Il governo ha inserito nel documento programmatico di bilancio un rifinanziamento per il fondo del bonus TV. La rottamazione dei vecchi apparecchi in favore di quelli in grado di ricevere le frequenze del nuovo digitale terrestre prosegue a gonfie vele, con oltre un milione di richieste. Rinnovato anche il bonus per i decoder.

A partire dal 20 ottobre alcuni canali televisivi di Rai e Mediaset sono migrati su nuove frequenze che i vecchi apparecchi non sono in grado di ricevere. Questo cambiamento fa parte di un piano per liberare diverse frequenze al fine di facilitare l’ampliamento delle telecomunicazioni. Le frequenze liberate, quelle tra i 694 e i 790 megahertz, sono fondamentali per lo sviluppo del 5g, l’internet mobile a banda larga.

Quello compiuto la scorsa settimana è solo il primo passo di un processo graduale che durerà più di un anno, e che porterà ad una totale migrazione dei canali televisivi su altre frequenze. Una cosa simile era successa quando si era verificato lo “Switch” dall’analogico al digitale terrestre.

Esattamente come in quel caso, i vecchi televisori non avranno la capacità di ricevere le trasmissioni sulle nuove frequenze. Ai consumatori si presenta quindi una scelta: o acquistare una nuova televisione in grado di ricevere e decodificare le frequenze su cui le trasmissioni TV si sono spostate, o collegare al vecchio apparecchio un apposito decoder.

Per facilitare questa transizione il governo ha messo a disposizione un bonus per l’acquisto di televisori di ultima generazione e decoder, con uno stanziamento di centinaia di milioni di euro.

Bonus TV, quali canali spariranno e quando

Il 5g rappresenta il prossimo salto tecnologico per quanto riguarda le telecomunicazioni mobili. La possibilità di scambiarsi grandi moli di dati in tempo breve senza dover ricorrere ad una connessione fissa sarà sempre più importante in futuro per il funzionamento della società e dell’economia.

Per permettere all’infrastruttura del 5g di nascere però, è necessario fare spazio nelle affollate frequenze radio italiane. Al momento infatti, le lunghezze d’onda che meglio supportano l’internet a banda larga, quelle tra i 694 e i 790 megahertz, sono occupate dalle trasmissioni televisive del digitale terrestre.

Per questa ragione è cominciato un processo di migrazione di diversi reti televisive verso nuove frequenze. La data di inizio di questa migrazione è stata il 20 ottobre, quando i primi canali appartenenti alle principali televisioni nazionali, Mediaset e Rai, hanno cominciato a spostarsi.

Niente paura però, per il momento le reti ammiraglie delle rispettive aziende rimangono perfettamente visibili. Rai 1, Rai 2 e Rai 3, così come Rete 4, Canale 5 e Italia Uno non spariranno, almeno per ora. A non essere più visibili sono i canali secondari.

I canali della televisione pubblica a migrare per primi su nuove frequenze saranno infatti: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola.Per quanto riguarda le reti private invece, i cambiamenti di frequenze riguarderanno TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Questa migrazione è soltanto il primo passo di un processo che richiederà oltre un anno per essere portato a termine, e che comporterà la migrazione di tutta l’offerta televisiva italiana. La seconda fase è quella che riguarda le emittenti locali.

Dal 15 novembre al 18 dicembre 2021 saranno le emittenti locali della Sardegna a doversi spostare di frequenza

saranno le emittenti locali della Sardegna a doversi spostare di frequenza Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna Dal 1° marzo al 15 maggio 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche

Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche Dal 1° maggio al 30 giugno 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

La migrazione si concluderà infine all’inizio del 2023, data entro la quale tutte le frequenze attualmente utilizzate nella banda indicata saranno state liberate, e il 5G sarà completamente operativo.

Bonus TV, come capire se il proprio televisore è troppo vecchio

Questo spostamento delle frequenze è per certi versi simile al passaggio al digitale terrestre completato su tutto il territorio nazionale meno di dieci anni fa, nel 2012. Allo stesso modo infatti diversi apparecchi televisivi attualmente in uso non saranno in grado di ricevere le trasmissioni spostate sulle nuove frequenze.

Un modo semplice per capire se il proprio apparecchio televisivo è abbastanza recente per captare le nuove frequenze è la data di acquisto dello stesso. La legislazione italiana prevedeva infatti che entro dicembre 2018 tutti i rivenditori sul territorio nazionale offrissero solo televisori e decoder HEVC Main10, compatibili con il nuovo digitale terrestre.

Molti negozi si erano già allineati con queste normative prima di quella data, quindi si può dire che qualsiasi televisore acquistato dopo il 2017 sia sicuramente in grado di ricevere le nuove frequenze. Una volta avvenuto lo switch, questi televisori andranno semplicemente risincronizzati.

Se si è ancora incerti sull’idoneità del proprio televisore a ricevere le trasmissioni del nuovo digitale terrestre, si può sempre cercare la scheda tecnica della propria televisione su internet. Se vi compare la scritta “DVB-T2 HEVC Main10”, allora l’apparecchio è idoneo.

