Il bonus verde consiste in un rimborso del valore pari a 1800 euro, previsti anche senza presentazione dell'ISEE! Purtroppo non è un bonus per tutti, e per quest'anno i richiedenti dovranno rispettare tutta una serie di requisiti abbastanza stringenti.

Il bonus verde 2022 da 1800 euro è di nuovo disponibile!

Si parla di un rimborso previsto fino al 2024 per tutti coloro che vogliono rinnovare il proprio spazio "verde", come giardini, aiuole, recinzioni e molto altro.

Grazie alla Legge di Bilancio 2022 si potrà beneficiare di questo bonus verde per altri due anni! Ovviamente non tutti potranno beneficiare di questo rimborso, dal momento che sono previsti dei requisiti abbastanza stringenti.

Anche se, a grande sorpresa, non è stata introdotta l'attestazione ISEE tra i requisiti, il che è un sollievo. Molti bonus purtroppo hanno cominciato a richiederlo, per poter limitare gli accessi a sempre meno richiedenti.

Oltre a ciò, nel corso dell'articolo parleremo anche di eventuali agevolazioni che puoi richiedere sempre per la zona "giardino", come il recente bonus tende da sole.

Bonus verde 2022 da 1800 euro: al via il rimborso! Ecco come funziona

Avevamo visto il bonus verde 2022 da 1800 euro nel 2021, assieme ad altri bonus senza ISEE, ma nessuno si sarebbe aspettato che il Governo Draghi avrebbe prorogato il bonus verde 2022 fino al 31 dicembre 2024.

In realtà questo bonus rientra tra le agevolazioni minori che fanno caso ai bonus Casa. E, come abbiamo visto col bonus mobili, anche nel caso di piccoli rimborsi il Governo non ha badato spese, e li ha prorogati anche ben oltre il 2024.

Ricordiamo che i bonus Casa sono una "famiglia" di agevolazioni e detrazioni prevista per chi tra il 2020 e fino al 2036 provvederà a eseguire una serie di lavori e interventi che hanno come obiettivo l'efficientamento energetico e il miglioramento dell'immobile.

Ma il bonus verde 2022 consiste sì in un rimborso da 1800 euro, per specifici interventi di riqualificazione del giardino o del terrazzo, ma solo se s'è provveduto ad effettuare una serie di interventi con spesa massima 5.000 euro.

Infatti l'Agenzia delle Entrate, come ribadisce nella pagina ufficiale del bonus verde 2022, prevede per questi lavori una detrazione fiscale fino a 1800 euro. O meglio, il 36% delle spese ti verrà accreditata come detrazione fiscale.

Ovviamente questo bonus prevede il rispetto di una serie di requisiti specifici, tra i quali fortunatamente non c'è l'attestazione ISEE in corso di validità.

Di contro però sono previsti requisiti quali il pagamento tracciato e la richiesta obbligatoria per l'opzione "detrazione fiscale". Oltre ovviamente alla tipologia di lavori ammessi e non.

Bonus verde 2022 da 1800 euro: per richiederlo servono questi requisiti!

Il bonus verde 2022 da 1800 euro è disponibile solo per chi ha effettuato una serie di lavori e interventi atti a riqualificare le proprie pertinenze.

Sono ammesse pertinenze quali recinzioni, pozzi o impianti per l’irrigazione delle aree verdi, tutti sostituibili e installabili. Così come sono ammessi l'acquisto e l'interramento degli arbusti per una copertura verde.

Alle spese si possono aggiungere anche il compenso stesso del giardiniere, nonché le spese di progettazione per gli interventi.

Diversamente non si può richiedere il bonus verde 2022 da 1800 euro per chi ha provveduto a semplici lavori di manutenzione ordinaria, così come l'acquisto di strumenti o dispositivi più finalizzati alla già citata manutenzione ordinaria che alla riqualificazione.

Si potrà richiedere il bonus verde 2022 soltanto se verrà rispettato, inoltre, il requisito catastale, cioè il fatto che solo gli immobili residenziali potranno avere le spese di riqualificazione detratte. Nel caso di edifici pubblici, commerciali o aziendali, non è prevista alcun'agevolazione verde.

