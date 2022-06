Buona per la salute ed economica questa acqua naturale costa solo 0,09 centesimi al litro

Una bottiglia non vale l’altra. Al supermercato spesso e volentieri non dedichiamo molto tempo alla lettura delle etichette impresse sulle bottiglie di acqua naturale. Non sempre il prezzo più alto è però sinonimo di ottima qualità. In commercio, infatti, si trovano alcune marche per cui si arriva a pagare un prezzo veramente irrisorio, ma fortemente consigliate per la nostra salute. Una in particolare costa 0,09 centesimo al litro pur essendo fra le migliori in Italia. Di quale si tratta?

Una bottiglia non vale l’altra. Al supermercato spesso e volentieri non dedichiamo molto tempo alla lettura delle etichette impresse sulle bottiglie di acqua naturale. Presi dalla fretta il più delle volte indirizziamo la nostra scelta su quelle confezioni più costose nella convinzione che prezzo alto sia sinonimo di ottima qualità. Non è assolutamente così.

In commercio, infatti, si trovano alcune marche per cui si arriva a pagare un prezzo veramente irrisorio, ma fortemente consigliate per la nostra salute.

Senza dubbio, l’acqua naturale in bottiglia rientra nella lista dei beni maggiormente acquistati al supermercato.

L’offerta è certamente variegata, ma risulta complicato destreggiarsi nella lettura delle etichette indicanti le caratteristiche di qualità e i parametri della stessa.

Alla lettura dei valori nutrizionali si va subito in confusione e non essendo a conoscenza di cosa sia un residuo fisso, il PH e altre proprietà, ci si affida alla sorte acquistando l’acqua naturale in base alla rèclame passata in televisione.

Una recente indagine, però, ci viene incontro nella scelta del prodotto migliore in termini di qualità.

Quali sono le migliori marche di acqua naturali acquistabili al supermercato

Una dritta agli italiani su come quali siano le migliori acque naturali in commercio è data da Altroconsumo. L’associazione ha stilato una classifica dei marchi più importanti in termini di qualità e di benefici per la salute.

Prima di vedere di quali si tratta è necessario fare un appunto. Sono in tanti a pensare che l’acqua imbottigliata sia più idonea al consumo rispetto a quella che sgorga dai rubinetti di casa. Non è assolutamente così.

L’acqua dei rubinetti italiani è per lo più buona e non si rilevano pericoli per la salute fisica di chi ne fa uso. In più, si unisce l’utile al dilettevole: prelevarla dai rubinetti implica uno sforzo minimo rispetto all’acquisto in supermercato, mentre l’inutilizzo delle bottiglie di plastica limita i danni all’ambiente.

Se, però, preferiamo l’acqua naturale in bottiglia la domanda su quale sia la migliore in termini di qualità sorge spontanea non appena ci avviciniamo allo scaffale del supermercato.

Un aiuto in tal senso è offerto da Altroconsumo.

L’associazione ha messo a confronto ben 38 acque naturali appartenenti a diversi marchi, tutti facilmente reperibili nei supermercati. La classifica è stata stilata prendendo in considerazione diversi parametri: dalla qualità della bottiglia all’etichetta, dal contenuto di sali minerali all’eventuale sussistenza di metalli e contaminati.

I risultati scardinano una convinzione ormai radicata: le migliori acque naturali non sempre sono quelle pagate fior di quattrini.

Al contrario, la classifica mostra un dato interessante per una marca venduta addirittura a prezzo bassissimo: 0,09 centesimo la bottiglia da un litro. Di quale si tratta?

Buona per la salute ed economica questa acqua naturale costa solo 0,09 centesimi al litro

Prima di svelarvi tutte le prime sette posizioni della classifica stilata da Altroconsumo, partiamo dalla vera e propria sorpresa emersa dai test. Un’acqua minerale si conferma tra le migliori in Italia pur essendo venduta ad un prezzo stracciato, per 0,09 centesimi a bottiglia.

Insomma, il miglior acquisto in rapporto qualità/prezzo.

Il riferimento è all’acqua naturale marchiata “Alpe Guizza” facilmente reperibile nei supermercati appartenenti alla grande distribuzione. Stiamo parlando di un’acqua naturale che sgorga dalle Alpi Piemontesi, particolarmente indicata per i cittadini alle prese con una dieta povera di sodio.

A tale proposito occorre ricordare che la scelta dell’acqua va fatta prendendo in considerazione il proprio stato di salute. Ad esempio, per chi svolge un’attività sportiva è consigliato il consumo di un’acqua sodica e via dicendo.

Migliori acque naturali in Italia: ecco la classifica

Dall’indagine sui 38 marchi 2022 a cura di Altroconsumo, sono 7 le acque naturali reggono la classifica delle acque giudicate migliori in termini di qualità.

Guida la classifica la marca Smeraldina. Un’acqua oligominerale che sorga in Sardegna, per la precisione nel territorio di Tempio Pausania, venduta al supermercato ad un prezzo di 0,39 centesimi a bottiglia da un litro.

Poco sotto troviamo la famosissima acqua Rocchetta (secondo posto) venduta ad un prezzo di 0,33 centesimi di euro così come la Lauretana (settimo posto). Al quarto posto troviamo l’acqua naturale San Bernardo dal costo di 0,31 centesimi, la Recoaro (terzo posto) a 0,20 centesimi a bottiglia e la San Benedetto, quinta in classifica, acquistabile a 0,21 centesimi a bottiglia.

Per visualizzare la classifica completa e avere tutte le informazioni sulle proprietà naturali di ciascuna acqua naturale basta