Esiste infine anche una prova pratica, che permette di capire se il televisore sarà in grado almeno di ricevere le trasmissioni fino all’ultima fase dello “Switch”, che comincerà nel 2023. Basta controllare se si ricevono già i canali in alta definizione.

Il canale La7 HD è particolarmente utile a questo fine, perché è trasmesso sulle stesse frequenze di quello in bassa definizione e quindi, se si è in grado di vedere l’uno, si è necessariamente in grado di vedere anche l’altro, a patto che il televisore supporti l’alta definizione.

Bonus TV, come disporre del bonus decoder

Per i casi in cui il televisore è troppo vecchio per ricevere le nuove frequenze, il governo ha però pensato ad alcuni bonus per permettere alle famiglie di aggiornare le proprie apparecchiature senza pagare il prezzo pieno.

Come accennato le opzioni che si presentano a chi non ha un televisore di ultima generazione sono due: acquistare una nuova televisione o dotare quella vecchia di un decoder. La seconda opzione è ovviamente la più economica, ed è anche supportata da un piccolo incentivo statale.

Il governo offre infatti un bonus fino a 30 euro per chi acquista un decoder DVB-T2, per ricevere le nuove frequenze del digitale terrestre. Il bonus sarà disponibile fino alla fine di quest’anno, quindi al 31 dicembre 2021, a meno che le risorse stanziate dall’esecutivo non si esauriscano prima di quella data.

Il bonus si ottiene tramite uno sconto che il venditore applica al momento dell’acquisto del decoder. Per ottenerlo però bisogna presentare un modulo che potete trovare sul sito del ministero dello sviluppo economico, a questo link.

A differenza del bonus sulle televisioni, quello sui decoder è riservato alle famiglie con meno di 20.000 euro di ISEE annuo. Inoltre bisogna essere residenti in Italia, e nessun altro membro del nucleo familiare deve aver già richiesto il bonus decoder.

Bonus TV, come approfittare del bonus rottamazione

Se si volesse invece cambiare televisore esiste un altro bonus, già attivo dal 23 agosto di quest’anno: il bonus rottamazione TV. Nonostante come già accennato questo bonus non presenti alcun requisito di reddito massimo, è invece sottoposto a tutta un’altra categoria di limitazioni.

Prima di tutto l’entità dello sconto è piuttosto limitata, anche vista la spesa abbastanza consistente che un televisore di ultima generazione può rappresentare. Si tratta del 20% in meno sull’acquisto del televisore, fino ad un massimo di 100€ per apparecchio.

Seguono poi una serie di requisiti che il contribuente che richiede il bonus TV deve soddisfare. Il primo è essere in regola con il pagamento del Canone Rai, a meno che non si sia esentati, come nel caso degli over 75 con un reddito familiare inferiore agli 8000 euro.

Inoltre il bonus richiede la rottamazione della vecchia televisione. Questa operazione può essere eseguita in due modi. O consegnando il vecchio apparecchio al rivenditore dal quale si acquista quello nuovo. O smaltendo la vecchia televisione in un’isola ecologica. In entrambi i casi si deve presentare poi l’apposito modulo di autocertificazione dell’avvenuto smaltimento.

Infine, la televisione rottamata deve essere stata acquistata prima della data in cui il governo ha proibito di vendere televisori che non ricevono le nuove frequenze, quindi il 22 dicembre del 2018. Soddisfatti tutti questi requisiti sarà possibile usufruire del bonus rottamazione TV.

Bonus TV rifinanziato, i risultati fino ad ora

Nonostante il percorso per ricevere i due bonus, sia quello per il decoder che quello per la televisione, non sia esattamente semplice, l’iniziativa ha riscontrato nei mesi in cui è stata attiva un notevole successo, tanto da spingere il governo a rinnovarle i fondi nell’ultima manovra finanziaria.

Gli ultimi dati, che risalgono all’inizio del mese di ottobre 2021, parlano di oltre un milione di televisori acquistati con gli sconti forniti dal governo per il passaggio al nuovo digitale terrestre. La spesa per lo stato ammonta a 71,3 milioni di euro, suddivisi circa equamente tra il bonus decoder e quello per la rottamazione TV.

Visto il successo dell’iniziativa, e visto anche che il processo di migrazione delle frequenze è appena cominciato, il governo metterà nuovi fondi a disposizione di questa iniziativa. Nel documento programmatico di bilancio, che anticipa la manovra finanziaria, si apprende che per rifinanziare il bonus rottamazione TV saranno messi a disposizione ben 250 milioni di euro, più del triplo di quanto speso fino ad ora.

Il governo conferma quindi l’impegno nell’accompagnare gli italiani nella transizione alle nuove frequenze, anche perché il rifinanziamento del fondo è maggiore di 100 milioni rispetto a quello stanziato ad agosto, quando il bonus fu introdotto per la prima volta.