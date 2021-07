L’estate 2021 è nel segno del bonus vacanze. Le ferie quest’anno in Italia costano molto meno ed è merito degli incentivi messi in campo dal Governo per rilanciare Paese ed economia dopo la pandemia da covid. Le ultime novità che riguardano il bonus lo hanno reso ancora più facile da utilizzare. Davvero ora non ci sono scuse, partire è facile ed economico!

Si tratta, tra l’altro, di uno dei pochi bonus stanziati a cui si può accedere anche se si possiede un indicatore ISEE familiare piuttosto alto, perché la ratio del contributo non è quella di aiutare le famiglie in difficoltà, ma quella di dare la spinta definitiva al settore del turismo che molto più degli altri ha sofferto le conseguenze della crisi economica.

È cambiato tante volte negli ultimi mesi. A un certo punto sembrava persino che dovesse essere abolito, ma alla fine il bonus vacanze è sopravvissuto ed è anche andato incontro a parecchi stravolgimenti che lo hanno reso sempre più facile da spendere. Le ultime sono state comunicate proprio nelle scorse ore, mentre un'altra novità è appena stata annunciata per quanto riguarda il bonus matrimoni futuri, abbinabile a quello per le vacanze.

Bonus vacanze: spieghiamo cos’è

Il bonus fu previsto per la prima volta con il decreto Rilancio di maggio 2020. Il primo dopo la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Si chiama “Rilancio” non a caso: conteneva tutte le norme pensate dal precedente Esecutivo, quello guidato da Giuseppe Conte, per tentare di rilanciare il Paese, ma nessuno aveva ancora fatto i conti con il ritorno prepotente del virus.

In ogni caso, già dall’anno scorso si poteva usufruire dell’incentivo e anche se si trattava di un contributo di ben 500 euro, la misura non ha avuto il successo che si era sperato. Complici tanti fattori. In primis, il fatto che fosse difficile da spendere, ecco perché in seguito sono intervenute tutte le norme che lo hanno semplificato.

Poi, il 2020 non ha portato con sé la spensieratezza che sta caratterizzando l’estate 2021, in cui sono i vaccini a fare da padroni, pur con le varianti in agguato. La gente si sente molto più libera di spostarsi con tranquillità, per cui il bonus vacanze ha avuto il suo sprint.

Il contributo, che non si riceve sotto forma di denaro liquido ma come sconto sull’app IO, è fruibile soltanto dalle famiglie con valore ISEE al di sotto dei 40mila euro, dove per calcolare quest’ultimo è come al solito necessario presentare la DSU che presenta tutti i dati anagrafici, economici e patrimoniali di tutto il nucleo familiare. Per quanto riguarda le strutture ricettive, invece, fino allo scorso anno poteva essere speso soltanto negli hotel e nei bed & breakfast che avevano deciso di aderire al circuito.

Bonus vacanze: come funziona

Rinnovato con il decreto Milleproroghe 2021, il bonus è attualmente spendibile fino al 31 dicembre 2021. Attenzione però, perché in merito a questo ci sono dei chiarimenti da fare. Quest’anno sono rimasti delusi tutti coloro che speravano di poterne fare ancora richiesta. Infatti, il contributo è spendibile soltanto da quelli che la richiesta l’hanno presentata nel corso del 2020 e che poi non hanno avuto modo di spenderlo.

Viene erogato nella quota massima di 500 euro, ma soltanto per le famiglie che contano dai tre componenti in su, la quota scende a 300 euro se la famiglia è invece formata da due persone e, infine, è di 170 se parliamo di single.

Per richiederlo bastava aver scaricato sul proprio smartphone l’app IO, creata appositamente per gestire tutti questi servizi messi in campo dallo scorso anno. Bastava che la scaricasse un solo componente della famiglia, quello titolare di identità digitale SPID, e che questo poi si collegasse alla sezione pagamenti dell’applicazione per veder comparire la possibilità di richiedere il bonus vacanze.

Al momento in cui si usufruisce dello sconto, presentare il QR Code che compare direttamente sull’app, oppure il proprio codice fiscale a cui è abbinato un codice.

Bonus vacanze: i dati del 2020

Per spiegare tutte le novità che hanno riguardato il bonus vacanze nel 2021, bisogna partire da alcuni dati che lo riguardano, risalenti allo scorso anno e che fotografano uno scenario: il contributo nei suoi primi mesi di vita non ha avuto il successo sperato.

I numeri sono stati diffuso al termine del 2020 da PagoPa. Le cifre parlano chiaro: rispetto all’intera platea di possibili beneficiari della misura, soltanto il 30% del totale ne ha fatto richiesta. Parliamo di un numero che stima circa un milione e mezzo di famiglie. Ma il flop non si è fermato qui. Perché richiedere il contributo non ha significato necessariamente spenderlo. E infatti, di queste famiglie, appena il 13,5% è andato in vacanza con il bonus. Circa 656mila nuclei. Significa quindi che fino a dicembre 2021 saranno poco più di 800mila le famiglie che potranno ancora usufruire dell’incentivo perché, ricordiamo, quest’anno sarà fruibile soltanto a chi ne ha fatto richiesta nel 2020. Nessuna nuova domanda.

