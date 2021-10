Momento d’oro per le nuove emissioni "verdi". L’Europa ha fatto il suo debutto, la domanda è vivace e il MEF ripropone il suo bond per l’ambiente

Il Tesoro punta a raccogliere altri 5 miliardi di euro dalla riapertura dei BTP Green che già lo scorso marzo sono stato un successo. È difficile immaginare un momento migliore perché le stelle dell’Europa illuminano la finanza sostenibile e puntano a finanziare la ripresa dell’economia UE dalla pandemia con investimenti nella transizione ecologica e digitale. Il 12 ottobre è stato infatti il giorno del debutto anche per la Commissione UE nel mondo dei green bond. Sono stati emessi titoli “verdi” per 12 miliardi di euro con scadenza al 2037 e il mercato ha risposto con entusiasmo e una domanda superiore ai 135 miliardi di euro che non lascia spazio a dubbi.

D’altronde il NextGeneration EU, il piano per la prossima generazione da oltre 800 miliardi di euro, punta proprio a questo e le sue articolazioni nazionali, i piani di ripresa e resilienza (PNRR), devono destinare almeno il 37% delle risorse alla transizione ecologica. Avanti tutta allora. Anche perché con l’inflazione che monta e minaccia mercati finanziari e ripresa economica, dei bond che puntano alle tendenze di lungo periodo come i green bond possono costituire una cassaforte del valore molto attraente. Il nuovo green bond europeo fa inoltre dell’Europa il massimo emittente attuale di “titoli verdi”.

Johannes Hahn, commissario al Budget e all’Amministrazione UE, lo ha detto chiaramente: “L’intenzione dell’Europa di emettere fino a 250 miliardi di euro in green bond entro la fine del 2026 ci rende il maggiore emittente di green bond del mondo”. E va da sé dunque che l’Europa, già frontrunner della sostenibilità globale, avrà dunque una voce di primo piano nell’assetto della finanza che vuole curare il Pianeta. La nuova piattaforma (framework) per i green bond del Vecchio Continente entro la quale si inserisce l’ultima emissione UE, fornisce un progetto di lungo periodo e conferma una direzione chiara. E l’Italia?

BTP Green, il libro si riapre

In questo contesto estremamente favorevole si inserisce la decisione del Ministero dell’Economia di riaprire il BTP Green al 2045 lanciato a marzo. Si tratta del BTP Green (ISIN IT0005438004) che ha debuttato lo scorso 3 marzo 2021 con cedola 1,50% e scadenza 30 aprile 2045. Anche allora la domanda aveva risposto con vigore e, a fronte di un’offerta da 8,5 miliardi di euro, si era registrata una richiesta da oltre 80 miliardi di euro. Ora il Tesoro tenta il bis e riapre il titolo a nuovi ordini fino a 5 miliardi di euro. Viene confermata la via del sindacato a cui viene ufficialmente conferito il mandato per l’operazione di riapertura. In campo Bank of America, Credit Agricole, Deutsche Bank, Monte dei Paschi di Siena e Nomura.

BTP Green, soprattutto efficientamento degli edifici e ferrovie

La nota del Tesoro sulla nuova operazione specifica anche che i proventi netti dell’operazione andranno nelle spese “verdi” dello Stato. Già in occasione del debutto del BTP Green sono stati fissati i criteri nel “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” e gli obiettivi ambientali sono delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili e puntano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel Quadro di riferimento.

Per loro natura questi strumenti devono essere più trasparenti e coerenti. Così conosciamo già oggi il dettaglio delle spese finanziate con la prima emissione di BTP Green dello scorso marzo. Al settembre 2021 degli 8,5 miliardi di euro circa raccolti, 3,46 miliardi di euro sono stati destinati agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici e altri 3,13 miliardi di euro sono andati ai trasporti.

Il Sole 24 Ore di oggi spiega che gran parte degli incentivi all’efficientamento del parco immobiliare riguarda gli sconti al 50% e al 65% ora in fase di riconferma triennale. Dalle stesse tabelle del Tesoro si apprende che dei 3,13 miliardi impiegati dal primo BTP Green nei trasporti, ben 2,2 miliardi di euro sono andati a contributi alle FS per impianti di infrastrutturazione ferroviaria. Ma ci sono anche interventi sulla trazione elettrica del trasporto rapido di massa, incentivi alle rinnovabili, piani contro l’inquinamento e 189 milioni di euro al MOSE, mentre contro il dissesto idrogeologico vengono impiegati 544 milioni circa.

In questa stessa direzione – è prevedibile – andranno anche gli altri 5 miliardi di euro che saranno raccolti con la riapertura dell’emissione.

(Giovanni Digiacomo)