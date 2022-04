Bonus zanzariere 2022, ancora possibile acquistare una zanzariera con uno sconto statale anche per l’anno corrente. Anche con la Legge di Bilancio 2022, la possibilità di fruire di dispositivi contro gli insetti, da installare direttamente sugli infissi, è stata confermata dal Governo Draghi. Il bonus zanzariere, che non è comunque di recente introduzione, consentirà quindi di ottenere un risparmio nell’installazione di questi dispositivi. Quel che non appare chiaro, purtroppo, è come funziona con esattezza la misura. Sappiamo infatti con certezza che non occorrerà mostrare alcun limite reddituale, in quando l’agevolazione fa parte delle misure a cui si può accedere senza presentare l’Indicatore della situazione economica equivalente. Ma quali sono i requisiti di accesso al bonus zanzariere e quali le esatte percentuali di sconto concesse? Come si richiede e in che forma verrà concessa l’agevolazione? In questa guida cercheremo di fare chiarezza su tutti questi interrogativi. Bonus zanzariere: fa parte del bonus mobili? Uno dei primi interrogativi che spesso gli interessati si pongono riguarda la connessione tra bonus zanzariere e bonus mobili. Dato che il bonus zanzariere, in base a quanto stabilito dalla normativa, consente di ottenere uno sconto pari al 50% sulle spese da pagare per acquistare e installare una zanzariera di tipo fisso, e dato che la percentuale ottenuta grazie al bonus mobili, si fa spesso confusione tra le due misure. Eppure, si tratta di due agevolazioni differenti: vero è che la percentuale ottenuta è la stessa, ma è altrettanto vero che il bonus mobili non ammette l’inserimento nell’elenco spese di infissi e zanzariere. Questo vale sia per le zanzariere fisse che per altre tipologie: sono ammessi soltanto gli importi che verranno spesi per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Chiaro, dunque, come il bonus zanzariere debba necessariamente far parte di un altro macro-bonus che nulla ha a che vedere con i mobili. Efficienza energetica e bonus zanzariere: un binomio necessario Si tratta, però, di uno dei macro-bonus che hanno a che vedere con le ristrutturazioni edilizie e, in particolare, con il miglioramento dell’efficienza energetica del locale dove i prodotti saranno installati. Il risparmio del bonus zanzariere, in altre parole, verrà garantito soltanto se l’installazione dei nuovi prodotti potrà essere fatta rientrare in opere di miglioramento dell’efficienza energetica. La zanzariera installata, infatti, dovrà essere in linea con le richieste normative che fanno parte del cosiddetto Ecobonus: la misura volta all’efficientamento energetico degli immobili datati presenti in territorio nazionale. Una zanzariera che non possieda delle caratteristiche che le consentano di contribuire al miglioramento dell’efficienza dell’energia di un immobile, quindi, non potrà essere oggetto di bonus zanzariere. La scelta dei prodotti: bonus zanzariere solo con schermatura Per poter accedere all’ecobonus e ricevere dunque il bonus zanzariere spettante, gli interessati dovranno obbligatoriamente orientare la propria scelta verso determinati prodotti. Innanzitutto, le zanzariere prescelte non devono essere smontabili, ma dovranno essere necessariamente fisse. Questo perché i prodotti smontabili non possono consentire il requisito fondamentale richiesto per il miglioramento dell’efficienza energetica: la cosiddetta schermatura solare. Per essere a schermatura solare, una zanzariera idonea dovrà possedere un fattore solare di trasmittanza (indice definito anche Gtot) superiore a 0.35. Dovrà inoltre rispettare le leggi di trasmittanza termica, così come stabilito dalla normativa e ribadito dall’Agenzia delle Entrate. Rientrano poi tra i prodotti ammessi al bonus zanzariere solamente quelli provvisti di marcatura CE, e dunque conformi alla normativa nazionale, sia in termini di sicurezza che della già citata efficienza energetica. Bonus zanzariere: valido anche per la sostituzione Altro interrogativo molto comune che gli interessati al bonus zanzariere si pongono riguarda le condizioni di fruizione. Ci si chiede spesso, infatti, se la misura possa essere richiesta solo per nuove installazioni, o se è valida anche per le sostituzioni. Per fortuna, abbiamo buone notizie in merito a questo particolare dettaglio: si può infatti richiedere il bonus zanzariere sia su locali dove le zanzariere non sono mai state installate, sia nel caso in cui siano presenti vecchi prodotti da sostituire. Unico requisito da rispettare riguarda l’efficienza energetica di cui abbiamo già ampiamente parlato: si potrà compilare un elenco spese bonus zanzariere solo e unicamente se si migliorerà l’efficienza energetica dell’immobile attraverso l’installazione dei nuovi prodotti. In aggiunta, faranno cumulo tra le spese valide per richiedere il bonus zanzariere non solo quelle legate ai prodotti, ma anche quelle di installazione. Le ditte che effettueranno i lavori, infatti, richiederanno ovviamente un compenso: compenso che può far parte delle spese agevolabili tramite la misura. Bonus zanzariere 2022: attenzione ai limiti stabiliti Non abbiamo ancora chiarito la questione relativa a limiti e importi del bonus zanzariere 2022. Se è vero che il bonus rientra nel più ampio Ecobonus per l’efficienza energetica, viene innanzitutto da chiedersi perché non si possa ottenere il 65% di sconto sui nuovi prodotti, dovendosi accontentare del 50%. La questione è presto chiarita: gli interventi di efficienza energetica collegati ad opere relative alla schermatura solare possono fruire solamente del 50% di sconto. Al 65% di sconto accedono invece altre tipologie di lavori, quali ad esempio installazione di pannelli solari o rifacimento degli involucri degli edifici. Quanto ai limiti relativi ai lavori di efficientamento, questi restano fissati a 60.000 euro totali per tutti gli interventi realizzati, zanzariere incluse. Come per ogni altra spesa relativa all’ecobonus, anche le cifre del bonus zanzariere vengono agevolate al 50%. Non si potrà però ottenere tale cifra in denaro: l’unico modo per accedere al bonus zanzariere è richiedere un credito d’imposta, erogato su base decennale in rate tutte uguali tra loro. Si può anche, in alternativa, cedere il proprio credito alle ditte che si occuperanno di installare le zanzariere a schermatura solare. In questo modo, anche se non si potrà ottenere indietro la cifra spettante in denaro, si pagherà comunque l’installazione delle zanzariere al 50% di sconto. Bonus zanzariere: l’attribuzione spetta a ENEA Nel caso in cui si voglia richiedere il bonus zanzariere, bisognerà rivolgersi all’ENEA, ossia l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Alla sezione Detrazioni fiscali del sito ufficiale ENEA, occorre selezionare l’area relativa all’ecobonus e seguire tutta la procedura guidata. Procedura che comprende l’inserimento di ogni dato relativo alle nuove zanzariere installate. Ricordiamo infatti ai lettori che l’accesso al bonus zanzariere sarà consentito solo e unicamente a coloro che allegheranno al form ENEA anche tutte le specifiche delle zanzariere fisse installate. Oltre a ciò, sarà necessario attestare gli avvenuti pagamenti, che non possono essere stati saldati in contanti. Saranno le fatture ad attestare che il pagamento si avvenuto in maniera regolare. L’intera procedura dovrà avvenire in un tempo prestabilito: l’utente ha novanta giorni di tempo per poter inoltrare il proprio form al sito sopra indicato. Trascorsi i novanta giorni dalla conclusione dei lavori, il diritto a richiedere il bonus zanzariere decade definitivamente.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.