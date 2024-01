Un anno spettacolare per Poste Italiane che ha visto aumentare la sottoscrizione dei suoi strumenti di gestione del risparmio.

Dai libretti postali ai buoni Fruttiferi, le offerte di Poste Italiane sono state tra le più sottoscritte dell’anno appena passato anche a seguito dei numerosi aumenti dei tassi di interesse avvenuti nel 2023.

Dopo decenni vissuti dietro i Buoni del Tesoro, i Buoni Fruttiferi Postali sono tornati competitivi.

In questo periodo di crisi economica degli italiani che hanno messo da parte qualche euro, cioè solo un italiano su quattro (37%) soltanto il 35% investe.

E tra le sottoscrizioni preferite ci sono i Titoli di Stato, libretti remunerati ma non si disdegnano nemmeno i buoni fruttiferi postali soprattutto dopo l’aumento dei tassi di interesse passati in poco tempo dallo 0,5 al 3,5%.

Ma attenzione da qualche settimana la situazione è cambiata: alcuni tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono calati.

Ecco i tassi di rendimento di tutti i buoni fruttiferi postali attivabili ad oggi.

Buoni fruttiferi, brutte notizie: cambiano i tassi di interesse. Ecco quanto rendono ora

Tra gli strumenti di gestione del risparmio più sottoscritti nel 2023 ci sono senza ombra di dubbio i buoni fruttiferi postali.

Questi sono tornati fortemente remunerativi e competitivi dopo molti anni vissuti all’ombra dei Btp.

A dirlo anche i dati diffusi negli ultimi mesi: il 6% della ricchezza delle famiglie italiane è usata per il risparmi postali.

Si tratta di circa 90,5 miliardi di euro investiti in strumenti di gestione del risparmio offerti da Poste Italiane tra cui oltre ai libretti postali, anche i Buoni fruttiferi postali.

Il loro balzo in avanti è dovuto certamente alla politica attuata di aumento dei tassi di interesse voluta da Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti ma anche perché sono garantiti dallo Stato e possono essere incassati anche prima della scadenza ottenendo il capitale sottoscritto e gli interessi maturati calcolati al tasso pro tempore vigente.

Fin dalla loro nascita però gli italiani non hanno disdegnato il loro uso, la facilità di utilizzo e i costi pressochè inesistenti hanno facilitato la sottoscrizione di tali contratti che permettono di ottenere il rimborso del capitale investito più gli interessi in base all’offerta sottoscritta.

Ma attenzione perché sono arrivate cattive notizie in queste ultime settimane, relativamente ai tassi di interesse.

Poste Italiane, in questo nuovo anno si mantenuto attive e proposto nuove soluzioni con differenti vincoli temporali quali il Buono 4 anni Plus, il Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Eredità e Soluzione Futuro, ma ha anche proceduto ad un ulteriore modifica dei tassi.

Ma non in aumento bensì in riduzione, tale variazione però non tocca tutti i buoni fruttiferi postali.

Buoni fruttiferi, ecco tutti i tassi nel dettaglio

Lo abbiamo appena detto, cattive notizie arrivano per i tassi di interesse di alcuni Buoni fruttiferi postali.

Cassa deposito e prestiti (CDP) dal 28 dicembre 2023 ha modificato i tassi di interesse di alcuni buoni.

Ad oggi i nuovi tassi di interesse 2024 sono:

• Per il Buono 4 anni plus si passa dal 3% al 2%;

• Per il buono 3×2 si passa dal 3% al 2,25%;

• Per il buono 3×4 si passa dal 3,25% al 2,5%;

• Per il buono Ordinario si passa dal 3,5% al 2,75%;

• Per il buono Rinnova per scadenze dal 1 agosto 2023 si passa dal 3,25% al 2,5%;

• Per il buono Risparmio Sostenibile si passa dal 2,5% al 2%.

Ecco i buoni rimasti invariati

Non tutti i Buoni fruttiferi però hanno subito modifiche dei tassi di interesse: restano invariati: