Buoni fruttiferi postali, ecco tutte le soluzione attivabili con Poste Italiane nel 2024

Tra le soluzioni più ricercate dai piccoli risparmiatori ci sono i buoni fruttiferi di Poste Italiane: ecco tutte le soluzioni sottoscrivibili in questo 2024.

Continua la scalata dei Buoni Fruttiferi lanciati da Poste Italiane. Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse la loro crescita è ormai diventata inarrestabile.

Dopo decenni vissuti dietro i Buoni del Tesoro, i Buoni Fruttiferi Postali finalmente tornano ad essere competitivi a seguito degli ultimi aumenti dei tassi di interesse voluti dalla Cassa Depositi e prestiti.

Una decisione presa di concerto con Poste Italiane al fine di attrarre nuova clientela rendendo così i buoni una soluzione di gestione del risparmio molto competitiva.

In questo periodo però si sa mettere da parte qualche soldo è diventato molto difficile e coloro che ci sono riusciti preferiscono non investire o cercare delle soluzioni meno rischiose.

I dati parlano chiaro, solo un italiano su quattro (37%) ha messo da parte l’8% delle entrate mensili e soltanto il 35% investe.

Le soluzioni preferite sono i Titoli di Stato, libretti remunerati ma i piccoli risparmiatori italiani non disdegnano i buoni fruttiferi postali soprattutto dopo l’aumento dei tassi di interesse passati in poco tempo dallo 0,5 al 3,5%.

Ma quali sono le soluzioni sottoscrivibili ad oggi in questo 2024? Eccole tutte nel dettaglio.

Buoni fruttiferi postali, ecco tutte le soluzione attivabili nel 2024

Tra gli strumenti di gestione del risparmio più sottoscritti lo scorso anno, un balzo in avanti c’è stato per i buoni fruttiferi di Poste Italiane.

Lo abbiamo detto, queste soluzioni per molto tempo sono state poco considerate dagli italiani che hanno preferito sottoscrivere BTP certamente più remunerativi.

Gli ultimi dati diffusi evidenziato come circa il 6% della ricchezza delle famiglie italiane è usata per il risparmi postali: circa 90,5 miliardi di euro sono usati per strumenti di gestione del risparmio offerti da Poste Italiane.

Ecco che i Buoni solo recentemente sono tornati competitivi grazie anche alla politica di aumenti dei tassi di interesse decisa da Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti.

Fin dalla loro nascita però tali strumenti sono sempre stati facili da usare, perché si tratta di contratti che permettono di ottenere il rimborso del capitale investito più gli interessi in base all’offerta sottoscritta.

Ma quali sono le soluzioni ancora attivabili ad oggi in questo 2024?

Poste Italiane, in questo nuovo anno ha proposto la sottoscrizione di diverse soluzioni con differenti vincoli temporali.

Per questo inizio di 2024 il gruppo italiano da la possibilità di sottoscrivere il Buono 4 anni Plus, il Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Eredità e Soluzione Futuro.

Buoni fruttiferi postali, ecco alcune soluzioni attivabili

Tra i buoni fruttiferi postali attivabili in questi primi giorni del 2024, lo abbiamo appena detto, c’è buono dedicato ai minori, certamente considerato tra i più remunerativi.

Questo ha una durata variabile in base all’età anagrafica dell’intestatario, i tassi di interesse invece rimangono fissi e crescenti che possono arrivare al massimo al 4,50%.

Può essere sottoscritto da genitori, nonni, zii o amici semplicemente presentando i documenti anagrafici del soggetto beneficiario oppure puà essere sottoscritto dal ragazzo stesso ma al compimento dei 16 anni.

Altro buono sottoscrivibile, ancora in questo 2024 sono il Buono Soluzione Eredità e Soluzione futuro. Il primo è attivabile dalle persone fisiche che risultino beneficiarie di un procedimento successorio anche concluso con Poste Italiane e presso Poste Italiane anche concluso.

Il Buono Soluzione Futuro, invece garantisce una rendita in 180 rate mensili dai 65 fino agli 80 anni di età.

Poi c’è il Buono Risparmio Sostenibile, dalle caratteristiche molto particolari: questo ha una durata di 7 anni e garantisce un rendimento fisso a scadenza legato all’andamento, dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono.

Non mancano il Buono Ordinario, il Buono 3x4e il Buono 3x2.

Quello classico è quello ordinario, con durata di 20 anni e rendimenti fissi e crescenti (dallo 0,5% del primo anno al 2,75% del ventesimo)

Ecco le soluzioni di medio lungo termine

Se si considerano orizzonti temporali più lunghi si può scegliere il Buono a 4 anni Plus che offre un rendimento fisso con durata di 4 anni ed interessi riconosciuti alla scadenza.

Sempre di 4 anni la scadenza per il Buono 4 anni risparmiosemplice con un rendimento annuo lordo standard a scadenza pari all'1,50%..

Altro buono da tenere in considerazione è il Buono Rinnova sottoscrivibile dagli intestatari o cointestatari, che abbiano rimborsato a partire dal 1° agosto 2023 uno o più Buoni Fruttiferi Postali, cartacei e/o dematerializzati, scaduti.

Non si fa riferimento ai Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice.