Il Bonus Vacanze potrebbe tornare nel 2022! Ecco quanto si sostiene attualmente al Governo! Infatti, la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano ha avanzato una richiesta in tal senso per sostenere il settore del turismo. Vieni a scoprire tutti i dettagli!

Ricordi il Bonus Vacanze? Si tratta di un’agevolazione che poteva essere richiesta a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020.

Come sappiamo, anche la possibilità di usufruirne era limitata nel tempo. Infatti, si poteva sfruttare il Bonus Vacanze entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Ma cosa accade al Bonus Vacanze nel 2022? Ci sarà una proroga oppure la misura si può dire definitivamente conclusa?

Ebbene, come abbiamo visto anche nel corso di precedenti articoli, sembrerebbe che il Bonus Vacanze sia tramontato con la fine del 2021. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che una proroga della misura sia stata richiesta al Governo Draghi.

Infatti, il Governo sta valutando l’ordine del giorno proposto dalla deputata Valentina Palmisano con lo scopo di supportare ancora una volta il settore del turismo, duramente colpito dalla pandemia.

Ebbene, andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le ipotesi al vaglio del Governo per quanto riguarda una possibile proroga del Bonus Vacanze anche per il 2022.

Successivamente, andremo a ricordare per quale motivo è stato pensato e come va utilizzato il Bonus Vacanze.

Bonus Vacanze: in corso una valutazione della proroga al 2022!

Iniziamo il nostro articolo con la notizia bomba dell’ultima ora, ossia la possibile proroga del Bonus Vacanze anche per il 2022.

A sganciare questa bomba è stata la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano che ha proposto un ordine del giorno per valutare una possibile estensione del Bonus Vacanze anche per il 2022.

L’obiettivo è molto semplice: supportare il settore del turismo che è fondamentale per il nostro Paese e che è stato duramente colpito dalla pandemia da Covid-19.

Infatti, come tutti noi sappiamo, nonostante la campagna vaccinale stia procedendo a pieno regime, i contagi non sembrano frenare la loro corsa.

Di conseguenza, è logico affermare che ci troviamo di fronte all’ennesimo periodo difficile per il nostro Paese a causa del Coronavirus e questo non agevola sicuramente il mondo del turismo.

Dunque, cos’è accaduto al Governo per poter valutare tale proposta?

A spiegarlo è stata proprio la deputata pugliese che, in sede di approvazione della Legge di Bilancio per il 2022, ha presentato un ordine del giorno.

Ma di cosa si tratta più nello specifico? Lo vediamo subito.

La proposta consiste in una proroga del Bonus Vacanze fino al 31 dicembre 2022 con luglio 2022 come data ultima per la presentazione delle domande per ottenere tale sussidio.

Come sappiamo, la crisi generata dal Covid-19 ha colpito pesantemente il settore del turismo ed anche i dati degli ultimi giorni relativi alle festività invernali sembrano confermare questo trend.

Bonus Vacanze anche nel 2022 per aiutare il turismo

Come abbiamo affermato, il turismo risulta essere uscito duramente provato da questa pandemia. Anzi, ancora non ne siamo usciti.

E come può il Bonus Vacanze aiutare tale settore a riprendersi ed ad uscire dalla crisi?

Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo analizzare la natura del bonus stesso.

Ebbene, come tutti noi sappiamo si tratta di un contributo economico dal valore di 500 euro massimo riservato alle famiglie con un ISEE inferiore a 40mila euro.

Tale sussidio è stato previsto dal Decreto Rilancio ed è stato un ottimo alleato per il rilancio del settore turistico nel corso degli ultimi due anni.

Tuttavia, come sappiamo, sono state numerose le famiglie che non sono riuscite ad utilizzarlo a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 o a causa delle restrizioni.

Ebbene, l’obiettivo della deputata del Movimento 5 Stelle è quello di dare ancora ai cittadini italiani questa possibilità.

In questo modo si riuscirebbe ad agevolare la ripresa del turismo che, come sappiamo, ha subito un brusco calo nei mesi invernali a causa del boom di contagi che c’è stato nell’ultimo periodo.