L’obiettivo originario del Governo era quello di raggiungere circa 5 milioni di famiglie, ecco perché il flop del 2020 ha spinto l’Esecutivo ad allungarlo fino alla fine del 2021 e a rinnovarlo con alcune importanti novità che lo hanno reso molto più facile da spendere.

Bonus vacanze: le ultime novità del 2021

Un pacchetto da 2,6 miliardi di euro di cui soltanto 820 milioni sono stati spesi. Questi i soldi del bonus vacanze, con 1,8 miliardi di euro rimasti parcheggiati fino all’arrivo delle modifiche messe in campo dall’Esecutivo a guida Mario Draghi.

A partire da quest’anno il contributo è infatti spendibile anche in più tranche, cosa che prima non era possibile. Con un emendamento presentato al decreto Sostegni, il bonus è ora spendibile in più “rate” e anche in diversi periodi dell’anno. Significa che potrà essere utilizzato per finanziare anche più viaggi da ora fino a dicembre, il tutto ovviamente nella cifra massima che va da 170 a 500 euro.

Un’altra novità, accolta ancora meglio dagli utenti, è quella che da quest’anno prevede il coinvolgimento anche delle agenzie di viaggio. Infatti, se prima poteva essere utilizzato soltanto in strutture con codice Ateco 55 e aderenti all’iniziativa, ora ci si può recare direttamente in agenzia con il proprio codice sconto e prenotare la propria vacanza senza troppi pensieri.

Infine, una novità delle ultime ore introdotta con un emendamento in fase di conversione di legge del decreto Sostegni bis. Ieri il decreto legge è stato approvato, con tutte le modifiche apportate, in Commissione Finanze e arriverà presto alla Camera per un ulteriore step prima della sua approvazione prevista per il prossimo 24 luglio. Tra le ultime modifiche apportate anche la possibilità di utilizzare il bonus vacanze per la prenotazione di pacchetti turistici.

Infine, nessuna novità in vista per quanto riguarda la riapertura delle domande, anche se se ne era a lungo parlato. Almeno per ora il beneficio resterà riservato soltanto a chi ne ha fatto richiesta lo scorso anno e non lo ha ancora speso.

Bonus vacanze: è cumulabile con quello “matrimoni futuri 2021” per prenotare il viaggio di nozze?

In tanti che convoleranno a nozze quest’anno se lo sono chiesti. I due bonus sono cumulabili? Partiamo chiarendo le idee su come funziona il bonus matrimoni futuri 2021. È stato introdotto dal decreto Sostegni bis e proprio negli ultimi ha ricevuto una pesante bocciatura che porta gli sposi a rivedere tutti i piani. Infatti, non sarà più attivo nella parte che riguarda gli sconti riservati alla coppia, ma resterà come fondo perduto per le attività di ristorazione del settore wedding.

Se fosse passato l’emendamento, invece, gli sposi avrebbero avuto diritto a sconti fino a 6.250 euro su un massimo di spesa di 25mila euro.

In virtù di questo, si può tranquillamente affermare che i due incentivi non sono in contrasto tra loro perché gli sposi, a causa della bocciatura degli ultimi minuti, potranno continuare ad accedere soltanto al bonus vacanze per gli sconti sul loro viaggio di nozze. A patto che questo, però, sia in Italia. Ricordiamo infatti che il bonus vacanze può essere speso soltanto nelle strutture della penisola.

Bonus vacanze: non solo lui ti manda in ferie quest’estate

Attenzione, ultimi giorni per richiedere un altro interessante bonus che questa volta manda in vacanza i ragazzi di casa. Si tratta del contributo centri estivi 2021, con domanda in scadenza al 15 luglio e che permette di accedere a un contributo fino a 100 euro settimanale per famiglia per il pagamento della retta dei centri estivi.

Possono accedere alla misura tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps e alle casse professionali autonome, i lavoratori che risultano iscritti esclusivamente alla Gestione separata; tutto il personale che è stato impiegato nel corso dell’emergenza pandemica, quindi i lavoratori del comparto sicurezza, della difesa, del soccorso pubblico e della polizia locale, nonché tutti i lavoratori del settore sanitario, sia pubblico che privato.

Tutte queste categorie potranno fare richiesta del bonus se hanno un figlio convivente che abbia meno di 14 anni e se hanno un figlio portatore di handicap con gravità accertata. In quest’ultimo caso il requisito anagrafico viene escluso.

È l’Inps a erogare il bonus direttamente su conto corrente postale o bancario, infatti al momento della domanda bisogna anche indicare il proprio IBAN o il numero di carta su cui si desidera ricevere il bonifico (con obbligo di corrispondenza tra l’intestatario del conto e la persona che ha richiesto il beneficio).

Copre totalmente o parzialmente i costi delle iscrizioni che devono essere dimostrati con la presentazione delle ricevute di pagamento e nella domanda dovrà essere anche indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA del centro. L’unico vincolo che l’Istituto pone è quello di iscriversi almeno per una settimana (cinque giorni lavorativi) e per un massimo di quattro (quindi venti giorni lavorativi). Quindi ogni famiglia avrà diritto a massimo 400 euro. Le settimane, infine, non devono necessariamente essere tutte consecutive, ma è obbligatorio che il centro estivo sia sempre lo stesso.