Ma nel caso di condomini, o complessi residenziali, si potrà avere 1800 euro per ogni unità immobiliare, mentre per chi lo richiede come semplice proprietario, potrà avere l'agevolazione solo due volte.

Di contro, è garantito il bonus verde 2022 anche per il recupero e restauro di giardini o pertinenze di interesse storico e/o artistico.

Come detto in precedenza, tra i requisiti previsti ci sono l'obbligo di provvedere a tali spese solo con pagamenti tracciabili, e anche l'inoltro della richiesta all'Agenzia delle Entrate solo come detrazione fiscale. Sono tutti requisiti che Aiuti dallo Stato nel suo video Youtube ha voluto specificare.

Bonus verde 2022 da 1800 euro: ecco come richiederlo in tempo

Il bonus verde 2022 da 1800 euro si può richiedere soltanto in via telematica presso il portale dell'Agenzia delle Entrate, e solo se lo si richiede come detrazione fiscale.

Ricordiamo che per accedere al portale dovrai avere in tuo possesso uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale, quali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Non si può richiedere il bonus tramite altre opzioni, quali cessione del credito o sconto in fattura. Praticamente ha gli stessi limiti previsti per il bonus mobili, anch'esso limitato alla sola detrazione fiscale.

Inoltre questa detrazione potrà essere richiesta solo tramite Dichiarazione dei Redditi, in modo da avere il rimborso di 1800 euro ripartito per ben 10 quote annuale di eguale importo, ma solo una volta confermata l'idoneità della domanda.

L'Agenzia delle Entrate controllerà tutti i pagamenti effettuati in relazione a questi interventi di riqualificazione, a patto però che siano pagamenti compiuti tramite carta di credito, bancomat o bonifico bancario o postale.

Altre forme di pagamento non saranno ammesse, in particolar modo i pagamenti via contante.

Ricordiamo che come bonus non si potrà avere subito il rimborso, ma si dovrà provvedere alle spese prima della richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto il contribuente dovrà spendere almeno 5.000 euro tra interventi e lavori per potersi aggiudicare 1800 euro di rimborso, essendo la detrazione spettante solo del 36%.

In alternativa al bonus verde 2022 ci sono comunque tutta una serie di agevolazioni aggiuntive, alcune tornate in auge a seguito del varo del Decreto Aiuti.

Bonus verde 2022 da 1800 euro: ecco tutte le altre agevolazioni!

Oltre al bonus verde 2022 da 1800 euro, il Governo Draghi ha reso disponibile anche altre agevolazioni, per il 2022. Come ad esempio il bonus tende da sole.

E' un'agevolazione che è tornata in auge dopo il recente varo del Decreto Aiuti di maggio, che garantisce una detrazione al 50% per tutti i lavori che riguardano l'installazione di dispositivi quali schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti.

Anche in questo caso varrà la regola dell'unica opzione fiscale.

Non potrai richiedere questo bonus se non come detrazione fiscale, sempre disposta tramite quote annuali di eguale importo, per dieci anni dall'attribuzione del beneficio.

Teoricamente puoi avere fino a 30.000 euro di detrazione, dal momento che il tetto massimo di spesa per questa alternativa al bonus verde 2022 è di ben 60.000 euro.

Se vuoi avere accesso dovrai fare domanda presso il sito dell'Agenzia delle Entrate, a patto di aver provveduto alle spese per il bonus tende da sole entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Al di fuori di questo bonus tende da sole, si potranno richiedere tante altre agevolazioni minori, come il bonus condizionatore o il bonus zanzariera.

Sono tutte detrazioni fiscali che addirittura si possono richiedere in accumulo con i principali bonus Casa, come il Sismabonus o il Superbonus 110.

Ovviamente, come abbiamo visto nel caso del Sismabonus, l'accumulo con altri bonus Casa potrebbe non essere così vantaggioso, specie quando il Governo "gioca" sulle date delle proroghe e delle scadenze. Ti consiglio di dare un'occhiata all'approfondimento.