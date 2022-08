Parliamo della possibilità di ottenere dei buoni benzina, semplicemente compiendo una “buona azione”. Ecco come ottenere soldi e sconti carburante riciclando plastica e lattine di alluminio, grazie all'utilizzo di distributori green che si stanno diffondendo sul nostro territorio. Ecco tutte le informazioni e come procedere per risparmiare riciclando.

In tempi critici, ogni iniziativa che permette di risparmiare è senza dubbio ben accetta. L’attenzione stavolta si concentra sulla possibilità di ottenere dei buoni benzina, semplicemente compiendo una “buona azione”.

Nessuna richiesta da inviare al comune, al datore di lavoro, non c’è bisogno di Isee o di partecipare a concorsi o estrazioni alla lotteria.

L’iniziativa, che in molte zone di Italia si sta diffondendo, è quella di posizionare in giro sul territorio dei distributori green, ovvero compattatori automatici per le bottiglie di plastica, grazie ai quali riciclare e ottenere in cambio soldi oppure buoni da spendere, come in questo caso specifico.

Ecco nel dettaglio in cosa consiste l’iniziativa e come ottenere buoni gratuiti da utilizzare per il rifornimento di benzina.

Buoni benzina in cambio delle bottiglie di plastica: 10% di sconto per tutti sul carburante

Prendiamo come esempio una lodevole iniziativa che arriva dall’Emilia Romagna, per la precisione dalla stazione di servizio Ego Green, di via Allende, e dai suoi gestori, a Cattolica.

L’idea di base si concretizza nel fatto di aver messo a disposizione della clientela un box meccanico in grado di raccogliere e compattare, in maniera automatica, le bottiglie di plastica, tappo incluso.

In sostanza, tutti coloro che portano delle bottiglie di plastica vuote, richiuse con il tappo, possono inserirle gratuitamente in questo contenitore, così da ottenere in cambio dei buoni spesa, sia per procedere con il rifornimento di benzina sia per usufruire di altri servizi che la stazione di servizio mette a disposizione.

Nella fattispecie, tutti coloro che hanno bisogno di fare benzina, portano con sé nel bagagliaio dell’auto delle bottiglie di plastica usate e vuote. Ogni tre bottiglie si ottiene un bollino da applicare sulla tessera cliente rilasciata dalla stessa stazione di servizio.

Una volta raggiunti i 10 bollini (quindi un totale di 30 bottiglie di plastica) si ottiene immediatamente lo sconto del 10% sul rifornimento di benzina.

La spesa minima per poter procedere con il rifornimento è di 20 euro.

L’iniziativa è stata lanciata nel corso dell’estate e ha già conquistato un ampio pubblico di consensi. Basti pensare che solo qualche giorno fa, le bottiglie vuote riciclate ammontavano a 50 mila unità.

Buoni benzina gratis: tutte le agevolazioni ancora disponibili

Ancora in vigore per l’intero mese di agosto, troviamo i tagli alle accise stabiliti dal Governo, che permettono a tutti di usufruire di uno sconto di 30 centesimi a litro, per ciò che concerne, per l’appunto, il rifornimento di carburante.

Il Governo ha inoltre confermato il bonus da 200 euro per i lavoratori e anche alcuni grandi protagonisti della GDO, la grande distribuzione organizzata, hanno proposto iniziative interessanti in tal senso, nel corso dei mesi estivi, come ad esempio la catena Esselunga, che ha distribuito buoni benzina alla propria clientela, a seguito di una spesa nei propri supermercati.

Tutti i titolari dei servizi Telepass Plus e Telepass Pay X hanno diritto a un cashback del 10%, per ciò che riguarda il terzo rifornimento di carburante presso Eni, Q8, IP, Tamoil, Esso, Retitalia, per un minimo di spesa di 20 euro e fino al 30 settembre 2022.

Infine ricordiamo che tutti i portatori di handicap hanno diritto a usufruire dei prezzi ribassati di circa 10 centesimi al litro del self service, presso il distributore di benzina, pur essendo serviti dagli operatori, dal momento che risultano impossibilitati a scendere dall’automobile per poter provvedere in autonomia.

Bonus benzina ma non solo, in cambio di plastica e alluminio: come ottenere soldi

Come già abbiamo avuto modo di anticipare in apertura dell’articolo, i distributori green, stanno prendendo sempre più piede, in particolare per ciò che riguarda il riciclo della plastica monouso.

Si tratta di un gesto concreto che consente a tutti, senza il minimo sforzo, di mantenere il pianeta più pulito, proprio incentivando la raccolta della plastica da parte del singolo cittadino, offrendo in cambio una ricompensa.

Nel caso di Cattolica, in Emilia Romagna, abbiamo visto come la plastica faccia “guadagnare” in termini di buoni benzina.

Ma in altre realtà, come a Milano ad esempio, chi ha la premura di portare i propri rifiuti al distributore, ottiene in cambio del denaro.

Ebbene sì, si tratta delle cosiddette macchine "mangia plastica" presenti nei supermercati. Basta cercare quelle presenti sul proprio territorio, così da portare con sé quanta più plastica e alluminio possibile (basti pensare alle lattine), per ottenere in cambio uno sconto sulla spesa da fare nel supermercato oppure direttamente soldi in contanti.

Il progetto è presente soprattutto in queste aree del nostro Paese ma è di ben più ampio respiro.

Basti pensare che #Returntheplastics è un’iniziativa sostenuta da diverse associazioni e attivisti e promossa dall’Unione Europea e che in tanti Paesi dell’Europa ha già preso piede da un po’.

Tutti coloro che hanno dunque voglia di pulire il pianeta dalla plastica e racimolare qualche euro extra, non devono far altro che recarsi presso questi distributori con un sacco in spalla, pieno di bottiglie di plastica e lattine vuote e usate.