presenti due membri, ovvero due persone ;

riconosciuto alle famiglie in cui sono presenti due membri, ovvero ; bonus vacanze del valore di 500 euro riconosciuto alle famiglie in cui sono presente più di 3 membri, ovvero più di 3 persone.

Occorre, sottolineare che dal 2020, il bonus vacanze non ha trovato una collocazione nei vari provvedimenti. In altre parole non è stato più prorogato. Ecco, perché chi non lo ha richiesto in tempo utile non può richiedere l’adesione al beneficio.

Ciò significa che, coloro che hanno richiesto il bonus vacanza nel 2020, senza utilizzarlo possono sfruttarlo ancora fino al 31 dicembre 2021. Non tutti potranno godere del bonus vacanze di Natale o Capodanno. Si tratta, di un beneficio rivolto a coloro che hanno richiesto il voucher nel 2020 senza poi servirsene, ovvero senza utilizzarlo nelle strutture turistiche aderenti all’iniziativa.

Bonus Vacanze: perché manca la proroga di Draghi?

Non si tratta di un incentivo distribuito dal Governo Draghi, ma come spiegato nel paragrafo iniziale la sua origine è attribuibile all’ex Governo Conte II. La proroga per il 2021 è stata inserita nel decreto Milleproroghe, ma solo riferita alla sua completa consumazione.

In sostanza, il Governo Draghi non ha prorogato la misura, ma ha previsto l’utilizzo della stessa fino alla data del 31 dicembre 2021. Il beneficio è rivolto solo a coloro che hanno aderito all’iniziativa nel 2020, senza materialmente consumarlo.

C’è da dire che delle modifiche sostanziali al bonus vacanze sono state apportate, come l’ampliamento delle strutture ricettive o l’ingresso dei servizi dei tour operator.

In ogni modo, ci preme sottolineare che il bonus vacanza non è stato aperto alle nuove richieste nel corso del 2021.

Bonus vacanze Natale o Capodanno: milioni di famiglie utilizzeranno un maxi sconto da 500 euro

Milioni di famiglie sono particolarmente fortunata, perché potranno utilizzare un maxi sconto del valore di 500 euro per poter andare in ferie a Natale o Capodanno.

Senza distogliere lo sguardo su un incentivo sfruttabile nella misura dell’80% come sconto applicabile subito al pagamento dei servizi di turistici. Mentre, la restante parte, ovvero la misura del 20%, si ottiene un rimborso portandolo come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione fiscale può essere richiesta da colui che ha utilizzato il bonus vacanza, dietro emissione di fattura rilasciata dalla struttura turistica in cui è stato speso il bonus vacanze.

Bonus Vacanze Natale o Capodanno: posso rivenderlo?

Non uso il bonus vacanze Natale o Capodanno posso rivederlo e guadagnarci qualche spicciolo? Una domanda che interessa tanti lettori, un dubbio sulla possibilità di cedere il beneficio ad altri dietro compensa. Una formula non contemplata dalla normativa, per cui non è ammessa la vendita del bonus vacanze Natale o Capodanno.

Ora, la normativa permette la cessione del bonus vacanza Natale o Capodanno, ma solo se sussistono specifiche condizioni. Infatti, è ammessa la cessione del beneficio solo a un altro membro appartenente allo stesso nucleo familiare.

A titolo di esempio: se il bonus vacanze è stato richiesto dai genitori, loro possono cederlo ad un figlio senza subire alcuna penalizzazione. In questo caso, viene ceduto l’intero importo dell’agevolazione, senza riduzioni.

