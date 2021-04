I bonus destinati alle famiglie sono tanti, e spesso non li conosciamo tutti. Andiamo a vederli riassumendoli, così da non perdere l'occasione di ricevere aiuti che ci spettano.

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Con l'approdo di Draghi, l'avvento del nuovo anno e la Legge di Bilancio sono cambiate molte cose.

I cittadini italiani si interrogano sui vari bonus, il loro funzionamento, la loro fruizione e su quali siano ancora disponibili.

Riteniamo utile quindi fare un riassunto, e racchiudere in un unico testo i bonus validi anche nell'anno 2021 inerenti agli aiuti alle famiglie.

Quali sono? Quali sono sopravvissuti e quali invece sono scomparsi?

Bonus bebè, la proroga

Grazie alla proroga sul bonus bebè, esplicitata nel messaggio del 3 marzo, questi viene rinnovato per l'anno 2021.

Nonostante si stia pensando di accorparlo con il bonus mamma a favore di un unico contributo.

Per il momento andiamo a vedere le cifre:

in caso di primo figlio spettano 1.920 euro all'anno per un ISEE fino a 7.000 euro . Ne spettano €2.304 in caso di figlio successivo al primo;

spettano all'anno per un . Ne spettano in caso di al primo; riceverà 1.440 euro all'anno chi presenta un ISEE che va da 7.000 euro a 40.000 euro , diventano 1.728 euro in caso di secondo figlio ;

all'anno chi presenta un che va da a , diventano in caso di ; Sono 960 euro all'anno, invece, i fondi erogati per chi presenta un ISEE superiore a 40.000 euro. In caso di figlio successivo al primo diventano 1.152 euro.

Si può trovare, nel sito ufficiale dell'INPS, la procedura per presentare domanda, assieme a tutte le risposte per casi particolari.

La domanda va presentata online entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione.

Bonus alle madri con figli disabili

Lo Stato non ha dimenticato la difficile condizione della disabilità, erogando un bonus anche per le mamme con figli in condizioni di disabilità.

I requisiti sono di essere madri disoccupate o a singolo reddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali.

La disabilità dev'essere riconosciuta e non inferiore al 60 per cento.

L'importo, ahimè, non è alto. Esso può arrivare massimo a 500 euro mensili per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Questo ha provocato non poco dissenso tra gli italiani, i quali reclamano maggior considerazione per la delicata situazione della disabilità, spesso sottovalutata.

Bonus cultura 18 anni

Per quanto riguarda i ragazzi che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021, il Governo ha messo a disposizione un bonus culturale.

I ragazzi potranno avvalersi della c.d. card cultura, che permette l'acquisto di abbonamenti a periodici e quotidiani.

Bonus TV

Come sappiamo il tempo da trascorrere in casa è molto, e molti italiani non possono fare a meno, per il proprio benessere, di guardare la tv.

Indi per cui, è stato rifinanziato un bonus apposito che permette la sostituzione di apparecchi televisivi e lo smaltimento di quelli vecchi.

Questa manovra serve, tra le altre cose, a favorire il rinnovamento tecnologico e televisivo con apparecchi di nuova generazione DVB-T2.

Modalità e procedure saranno stabilite da un Decreto a cura del MISE e del MEF.

Prima di proseguire ecco un video YouTube di AmiraMondo, che vi spiegherà nel dettaglio quello che c'è da sapere sul bonus TV.

Bonus alloggio studenti fuori sede

Tutti gli studenti con un nucleo familiare com un ISEE che non supera i 20.000 euro all'anno possono beneficiare di un particolare bonus.

Un'agevolazione al pagamento dell'affitto a patto che questi siano regolarmente iscritti a un'università statale.

Il bonus è valido solo per il 2021, le modalità saranno decretate dal MIUR e dal MEF.

Bonus occhiali

A tutti i cittadini con un valore ISEE non superiore ai 10.000 euro è consentito richiedere il bonus occhiali.

Che consiste in un voucher dal valore di 50 euro spendibile in occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

La manovra è denominata Fondo tutela vista.

Bonus spese veterinarie

Buone notizie per tutti i conviventi con animali domestici.

Il bonus è stato prorogato e non solo: infatti il limite di spesa massimo da cui potrà avvenire la detrazione del 19 per cento cresce e passa da 500 euro a 550 euro.

Bonus veicoli elettrici

Uno dei punti chiave del futuro sarà riuscire a rendere più green il mondo in cui viviamo.

A tal proposito il Governo non poteva non agire, e ha deciso di agevolare l'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica.

Per farlo ha indetto un bonus, usufruibile dalle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro, che assicura un contributo pari al 40 per cento del prezzo del veicolo.

Attenzione però, il bonus è valido fino al 31 dicembre 2021.

Anche il veicolo deve avere alcuni requisiti:

deve avere potenza inferiore a 150 Kw ;

; il prezzo di listino deve essere inferiore a 30.000 euro.

Bonus per abbonamenti a giornali e riviste

È previsto un bonus sotto forma di voucher, dal valore massimo di 100 euro, che permette uno sconto sull'abbonamento di quotidiani, periodici e riviste.

Il bonus è usufruibile solo dai beneficiari del voucher relativo alla connessione online.

Oltre a questo, per usufruire del bonus, bisogna avere un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Bonus kit digitalizzazione

Come ben sappiamo la maggior parte della didattica è stata svolta a distanza.

I divari quindi, tra chi aveva i mezzi economici e chi invece non li aveva, sono cresciuti ulteriormente in questo senso, con molte famiglie che hanno faticato a garantire un'istruzione adeguata al figlio.

Il Governo dunque, a fronte di questo e all'esigenza di rispondere concretamente con una manovra, ha decretato il bonus kit digitalizzazione.

A chi spetta?

Ai soggetti che vivono in nuclei familiari con un reddito ISEE al di sotto dei 20.000 euro ;

al di ; che abbiano un componente della famiglia regolarmente iscritto a un i stituto scolastico oppure universitario;

oppure universitario; che siano in possesso di SPID ;

; che non siano possessori di un contratto di telefonia mobile o di connessione a internet.

Ai beneficiari del bonus viene dato, in comodato d'uso gratuito per un anno, un dispositivo elettronico in grado di connettersi alla rete o, in alternativa, un indennizzo dal valore equivalente da utilizzare per lo stesso motivo.

Anche nel caso ci fossero più figli con la stessa necessità, il bonus può essere richiesto solo per un singolo componente della famiglia.

Bonus baby-sitter

Sempre per l'anno 2021 è stato indetto un aiuto necessario per le famiglie di tutti i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari le forze dell'ordine e i medici.

Questi, se conviventi a figli minori di 14 anni, possono richiedere il bonus baby-sitter.

Questa agevolazione permette di ricevere un'indennità massima di 100 euro, da usufruire per il servizio baby-sitting.

Il bonus, erogato tramite il libretto famiglia, può essere utilizzato in più strutture, come ad esempio centri ricreativi ed educativi, centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi o innovativi per la prima infanzia.

Per richiedere il bonus nessuno dei due genitori deve fruire del congedo Covid o altri servizi di tutela.

Congedo parentale

Se convivente con un figlio minore di 16 anni, il lavoratore dipendente può richiedere di lavorare in modalità agile.

Questo almeno fino a giugno 2021.

Il periodo in questione può essere equivalente a:

in toto o in parte alla durata della sospensione scolastica in presenza del figlio;

in presenza del figlio; per tutta la durata di quarantena forzata imposta dal dipartimento della azienda sanitaria locale (ASL), in caso di contatto con un positivo;

imposta dal dipartimento della azienda sanitaria locale (ASL), in caso di contatto con un positivo; per la totale durata di positività al COVID da parte del figlio.

È importante dire che, in caso non si possa svolgere il proprio lavoro in modalità agile, lo Stato interviene concedendo al lavoratore dipendente la sospensione dell'attività lavorativa per i periodi sopraindicati.

In caso di figli minori di 14 anni o con disabilità grave e, senza poter lavorare in modalità agile, lo Stato garantisce un bonus pari al 50 per cento della retribuzione normale del lavoratore dipendente.

Nel caso in cui i figli abbiano tra i 14 ai 16 anni, non esiste un bonus economico, ma il divieto al licenziamento del lavoratore, facendo in modo che questi mantenga il proprio posto di lavoro.

Bonus assegno unico

Tra le novità generate dalla Legge di Bilancio 2021 troviamo il bonus assegno unico.

Una soluzione che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio 2021, per la quale sono stati stanziati 3 miliardi per l'anno in corso, con possibilità di crescita dell'ammontare totale.

L'importo massimo dovrebbe aggirarsi attorno ai 250 euro per ciascun figlio, e l'assegno dovrebbe essere erogato a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni.

Bonus mamme domani

Almeno fino al primo luglio resiste il bonus mamme domani.

Il quale permette, alle mamme in attesa al settimo mese di gravidanza, di ricevere una somma pari a 800 euro.

Un aiuto per le prime spese che a molte famiglie è servito e che verrà, però, inserito nell'assegno unico.

Bonus asilo nido

Di rilevante importanza è anche il bonus asilo nido, tramite il quale si possono ricevere aiuti economici spendibili appunto in asili nido o assistenza domiciliare per i minori di 3 anni.

Gli importi che si possono ricevere si posizionano in 3 differenti fasce:

con reddito ISEE minorenni più basso di 25.000 euro si potrà ricevere fino a 3.000 euro all'anno;

minorenni più basso di si potrà ricevere fino a all'anno; con reddito ISEE minorenni compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro si riceverà 2.500 euro all'anno;

minorenni compreso tra si riceverà all'anno; con reddito ISEE minorenni superiore a 40.000 euro si potrà beneficiare di 1.500 euro all'anno.

Conclusione sui bonus

Come abbiamo potuto notare, le possibilità di usufruire di bonus relativi alle famiglie sono tante.

Non sempre, però, quest'ultime hanno ritenuto gli aiuti adeguati alle esigenze, i costi di mantenimento dei figli come sappiamo sono alti, e le garanzie in questo periodo sono poche.

Vedremo nel prossimo futuro che cosa cambierà, se ci sarà una ripresa e se vedremo bonus diversi.