In base a quanto affermato dalla Palmisano il Bonus Vacanze nel 2022 potrebbe essere una misura da inserire in un disegno ad hoc più ampio, in modo da supportare in toto la ripresa del settore.

Altre misure da implementare in tal senso? La cassa integrazione per tutti coloro che lavorano nel comparto del turismo e della ristorazione.

Infatti, questo nuovo periodo che stiamo vivendo ci lascia molto incerti su cosa potrebbe accadere da qui a breve in tali settori.

Bonus Vacanze 2022: come funzionava nel 2022?

Ora che abbiamo capito che al vaglio del Governo c’è la possibilità di istituire un Bonus Vacanze 2.0 anche per il 2022, andiamo a richiamare alla memoria le regole previste per il 2021.

Infatti, sebbene tale bonus sia definitivamente scaduto il 31 dicembre 2021 si pensa che potrebbero esserci in serbo delle piacevoli sorprese da parte del premier Mario Draghi.

Ricordiamo che si tratta solo di ipotesi e che la deputata ha avanzato solo una richiesta che attualmente è in fase di valutazione.

Questo significa che non vi è alcuna certezza che il Bonus Vacanze verrà prorogato anche per il 2022. Tuttavia, non abbiamo nemmeno la certezza del contrario.

Ebbene, per comprendere come potrebbe funzionare il Bonus Vacanze 2022, andiamo a capire come tale misura funzionava nel 2021.

Per prima cosa è doveroso sottolineare che tale sussidio non poteva essere richiesto più di una volta. Dunque, coloro che avevano avanzato la richiesta del Bonus Vacanze entro e non oltre il 31 dicembre 2020, hanno avuto la possibilità di utilizzarlo fino alla fine del 2021.

Nessun altro è stato ammesso al bonus in corsa.

Alcuni sostengono che la possibilità del Bonus Vacanze 2022 potrebbe essere estesa solo a coloro che non sono riusciti ad ottenerlo nella scorsa tranche oppure a coloro che non hanno avuto la possibilità di sfruttarlo.

Tuttavia, è doveroso ribadire che anche in questo caso si tratta solo di ipotesi prive di qualsiasi conferma.

Per fare la richiesta del Bonus Vacanze era necessario possedere l’app IO che verificava in modo automatico il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al sussidio.

Ai beneficiari veniva rilasciato un codice QR da poter presentare nelle strutture abilitate al fine di ottenere l’applicazione del Bonus Vacanze.

In questo modo si potevano ottenere fino a 500 euro di bonus da spendere per un soggiorno in Italia, per tutto il 2021, quindi sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Le famiglie o i singoli che decidevano di usufruire di tale bonus avevano diritto ad uno sconto immediato dell’80% dell’importo della loro vacanza ed il 20% sotto forma di detrazione d’imposta.

Come si utilizzava il Bonus Vacanze nel 2021?

Se dovesse essere prorogato nel 2022 il Bonus Vacanze avrà la stessa forma del 2021? Difficile dirlo. Tuttavia, essendo che la sua forma degli scorsi anni è l’unica di cui siamo a conoscenza, meglio rispolverarci un po’ la memoria.

Dunque, come si utilizzava il Bonus Vacanze nel corso dello scorso anno?

Per prima cosa è importante sottolineare che prima di procedere con qualsiasi prenotazione era indispensabile controllare se la struttura prescelta avesse dato il consenso all’adesione al Bonus Vacanze.

Successivamente, al momento del pagamento, il cliente aveva l’obbligo di presentare il codice QR relativo al bonus ed il suo codice fiscale al fornitore del servizio.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 126/2020, il Bonus Vacanze poteva essere utilizzato anche utilizzando servizi intermediari, quali Airbnb o Booking.

Ovviamente, insieme a questi due intermediari già citati, c’era anche la possibilità di usufruire del Bonus Vacanze tramite agenzie viaggi o tour operator.

Tuttavia, utilizzare il Bonus Vacanze sui portali telematici come Airbnb o Booking non è stato per niente facile in quanto non è mai stata inserita una sezione apposita.

Che le cose cambino con il Bonus Vacanze 2022? Ancora non sappiamo nulla, ma staremo a vedere.